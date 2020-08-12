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Новости Фото Репрессии в Беларуси
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Сотни девушек с цветами выстроились в длинную цепь в Минске в знак солидарности с пострадавшими на протестах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Прямо сейчас у Комаровского рынка в Минске несколько сотен девушек стоят с цветами в длинной цепи. Это акция солидарности с теми, кто в эти дни страдает от насилия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает TUT.by.

Девушки делятся цветами и молча стоят длинной цепью.

Среди них — фрилансеры, айтишники, дизайнеры, журналисты, пенсионерки, учителя. Их активно приветствуют автомобилисты.

"Мы за мирный протест. В предыдущие дни мы старались помогать людям, поддерживать и сопереживать тем, кто выходит на протесты, оставляли в подъездах еду и медикаменты", — говорит одна из участниц Ксения.

Сотни девушек с цветами выстроились в длинную цепь в Минске в знак солидарности с пострадавшими на протестах 01

Некоторые пенсионеры по дороге на Комаровский рынок останавливаются. Узнав, что происходит, присоединяются. Есть и те, кто кричит: "Идите работать, собирать урожай".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Нормально в них фигарят! Камнями херачат! Молодцы!", - в Минске участники акции протеста, вооруженные камнями и палками, отбили у омоновцев задержанного. ВИДЕО

Здесь же курсирует синий микроавтобус без номеров.

Сотни девушек с цветами выстроились в длинную цепь в Минске в знак солидарности с пострадавшими на протестах 02

Вскоре появилась милиция и в рупор попросила разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности".

Девушки кричат "Позор!", бросают цветы и начинают расходиться.

Сотни девушек с цветами выстроились в длинную цепь в Минске в знак солидарности с пострадавшими на протестах 03

акция (2425) Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771)


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Топ комментарии
+22
наивные дети цветов... таракана можно только вперед ногами вынести из страны.
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12.08.2020 11:58 Ответить
+19
Сотні дівчат із квітами вишикувалися в довгий ланцюг у Мінську на знак солідарності з постраждалими на протестах - Цензор.НЕТ 8860
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12.08.2020 12:05 Ответить
+14
Як показав Майдан, мафія буде стріляти за будь якого розвитку подій. Відкрито на площі чи по підворотням відстрілюючи активістів! Тут не стоїть питання буде влада стріляти чи не буде - однозначно буде! Всіх хто вийде на протести - перестріляють або на площі або по домівках або посадять! Лукашенко не пробачить спротиву, він маніакальний вбивця який панічно боїться людей здатних на спротив! Тому Білорусь запрограмована на ескалацію насилля і ніяки квіточки не зупинять Лукашенка від вбивст активістів!
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12.08.2020 12:08 Ответить
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не "слоган" , а "гасло"
а по-друге - Путін тупо перечекав, і протести підуть в...... сакральне місце для кацапні
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12.08.2020 12:53 Ответить
Есть такая штука как канализация протеста. В России хорошо эту технологию провернули. Смысл такой. Есть недовольство. И создаются лидеры, повод, чтобы люди там начали протестовать. Они протестуют, выпускают пар - самых буйных сажают и ничего не меняется. Профессиональная российская оппозиция живет за счет этого, что водит народ от протеста к протесту без результата.
Вот то что происходит сейчас в Беларуси это классическая канализация. Выпуск пара. Протест выдохнется и всё.
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12.08.2020 12:15 Ответить
Все залежить від кількості совків. Якщо люди змиряться з своїм положенням безправного бидла в хлєву з усіма зручностями, то так.
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12.08.2020 12:33 Ответить
Ты не понимаешь о чем речь. Людьми можно управлять. Если они дадут собой управлять. Майданом тоже пытались управлять. Почти каждый день было от одной до десятка провокаций. Но Майдан почти никогда не покупался, а тех кто покупался стыдили или вообще отказывались от них как от своих. Иначе бы мы пошли по сценарию России. А Беларусь прямо по нему идет.
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12.08.2020 12:36 Ответить
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12.08.2020 12:54 Ответить
девушки-пенсионерки.
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12.08.2020 12:06 Ответить
Чё то они как то вроде бы одного возраста )
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12.08.2020 12:07 Ответить
Пусть еще подудят, пока их мужей и отцов убивать будут.
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12.08.2020 12:08 Ответить
Отцы с мамами где - пока только молодежь...
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12.08.2020 12:09 Ответить
молодёжь-пенсионеры. куда катится мир...
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12.08.2020 12:20 Ответить
" Начал А Г Лукашенко плохо кончать"
Шансов себе не оставил.
Мог войти в историю просто мудаком.
Но он мудак эталонный, поэтому войдет пародией на ЯнуковичаСамое опасное сейчас - не то что Лукашенко негодяй, а то, что он мудак.

