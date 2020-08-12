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Новости Фото Революция в Беларуси
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Милиция в Минске скрутила гражданина, который хотел подарить цветы одному из бойцов. ФОТО

Сотрудники внутренних войск задержали в Минске мужчину в футболке с надписью "Рожден в СССР", который, вероятно, хотел подарить букет цветов одному из бойцов.

Соответствующие фото опубликовала журналистка Ольга Лень, передает Цензор.НЕТ.

Снимок, судя по всему, сделан возле станции метро "Пушкинская" в Минске, где 10 августа погиб один из протестующих.

Милиция в Минске скрутила гражданина, который хотел подарить цветы одному из бойцов 01
Милиция в Минске скрутила гражданина, который хотел подарить цветы одному из бойцов 02

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Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) Минск (1562) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+64
бугага, совка отписдили
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12.08.2020 15:56 Ответить
+45
судя по футболке - вата решила отблагодарить своих "защитников от Запада и фОшистов"...
теперь без зубов и с отбитой печенью - сможет и дальше прославлять мусоров.
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12.08.2020 16:01 Ответить
+35
вот еще адин любитель рюзгамира
Міліція в Мінську скрутила білоруса, який хотів подарувати квіти одному з бійців - Цензор.НЕТ 3439
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12.08.2020 16:15 Ответить
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Я даже не знаю за кого тут топить.)
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12.08.2020 17:11 Ответить
Міліція в Мінську скрутила білоруса, який хотів подарувати квіти одному з бійців - Цензор.НЕТ 998
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12.08.2020 17:18 Ответить
Шо это за ботаник гербарий принёс?!Там ядовитый плющ треба
Міліція в Мінську скрутила білоруса, який хотів подарувати квіти одному з бійців - Цензор.НЕТ 778
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12.08.2020 17:44 Ответить
Ничего вы не понимаете! ЗАЧЁТНЕЙШИЙ стёб! Во первых ******* (в плохом смысле этого слова) не понравился букет и он это показал на весь мир. Одно не дошло, ему даже на гей парад путь заказан, они немного странные, но таких ублюдков там нет. Во вторых эти безмозглые идиоты заработали ненависть совкодрыщей!
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12.08.2020 18:55 Ответить
Нарвався на переодягнутих "вагнерівців" оба бувших наших беркутівців.
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12.08.2020 19:03 Ответить
Рождения в СССР, ***. 2 сапога кеды. Один дебил,други нелюдь.Вот сустрэча.Только м5сть. После, запомнить. Всех. Каждого.
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12.08.2020 19:38 Ответить
Міліція в Мінську скрутила білоруса, який хотів подарувати квіти одному з бійців - Цензор.НЕТ 1413
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12.08.2020 20:25 Ответить
Поступок нормальный, только совершил его неадекват "рожденный в СССР"
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13.08.2020 07:55 Ответить
Махнул 0,7 за дидов и пошёл дарить сорняки с обочины мусорам. Образцовый совковый дурак.
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13.08.2020 21:44 Ответить
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