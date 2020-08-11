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Суд постановил, что $1,5 млн, найденные у чиновника Запорожской АЭС, - займ для ведения бизнеса на пенсии, - советник руководителя "Энергоатома" Полищук. ФОТО

Суд постановил, что $1,5 млн, найденные у чиновника Запорожской АЭС, - займ для ведения бизнеса на пенсии, - советник руководителя

Запорожский суд постановил, что найденные $1,5 млн у чиновника Запорожской АЭС являются заемными. Чиновник планировал вести бизнес после выхода на пенсию.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил директор центра по предупреждению и противодействию коррупции - советник президента НАЭК "Энергоатом" Олег Полищук, информирует Цензор.НЕТ.

Полищук напомнил, что ранее рассказвал про обыски у тогда еще чиновника Запорожской атомной станции у которого нашли дома в общей сумме около 1,5 млн. долл. США налички и более ста золотых банковских монет.

"Тогда я не осторожно предположил, что эти деньги могут быть так называемыми "откатами" по ряду закупок, по которым собственно и были идентифицированы пачки долларов. Говорят, что все пачки долларов были перемотаны и идентифицированы с закупками которые осуществлял НАЭК Энергоатом в разные периоды. И вот, вынужден признать, что мне очень обидно сейчас осознавать как я своими предположениями возможно бросил тень сомнения на "честность" и "порядочность" моего бывшего коллеги, а теперь уже счастливого украинского пенсионера. На самом деле это были не откаты, а заемные деньги для (внимание!) осуществления предпринимательской деятельности на пенсии. Пенсионер ЗАЭС имеет стратегическое видение и заблаговременно планирует свою жизнь на заслуженном отдыхе. Оказывается, он вовсе не собирался отдыхать на пенсии, а еще работая на атомной станции он планировал развитие собственного бизнеса и такую не​​маленькую сумму одолжил для наполнения уставного капитала собственного юридического лица", - отметил директор.

Также Полищук предложил ознакомиться с решением суда.

"Нюанс один. Мы так и не поняли причины обозначения пачек с валютой закупками Энергоатома, и мы так и не получили ответ, почему эти деньги хранились в разных частях помещений. Говорят, деньги находили даже в гараже. А еще, почему эти деньги в декларации появились только после обыска, а не до того, как впервые заполнялась декларация после увольнения как это и должно быть. И именно из-за этих заемных денег еще в мае 2020 года, коллега вынужден был подавать исправленную декларацию. Похоже, так увлекся мечтами о будущем бизнесе, что забыл об уставном капитале. Но это не запрещено законом, а у нас в стране как мы помним главное, чтобы все было по закону", - добавил Полищук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тема Роттердам+ исчерпала себя, пора обсудить "Минус Энергоатома". Нормальная схема! Торговать воздухом и зарабатывать $1,3 млн в день! - бизнесмен Тынный о ситуации на рынке электроэнергии

Суд постановил, что $1,5 млн, найденные у чиновника Запорожской АЭС, - займ для ведения бизнеса на пенсии, - советник руководителя Энергоатома Полищук 01
Суд постановил, что $1,5 млн, найденные у чиновника Запорожской АЭС, - займ для ведения бизнеса на пенсии, - советник руководителя Энергоатома Полищук 02

Автор: 

АЭС (548) взятка (6195) суд (25155) Энергоатом (412)


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Топ комментарии
+39
Вот и пенсионеры стали по 1,5 лимона баксов откладывать, а порохоботы все не довольны преЗЕдентом...
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11.08.2020 17:54 Ответить
+15
Там и займ для судей Зели, судя по решению суда.
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11.08.2020 17:52 Ответить
+15
Такое государство у нас благодаря народу-по#уисту.Каждый народ имеет ту власть которую заслуживает.
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11.08.2020 17:59 Ответить
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Там и займ для судей Зели, судя по решению суда.
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11.08.2020 17:52 Ответить
что то опаздывает КОНЕЦ СВЕТА видимо Бог еще решил посомтреть как могут сюр делать маленькие насекомые человеки????
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11.08.2020 17:55 Ответить
Мощна струя зефілітікам в очі !
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11.08.2020 18:53 Ответить
Вот и пенсионеры стали по 1,5 лимона баксов откладывать, а порохоботы все не довольны преЗЕдентом...
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11.08.2020 17:54 Ответить
так це ж результат "судової реформи" від соєвого ! ..))
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11.08.2020 21:33 Ответить
А какой результат судебной реформы от членограя?
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11.08.2020 22:35 Ответить
Те воры что руководят судами, отмазывает тех воров, которые попадают с поличными. Вот такое у нас "государство" благодаря барыге и шмаркле.
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11.08.2020 17:54 Ответить
Такое государство у нас благодаря народу-по#уисту.Каждый народ имеет ту власть которую заслуживает.
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11.08.2020 17:59 Ответить
Дійсно-Акакаяразница!!)))
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11.08.2020 18:06 Ответить
уявити собі подібні речі в цивілізованому суспільстві просто неможливо, а от серед лохо-дибілів справа звична.
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11.08.2020 18:15 Ответить
Тихо сп@#дил и ушел, называется - нашОл...
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11.08.2020 17:55 Ответить
Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!
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11.08.2020 17:55 Ответить
Український суд,самий доброчесний і жодним чином не корумпований ,суд в світі !!))
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11.08.2020 18:02 Ответить
А шо, так можна???!!
Будущим пенсам на замітку!!
МляяяяАААА...
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11.08.2020 17:56 Ответить
Ну тогда Витя овощ вывозил Камазами "заёмные деньги " в 2014 г.??
Ну так логично следует из этого фарса.
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11.08.2020 17:56 Ответить
Вот ведь занимают пенсу полтора лимона баксов

