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На границе с Румынией парень застрял в колючей проволоке, ему пришлось вызывать скорую помощь, - Госпогранслужба. ФОТО

На границе с Румынией пограничники Черновицкого отряда задержали двух буковинцев, целью которых, скорее всего, было наблюдение за пограничными нарядами. Кроме того, что пограничникам пришлось побегать за правонарушителями, одному из них еще и пришлось оказать первую медицинскую помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы.

11 августа, на участке ответственности отдела "Красноильск". Двух парней, один из которых успел преодолеть заградительный забор, пограничный наряд заметил не сразу, ведь мужчины тайком пытались попасть к линии границы.

Однако псевдодиверсантам не удалось реализовать свои планы, они были разоблачены нарядом. Мужчины сразу начали бежать. Не остановили их и предупредительные выстрелы в воздух, которые были вынуждены сделать пограничники, ведь правонарушители на голосовые команды не реагировали.

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В дальнейшем, в ходе поисковых мероприятий пограничники задержали одного из беглецов, а затем обнаружили второго. Последний запутался в инженерном заграждении типа "Егоза", которое пытался преодолеть.

Мужчина самостоятельно выпутаться не мог, а потому пограничники вовремя обнаружили беглеца. Он был освобожден из сетей инженерного заграждения и ему была оказана медицинская помощь и вызвана карета скорой помощи, которой он был доставлен в больницу.

Учитывая, что у задержанных никаких документов при себе не было, пограничникам пришлось потратить определенное время на их идентификацию. Как выяснилось впоследствии, правонарушителями оказались жители населенного пункта Красноильск, один из которых несовершеннолетний.

На совершеннолетнего гражданина составлены административные протоколы по ч.2 ст. 204-1 и ч. 2 ст. 185-10 КУоАП, а также проинформирован Сторожинецкий РВК. Стоит отметить, что молодой человек уже некоторое время уклонялся от призыва в ряды Вооруженных сил Украины. Теперь ему этого не избежать. А пограничники и в дальнейшем будут передавать нарушителей границы призывного возраста, которые избегают призыва, работникам военных комиссариатов.

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На границе с Румынией парень застрял в колючей проволоке, ему пришлось вызывать скорую помощь, - Госпогранслужба 01
На границе с Румынией парень застрял в колючей проволоке, ему пришлось вызывать скорую помощь, - Госпогранслужба 02

Автор: 

Буковина (901) Госпогранслужба (6641) граница (5312)


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Топ комментарии
+8
и я такую проволоку хочу на дачу - приезжаешь раз в месяц... выпутываешь и закапываешь...
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12.08.2020 12:06 Ответить
+5
бутусов, исправь заголовок не "парень", а нарушитель государственной границы
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12.08.2020 12:21 Ответить
+4
У очкастого рейнджера ножик зачётный... Рэмбо отдыхает. Мачете наверное?
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12.08.2020 12:17 Ответить
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Мамалюбитскорость в поворот не вписался?
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12.08.2020 12:04 Ответить
хлопці зайця з петлі визволили, однак самі заплутались...дяка вам велика, друзі природи
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12.08.2020 12:31 Ответить
Два дебила - это сила!
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12.08.2020 12:05 Ответить
и я такую проволоку хочу на дачу - приезжаешь раз в месяц... выпутываешь и закапываешь...
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12.08.2020 12:06 Ответить
за месяц комары доедят со скелетом
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12.08.2020 12:22 Ответить
И еще на наличие паспорта цыганоРумынии проверить. Если есть, впаять штраф. И еще депортировать н...хер, с лишением гражданства Украины. Нах...й он в ВСУ нужен, коль ссыт. 100% за зеленоплеснявое что голосовало.
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12.08.2020 12:12 Ответить
У очкастого рейнджера ножик зачётный... Рэмбо отдыхает. Мачете наверное?
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12.08.2020 12:17 Ответить
Це - мачетейро з серіала "Кубінскіє казакі".
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12.08.2020 14:26 Ответить
бутусов, исправь заголовок не "парень", а нарушитель государственной границы
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12.08.2020 12:21 Ответить
Мужчина самостоятельно выпутаться не мог, а потому пограничники вовремя обнаружили беглеца. Он был освобожден из сетей инженерного заграждения, из егозы выпутали сигареты перебросить хоть помогли?
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12.08.2020 12:24 Ответить
На совершеннолетнего гражданина составлены административные протоколы по ч.2 ст. 204-1 и ч. 2 ст. 185-10 КУоАП, а также проинформирован Сторожинецкий РВК. Стоит отметить, что молодой человек уже некоторое время уклонялся от призыва в ряды Вооруженных сил Украины. Теперь ему этого не избежать. А пограничники и в дальнейшем будут передавать нарушителей границы призывного возраста, которые избегают призыва работникам военных комиссариатов. Источник: https://censor.net/p3213263\\\\\\\\\\\\

Редактору, ну, кто пишет тексты - уважение. с юмором написано и по делу. Ты крут. читаю и думаю - ну ничо се, это реально Уровень то))))
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12.08.2020 12:24 Ответить
Вавини послідовники. Теж бігуни від призову.
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12.08.2020 12:25 Ответить
заблудились или кузнечиков ловили.......... ??? в лучшем случае мелкая местная контробанда
проводила "изыскательные работы".....................
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12.08.2020 12:30 Ответить
А є стаття за неправомірне носіння військової форми? Здається, кілька років тому прийняли закон щодо заборони носіння військової форми тими, хто не має відношення до війська.
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12.08.2020 12:30 Ответить
В армии теперь ему форму можно не выдавать
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12.08.2020 12:36 Ответить
не сдали нормы ГТО)
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12.08.2020 12:33 Ответить
Сигуранца проклятая...................................................................................................................... На кордоні з Румунією хлопець застряг у колючому дроті, йому довелося викликати швидку допомогу, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9100
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12.08.2020 12:51 Ответить
А что на это скажет Гринпис ?
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12.08.2020 12:53 Ответить
Пусть Кролик поучится у земляков как заборы строить
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12.08.2020 12:59 Ответить
 
 