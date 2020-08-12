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ОМОН в Гродно напал на автомобиль с семьей: пострадала 5-летняя девочка. ФОТО

5-летний ребенок пострадал в центре белорусского Гродно в результате нападения на автомобиль группы милицейского спецназа.

Об этом сообщает издание TUT.by, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что семья пострадавшей девочки ехала из одного конца города в другой и попала в поток сигналящих автомобилей в центре. По словам матери ребенка, внезапно впереди них и еще двух стоящих машин появилась военная техника и сотрудники ОМОНа. Через несколько минут в их машине посыпались стекла. Когда женщина обернулась, ее дочка была в крови.

"Я не понимала, откуда кровь. Все было как в тумане. Муж сразу хотел отвезти нас в больницу скорой помощи, она совсем рядом, но быстро подбежали люди и предложили подвезти. Дочка плакала - она очень испугалась. У мужа был рассечен лоб. Его сразу остановила милиция, повезла разбираться, только утром отпустили. Сейчас звонил следователь, вызвал опять", - рассказала мать девочки.

ОМОН в Гродно напал на автомобиль с семьей: пострадала 5-летняя девочка 01

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Она уточнила, что врач наложил дочке четыре шва – у нее рассечение правой височной части примерно на два с половиной сантиметра и ушиб.

При этом женщина уверяет, что в акции протеста они не участвовали и не сигналили, поскольку технически не могли это сделать: у них сломан сигнал.

Беларусь (7937) выборы (24763) дети (6605) Лукашенко Александр (3625) протест (5870) репрессии (2771) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+28
Білоруси ще не напилися власної крові, тому бушують як брага в балоні. Без ідеї і напрямку.
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12.08.2020 13:34 Ответить
+22
или бацька идиот или его мусорами управляет совсем не он.
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12.08.2020 13:39 Ответить
+20
26 років чекали. Поки чекали всіх можливих лідерів і радикалів фізично знищили.
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12.08.2020 13:39 Ответить
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Білоруси ще не напилися власної крові, тому бушують як брага в балоні. Без ідеї і напрямку.
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12.08.2020 13:34 Ответить
26 років чекали. Поки чекали всіх можливих лідерів і радикалів фізично знищили.
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12.08.2020 13:39 Ответить
у них еще в 1999 году серьезные движения были и повторялси постоянно...вот только ничего не добились.
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12.08.2020 14:06 Ответить
Вы еще как какого нибудь короля Ульриха вспомните
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12.08.2020 14:19 Ответить
а зачем? там и так король сидит. а информация была для школоло и кто не владеет информацией.
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12.08.2020 14:23 Ответить
Почему без идеи? Результаты выборов сфальсифицированы.
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12.08.2020 14:05 Ответить
вот, я же говорил что силовики в Беларуси фашисты
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12.08.2020 13:35 Ответить
Фашист Муссолини за 20 лет правления расстрелял 9 политических оппонентов.
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12.08.2020 14:27 Ответить
так вот кто деревню хатынь спалил,- лукаши
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12.08.2020 15:39 Ответить
Смерть муорам ...
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12.08.2020 13:36 Ответить
Нелюди.
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12.08.2020 13:37 Ответить
висіти таргану на гілляці за це!
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12.08.2020 13:38 Ответить
Злочинний режим він такий...
Все йде до того, що і в нас виросте свій диктатор із дурного клоуна.
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12.08.2020 13:38 Ответить
ага
виросте!
і буде тебе диктарить до самої пенсії
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12.08.2020 13:57 Ответить
Менськ. Зараз