ЗЕльоная жизнь удалась
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11.08.2020 17:56 Ответить
это ж каким кристально честным нужно быть пенсионеру, чтоб ему под честное слово одолжили полтора лимона зелени?!
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11.08.2020 18:06 Ответить
Ну хоть не в лотерею выиграл как Ляшко
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11.08.2020 17:57 Ответить
Зараз усім хабарника як поооочне в казіно в очко
щастити!!))
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11.08.2020 18:03 Ответить
цікаво, а у кого він зайняв $1.5 млн? та ще й мабудь без відсотків%%% .... може заємщика також трухонути треба? ))
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11.08.2020 18:07 Ответить
А хто в борг давав??
Треба і цього за фаберже..
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11.08.2020 18:01 Ответить
А спросить, у кого этот черт деньги "занял", постеснялись?
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11.08.2020 18:02 Ответить
Интересно,какая часть из этих полутора лямов стала займом для ведения бизнеса на пенсии судьи.
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11.08.2020 18:02 Ответить
а НАБУ не хочет проверить этого судью Воробьева на коррупцию и незадекларированные 50 000 баксов за решение по этому делу?!
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11.08.2020 18:02 Ответить
не хочет
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13.08.2020 11:46 Ответить
Так, дожилися знову, що судді виправдовують корупціонерів.Цікаво, як накопичити мені на пенсію 1 мільйон доларів,
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11.08.2020 18:02 Ответить
В борг взяти!))
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11.08.2020 18:04 Ответить
Ничего не меняется.. пока судей за подобные вещи не будут вешать за яйца и 3,14здить, а таких подсудимых раздирать на 2 части для скормления животным в зоопарке -ничего не поменяется! Суд постановил, что $1,5 млн, найденные у чиновника Запорожской АЭС, - займ для ведения бизнеса на пенсии, - советник руководителя "Энергоатома" Полищук - Цензор.НЕТ 5651
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11.08.2020 18:03 Ответить
Нужны адекватные наказания за такие решения. Ведь не надо быть семи пядей во лбу, чтобы сложить два и два в этом деле. Здесь за км все видно и понятно.
Про '3,14здить'. Ну было дело, 3,14здили неоднократно шуфрича в Одессе , и какой результат? Шуфрич сейчас продолжает светить своим лицом на всех каналах, 'оппозиционер' и 'трибун'. Здесь нужен другой подход
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11.08.2020 18:15 Ответить
Да то разв е3,14здили, то погладили для пиару! Сейчас смотрел видео,, наказание за воровство в Нигерии, видео - стоит огромный грузовик, а вол задним колесом лежат ладони преступника, он сильно кричит при этом, думаю больше воровать не будет никогда...адекватное наказание!
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11.08.2020 18:27 Ответить
Циркова вистава "Доброчесні та некорумповані суди" триває !!))
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11.08.2020 18:05 Ответить
нормально... еще ж и пенсию будет получать не 2 000 тыс ))))
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11.08.2020 18:05 Ответить
"это сироты" ...
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11.08.2020 18:05 Ответить
Суд постановил, что $1,5 млн, найденные у чиновника Запорожской АЭС, - займ для ведения бизнеса на пенсии, - советник руководителя "Энергоатома" Полищук - Цензор.НЕТ 2119
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11.08.2020 18:07 Ответить
Тількі так і не інакше!!))
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11.08.2020 18:08 Ответить
Вот такие суды, а любой нормальный человек в жизнь не поверит что пенсионеру одолжали 40 млн грн и несколько кило золота.
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11.08.2020 18:07 Ответить
Какой 'умный' и 'предприимчивый'. Взять в долг, чтобы потом бизнес когда- то организовать! А у кого взял, конечно, забыл. Да и не просит тот назад, умер недавно . А монеты, естественно, перед смертью тоже дал на хранение этому честнейшему советнику.

