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ОМОН избил жителей деревни в Беларуси, которые пришли с обращением к местной власти. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня днем в деревне Лебедево Минской области людей, которые принесли коллективное обращение о ситуации в стране главе сельского исполкома, избил и задержал ОМОН.

Об этом пишет NEXTA Live, передает Цензор.НЕТ.

Жители агрогородка, около 10 человек, вместе с депутатом Лебедевского сельсовета Александром Гриматем принесли заявление, но в этот момент, пишет корреспондент издания с места событий, к людям "подскочили милиционеры, начали жестоко избивать, нецензурно ругаться и кричать: "Вы хотите уничтожить страну?"

Смотрите также: Массовая драка протестующих с омоновцами в белорусском Новополоцке. ВИДЕО

Депутат, который ранее работал участковым инспектором, также задержан.

ОМОН избил жителей деревни в Беларуси, которые пришли с обращением к местной власти 01
ОМОН избил жителей деревни в Беларуси, которые пришли с обращением к местной власти 02
ОМОН избил жителей деревни в Беларуси, которые пришли с обращением к местной власти 03
ОМОН избил жителей деревни в Беларуси, которые пришли с обращением к местной власти 04
ОМОН избил жителей деревни в Беларуси, которые пришли с обращением к местной власти 05
ОМОН избил жителей деревни в Беларуси, которые пришли с обращением к местной власти 06

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Беларусь (7937) выборы (24763) избиение (9830) Лукашенко Александр (3625) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+53
в сравнении с рашистами итальянские фашисты вполне приличные люди
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12.08.2020 15:27 Ответить
+40
Я подіваюся, тепер бвлорусам буде зрозуміло, чому українці у 2014 році вийшли на Майдан. Бо я завжди спостерігав, що вони цього не розуміли. У всякому разі - більшість з них.
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12.08.2020 15:25 Ответить
+34
А ведь могли бы в сарае запереть и поджечь .
Нет , добр всё-таки гауляйтер ...
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12.08.2020 15:24 Ответить
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Так в нас на початку Майдану . теж петиції до пре-зека *ростовського * носили ..
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12.08.2020 15:33 Ответить
не было при янучаре петиций, серюня, не *****!
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12.08.2020 15:34 Ответить
Малорос ? ..Ти про це запитай у *кулі в лоб * . бариги та Вітальки Клічка !?
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12.08.2020 15:38 Ответить
Спроси у своего куратора, когда вам уже новые методички подвезут, лапотник!
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12.08.2020 15:44 Ответить
Це не недолік, а перевага Майдану, що на ньому було і легитимне політичне крило.
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12.08.2020 15:56 Ответить
Та яценюки та турчинови ітп туди бігали домовлятися про
свої потхфелі...))
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12.08.2020 15:39 Ответить
Скажи, що до Фірташа домовлятися не приповзали??
Медицинський Факт!!
Діагноз!!
))
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12.08.2020 15:41 Ответить
то, что бред душевнобольного и диагноз пишут в одном кабинете не делают их одним и тем же.
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12.08.2020 15:45 Ответить
Общение с психом, если ты не врач-психиатр, до добра не доведет. Это его игра, и ты вынужден будешь играть по его правилам. А попав под влияние психопата, ты скоро и сам съедешь с катушек.

))
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12.08.2020 15:48 Ответить
думаешь, если ты клиент глевахи и тебя кормит с ложки медсестра это очень круто? безумие это весело только в кино.
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12.08.2020 15:54 Ответить
Я - своего рода антрополог, отстранённо и критически наблюдающий за поведением и мышлением всевозможных антропов. Это позволяет мне замечать и связывать явления и идеи, которые люди, эмоционально вовлечённые в момент, не в состоянии заметить и осознать. Не в обиду будь сказано. Чем глупее и невежественнее человек, тем более обидчив он оказывается, как правило. Так что - на обиженных воду возят. Расслабтесь. Это не про вас лично. Это про кого-то другого.

))
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12.08.2020 16:02 Ответить
На острые вопросы безопаснее давать тупые ответы.На Вашей совести много нечитанных книг..