ОМОН в Гродно напал на автомобиль с семьей: пострадала 5-летняя девочка - Цензор.НЕТ 4710
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12.08.2020 13:39 Ответить
или бацька идиот или его мусорами управляет совсем не он.
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12.08.2020 13:39 Ответить
Трохи парадоксально, звичайно, але думаю, що Лукашенко ситуацією вже взагалі не володіє. Ні, формально він за все відповідає, але його вже ніхто нічого не питає. Всім заправляють московські куратори. Або, хіба, в нього вже зовсім дах зірвало, але ж тоді мав би бути хтось, що б його зупинив, а тут ніхто не зупиняє, значить все згідно плану *****.
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12.08.2020 13:53 Ответить
дуже схоже на почерк руSSкого міра....
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12.08.2020 14:02 Ответить
А що, є сумніви?!
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12.08.2020 14:03 Ответить
Бацька действует как загнанный зверь, там особого полета мысли нет - только отбиться, а дальше что будет неважно....
Есть версия, что в Бацьке, московиты не очень то и заинтересованы (он их открыто послал на все предложения союзного государства - мечту Путлера). И всерьез собрались его свергать расшатав ситуацию.
Для Украины, более выгодной является власть, которая сможет удержать белорусскую государственность и Лукашенко как не прискорбно, на текущий момент для нас был лучшим кандидатом
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12.08.2020 14:26 Ответить
А почему или??? Почему вы думаете, что только одно из двух?
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12.08.2020 15:22 Ответить
Є інфа, що сами довбонуті у Мінську - то є російський омон.
Хоча особисто я не вірю, що білоруський омон - це ягнятка.
Справа в іншому, якщо там вже діє рос омон, то все виглядає для білорусів якось дуже стрьомно...
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12.08.2020 15:23 Ответить
..Якщо розглядати білоруську диктатуру в координатах - як країну ("республіку"! а ля Л/ДНР), де 1994 року Москва гладко й безперешкодно провела під машкарою виборів мирний путч і поставила гауляйтером місцеву інкарнацію Захарченка-Плотницького (соціопатичного голову колгоспу), - багато речей стає на свої місця. На відміну від Абхазії й Придністров'я, Білорусь було взято в полон "без жодного пострілу": як заповідала одна кандидатка в диктаторші, що свого часу програла тендер Януковичу, - "ні один танк не вийшов із казарми". Ба більше, ніхто спочатку взагалі нічого не зрозумів (от Кучма - той розумів, і недарма кинув був спересердя на камери в грудні 2013-го: "Якби я розказав усю правду, мені б довелося виїхати з країни!").
У Києві - ні, а в Мінську все їм вдалося, "пройшло по плану": двадцять років стаґнації, поліцейський порядок і чистота на вулицях, смертна кара і всевладдя КГБ, дотаційна економіка, фіктивні гроші, тотальна русифікація, повністю "зачищена" інформація-освіта-наука, "ВОВ" замість історії, здана "Газпрому" труба… Ідеальна "Росія третього сорту" ("другим" мали стати ми!), поруч якої першовзір виглядав іще цивілізованою державою. Двадцятилітня "мильна бульба", підвисла на так і не зреалізованій, від середини 1990-х, обіцянці "нового Союзного Государства", котре без України не мало сенсу (довелось відкладати - спершу до 2004-го, далі до 2014-го…), - та на патологічній амбіції одним-одної людини, званої, без сорома казка, так, як це можливо тільки в наскрізь патерналістських спільнотах - "батьком" (!). - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
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12.08.2020 20:08 Ответить
Ну это ещё не всё. По сценарию думаю должны быть сакральные жертвы и снайпера
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12.08.2020 13:41 Ответить
Все це сумно і страшно.Але не розумію,для чого нам ці новини.Ми і так знаємо про жорстокість їхніх поліцаїв(може і наші біглі виродки там відзначились).Чим ми можемо допомогти?Ми не підемо до них міняти шило на мило.Самі,самі сябри.
Ці картинки білорусам показувати треба,а не нам
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12.08.2020 13:43 Ответить
Для допомоги білоруським мітингувальникам.
Хоча б грошової.
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12.08.2020 14:29 Ответить
Поки не буде озвучено,що мета білорусів- свобода від московії,допомоги від нас не буде.Допомагати змінити одне прокацапське лайно на інше-ну ні.
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12.08.2020 14:33 Ответить
Ну, не хочете допомагати, то не треба було й запитувати.
Я он теж не пригадую, щоб Петя зі сцени Майдану проголошував "свободу від московії".
Але чітко пам'ятаю на Майдані акцію підтримки від росіян із телекомпанії "Дождь".
І намети із триколором на Майдані теж пам'ятаю.
Допомога із умовою - це не допомога, це отримання платної послуги.
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12.08.2020 14:48 Ответить
Ви,бачу,без Петі жити не можете,і сюди його вліпили.На нащому Майдані і не потрібно було нічого проголошувати,бо він з самого початку був проти кацапів і тайожного союзу.І не перекручуйте поняття-допомога укріпити нових прокацапників на своєму кордоні,це постріл собі в ногу.Не вважайте всіх за наївних ідіотів.Так і з триколорами.Не вразили.
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12.08.2020 14:58 Ответить
Ой, а шо не Пєцю Порошенка обрали презом у 2014-му?
Не того, що "красти по-новому", "ато за два тижні" і "1000 грн в день кожному військовому"?
Не знав. Якось невдобно получилось.

