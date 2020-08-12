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Милиция в Минске скрутила гражданина, который хотел подарить цветы одному из бойцов. ФОТО
Сотрудники внутренних войск задержали в Минске мужчину в футболке с надписью "Рожден в СССР", который, вероятно, хотел подарить букет цветов одному из бойцов.
Соответствующие фото опубликовала журналистка Ольга Лень, передает Цензор.НЕТ.
Снимок, судя по всему, сделан возле станции метро "Пушкинская" в Минске, где 10 августа погиб один из протестующих.
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Andrew Kampfer
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kelman muksat
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Саша777
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Igor Abolinsh
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