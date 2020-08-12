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Зеленский на встрече с выпускниками, набравшими максимальные баллы на ВНО: Мы должны сделать все, чтобы уговорить вас остаться в Украине. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский встретился с выпускниками учреждений общего среднего образования, набравшими наибольшее количество баллов по результатам внешнего независимого оценивания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский отметил, что ознакомился с информацией об успешности каждого из присутствующих и их результатами ВНО.

"Очень горжусь, что есть такие взрослые, талантливые выпускники и выпускницы. Вы молодцы. Поэтому я с удовольствием хотел с вами пообщаться, поздравить вас. Одна надежда на таких, как вы. Потому что новое поколение - это не просто молодые люди, а образованные люди, носители знаний", - сказал президент.

Глава государства обратил внимание на то, что среди участников встречи - выпускники школ из разных регионов, что свидетельствует о качественном образовании в разных уголках страны.

"Это очень круто, что есть (выпускники. - Ред.) со всей Украины. Это говорит о том, что стереотип, что только в столицах умные, - ошибочен. Сейчас мы видим свидетельство этого", - отметил Зеленский.

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Кроме того, он отметил, что успеваемость учащихся зависит не только от их трудолюбия и настойчивости, но и от их родителей, учителей и репетиторов.

Особый акцент в разговоре был сделан на развитии науки и научной деятельности в Украине. Дети отметили, что после получения образования многие хотели бы продолжить обучение на Родине.

Президент согласился с тем, что государство должно прилагать усилия для устойчивого развития различных отраслей экономики и направлений общественной деятельности, а не делать это только тогда, когда в этом появляется насущная необходимость, как, например, модернизация армии фактически во время войны, обеспечение системы здравоохранения в разгар эпидемии коронавируса.

"Мы должны на государственном уровне это делать, чтобы уговорить вас не уезжать. Мы должны делать все, чтобы действительно были такие экономические условия, чтобы вы могли здесь остаться и найти хорошую работу - и не только в Киеве", - подчеркнул Зеленский.

В память о встрече ученики получили от главы государства и и. о. министра образования президентские часы и годовой безлимитный абонемент на посещение "Музея науки Малой академии наук Украины", который в сентябре начнет работу на территории ВДНХ.

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Зеленский на встрече с выпускниками, набравшими максимальные баллы на ВНО: Мы должны сделать все, чтобы уговорить вас остаться в Украине 01
Зеленский на встрече с выпускниками, набравшими максимальные баллы на ВНО: Мы должны сделать все, чтобы уговорить вас остаться в Украине 02
Зеленский на встрече с выпускниками, набравшими максимальные баллы на ВНО: Мы должны сделать все, чтобы уговорить вас остаться в Украине 03
Зеленский на встрече с выпускниками, набравшими максимальные баллы на ВНО: Мы должны сделать все, чтобы уговорить вас остаться в Украине 04

Автор: 

вступительная кампания (288) Зеленский Владимир (21057) образование (2272) школа (3023) ВНО (417)


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Топ комментарии
+28
Хочешь чтобы они остались? Свали сам.
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12.08.2020 16:19 Ответить
+25
...Зарплата в розмірі 5−6 тисяч грн це не бідність - Зеленський...
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12.08.2020 16:18 Ответить
+24
их можно уговаривать остаться... тебя - нет!
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12.08.2020 16:17 Ответить
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их можно уговаривать остаться... тебя - нет!
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12.08.2020 16:17 Ответить
)) классика жанра - "зеленин и дети"
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12.08.2020 16:37 Ответить
Бубочка! А скільки балів набрав би ти на ЗНО ?- А какая разница- не катит!
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12.08.2020 17:32 Ответить
Повинні зробити, але за відпустками нема коли
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12.08.2020 21:33 Ответить
Зебил держит их за идиотов?
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12.08.2020 16:17 Ответить
хуже, за своих избирателей
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12.08.2020 16:18 Ответить
блин... как бы он по привычке им ссать в глаза не начал...
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12.08.2020 16:57 Ответить
...Зарплата в розмірі 5−6 тисяч грн це не бідність - Зеленський...
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12.08.2020 16:18 Ответить
опять карантин ужесточат...
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12.08.2020 16:18 Ответить
Или их просто посадят! Чтобы никуда не смогли ухать...
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12.08.2020 16:33 Ответить
Мы должны на государственном уровне это делать