Тоді от що пораджу: Вам треба у Мінську піднести букетик квітів якомусь омонівцю.
Ну, одному з тих, який захищає світоча свободи Ляксандєра Лукашенку.
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13.08.2020 14:51 Ответить
На самом деле чего сейчас хотят белорусы не имеет значения Любой вариант в данной ситуации означает развитие демократии. А любая демократия смертельна для кремлевских рашистов
Такая вот арабоксальная ситуация Именно поэтому им нужно уничтожать любые проявления свободы, даже пророссийские
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12.08.2020 15:25 Ответить
Так, пані Ольга, розумію вас та й погоджуюсь з вами. Тут ситуація взагалі "дивна". З одного боку Лукашенко починав своє "правління" з жорстокого винищення всіх інакодумців, опозиціонерів. Вбивали, залякували людей. Люди зникали без вісті. Його режим нічим не кращий за кремлівський. Потім частина колишніх українських "омоновців", що заплямували руки кровʼю на майдані успішно мігрували до "бацьки". Але тепер деякі опозиціонери "бацьки" звертаються за допомогою до кремлівського чорта-хуʼла. Жирік відверто насміхається з Лукашенка. "Бацька" надає згоду та свою територію для кремлівських військових навчань. Кандидатка в президенти від всього відхрещується, бо злякалась - то як же вона планувала стати президентом та керувати країною? Може вона думала, що "бацька" сам зненацька злякається та втече? Тоді це проста наївність. Отож питання - кому там допомагати і чим? Нам би зі своїм клоуном лад навести та "зазомбованих" поклонніков 95 квартала роззомбувати...
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12.08.2020 17:10 Ответить
Очень жаль что так происходить в Белоруси,но у народа нет другого выхода как нейтрализовать ментов всеми возможными силовыми методами,менты стоят насмерть,они сбежали с Украины дальше только росия.Не верьте в их жалость и благородство- его не будет,менты стоят за свою жизнь при Лука и народу Белоруси пощады не будет,решайтесь на что-то,вы столкнулись с очень опасным зверем.
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12.08.2020 13:43 Ответить
Звери.! Нелюди.
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12.08.2020 13:43 Ответить
Нема в Білорусі вільного суспільства,вони самі знешкодили свою "апазіцию",руками Луки,своїм мовчанням білоруси поставили при владі самих безпринципних,продажних,не маючих ні честі,ні батьківщини!!!
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12.08.2020 13:43 Ответить
А чем лучше наши мусора в Украине ?
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12.08.2020 13:51 Ответить
ОМОН в Гродно напал на автомобиль с семьей: пострадала 5-летняя девочка - Цензор.НЕТ 960
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12.08.2020 13:45 Ответить
Лох должен страдать...
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12.08.2020 13:55 Ответить
Топаз дай команду!
Я человек Зинченко!
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12.08.2020 14:04 Ответить
Красота то какая! Ляпота!
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12.08.2020 14:32 Ответить
натуральный ватник , ещё и в такой футболке "рождён в ссср", на шо он рассчитывал...
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12.08.2020 19:39 Ответить
То був не білоруський омон, а передягнуті в його форму пуцлЄровські іхтамнЄти, не даром же бацька до пупкера "на поклон" перед виборами їздив...
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12.08.2020 13:50 Ответить
дуже схоже на почерк руSSкого міра....
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12.08.2020 14:03 Ответить
Мусора хуже зверей.Садюги,убийцы,насильники,взяточники. Таких 95%. Что на России,что в Украине,что в Белоруссии-это одни и те же подонки.
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12.08.2020 13:50 Ответить
Абсолютно правильно.
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12.08.2020 13:55 Ответить
То вам не беркут у 2014 з їх "звірячим" побиттям. То вже куди серйозніше...
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12.08.2020 13:54 Ответить
?
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12.08.2020 13:56 Ответить
Скоро ви забули однако
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12.08.2020 14:33 Ответить
Черт Аваков вместо европейской реформы полиции провел свою где собрал всех подонков в одну банду.
