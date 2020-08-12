На границе с Румынией парень застрял в колючей проволоке, ему пришлось вызывать скорую помощь, - Госпогранслужба. ФОТО

На границе с Румынией пограничники Черновицкого отряда задержали двух буковинцев, целью которых, скорее всего, было наблюдение за пограничными нарядами. Кроме того, что пограничникам пришлось побегать за правонарушителями, одному из них еще и пришлось оказать первую медицинскую помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы.

11 августа, на участке ответственности отдела "Красноильск". Двух парней, один из которых успел преодолеть заградительный забор, пограничный наряд заметил не сразу, ведь мужчины тайком пытались попасть к линии границы.

Однако псевдодиверсантам не удалось реализовать свои планы, они были разоблачены нарядом. Мужчины сразу начали бежать. Не остановили их и предупредительные выстрелы в воздух, которые были вынуждены сделать пограничники, ведь правонарушители на голосовые команды не реагировали.

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В дальнейшем, в ходе поисковых мероприятий пограничники задержали одного из беглецов, а затем обнаружили второго. Последний запутался в инженерном заграждении типа "Егоза", которое пытался преодолеть.

Мужчина самостоятельно выпутаться не мог, а потому пограничники вовремя обнаружили беглеца. Он был освобожден из сетей инженерного заграждения и ему была оказана медицинская помощь и вызвана карета скорой помощи, которой он был доставлен в больницу.

Учитывая, что у задержанных никаких документов при себе не было, пограничникам пришлось потратить определенное время на их идентификацию. Как выяснилось впоследствии, правонарушителями оказались жители населенного пункта Красноильск, один из которых несовершеннолетний.

На совершеннолетнего гражданина составлены административные протоколы по ч.2 ст. 204-1 и ч. 2 ст. 185-10 КУоАП, а также проинформирован Сторожинецкий РВК. Стоит отметить, что молодой человек уже некоторое время уклонялся от призыва в ряды Вооруженных сил Украины. Теперь ему этого не избежать. А пограничники и в дальнейшем будут передавать нарушителей границы призывного возраста, которые избегают призыва, работникам военных комиссариатов.

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