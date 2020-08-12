Сотни девушек с цветами выстроились в длинную цепь в Минске в знак солидарности с пострадавшими на протестах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Прямо сейчас у Комаровского рынка в Минске несколько сотен девушек стоят с цветами в длинной цепи. Это акция солидарности с теми, кто в эти дни страдает от насилия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает TUT.by.



Девушки делятся цветами и молча стоят длинной цепью.

Среди них — фрилансеры, айтишники, дизайнеры, журналисты, пенсионерки, учителя. Их активно приветствуют автомобилисты.

"Мы за мирный протест. В предыдущие дни мы старались помогать людям, поддерживать и сопереживать тем, кто выходит на протесты, оставляли в подъездах еду и медикаменты", — говорит одна из участниц Ксения.

Некоторые пенсионеры по дороге на Комаровский рынок останавливаются. Узнав, что происходит, присоединяются. Есть и те, кто кричит: "Идите работать, собирать урожай".

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Здесь же курсирует синий микроавтобус без номеров.

Вскоре появилась милиция и в рупор попросила разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности".

Девушки кричат "Позор!", бросают цветы и начинают расходиться.