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12.08.2020 13:54 Ответить
А це точно білоруські фашизди? Щось вони дуже схожі на рашиздів. Дівчинку шкода, якщо личико постраждало, то малеча буде згадувати цей день все життя та робити пластичні операції. Бажаю дитинці одужання та хорошого лікаря хірурга.
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12.08.2020 13:57 Ответить
И где таких выращивают? У многих ведь жены есть и дети? Или в омон специально животных отбирают? Тогда у них самки и выпердыши.
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12.08.2020 13:59 Ответить
Відбирають спеціально з садистичними схильностями.
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12.08.2020 14:31 Ответить
Омон створено щоб придушувати бунти зеків в тюрмах...
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12.08.2020 14:35 Ответить
Для такого існують інші підрозділи.
Гондомон - це для придушення громадянських заворушень.
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12.08.2020 14:41 Ответить
Беларусь мне напоминает ЛНР и ДНР. Та же свобода слова,те же права у населения, беспредел властей....Надо теперь называть не "Белорусь" , а БНР...
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12.08.2020 13:59 Ответить
Такий кацапський сморід йде від білоруських ментів. Жах
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12.08.2020 14:04 Ответить
Це правда- кацапом смердить від них.
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12.08.2020 14:33 Ответить
Я під час нашого Майдану всеинадіявся, що хоч декілька беркутівців вийдуть і підтримають народ, але не було жодного такого!... Де вони таке кончене кодло беруть?!
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12.08.2020 14:24 Ответить
В крымском беркуте.
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12.08.2020 14:30 Ответить
Я з гондомонівцями і бєркутастами жорстко стикаюся із 1990 року.
Востаннє 3 березня 2018 р.
Тому у мене таких сподівань не було апріорі.
От із вевешниками говорив, там якесь розуміння було. Навіть у кримських.
А бєркутаст - це людиноподібна скажена істота.
Існує на рівні примітивних інстинктів і садистичних схильностей.
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12.08.2020 14:36 Ответить
А во сколько часов они ехали? Насколько я знаю это было ночью. Так что если они все-таки участвовали в автопробеге и взяли с собой 5-тилетнюю дочку в ночь, то они плохие родители.
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12.08.2020 14:28 Ответить
Можна стуканути на батьків в службу дітей міста Гродна.
Ну, щоб дитину відібрали.
І в місцеве КГБ заодно.
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12.08.2020 14:38 Ответить
За Ваши налоги Вас и покалечат.
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12.08.2020 14:49 Ответить
Свидетельство Сергея, баптиста из Минска. Он попался в руки «правоохранителей»:
Рассказываю то, что видел и пережил сам вчера в Минске, на следующий день после выборов в Беларуси.
Меня вчера захватили омоновцы около КЗ Минск в 19,00. Был с двумя родными братьями. Сидел в машине, припаркованной вдоль дороги. Просто хотели быть недалеко от центра города и молиться за ситуацию в Беларуси.
Меня выволокли из машины, отдубасили дубинками по голове, спине, животу. Я кричал им, что я верующий, что здесь для того, чтобы молиться за Беларусь. Они не верили. Обращались только матом, угрожали и били. Забрали телефон.
Потом закинули в синий микроавтобус. Приказали ложиться в проход лицом вниз. Там уже лежали двое. Пришлось лечь сверху. Там меня омоновец стал пытать электрошокером. Бил током по спине в районе сердца. Спрашивал, с кем я был, кто организатор. Мои ответы его не устраивали. Постоянно угрожал матом, насмехался и бил током. Узнав, что я баптист, спросил, какие я знаю молитвы. Я ответил, что молюсь своими словами к Богу и знаю "Отче Наш". Те омоновцы, кто был в этом микроавтобусе никак не реагировали на пытки и не пытались защитить.
Нас привезли в какой-то закуток, выгрузили, заставили стаять на растяжке, головой упёртой в автозак. За малейшее движение или попытку сказать, били дубинками. Один омоновец держал мою заломанную руку за спиной, хотя в этом не было надобности. В их разговорах между собой было столько ненависти и угроз. Было очень страшно. Один из них громко сказал: "Если бы была моя воля я бы вас всех сжёг!"