Этот человек не в состоянии понять реальность, потому что сам давно отрубил себя от всех каналов связи с ней. Шендерович
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12.08.2020 12:08 Ответить
Российский либерал давно от реальности оторван. Они уже пятнадцать лет песни о том как Путин уйдет поют.
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12.08.2020 12:09 Ответить
но говрят красиво же , русские либералы - предатели своих братьев ))
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12.08.2020 12:10 Ответить
В них Жиріновський лідер ліберально-демократичної партії.
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12.08.2020 12:37 Ответить
В слове лидер у Вас ошибка-первая буква П
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12.08.2020 12:56 Ответить
https://twitter.com/_Fashington

https://twitter.com/_Fashington Вашингтонский Öбком



А это скот из МВД Беларуси работает с прессой. Чемоданова,
https://twitter.com/mvd_by @mvd_by
, расскажи о том, как журналисты обижали ваших пупсиков!


https://twitter.com/i/status/1293294401838559234 https://twitter.com/i/status/1293294401838559234
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12.08.2020 12:08 Ответить
https://twitter.com/i/status/1293256045620592642 https://twitter.com/i/status/1293256045620592642


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12.08.2020 12:10 Ответить
Можна ще погудєть. Ахметка підтвердить.
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12.08.2020 12:09 Ответить
Сравните Минск 9 августа 2020 и Майдан на Манежной в Москве декабрь 2010 года.Один к одному....Месят всех подряд....,те же рожи спецназа РАБссии...
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12.08.2020 12:10 Ответить
Белорусские менты щиты опускали во многих городах Белоруси говорите?Так то ж местные менты а мацковские не щадят никого,тоже самое было и в Киеве...переодетые в форму украинского Беркута спецназ РАБссии....месил и стрелял в украинцев белорусов и арменинов...
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12.08.2020 12:15 Ответить
Причем толпу протест разогревали тоже маскавские боевички. Классика! И заезжие менты ведут себя так, чтобы вызвать больше ненависти к ментам, разогреть посильнее - бьют с особой жестокостью, по машинам, по окнам. пуйло разогревает протесты чтобы снести луку, а лука сейчас в роли дурачка, который считал себя самым умным. Ему нужно было понимать что надо вырастить цивилизованную ручную оппозицию или свой аналог. У тех же американцев есть 2 партии, так или иначе ведущие к одному, но немного разными рожами. Надоела одна - выводят наверх другую. Народу нужен был выбор, даже если он без особого выбора. А иначе появится оппозиция из-за поребрика...и она не заставила себя ждать. Это беда всех диктатур - некуда канализировать протесты.
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12.08.2020 12:32 Ответить
+100%. І якщо піде насправді крутий заміс, то луці даже на ростов дорога буде закрита. Велика ймовірність розділити долю чаушеску. І по ділам.
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12.08.2020 13:18 Ответить
Так шо они просто стоят с цветочками,лучше бы подарили беркутам,которые их *******-вот это будет протест.идиотки-в ближайшие 10-15 лет ничего у бульбашей НЕ изменится,хана Белоруссии с такими,бл"дь,"протестами,тьфу,смотреть противно
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12.08.2020 12:15 Ответить
Возьми АК и ехай в подмогу)
Или булки к дивану у такого спецназовца приросли?
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12.08.2020 12:17 Ответить
Смотри от негодования не пропали диван кумулятивным соплом...
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12.08.2020 12:25 Ответить
Боритесь и поборите!
Вам Бог помагаэ...
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12.08.2020 12:16 Ответить
Они шо - дуры?
Гораздо полезнее не с цветочками стоять - а подносить булыжники и разливать коктели Молотова! Или хотя бы помогать раненым! Сдавать кровь, волонтерить по больницам....
Показушницы блин.....
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12.08.2020 12:19 Ответить
Сотні дівчат із квітами вишикувалися в довгий ланцюг у Мінську на знак солідарності з постраждалими на протестах - Цензор.НЕТ 9411
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12.08.2020 12:29 Ответить
100% поддерживаю....маленькая поправка, цветы надо нести на могилы омоно-беркутовцев.
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12.08.2020 12:21 Ответить
Майдан в Хабаровске безцельный и такой же в Минске...разницы нет...и Вожака нет....бабы не вояки...
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12.08.2020 12:22 Ответить
Бабы ГРАЖДАНЕ!
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12.08.2020 12:27 Ответить
Громадянське суспільство!
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12.08.2020 12:35 Ответить
Обратите на систему свой-чужой в одежде . По соцсетям белорусов, кто против Лукашенко, призывали прийти в белом. А вот еще кто в красном - наверно за Советский Союз. У нас в Мариуполе так было: сначала кто за РФ ходили в флагах РФ, трехцветных, а за Украину - в жовто- блакитних. Но не будешь же годами в флагах ходить . И начали одежду носить: те, кто в красном-за ссср, в желтом, ещё и в джинсах - за Украину. Такие "тайные знаки" помогают незнакомым людям видеть в толпе своих единомышленников и помогать ему. Как в филье "Эксперимент 2". Как у цыган. Как у краснармейцев красная повязка. Как желтый скотч на рукаве у сепаров Гиркина в Славянске в 2014.
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12.08.2020 12:23 Ответить
В помощь протестующим в Беларуси через Facebook собрано больше миллиона долларов

