ОМОН в Гродно напал на автомобиль с семьей: пострадала 5-летняя девочка. ФОТО

5-летний ребенок пострадал в центре белорусского Гродно в результате нападения на автомобиль группы милицейского спецназа.

Об этом сообщает издание TUT.by, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что семья пострадавшей девочки ехала из одного конца города в другой и попала в поток сигналящих автомобилей в центре. По словам матери ребенка, внезапно впереди них и еще двух стоящих машин появилась военная техника и сотрудники ОМОНа. Через несколько минут в их машине посыпались стекла. Когда женщина обернулась, ее дочка была в крови.

"Я не понимала, откуда кровь. Все было как в тумане. Муж сразу хотел отвезти нас в больницу скорой помощи, она совсем рядом, но быстро подбежали люди и предложили подвезти. Дочка плакала - она очень испугалась. У мужа был рассечен лоб. Его сразу остановила милиция, повезла разбираться, только утром отпустили. Сейчас звонил следователь, вызвал опять", - рассказала мать девочки.

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Она уточнила, что врач наложил дочке четыре шва – у нее рассечение правой височной части примерно на два с половиной сантиметра и ушиб.

При этом женщина уверяет, что в акции протеста они не участвовали и не сигналили, поскольку технически не могли это сделать: у них сломан сигнал.