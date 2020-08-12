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Стихийный мемориал в память о гибели мирного протестующего уничтожили в Минске. Люди снова несут цветы. ФОТОрепортаж

Накануне возле станции метро "Пушкинская" в Минске десятки местных жителей приносили цветы в память о погибшем участнике акции протеста, однако ночью этот мемориал уничтожили. Сегодня утром люди снова начали приходить туда с цветами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщает издание Tut.by.

У метро "Пушкинская" уничтожили стихийный мемориал. Минчане несут цветы вновь.

"Такое не должно происходить. Люди не должны гибнуть, не должна литься кровь. Мы мирно выходим. Я смотрю эти все видео (разгонов) и просто плачу, - говорит девушка с цветами".

Ранее сообщалось, что люди в Минске несут цветы к месту гибели мирного протестующего возле станции метро "Пушкинская" в ночь с 9 на 10 августа.

Вчера ОМОН начал разгонять людей, которые принесли цветы к месту гибели одного из участников акций протеста.

По информации МВД Беларуси, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону милиции. Устройство взорвалось у него в руке и причинило смертельные травмы.

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Стихийный мемориал в память о гибели мирного протестующего уничтожили в Минске. Люди снова несут цветы 01
Стихийный мемориал в память о гибели мирного протестующего уничтожили в Минске. Люди снова несут цветы 02
Стихийный мемориал в память о гибели мирного протестующего уничтожили в Минске. Люди снова несут цветы 03
Стихийный мемориал в память о гибели мирного протестующего уничтожили в Минске. Люди снова несут цветы 04

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+15
Стихийный мемориал в память о гибели мирного протестующего уничтожили в Минске. Люди снова несут цветы - Цензор.НЕТ 4705
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12.08.2020 09:45 Ответить
+9
Рано или позно беларусы начнут замечать, что некий ОМОН проявляет чрезмерную жестокость, не характерную для белоруских пправоохранителей. И разговаривает этот ОМОН с чрезмерно русским акцентом. И когда они поймут, что их просто убивают без разбора.....все станет на свои места.
Ой Лука покупай дачу на Барвихе, ой покупай...
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12.08.2020 09:52 Ответить
+8
На 2 млн. город всего 5 букетов? На майдане в 2014 из цветов были выложены огромные горы, просто океан цветов. Рано белорусам еще революции делать, ментально не созрели совершенно.
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12.08.2020 09:53 Ответить
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сжимали пружину...сжимали... пока она не распрямилась...
смогут ли сжать ее обратно? или лопнет один из витков, да так, что кому-то глаз вышибет ?
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12.08.2020 09:43 Ответить
Пружина не виб'є око, око виб'є вороток, котрим її натягають. А ось хто там вороток, ще треба подумати.
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12.08.2020 10:16 Ответить
Стихийный мемориал в память о гибели мирного протестующего уничтожили в Минске. Люди снова несут цветы - Цензор.НЕТ 4705
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12.08.2020 09:45 Ответить
Не тот случай, в холодильнике нет пружин. У большинства беларусов он в приоритете
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12.08.2020 09:47 Ответить
Вся паРашная свора у Сливного Бачка Скарабеевой гавкают что погибший сидел раньше за убийство (это оправдание его убийства???) и что светошумовая граната взорвалась у него в руках.
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12.08.2020 09:49 Ответить
сагол
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12.08.2020 10:04 Ответить
Рано или позно беларусы начнут замечать, что некий ОМОН проявляет чрезмерную жестокость, не характерную для белоруских пправоохранителей. И разговаривает этот ОМОН с чрезмерно русским акцентом. И когда они поймут, что их просто убивают без разбора.....все станет на свои места.
Ой Лука покупай дачу на Барвихе, ой покупай...
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12.08.2020 09:52 Ответить
Не исключено, что бежавшие на масковию менты из Украины тоже там во всей красе.
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12.08.2020 09:54 Ответить
Непонятно на какой они стороне будут..... Но то что будут, для усиления эскалации и беспорядков, какгариццо к гадалке не ходит.... Сеять хаос, жестокость, убийства, войну ... что что, а научились...
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12.08.2020 10:20 Ответить
Я об этом твержу уже много лет, еще до событий в Украине. 80% этих силовиков из Рашки. Давно в соц сетях я находил этих уродов и они рассказывали как их из Рашки к нам митинги подавлять отправляют еще и кичились тем, что избивают людей. Хотя по их словам беларусов они за людей не считают. Правда почему то после переписки свои страницы удаляли(сарказм).
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13.08.2020 04:58 Ответить
Надо было заскриншотить.
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15.08.2020 14:48 Ответить
Было, но очень давно. За это время несколько жестких сменил.
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15.08.2020 19:01 Ответить
Жаль... Сейчас бы было очень кстати.
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15.08.2020 19:50 Ответить
Могу еще рассказать:до прошлых выборов. Ходили по квартирам опросники. Мол де оппозиционные против диктатора, но только вот последний пункт был "хотели бы вы возврата Беларуси в состав СССР", тогда просто наехал на них, на весь подъезд орал какого черта этот пункт там делает( причем варианта с евросоюзом не было). Сейчас бы, после ситуации с Украиной, как минимум с лестницы спустил бы.
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16.08.2020 00:53 Ответить
Ну с СССР все понятно. А как в Белоруссии народ к союзу с рашей относится?
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16.08.2020 12:15 Ответить
Республика Беларусь, Беларусь, в Беларуси.
белорусссия - это руссизм.
Ватников много, телевидение у нас из рашки со всеми вытекающими. После событий в Украине многие пересмотрели свои позиции. Т.ч. однозначного ответа нет.
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16.08.2020 20:03 Ответить
Сорри, если обидел

Понятно. Судя по всему, им тоже нужен холодный душ в виде потери территорий (по типу Крыма или Донбасса). А вообще, мне кажется, подомнет вас параша при такой оппозиции.
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16.08.2020 20:28 Ответить
На 2 млн. город всего 5 букетов? На майдане в 2014 из цветов были выложены огромные горы, просто океан цветов. Рано белорусам еще революции делать, ментально не созрели совершенно.
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12.08.2020 09:53 Ответить
Вот там некоторые "оналитеги" пишут, что, мол, Лукашенко, хоть и авторитарный, но умный и талантливый правитель. Умный и талантливый не делал бы всё, чтобы его возненавидели по максимуму. "Умный и талантливый" Лукашенко даже не в состоянии понять и осознать какую медвежью услугу ему оказывают его силовики-садисты. С фальсификациями выборов можно безрезультатно разбираться годами и десятилетиями (как это делалось в Украине), а, вот, убивать и калечить людей - нельзя. За каждым покалеченным и убитым - его родные, друзья, соседи. Ну подавит отмороженный ОМОН все митинги и демонстрации... поубивает/пересажает всех протестующих - и что дальше? В Беларуси наступит покой и всё вернётся "как было"? Нет. Беларусь - это не тюрьма, где, введённый спецназ усмирил бунт и дальше жизнь пошла по-прежнему. Лукашенко и его силовики уже стали изгоями. Их уже нет в рамках цивилизованного мира. Смердящие трупы. А у смердящих трупов путь один - побыстрее закопать, чтобы не воняли и не портили воздух. Белорусский ОМОН, кстати, не с неба упал и не стал зверьём одномоментно. Таким, значит, и был всегда - просто прятал свои зверства. А сейчас дали карт-бланш - и всё вылезло наружу.
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12.08.2020 11:37 Ответить
 
 