https://news.liga.net/world/news/v-pomosch-protestuyuschim-v-belarusi-cherez-facebook-sobrano-bolshe-milliona-dollarov
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12.08.2020 12:24 Ответить
Nataliia,
Прошелся на Ваш линк Facebook: Собрано за 48 дней? ??

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Support for Belarus // Збор дапамогі для ахвяраў рэпрэсій у Беларусі

Fundraiser for https://www.facebook.com/lavoncyk?eid=ARAl53xKSLHf7oun-CwMMdnVkNvdT6LbzT2az_ubYvyPqNKVoxDyyqkCKdJex_Sz0LsbQ3KEDQIz6mEw Alexey Leonchik by https://www.facebook.com/lavoncyk?eid=ARCP2E22sXUjhGgjBMpNPJeSZrGfaPWfDWSvmPpCeDXtCdwy-jVfxdQoYxKAQzhCF4dtJ1WHByHal5ox Alexey Leonchik and https://www.facebook.com/nadzeya.dabradzeya?eid=ARAyg63cM-zKvrW-**************************************************************** Nadzeya Norton ·

€963,976 raised of €1,446,293

https://www.facebook.com/donate/1123543824684874/# Raised by 27,137 people in 48 days
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12.08.2020 12:34 Ответить
Ми за мирний пратест... «»»»».
О то курва й ще років 30 в своєму колгоспу будете хвости коровам м,яти...
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12.08.2020 12:28 Ответить
«Дєвушки дєлятся цвєтамі...»...»срєді ніх пєнсіанєркі».))))
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12.08.2020 12:33 Ответить
Мирный протест будет утоплен в крови так как для мирного протеста нужно хотябы тысяч 200 на Майдане с баррикадами.
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12.08.2020 12:34 Ответить
І що ж його ніхто в крові не топить? Чи це пану так хочеться, щоб топили?
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12.08.2020 12:37 Ответить
https://www.facebook.com/ntina.*********.3?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODY3MTQxMzk3Mzk1M18xMDE1ODY3NDA4MTUwODk1Mw%3D%3D Ntina *********

Єдине притомне рішення для Білорусі - це заявити про своє бажання вступити до складу Любліна-2020. Люблінський трикутник вже офіційно висловив своє ставлення до Білорусі. А білорусам, включно із Ціхановською, це психологічно зручніше, ніж думати про асоціацію з ЄС (що наразі неможливо і з боку ЄС також). У багатьох білорусів є родичі і в Польщі, і в Литві, тому навряд чи серед білорусів є негативні ставлення до цих країн.