Так делай-те, а не пиарьтесь перед выборами, изображая своих в доску парней
Новость ни очем, просто Зюзя попиарился.
Ждите, скоро будет - Зюзя с ткачихами, Зюзя с врачихами
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12.08.2020 16:19 Ответить
Хочешь чтобы они остались? Свали сам.
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12.08.2020 16:19 Ответить
👏👏👏
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12.08.2020 16:39 Ответить
было уже
"всем it-шникам налог 1 %"
"500000 рабочих мест"
"приезжайте в Украину вы тут нужны"
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12.08.2020 16:19 Ответить
Зеленский на встрече с выпускниками, набравшими максимальные баллы на ВНО: Должны сделать все, чтобы уговорить вас остаться в Украине - Цензор.НЕТ 6085
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12.08.2020 16:24 Ответить
Идиот....
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12.08.2020 16:19 Ответить
Ну да. Вот к примеру, скоро будет подписан указ по увеличению минималки аж до 5000 гривень! А на днях появилась возможность взять ипотеку всего под 10% годовых! Думаю что молодым и умным нужно срочно оставаться и добивацца успеха здесь.
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12.08.2020 16:19 Ответить
Тля, и как же это сделать? Им почему то 5 тыщщь мало...странно.
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12.08.2020 16:19 Ответить
Зеленский на встрече с выпускниками, набравшими максимальные баллы на ВНО: Должны сделать все, чтобы уговорить вас остаться в Украине - Цензор.НЕТ 1902
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12.08.2020 16:20 Ответить
Краще б школяр йому з ліктя в писок прописав.
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12.08.2020 16:20 Ответить
Вони лишаться, якщо ти Зеля звідси майнеш десь далеко далеко..
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12.08.2020 16:21 Ответить
Непонятно. Кто допустил нормальных детей общаться с крыворожским дыбилом с минусовым ай кью?! Родители, вы шо там ваще?...
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12.08.2020 16:21 Ответить
а вариант " отпустили пофоткаться с мартышкой в костюме " не рассматривали ?
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12.08.2020 16:23 Ответить
та никто к тебе их и не пустит, успокойся уже.
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12.08.2020 16:25 Ответить
загранпаспорт отобрать . карантин усилить . кредит повесить . способов оставить много
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12.08.2020 16:22 Ответить
https://twitter.com/VolodymyrAriev

https://twitter.com/VolodymyrAriev Volodymyr Ariev



1,5 роки тому я про це писав. І про $632млн вкрадених Коломойським з Приватбанка на купівлю нерухомості в США, і про перерахування фірмам Зеленського відмитих грошей. Тепер, коли США перевели все в юридичну площину, і у олігарха, і у його президента почалися реальні проблеми.




Зеленский на встрече с выпускниками, набравшими максимальные баллы на ВНО: Должны сделать все, чтобы уговорить вас остаться в Украине - Цензор.НЕТ 8568
Зеленский на встрече с выпускниками, набравшими максимальные баллы на ВНО: Должны сделать все, чтобы уговорить вас остаться в Украине - Цензор.НЕТ 2585
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12.08.2020 16:22 Ответить
"Мы должны на государственном уровне это делать, чтобы уговорить вас не ехать. Мы должны делать все, чтобы действительно были такие экономические условия, чтобы вы могли здесь остаться и найти хорошую работу - и не только в Киеве"

Зарплаты платить такие как хотя бы в Польше для начала не пробовали? Глядишь и уговаривать никого не пришлось бы.
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12.08.2020 16:23 Ответить
В Польше нет ермаков и каломойских с марионеткой 🤢🤡👃🏻🎹 Моникой
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12.08.2020 16:45 Ответить
В Польше нет и Ахметовых с Порошенками.
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12.08.2020 17:54 Ответить
"уговорить вас не ехать [из страны]"