И мы ещё после этого всего хотим, чтобы у нас были адекватные тарифы
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11.08.2020 18:07 Ответить
Треба спочатку мати адекватний лохторат !!)))
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11.08.2020 18:10 Ответить
Там на другтму фото дата є 25.08.2015....
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11.08.2020 18:08 Ответить
Где там наш Саакашвили с судебной реформой. Нет уже сил больше терпеть этих слепых за деньги дегенератов
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11.08.2020 18:10 Ответить
Ну да, допустим он их занял, но тогда зачем припрятал но нескольким тайникам а главное зачем на каждой пачке обозначение выполненных работ на АЭС.
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11.08.2020 18:11 Ответить
*********
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11.08.2020 18:12 Ответить
Суд постановил, что $1,5 млн, найденные у чиновника Запорожской АЭС, - займ для ведения бизнеса на пенсии, - советник руководителя "Энергоатома" Полищук - Цензор.НЕТ 3452
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11.08.2020 18:13 Ответить
Україна прекрасна цим, що ми створюєм умови, працюєм, що хоч декілька людей нормально живе, Не все так погано 1.5 мл.це не 5 і не 10. Які дураки їм ще кредити дають?
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11.08.2020 18:17 Ответить
это не страна
а сплошной 95 квартал
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11.08.2020 18:22 Ответить
Суд постановив, що $1,5 млн, знайдені у чиновника Запорізької АЕС, - позика для ведення бізнесу на пенсії, - радник керівника "Енергоатому" Поліщук - Цензор.НЕТ 4207
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11.08.2020 18:24 Ответить
Що, не суддя, то - кримінальний злочинець...
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11.08.2020 18:22 Ответить
Ето , да, займ на приобретение взрывчатки.
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11.08.2020 18:25 Ответить
ХА ХА ХА
ЛОХИ ЗА ВСЕ ЗАПЛАТЯТ! И ЛОХАМ РАСКАЖУТ СКАЗКИ КАК ЧИНОВНИКИ СОБИРАЛИ ДЕНЬГИ СЕБЕ НА ЗАЕМ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ! НИ ЕЛ НИ ПИЛ ВСЕ СОБИРАЛ!!!
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11.08.2020 18:30 Ответить
походу суддя також "планує вести бізнес після виходу на пенсію"
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11.08.2020 18:31 Ответить
не планує а вже готов)
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11.08.2020 19:09 Ответить
уцаться мона ..... отложил на бизнес , хороший бизнес
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11.08.2020 18:41 Ответить
После того как в прямомо эфире судья на вопрос откуда деньги сказала БАБУШКА ОСТАВИЛА! у меня лично больше вопросов нет! тут не спрашивать надо а бить в морду!!
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11.08.2020 18:41 Ответить
зе дно
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11.08.2020 19:16 Ответить
Это кто же ему столько одолжил ?
Или наколядовал ?
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11.08.2020 19:24 Ответить
Дитячий лемент. Якби слідчі були зацікавлені довести, що ці гроші крадені, то легко це зробили б. Мабуть насправді при обшуку знайшли три мільйони. І коли підозрюваного запитали:"Чиї гроші?" Він чесно відповів: "Половина ваших, а решту мені позичили добрі люди на бізнес".
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11.08.2020 19:34 Ответить
Интересно, а коломойскому прокатит байка про одолженные 5,5 млрд.?
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11.08.2020 20:12 Ответить
Наколядовал?Идет 7 год судовой реформы.
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11.08.2020 21:16 Ответить
Янукович: А що так можна було?
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11.08.2020 22:00 Ответить
что за бред несет этот полищук. Деньги ворованные. И что это за , ***, чиновник , работавший на ЗАЭС?Страна идиотов.
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12.08.2020 07:33 Ответить
поправлюсь, страна, в которой правят идиоты, благодаря дебилам , проголосовавшим за лучшее будущее
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12.08.2020 07:55 Ответить
Какой суд?Таких пороходупых и радиация не берёт.
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13.08.2020 09:14 Ответить
А директор в заставу позики напевно АЕС подав)))
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12.08.2020 11:28 Ответить
Интересно, а какой займ поимел судья
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13.08.2020 09:23 Ответить
 
 