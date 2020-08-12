Стихийный мемориал в память о гибели мирного протестующего уничтожили в Минске. Люди снова несут цветы. ФОТОрепортаж

Накануне возле станции метро "Пушкинская" в Минске десятки местных жителей приносили цветы в память о погибшем участнике акции протеста, однако ночью этот мемориал уничтожили. Сегодня утром люди снова начали приходить туда с цветами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщает издание Tut.by.

У метро "Пушкинская" уничтожили стихийный мемориал. Минчане несут цветы вновь.

"Такое не должно происходить. Люди не должны гибнуть, не должна литься кровь. Мы мирно выходим. Я смотрю эти все видео (разгонов) и просто плачу, - говорит девушка с цветами".

Ранее сообщалось, что люди в Минске несут цветы к месту гибели мирного протестующего возле станции метро "Пушкинская" в ночь с 9 на 10 августа.

Вчера ОМОН начал разгонять людей, которые принесли цветы к месту гибели одного из участников акций протеста.

По информации МВД Беларуси, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону милиции. Устройство взорвалось у него в руке и причинило смертельные травмы.

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