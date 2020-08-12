Зеленский на встрече с выпускниками, набравшими максимальные баллы на ВНО: Мы должны сделать все, чтобы уговорить вас остаться в Украине. ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский встретился с выпускниками учреждений общего среднего образования, набравшими наибольшее количество баллов по результатам внешнего независимого оценивания.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Зеленский отметил, что ознакомился с информацией об успешности каждого из присутствующих и их результатами ВНО.
"Очень горжусь, что есть такие взрослые, талантливые выпускники и выпускницы. Вы молодцы. Поэтому я с удовольствием хотел с вами пообщаться, поздравить вас. Одна надежда на таких, как вы. Потому что новое поколение - это не просто молодые люди, а образованные люди, носители знаний", - сказал президент.
Глава государства обратил внимание на то, что среди участников встречи - выпускники школ из разных регионов, что свидетельствует о качественном образовании в разных уголках страны.
"Это очень круто, что есть (выпускники. - Ред.) со всей Украины. Это говорит о том, что стереотип, что только в столицах умные, - ошибочен. Сейчас мы видим свидетельство этого", - отметил Зеленский.
Кроме того, он отметил, что успеваемость учащихся зависит не только от их трудолюбия и настойчивости, но и от их родителей, учителей и репетиторов.
Особый акцент в разговоре был сделан на развитии науки и научной деятельности в Украине. Дети отметили, что после получения образования многие хотели бы продолжить обучение на Родине.
Президент согласился с тем, что государство должно прилагать усилия для устойчивого развития различных отраслей экономики и направлений общественной деятельности, а не делать это только тогда, когда в этом появляется насущная необходимость, как, например, модернизация армии фактически во время войны, обеспечение системы здравоохранения в разгар эпидемии коронавируса.
"Мы должны на государственном уровне это делать, чтобы уговорить вас не уезжать. Мы должны делать все, чтобы действительно были такие экономические условия, чтобы вы могли здесь остаться и найти хорошую работу - и не только в Киеве", - подчеркнул Зеленский.
В память о встрече ученики получили от главы государства и и. о. министра образования президентские часы и годовой безлимитный абонемент на посещение "Музея науки Малой академии наук Украины", который в сентябре начнет работу на территории ВДНХ.
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Так делай-те, а не пиарьтесь перед выборами, изображая своих в доску парней
Новость ни очем, просто Зюзя попиарился.
Ждите, скоро будет - Зюзя с ткачихами, Зюзя с врачихами
"всем it-шникам налог 1 %"
"500000 рабочих мест"
"приезжайте в Украину вы тут нужны"
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1,5 роки тому я про це писав. І про $632млн вкрадених Коломойським з Приватбанка на купівлю нерухомості в США, і про перерахування фірмам Зеленського відмитих грошей. Тепер, коли США перевели все в юридичну площину, і у олігарха, і у його президента почалися реальні проблеми.
Зарплаты платить такие как хотя бы в Польше для начала не пробовали? Глядишь и уговаривать никого не пришлось бы.
Уговорить можно 2-я способами:
1. хорошей зарплатой в научных центрах, как Вы пишете,
2. низкой зарплатой под угрозой преследованиями за непатриотизм.
Второй способ требует меньших затрат государства, особенно, если запереть учёных в "шарашки". Но Зеленский понимает, что ни первый, ни второй способ в современной Украине не возможны. На какой 3-й никому не известный способ он рассчитывает? Или не рассчитывает вообще, а только говорит праздничные речи?
взрослые умные выпустники имеют право на свободный независимый выбор ...
Бегут сперматозоиды оплодотворяться. Наперегонки, отталкивая друг друга. Сзади безнадежно отстает хромой, на костыле. Кричит-"братцы, нас на@бали, не в ту сторону бежим!" Все разворачиваются, бегут в обратную. Затаптывают хромого, отрывают еще и руку. Тот отряхивается, добегает из последних сил до яйцеклетки, садится, расслабленно ждет оплодотворения- "уж не знаю какой получится с виду, но зато ***** хитровы@баныыый !!!!"