Уговорить можно 2-я способами:
1. хорошей зарплатой в научных центрах, как Вы пишете,
2. низкой зарплатой под угрозой преследованиями за непатриотизм.
Второй способ требует меньших затрат государства, особенно, если запереть учёных в "шарашки". Но Зеленский понимает, что ни первый, ни второй способ в современной Украине не возможны. На какой 3-й никому не известный способ он рассчитывает? Или не рассчитывает вообще, а только говорит праздничные речи?
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12.08.2020 17:34 Ответить
Я думаю последнее Ваше предложение. Тем более что предвыборная кампания уже началась.
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13.08.2020 13:02 Ответить
привык к договорнякам ... взятки уже раздал ...
взрослые умные выпустники имеют право на свободный независимый выбор ...
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12.08.2020 16:23 Ответить
Бачите які розумні школярі? А все через те, що у їхніх педагогів оклад 4000 $
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12.08.2020 16:23 Ответить
Двоечник встретился с отличниками. И попиарился, как Путин за спинами детей.
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12.08.2020 16:24 Ответить
ЗЕпредатели , что бы граждане не уезжали из Украины , нужно выбросить отсюда вас вместе с вашими личинками.
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12.08.2020 16:24 Ответить
Одна надежда на таких, как вы... а народ чомусь обирають таких дебілів як ти
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12.08.2020 16:24 Ответить
Как вариант, можно сказать - "останьтесь пожалуйста!". Может прокатит. Да! А где к стати его дети планируют жить и работать? На криворожстали сталеваром ? Или на Югоке рабочим?
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12.08.2020 16:24 Ответить
Клубнику в Польше собирать ?
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12.08.2020 16:26 Ответить
чем плохо собирать клубнику в Польше ? если за это платят неплохие суммы в Евро ?
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12.08.2020 16:29 Ответить
хотя я знаю что для тебя вкусней )))) говно на лопате )
Зеленський на зустрічі з випускниками, які набрали максимальні бали на ЗНО: Ми повинні зробити все, щоб умовити вас залишитися в Україні - Цензор.НЕТ 3172
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12.08.2020 16:40 Ответить
Зеля и команда зелёных молодых рыгоаналов сделает всё что бы Безвиз не работал для этих школьников
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12.08.2020 16:26 Ответить
Ну хоча б на піаніно своїм "причандалом" зіграв дітям)))І що там риг і плагіатор робив(((Гарна компашка
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12.08.2020 16:26 Ответить
А чому вони всі в намордниках?
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12.08.2020 16:27 Ответить
потому что они умней тебя и как минимум учились лучше в школе ?))
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12.08.2020 16:30 Ответить
Ти про себе думай, а не про мене. Піддзявкуєш звідкісь, з під шконки. Брись.
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12.08.2020 18:32 Ответить
зачем мне за тебя думать ? за тебя даже врачи думать не будут ....когда составишь +1 статистику больного Коронавируса .... тебе же трудно маску надеть на твою дурнувату пельку.ИМХО
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12.08.2020 21:33 Ответить
маска не захищає тебе ні від чого. як би ти мав бодай первинну освіту, ти би це знав.
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12.08.2020 23:14 Ответить
мне достаточно информации от людей работающих в американском госпитале ....уверен у меня инфы больше в разы чем у тебя
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13.08.2020 00:06 Ответить
сам лікар Хаус тобі звітує. Я вірю, знаю.. Ти не хвилюйся головне. І маску не знімай. Ніколи.
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13.08.2020 00:37 Ответить
эсли смотришь такую чушь ... то сразу становиться ясно что ума у тебя хватило поставить галочку напротив ЗЕ-шмаркли))) 73%-й дурачок .... 95-й квартал иди смотри ...твой "уровэнь"
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13.08.2020 01:52 Ответить
та не парься за мене. Піди бухни вже. Заспокійся.
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13.08.2020 01:57 Ответить
Молодец Президент Зеленский ,думает о будущем Украины.в отличие от предыдущих коррупционеров которые думали только чтобы набить свои офшорные счета.
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12.08.2020 16:28 Ответить
петрович, вас из психушки давно выпустили?
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12.08.2020 16:39 Ответить
Ха-ха! Я знаю пятерых выпускников 2014 года, набравших 200 баллов. Все они уже в ФРГ, Канаде, США. На Украину будут работать троечники, это задача избирателей зеленой власти.
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12.08.2020 16:28 Ответить