Потом с матами и затрещинами загрузили в автозак новой модификации - серого цвета. Там т.н. "стаканы" - коробочки в которых с трудом может поместиться сидя три человека. Без окон и вытяжки. Только маленькая дырка вверху двери. Мне было тяжело дышать, не хватало кислорода. Рядом со мной сидели студент, возвращавшийся домой, у которого был диабет и трудности с дыханием и парень, который ехал на машине с другом и, остановившись около милицейского, просто спросил, можно ли повернуть на проспект. Его схватили, волокли по асфальту и содрали кожу с коленей.
Когда автозак тронулся, стало чуть полегче. Из дыры под потолком немного воздуха попадало к нам. Старался дышать реже, чтобы экономить кислород. Если бы застряли в пробке, не знаю, как бы я пережил эту поездку. Но хотя бы не пытали шокером.
Нас привезли на территорию за высоким забором под колючей проволокой. Там с матами выгрузили в помещение, похожее на пустой склад. Только бетонный пол и стены. Поставили лицом к стене, запрещали разговаривать. Так простояли два часа. Всех опросили, записали данные. Потом начали заковывать руки за спиной строительными стяжками.
Мне стало реально плохо. Заболело сердце, не хватало воздуха. У меня и раньше были проблемы с сердцем. Даже в армию поэтому не взяли. Я попросил вызвать скорую помощь. Оказалось, что она уже стоит на территории. Меня сразу осмотрели. Тахикардия, паническая атака, боль в сердце, судороги, пониженное содержание кислорода, помутнение сознания, онемение конечностей.
Думаю, сказались пытки током в область сердца, неоднократные избиения, усталость и дикая жажда. Воды никому не давали. Пол-часа лежал в скорой, подключили капельницу, дали таблетки. Решили вести меня в больницу.
Врачи были возмущены тем, что они видели и что мы им рассказывали. Но омоновцам ничего не говорили и не пытались защитить. Некоторые же врачи были безразличны и общались матами.
В больнице 4 часа, неспеша, мне делали анализы и обследования. При мне привозили много избитых и травмированных людей. У одного человека были вырваны куски мяса в трёх местах размером в кулак в местах попадания резиновых пуль.
Второй человек возвращался с работы. Его избил ОМОН по голове. Его доставили в больницу всего в крови.
Третьему так дали по носу, что кровь не могли остановить. Четвертому поломали руку. Пятому выдернули руку из сустава, когда тянули в автозак.
Шестой весь исполосован дубинками, фингалом, с поврежденной ногой. Седьмой несколько раз терял сознание от ударов по голове...
В конце концов меня признали не нуждающимся в срочной госпитализации. Мест нет. Больницы забиты раненными и избитыми людьми.
К трем часам ночи меня выпустили из больницы. Почти севший телефон и ни копейки денег. Полчаса голосовал на остановке. Никто не останавливался. До такси не мог дозвониться. На остановку подошла женщина, у которой было с собой 10 рублей. И ей было в одну со мной сторону. В конце концов мы смогли найти такси. Добрый человек согласился нас довезти до дома. Ближе к четырем часам утра я, наконец, попал домой!
Всё это время я постоянно молился Богу за людей, над которыми издеваются и избивают, за себя и своих братьев. За нашу страну. За властей, чтобы Бог открыл им глаза, проговорил к их совести. Ведь то, что происходит сейчас в нашей стране - беззаконие и безумие.
Братья на связь не выходят. Мы не знаем, где они. Так же я не знаю, что будет дальше со мной. Прошу усиленно молиться за похищенных на улицах людях. О моих двух братьях и обо мне. О нашей Беларуси. Бог в помощь.
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12.08.2020 14:59 Ответить
100% лукаш кацапёрдов для поддержки завез
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12.08.2020 16:38 Ответить
Совковая масса 90-х голосовала 20 лет подряд за крепкага хазяйственника, чтобы теперь упырь ломал кости и пробивал черепа их детям и внукам.
Страшная штука карма...
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12.08.2020 15:38 Ответить
Наш лохторат не краще, то за чівокуню, то зєлєбоба, то классний поТсан-гАсПідарник з трудАвовА дамбасу, то гарний малЬчІк з тЄлЄвізЄра, мізками не користуються взагалі...
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12.08.2020 16:48 Ответить
Главное что б не это всё было не зря..
Что б потом не было реванша и не пришол к власти снова проросийский президент как у нас Зеленский
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12.08.2020 17:25 Ответить
 
 