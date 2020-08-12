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ОМОН избил жителей деревни в Беларуси, которые пришли с обращением к местной власти. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня днем в деревне Лебедево Минской области людей, которые принесли коллективное обращение о ситуации в стране главе сельского исполкома, избил и задержал ОМОН.
Об этом пишет NEXTA Live, передает Цензор.НЕТ.
Жители агрогородка, около 10 человек, вместе с депутатом Лебедевского сельсовета Александром Гриматем принесли заявление, но в этот момент, пишет корреспондент издания с места событий, к людям "подскочили милиционеры, начали жестоко избивать, нецензурно ругаться и кричать: "Вы хотите уничтожить страну?"
Депутат, который ранее работал участковым инспектором, также задержан.
Топ комментарии
+53 violator
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+40 Rostyslav Komarnytsky
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+34 Центроболт
показать весь комментарий12.08.2020 15:24 Ответить Ссылка
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свої потхфелі...))
Медицинський Факт!!
Діагноз!!
))
))
))
Бувайте, Ви не цікаві...))
Снова актуально....
В Білорусі всі мовлять на рюзьком(проблем не має), одна мова і язік..
Ака причина вторгнення??
Та про що Я.. Там же воєнні бази парашистів!!
🤔
https://www.youtube.com/watch?v=BMSgjTcfpNI
https://www.youtube.com/watch?v=xRsbWqvkewA
Посмотрите на сторонницу Лукашенко (копия лугандонская баба) - стрелять их надо!
Сталин залил кровью всю страну - стадо его носило на руках, и до сих пор в Раше оно герой.
Чучхе залило кровью Сев.Корею - Ына местные боготворят.
в Венесуэле полиция и военные стреляют на поражение - местный правитель нормально живет, и на всех ему накласть.
Они на 100% что протестующие - платные агенты госдепа, уничтожающие Белоруссию
Ну и сябры сейчас отгребают за то, что презирали Майдан и "майданутых".
Між іншим, сьогодні 20-та річниця https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A-141_%C2%AB%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%C2%BB трагедії підводного човна Курськ . Після якої ***** прославилося фразою "Она утонула".
беларусам, если они хотят свободы и справедливости, нужно выходить всем, как мы в Киеве, и смотреть власти прямо в глаза