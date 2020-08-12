Сотни девушек с цветами выстроились в длинную цепь в Минске в знак солидарности с пострадавшими на протестах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Прямо сейчас у Комаровского рынка в Минске несколько сотен девушек стоят с цветами в длинной цепи. Это акция солидарности с теми, кто в эти дни страдает от насилия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает TUT.by.
Девушки делятся цветами и молча стоят длинной цепью.
Среди них — фрилансеры, айтишники, дизайнеры, журналисты, пенсионерки, учителя. Их активно приветствуют автомобилисты.
"Мы за мирный протест. В предыдущие дни мы старались помогать людям, поддерживать и сопереживать тем, кто выходит на протесты, оставляли в подъездах еду и медикаменты", — говорит одна из участниц Ксения.
Некоторые пенсионеры по дороге на Комаровский рынок останавливаются. Узнав, что происходит, присоединяются. Есть и те, кто кричит: "Идите работать, собирать урожай".
Здесь же курсирует синий микроавтобус без номеров.
Вскоре появилась милиция и в рупор попросила разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности".
Девушки кричат "Позор!", бросают цветы и начинают расходиться.
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а по-друге - Путін тупо перечекав, і протести підуть в...... сакральне місце для кацапні
Вот то что происходит сейчас в Беларуси это классическая канализация. Выпуск пара. Протест выдохнется и всё.
Шансов себе не оставил.
Мог войти в историю просто мудаком.
Но он мудак эталонный, поэтому войдет пародией на ЯнуковичаСамое опасное сейчас - не то что Лукашенко негодяй, а то, что он мудак.
Этот человек не в состоянии понять реальность, потому что сам давно отрубил себя от всех каналов связи с ней. Шендерович
https://twitter.com/_Fashington Вашингтонский Öбком
А это скот из МВД Беларуси работает с прессой. Чемоданова,
https://twitter.com/mvd_by @mvd_by
, расскажи о том, как журналисты обижали ваших пупсиков!
https://twitter.com/i/status/1293294401838559234 https://twitter.com/i/status/1293294401838559234
Или булки к дивану у такого спецназовца приросли?
Вам Бог помагаэ...
Гораздо полезнее не с цветочками стоять - а подносить булыжники и разливать коктели Молотова! Или хотя бы помогать раненым! Сдавать кровь, волонтерить по больницам....
Показушницы блин.....
https://news.liga.net/world/news/v-pomosch-protestuyuschim-v-belarusi-cherez-facebook-sobrano-bolshe-milliona-dollarov
Прошелся на Ваш линк Facebook: Собрано за 48 дней? ??
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Support for Belarus // Збор дапамогі для ахвяраў рэпрэсій у Беларусі
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О то курва й ще років 30 в своєму колгоспу будете хвости коровам м,яти...
Єдине притомне рішення для Білорусі - це заявити про своє бажання вступити до складу Любліна-2020. Люблінський трикутник вже офіційно висловив своє ставлення до Білорусі. А білорусам, включно із Ціхановською, це психологічно зручніше, ніж думати про асоціацію з ЄС (що наразі неможливо і з боку ЄС також). У багатьох білорусів є родичі і в Польщі, і в Литві, тому навряд чи серед білорусів є негативні ставлення до цих країн.
До речі, це й спасіння для самого Лукашенка. Бо інакше йому точно гаплик настане. Не сьогодні - через рік з ним "невідомі люди" зроблять летальні штуки. ((
А в союзі із "люблінцями" в нього є надія на збереження коштів, життя своєї родини та деякого впливу. Європейці не зіжруть його ніколи. Доведено кейсом постМайданної України. Нікого із головних злочинців та узурпаторів серйозно не покарали.
Дивно, що Лукашенко досі цим не займається.. Звичайно перемовини повинні йти із Дудою та президентами Балтії. (( Не знаю, як балтійці, але Польща тільки й мріє стати головним лідером регіону... Стати гарантом Білорусі - це ж крокування до наступної сходинки нагору в геополітиці.. Польське, вмотивоване ПіСом, суспільство буде тільки ЗА!. Дуда набере додаткового рейтингу.
А нашого ПреЗЕдента Лукашенко, це очевидно, за рівного собі не сприймає і розуміє "вартість" його слова та гарантій. ((
Более того, и зебилы не видят в нем президента, а видят лишь какого-то клоуна, у которого всегда "виноват Порох"))