ОМОН избил жителей деревни в Беларуси, которые пришли с обращением к местной власти. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня днем в деревне Лебедево Минской области людей, которые принесли коллективное обращение о ситуации в стране главе сельского исполкома, избил и задержал ОМОН.

Об этом пишет NEXTA Live, передает Цензор.НЕТ.

Жители агрогородка, около 10 человек, вместе с депутатом Лебедевского сельсовета Александром Гриматем принесли заявление, но в этот момент, пишет корреспондент издания с места событий, к людям "подскочили милиционеры, начали жестоко избивать, нецензурно ругаться и кричать: "Вы хотите уничтожить страну?"

Смотрите также: Массовая драка протестующих с омоновцами в белорусском Новополоцке. ВИДЕО

Депутат, который ранее работал участковым инспектором, также задержан.













Читайте также: Белорусский политик Цепкало заявил о создании "Фронта национального спасения Беларуси"