Бувайте, Ви не цікаві...))
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12.08.2020 16:16 Ответить
Поведение этих нелюдей в погонах понятно, - они ничего другого не умеют как бить и издеваться над людьми, поэтому они будут до конца защищать власть, иначе останутся без работы.
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12.08.2020 15:34 Ответить
https://youtu.be/TZwiv245A0U
Снова актуально....
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12.08.2020 15:35 Ответить
пора сябрам вспоминать как партизанить, в лоб эту свору вряд ли одолеешь, а вот когда начнут гореть вдруг автозаки и казармы будет больше толку. Да и пора создавать ресур наподобие Миротворца, туда сливать фамилии, адреса, должности всех мусоров, составы семей и тд
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12.08.2020 15:35 Ответить
***** "захищав" рюзькоязікових,нє?
В Білорусі всі мовлять на рюзьком(проблем не має), одна мова і язік..
Ака причина вторгнення??
Та про що Я.. Там же воєнні бази парашистів!!
🤔
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12.08.2020 15:36 Ответить
Монолог девушки в цепи солидарности на Пушкинской 12 августа

https://www.youtube.com/watch?v=BMSgjTcfpNI
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12.08.2020 15:38 Ответить
Женщины становятся в "цепь солидарности"

https://www.youtube.com/watch?v=xRsbWqvkewA
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12.08.2020 15:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=upZ7o4TQWS4

Посмотрите на сторонницу Лукашенко (копия лугандонская баба) - стрелять их надо!
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12.08.2020 16:25 Ответить
Теперь мусара будут бить белорусов постоянно.
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12.08.2020 15:40 Ответить
"размышления у белорусского подьезда" - некрасов переворачивается )))
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12.08.2020 15:40 Ответить
Напомнило фильм "Иди и смотри"
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12.08.2020 15:41 Ответить
Лукашенко может задавить и залить кровью всю страну, но он фактически теперь превратился в оккупанта в собственной стране, население будет ненавидеть его и гауляйтеров, будут плевать в спину всем, у кого родственники работают или причастны к омону.
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12.08.2020 15:43 Ответить
Мантры либерастов.
Сталин залил кровью всю страну - стадо его носило на руках, и до сих пор в Раше оно герой.
Чучхе залило кровью Сев.Корею - Ына местные боготворят.
в Венесуэле полиция и военные стреляют на поражение - местный правитель нормально живет, и на всех ему накласть.
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12.08.2020 16:06 Ответить
Ті, кого сталін знищив, не могли нічого сказати. Інші перелякані були до 2000- х років. Це був час коли смерть була дуже близька. Зараз щось змінилось.
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12.08.2020 16:13 Ответить
Я расскажу одну историю моего друга, он родился в 1976 году, так вот, когда он ходил в садик, он думал, что как ему повезло, что он родился в СССР, ведь на Западе дети ходят голодные и ободранные, вот и вся любовь к вождям, когда тебе сутра до ночи полощат мозги с самого рождения. Но даже это не спасло совок.
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12.08.2020 16:31 Ответить
Луке на эти рассказы накласть. Он еще сыну власть передаст. Как Ким Чен Ир.
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12.08.2020 16:40 Ответить
да этот Лука размножился как таракан - 3 сына, 7 внуков, невестки, все пристроены - сыновья в разных комитетах, совбезе - целый клан Лукашенок. они так просто власть не отдадут, посмотрите на среднего сына Владимира - типичный нацмен, чеченец. Отец Луки не беларус, не цыган, а чеченец.
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12.08.2020 18:09 Ответить
Суки рваные. Побили несчастных селян.
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12.08.2020 15:44 Ответить
Откормленные свинособаки бьют тех,кто их кормит из своих налогов...Собака,и та не кусает руку,которая ее кормит.До какой низости пали эти нелюди....Ах,эта сладкая ВЛАСТЬ...На какое преступление готовы пойти новые диктаторы...
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12.08.2020 16:01 Ответить
Да уже прошло время просто с бумажками ходить , пора брать в руки карабины и ходить по домам где живут омонавцы
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12.08.2020 16:02 Ответить
Мне стыдно его носить, так как это связано с вашим правлением. Ваша "черная" сила - это ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали и, тем более, калечили. Вы, вероятно, слышали о том, что "плачущие утешатся"? Так и будет!» - написал Спиваков.
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12.08.2020 16:04 Ответить
Владимир Спиваков отказался от ордена, врученного ему Лукашенко
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12.08.2020 16:05 Ответить
Этому ОМОНу мозг промыли качественно...
Они на 100% что протестующие - платные агенты госдепа, уничтожающие Белоруссию
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12.08.2020 16:06 Ответить
Фуйло кремлівське зробило все для того, щоб ізолювати від світу фуйло білоруське. Welcome в мордор. Назавжди. Той же сценарій, який воно намаглося втілити 2013 в Україні.
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12.08.2020 16:11 Ответить
Люди -быдло в Беларуси.Нелюди Лукашенко -рабовладельцы!Нужно синхронно с Западом вводить санкции против белорусского нелюдя .В Бресте постреляли граждан Белоруси.
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12.08.2020 16:11 Ответить
ОМОНы в постсовковых странах одинаковые. Это каста, которая всех остальных считает быдлом.
Ну и сябры сейчас отгребают за то, что презирали Майдан и "майданутых".
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12.08.2020 16:12 Ответить
"Iдзi i глядзi" (с)
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12.08.2020 16:13 Ответить
Ещё немного и от вседозволенности у ментов-психопатов раздвинутся грани реальности и по утрам начнут находить трупы беларусов
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12.08.2020 16:16 Ответить
Довбаний Совок досі живе у Білорусі. Як і на паРаші.
Між іншим, сьогодні 20-та річниця https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A-141_%C2%AB%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%C2%BB трагедії підводного човна Курськ . Після якої ***** прославилося фразою "Она утонула".