Все отличники из моего класса стали домохозяйками, продавцами страховок и прочей заурядной сранью. А реально крутые ребята из моего окружения были троечниками и в лучшем случае хорошистами. В советской школе и ее наследнице - украинской - не было и нет корреляции между талантом и оценками.
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12.08.2020 16:35 Ответить
Всё так. Отличник - это далеко не всегда означает умный, это мог быть просто зубрила-задрот. А троечник-хорошист запросто мог быть умнее его, более склонен к решению нестандартных задач (а не тупой зубрёжке школьной программы). А такие люди обычно лучше устраиваются во взрослой жизни.
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12.08.2020 16:54 Ответить
Вот-вот. Такие устраиваются точно. Один такой устроился, у него магазин на рынке. продает что типа бензопилы, дрели и т.д. И сказал - Вот еще один миллион заработаю и свалю в Австрию. Очень уж ему там понравилось.
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12.08.2020 17:51 Ответить
А Украина ему по-барабану, он уверен что толку здесь не будет. Одна надежда на Слуг Народа (это шутка такое)
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12.08.2020 17:54 Ответить
В Вашем посте просматривается классовая ненависть пролетариата к интеллигенции, которая (ненависть) насаждалась в советском обществе 70 лет советской властью. Ботаники-зубрилы задроты, как Вы их называете, создали всю советскую науку и технику. А кто лучше устроился в жизни, не создав ничего для Родины, все знают. Именно троечники (склонные к решению "нестандартных задач" - ха - ха) вызывают у Вас восхищение. Распил бюджета страны - это, конечно, нестандартная задача, уметь надо. Вот только стать Илонами Масками (а Украине продвинуться в мире) им не суждено.
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12.08.2020 17:55 Ответить
Там немного некорректно поставлен знак равенства между зубрилами и задротами, это вполне могут быть непересекающиеся категории. Правильней сказать просто зубрилы. Вот как раз таки зубрилы нихрена и не создавали никогда, в том числе и в советском союзе. И как раз таки в советской школе большинство отличников и были этими самыми зубрилами, не имеющими ничего общего с по-настоящему талантливыми ребятами.
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13.08.2020 02:25 Ответить
Именно.
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13.08.2020 02:19 Ответить
А в школе уже есть талант? ))) потому и нет "корреляции", что талант можно увидеть когда человек уже работает в определенной сфере, и применяет нестандартные решения.
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12.08.2020 17:36 Ответить
Скажи, что ты пошутил. Талант возникает в момент встречи сперматозоида с яйцеклеткой. Или не возникает, в 73% случаев.
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13.08.2020 02:20 Ответить
Нет, не пошутил. На эту тему старый анекдот.
Бегут сперматозоиды оплодотворяться. Наперегонки, отталкивая друг друга. Сзади безнадежно отстает хромой, на костыле. Кричит-"братцы, нас на@бали, не в ту сторону бежим!" Все разворачиваются, бегут в обратную. Затаптывают хромого, отрывают еще и руку. Тот отряхивается, добегает из последних сил до яйцеклетки, садится, расслабленно ждет оплодотворения- "уж не знаю какой получится с виду, но зато ***** хитровы@баныыый !!!!"
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13.08.2020 17:05 Ответить
уговорить Карл ...! не обеспечить грантом от государства , квартирой , нормальными условиями для научной деятельности и тд и тп , а уговорить !!! ну ты и мудак вова
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12.08.2020 16:29 Ответить
В КВН места есть
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12.08.2020 16:29 Ответить
"Одна надежда на таких, как вы"...
Да уж точно, - на вас, зеленых дураков, никаких надежд нету!
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12.08.2020 16:29 Ответить
Не вмовляти треба, а забезпечити достойною роботою.
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12.08.2020 16:31 Ответить
Дураки! Чтобы добится в жизни чё нибудь , надо быть или писюнистом или спортсменом , ой , титушкой с прошлым...
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12.08.2020 16:32 Ответить
Пусть едут. Реально крутые ребята редко бывали в школе отличниками.
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12.08.2020 16:32 Ответить
От тому так і живемо- зверху двієчники і бидло в основному. Бо нахабні і йдуть по головах
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12.08.2020 19:59 Ответить
Ага, прям такие наглые и идут по головам, а 73% их не выбирают и вообще гении и ни причем.
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13.08.2020 02:27 Ответить
Юноши и девушки при своем уровне интеллекта даже не понимают о чем блеет это чудо.
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12.08.2020 16:34 Ответить
Добре, що чмирьок не використав слово "уболтати".
_____________
Черговий зашквар зеленого чмирька:
Ревизор
Как Андрей Ермак (агент «Тихий») сорвал операцию СБУ и подставил Украину
10.08.2020 22:17 | 31 комментарий