До речі, це й спасіння для самого Лукашенка. Бо інакше йому точно гаплик настане. Не сьогодні - через рік з ним "невідомі люди" зроблять летальні штуки. ((

А в союзі із "люблінцями" в нього є надія на збереження коштів, життя своєї родини та деякого впливу. Європейці не зіжруть його ніколи. Доведено кейсом постМайданної України. Нікого із головних злочинців та узурпаторів серйозно не покарали.
Дивно, що Лукашенко досі цим не займається.. Звичайно перемовини повинні йти із Дудою та президентами Балтії. (( Не знаю, як балтійці, але Польща тільки й мріє стати головним лідером регіону... Стати гарантом Білорусі - це ж крокування до наступної сходинки нагору в геополітиці.. Польське, вмотивоване ПіСом, суспільство буде тільки ЗА!. Дуда набере додаткового рейтингу.

А нашого ПреЗЕдента Лукашенко, це очевидно, за рівного собі не сприймає і розуміє "вартість" його слова та гарантій. ((
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12.08.2020 12:37 Ответить
Так, це б влаштувало всіх(окрім паРаші)
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12.08.2020 12:42 Ответить
шмарклю давно никто не сприймае за фигуру.. даже его хозяева.
Более того, и зебилы не видят в нем президента, а видят лишь какого-то клоуна, у которого всегда "виноват Порох"))
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12.08.2020 12:50 Ответить
О чем Вы бредите? Какой «люблинский трикутник» с кровавым садистом?
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12.08.2020 12:45 Ответить
Лучше бы по балончику дихлофоса принесли..
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12.08.2020 12:50 Ответить
Сотні дівчат із квітами вишикувалися в довгий ланцюг у Мінську на знак солідарності з постраждалими на протестах - Цензор.НЕТ 1734
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12.08.2020 12:50 Ответить
Символичны белые хризантемы на серой плитке. Белые хризантемы- символ правдивости и искренности чувств. Что-то вспомнилась "контрольная прогулка" в москве. Б.Акунин, Людмила Улицкая, В Шендерович с белыми хризантемами после событий на болотной(ух ты) площади.
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12.08.2020 13:08 Ответить
Якби на нашому Майдані не поставив ультиматум Парасюк Януковичу і Янукович згідно домовленостям був би президентом до жовтня 2014, коли мали відбутися вибори президента, то України вже напевно би не було!...
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12.08.2020 13:29 Ответить
Сучья "Сцена" відмовила людям обрати на Майдані Лідера. На віче перед Новим 2013м зібравсь мільон і вся ця маса скандувала: "Лідера!! Лідера!!!...". Тягнисрак з Ключкой лили воду і переводили стрілки на Яйценюха, мов би Кріль назве ім'я Лідера. Яйценюх в самому кінці віче заявив, що Лідер - український народ і відразу дриснув. Люди зрозуміли, що їх пошили в дурні і потягнулись до виходу. А були б оголосили ім'я Лідера на Майдані, то вже у цю Неділю новій владі лавиною почали б присягати силовики і ніякого силового протистояння не було б. І навіть Крим з Донбасом не пішли б. І ця традиція вирішувати найголовніші питання на віче стала б Конституційною. Цього "триголового змія" треба було за яйця підвісити за таку підлість, а не владу їм давати.
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12.08.2020 14:54 Ответить
Ми такі ж були наївні на Помаранчевому Майдані...
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12.08.2020 13:33 Ответить
Чет рано еще с цветами. Путин введи...
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12.08.2020 19:46 Ответить
Ой бачу, мужикам в них сцикотно. Одні баби воюють і сперечаються. А пацани із задоволенням спостерігають, фоткають. Скоро будуть з вдячності смоктати у омона замість того, щоб стати за свою країну. Але для них країна - це місце проживання. Ні мови, ні історії, ні релігії, - мышебратья помогли. Народжений пити їб..ти не може.
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12.08.2020 20:03 Ответить
В Украине минимальная зарплата 4723 грн., бензин А-92 20 грн.. В Белоруссии минимальная зарплата 4196 грн., бензин А-92 19 грн.. Нас обворовывают Фирташи, Коломойские, Пинчуки, Ахметовы и другие такие же. Кто обворовывает народ в Белоруссии, если там нет олигархов?
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12.08.2020 21:11 Ответить
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