Да уж точно, - на вас, зеленых дураков, никаких надежд нету!
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Черговий зашквар зеленого чмирька:
Ревизор
Как Андрей Ермак (агент «Тихий») сорвал операцию СБУ и подставил Украину
10.08.2020 22:17 | 31 комментарий
Пожалуй, еще никогда Андрей Ермак не был так близок к провалу. Телеграмм-канал «Очки Баканова» пишет о том, как Ермак сорвал сложнейшую операцию СБУ. В результате чего Украина понесла серьезные репутационные потери, а сам Зеленский - еще и очередной удар по профессиональной пригодности. Цитируем: «Крайне нехорошая история вышла с белорусскими "вагнеровцами" . Контрразведка СБУ вместе с замгенпрокурора Мамедовым готовила сложнейшую операцию по документированию российских наемников, воевавших на Донбассе. Агент СБУ "набирал" людей с опытом войны на Донбассе для якобы работы в Венесуэле. Каждый из наемников проходил через видеоинтервью, где подробно рассказывал о своей деятельности. Затем наемникам были куплены билеты в Минск, в оттуда в Венесуэлу. Во время полета самолета в воздушном пространстве Украины одному из пассажиров должно было стать плохо. Очень плохо. Настолько плохо, что экипаж вынужден был бы посадить самолет в один из украинских аэропортов. Где их уже приняла бы "Альфа". В результате операции международное сообщество получило бы очередные веские доказательства террористической деятельности РФ, Украина получила бы «обменный фонд», задокументированные показания наемников и большие массивы информации, которые можно было бы получить в ходе допросов. Но, в последний момент операции произошло предательство.
В этот день заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий докладывал Президенту Зеленскому о финальной фазе операции. При докладе присутствовал Андрей Ермак. Когда доклад был закончен, уже вне кабинета Президента, Ермак начал орать на Баранецкого и обвинять его в том, что арест боевиков сорвет ему обмен пленными, который вот-вот якобы должен произойти. Ермак требовал остановить операцию до обмена. Баранецкий докладывал, что это уже невозможно. В конце концов Ермак приказал Баранецкому отложить вылет боевиков в Венесуэлу на 4 дня. Баранецкий был вынужден подчиниться. И через два дня боевиков задержал белорусский КГБ. По наводке председателя ФСБ. ФСБ таким образом минимизировала свои потери. Боевиков Украине не выдадут. Весь остальной шум - просто дымовая завеса. Кроме того, ФСБ тут же начала пытаться использовать ситуацию в своих целях. В российских СМИ тиражируется информация о том, что СБУ специально заманила боевиков в Беларусь, чтобы испортить отношения РФ и Беларуси. Хотя, цель, как мы писали выше - была совершенно иной. Вывод. Андрей Ермак является агентом российских спецслужб и работает откровенно против Украины. Президент Зеленский, к сожалению, этого до сих пор не понял.»
Ермак, он же агент «Тихий», в сущности уже и не стесняется показывать, на какую страну он работает. И Зеленский действительно, или совершенно слеп и не видит этого. Или же находится в плену или в заложниках у Ермака.
- Где я?
- А это кто?
Нет идиотов начальников,разных мастей включая военноуставных ублюдков.Там много нет того
что есть у нас - дружбы с соседями,шашлыков на природе,рыбалки и охоты .Нееее мне лично тут нравится, тут я дома,невзирая на все прелести жизни в Украине.Слава Украине и Украине Слава.Боже бережи мою країну
і логічні свідчення та докази.
а пока один ******. шо петя шо вова...
А ще можна ввести виїздні візи - бажаєш кулись їхати - збери справки, рекомендації, отримай рішення партийної організації слуг зєлєчуда...