Пожалуй, еще никогда Андрей Ермак не был так близок к провалу. Телеграмм-канал «Очки Баканова» пишет о том, как Ермак сорвал сложнейшую операцию СБУ. В результате чего Украина понесла серьезные репутационные потери, а сам Зеленский - еще и очередной удар по профессиональной пригодности. Цитируем: «Крайне нехорошая история вышла с белорусскими "вагнеровцами" . Контрразведка СБУ вместе с замгенпрокурора Мамедовым готовила сложнейшую операцию по документированию российских наемников, воевавших на Донбассе. Агент СБУ "набирал" людей с опытом войны на Донбассе для якобы работы в Венесуэле. Каждый из наемников проходил через видеоинтервью, где подробно рассказывал о своей деятельности. Затем наемникам были куплены билеты в Минск, в оттуда в Венесуэлу. Во время полета самолета в воздушном пространстве Украины одному из пассажиров должно было стать плохо. Очень плохо. Настолько плохо, что экипаж вынужден был бы посадить самолет в один из украинских аэропортов. Где их уже приняла бы "Альфа". В результате операции международное сообщество получило бы очередные веские доказательства террористической деятельности РФ, Украина получила бы «обменный фонд», задокументированные показания наемников и большие массивы информации, которые можно было бы получить в ходе допросов. Но, в последний момент операции произошло предательство.
В этот день заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий докладывал Президенту Зеленскому о финальной фазе операции. При докладе присутствовал Андрей Ермак. Когда доклад был закончен, уже вне кабинета Президента, Ермак начал орать на Баранецкого и обвинять его в том, что арест боевиков сорвет ему обмен пленными, который вот-вот якобы должен произойти. Ермак требовал остановить операцию до обмена. Баранецкий докладывал, что это уже невозможно. В конце концов Ермак приказал Баранецкому отложить вылет боевиков в Венесуэлу на 4 дня. Баранецкий был вынужден подчиниться. И через два дня боевиков задержал белорусский КГБ. По наводке председателя ФСБ. ФСБ таким образом минимизировала свои потери. Боевиков Украине не выдадут. Весь остальной шум - просто дымовая завеса. Кроме того, ФСБ тут же начала пытаться использовать ситуацию в своих целях. В российских СМИ тиражируется информация о том, что СБУ специально заманила боевиков в Беларусь, чтобы испортить отношения РФ и Беларуси. Хотя, цель, как мы писали выше - была совершенно иной. Вывод. Андрей Ермак является агентом российских спецслужб и работает откровенно против Украины. Президент Зеленский, к сожалению, этого до сих пор не понял.»
Ермак, он же агент «Тихий», в сущности уже и не стесняется показывать, на какую страну он работает. И Зеленский действительно, или совершенно слеп и не видит этого. Или же находится в плену или в заложниках у Ермака.
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12.08.2020 16:37 Ответить
Цензору зачОт, специально подобрали выпускника под 190 см ростом, для фоток с Бубочкой))
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12.08.2020 16:39 Ответить
- Кто я ?
- Где я?
- А это кто?
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12.08.2020 16:49 Ответить
Недомерок -нарик Спасибо 73% недалёким любителям совдепии
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12.08.2020 16:50 Ответить
Я думаю побеседовав с тобой ,они окончательно приняли решение.
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12.08.2020 16:54 Ответить
Оставайтесь учителями с зарплатами по 4тыс баксов! А еще Зеля вашим детям дачу передаст. Он передаст!
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12.08.2020 17:00 Ответить
Оставайтесь я для вас казино открыл
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12.08.2020 17:01 Ответить
заберут паспорта
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12.08.2020 17:12 Ответить
Расскажзал бы крысеныш за что Антоненко сидит урод в такой стране не остаются.Сажать так поперед всех,а выпускать и говлрть об этом кишка слаба. А как выступал на брифинге
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12.08.2020 17:12 Ответить
От дурне... Звучить, як "доведеться вам валити звідси, але можете лишитись" )))
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12.08.2020 17:16 Ответить
Зеленський на зустрічі з випускниками, які набрали максимальні бали на ЗНО: Ми повинні зробити все, щоб умовити вас залишитися в Україні - Цензор.НЕТ 3578
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12.08.2020 17:20 Ответить
ЗП лікаря 5-6 тисяч недоларів. Налітай!!! ))))))))
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12.08.2020 17:28 Ответить
А сколько умных и образованных людей блаЗень взял на работу к себе? Там же только кум сват брат и квартал95.Вот умные люди и уезжают.В 2012 доця закончила лицей и на выпускном зав.районо сказала, была сейчас у выпускников медицинского лицея и все уезжают за границу так как подписали контракты.И еще, работали у бывшего нач.лаборатории в "Сатурн " он рассказывал шо нго приборы до сих пор летают в космосе а все его сотрудники уехали в Лос-Аламос в Сша.Он по глупости послушал жену и остался у разбитого корыта.
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12.08.2020 17:38 Ответить
Ребят за кордоном далеко не сладко.Умные и знающие язык там нужны,но и тут умному можно прилично зарабатывать.Туда едут не от того ,что так как то хорошо.Там далеко не хорошо,там просто безопасно.Нет и не будет войны,нет бычья на улице и на дороге.Вот поэтому туда едут.
Нет идиотов начальников,разных мастей включая военноуставных ублюдков.Там много нет того

