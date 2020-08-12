Рыбак нашел на дне реки в Ужгороде минометную мину времен Второй мировой войны, - ГСЧС. ФОТО

Мужчина заметил боеприпас, похожий на минометную мину на реке Уж в районе Боздоского парка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сылкой на пресс-службу ГСЧС.

На место выехали специалисты группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения. Они обследовали дно реки и изъяли оттуда одну минометную мину калибром 82 мм времен Второй мировой войны. Боеприпас транспортировали на военный полигон в с. Ореховица, где и уничтожили в установленном порядке.

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