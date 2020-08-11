Суд постановил, что $1,5 млн, найденные у чиновника Запорожской АЭС, - займ для ведения бизнеса на пенсии, - советник руководителя "Энергоатома" Полищук. ФОТО

Запорожский суд постановил, что найденные $1,5 млн у чиновника Запорожской АЭС являются заемными. Чиновник планировал вести бизнес после выхода на пенсию.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил директор центра по предупреждению и противодействию коррупции - советник президента НАЭК "Энергоатом" Олег Полищук, информирует Цензор.НЕТ.

Полищук напомнил, что ранее рассказвал про обыски у тогда еще чиновника Запорожской атомной станции у которого нашли дома в общей сумме около 1,5 млн. долл. США налички и более ста золотых банковских монет.

"Тогда я не осторожно предположил, что эти деньги могут быть так называемыми "откатами" по ряду закупок, по которым собственно и были идентифицированы пачки долларов. Говорят, что все пачки долларов были перемотаны и идентифицированы с закупками которые осуществлял НАЭК Энергоатом в разные периоды. И вот, вынужден признать, что мне очень обидно сейчас осознавать как я своими предположениями возможно бросил тень сомнения на "честность" и "порядочность" моего бывшего коллеги, а теперь уже счастливого украинского пенсионера. На самом деле это были не откаты, а заемные деньги для (внимание!) осуществления предпринимательской деятельности на пенсии. Пенсионер ЗАЭС имеет стратегическое видение и заблаговременно планирует свою жизнь на заслуженном отдыхе. Оказывается, он вовсе не собирался отдыхать на пенсии, а еще работая на атомной станции он планировал развитие собственного бизнеса и такую не​​маленькую сумму одолжил для наполнения уставного капитала собственного юридического лица", - отметил директор.

Также Полищук предложил ознакомиться с решением суда.

"Нюанс один. Мы так и не поняли причины обозначения пачек с валютой закупками Энергоатома, и мы так и не получили ответ, почему эти деньги хранились в разных частях помещений. Говорят, деньги находили даже в гараже. А еще, почему эти деньги в декларации появились только после обыска, а не до того, как впервые заполнялась декларация после увольнения как это и должно быть. И именно из-за этих заемных денег еще в мае 2020 года, коллега вынужден был подавать исправленную декларацию. Похоже, так увлекся мечтами о будущем бизнесе, что забыл об уставном капитале. Но это не запрещено законом, а у нас в стране как мы помним главное, чтобы все было по закону", - добавил Полищук.

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