ОМОН побив мешканців села в Білорусі, які прийшли зі зверненням до місцевої влади - Цензор.НЕТ 6311
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12.08.2020 16:22 Ответить
И что некому было выйти, и дрынами отпистохать этих ряженных петухов? Это такие там села? А при немцах партизанили, дурачье...
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12.08.2020 16:26 Ответить
Невже Лука має свій народ гірше ніж за худобу? Добрий господар так не робить.
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12.08.2020 16:39 Ответить
Ну дык - рабы должны знать свое место
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12.08.2020 16:40 Ответить
дабро пажаловать в русцкий мир
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12.08.2020 16:58 Ответить
А говорили сельское население надежда и опора усатого, но и они отгребают. Ну правильно. Сейчас отгребать будут все. Лес рубят.... Ну а жители пусть думают. Это их страна и им жить в ней.
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12.08.2020 17:20 Ответить
..менты - не крутые - им просто тупо страшно, из-за этого такая агрессия, в попытках подавить крипаков..
беларусам, если они хотят свободы и справедливости, нужно выходить всем, как мы в Киеве, и смотреть власти прямо в глаза
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12.08.2020 18:02 Ответить
Страшно пуйлу , лукашенко ,( медведчуку , зелі ) ,а омонівці їх тупа зброя , які до речі страждають на психічне захворювання -- психопатію , як і вагнеровці , причому більшість з них наркомани.
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12.08.2020 18:19 Ответить
Що в рашці, що в білорашці навіть ментівські пси називаються однаково - "омон". Недалеко бульбаши відійшли від москалопітеків, недалеко
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12.08.2020 18:38 Ответить
Прямо синие воронки.
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12.08.2020 19:16 Ответить
Есть у беларусов Брест, в Бресте есть Брестская крепость, концентрируйтесь в Бресте и берите власть в свои руки. Если у вас, конечно, Западная Беларусь такая же боевая, как Западная Украина
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12.08.2020 19:25 Ответить
прикол в том что все омоновцы где то живут и что соседи не знают об этом что ли не может быть.......
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12.08.2020 20:26 Ответить
Это ******! Интересно, а Рюкзаковские мусора так же будут защищать власть гауляйтера Украины от кремля Ермака, про Президента Зеро не говорю, его защищать точно никто не будет.
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12.08.2020 20:40 Ответить
ГЛАВНОЕ ПЕРЕБОРОТЬ СТРАХ УБИЙСТВА ЧЕЛОВЕКА !!! И УБИВАТЬ ЭТИХ ТВАРЕЙ ПАЧКАМИ !!! ПОКА ОНИ ВСЕ НЕ ПОВЫЗДЫХАЮТ !!!
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12.08.2020 22:34 Ответить
однако бесправные крестьяне и то решили челобитную подать и попали
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13.08.2020 14:44 Ответить
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