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Рыбак нашел на дне реки в Ужгороде минометную мину времен Второй мировой войны, - ГСЧС. ФОТО

Мужчина заметил боеприпас, похожий на минометную мину на реке Уж в районе Боздоского парка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сылкой на пресс-службу ГСЧС.

На место выехали специалисты группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения. Они обследовали дно реки и изъяли оттуда одну минометную мину калибром 82 мм времен Второй мировой войны. Боеприпас транспортировали на военный полигон в с. Ореховица, где и уничтожили в установленном порядке.

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Рыбак нашел на дне реки в Ужгороде минометную мину времен Второй мировой войны, - ГСЧС 01
Рыбак нашел на дне реки в Ужгороде минометную мину времен Второй мировой войны, - ГСЧС 02

Автор: 

боеприпасы (2374) Ужгород (438) ГСЧС (5051)


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Оце так клюнуло
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12.08.2020 11:23 Ответить
Рыбак наверно с поисковым магнитом рыбачил, как мой сосед ))
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12.08.2020 11:30 Ответить
ВАУ!!! СЕНСАЦИЯ!!!! автор заметки - козёл.
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12.08.2020 11:36 Ответить
Сапер в маске. Чтобы от мины коронавирусом не заразиться?
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12.08.2020 11:52 Ответить
Нашел и? Не распилил?.. Удивительно.
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12.08.2020 11:54 Ответить
зачем он ее в руки взял??
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12.08.2020 12:24 Ответить
"Миномётная мина"... Д"Артаньян, наверное, в шоке!
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12.08.2020 12:27 Ответить
Таких мин копатели находят десятки ежедневно.
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12.08.2020 12:56 Ответить
 
 