что есть у нас - дружбы с соседями,шашлыков на природе,рыбалки и охоты .Нееее мне лично тут нравится, тут я дома,невзирая на все прелести жизни в Украине.Слава Украине и Украине Слава.Боже бережи мою країну
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12.08.2020 18:55 Ответить
потрібно так: Ми зробили все, щоб умовити вас залишитися в Україні.
і логічні свідчення та докази.
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12.08.2020 19:46 Ответить
Ти двієчників не втримаєш- розбігаються. А то ж розумні діти- потікають аж бігом
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12.08.2020 19:55 Ответить
Наш золотий генофонд або віддає свої життя на війні, або тікає світ за очі. Так і живемо.
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12.08.2020 20:16 Ответить
С тобой Вова, и твоими бандитами из твоего офиса, надежд нет совсем.
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12.08.2020 20:16 Ответить
Шкарлет не даст соврать.
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12.08.2020 20:19 Ответить
зарплаты нормальные плати, ментов, судей, налоговую, чинуш реформируй по настоящему. закон один для всех сделай, право собсвенности, защиту жизни, здоровья и имущества нормальную сделайте(что бы не было как со стерненко, когда напали трое, убил нескольких нападающих и тебя по тюрьмам таскают вместо того, что бы наградить за избавление от мусора. сделал за ментов работу) и будет вам счастье.
а пока один ******. шо петя шо вова...
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12.08.2020 20:34 Ответить
Прилепи до кожного няню, з СБУ...
А ще можна ввести виїздні візи - бажаєш кулись їхати - збери справки, рекомендації, отримай рішення партийної організації слуг зєлєчуда...
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12.08.2020 21:06 Ответить
 
 