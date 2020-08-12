Зеленский на встрече с выпускниками, набравшими максимальные баллы на ВНО: Мы должны сделать все, чтобы уговорить вас остаться в Украине. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский встретился с выпускниками учреждений общего среднего образования, набравшими наибольшее количество баллов по результатам внешнего независимого оценивания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский отметил, что ознакомился с информацией об успешности каждого из присутствующих и их результатами ВНО.

"Очень горжусь, что есть такие взрослые, талантливые выпускники и выпускницы. Вы молодцы. Поэтому я с удовольствием хотел с вами пообщаться, поздравить вас. Одна надежда на таких, как вы. Потому что новое поколение - это не просто молодые люди, а образованные люди, носители знаний", - сказал президент.

Глава государства обратил внимание на то, что среди участников встречи - выпускники школ из разных регионов, что свидетельствует о качественном образовании в разных уголках страны.

"Это очень круто, что есть (выпускники. - Ред.) со всей Украины. Это говорит о том, что стереотип, что только в столицах умные, - ошибочен. Сейчас мы видим свидетельство этого", - отметил Зеленский.

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Кроме того, он отметил, что успеваемость учащихся зависит не только от их трудолюбия и настойчивости, но и от их родителей, учителей и репетиторов.

Особый акцент в разговоре был сделан на развитии науки и научной деятельности в Украине. Дети отметили, что после получения образования многие хотели бы продолжить обучение на Родине.

Президент согласился с тем, что государство должно прилагать усилия для устойчивого развития различных отраслей экономики и направлений общественной деятельности, а не делать это только тогда, когда в этом появляется насущная необходимость, как, например, модернизация армии фактически во время войны, обеспечение системы здравоохранения в разгар эпидемии коронавируса.

"Мы должны на государственном уровне это делать, чтобы уговорить вас не уезжать. Мы должны делать все, чтобы действительно были такие экономические условия, чтобы вы могли здесь остаться и найти хорошую работу - и не только в Киеве", - подчеркнул Зеленский.

В память о встрече ученики получили от главы государства и и. о. министра образования президентские часы и годовой безлимитный абонемент на посещение "Музея науки Малой академии наук Украины", который в сентябре начнет работу на территории ВДНХ.

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