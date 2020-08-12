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Белорусы формируют живые цепи единства по всей стране. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В разных уголках Беларуси 12 августа люди вышли на улицы и образовали живые цепи единства в знак протеста против применения насилия со стороны силовиков.
Об этом сообщает белорусское издание "Наша Нива", передает Цензор.НЕТ.
Цепи солидарности создали в Минске, Гродно, Гомеле, Барановичах, Жодино и других населенных пунктах. В цепи объединяются сотни человек.
Топ комментарии
+41 Антон Чигур
показать весь комментарий12.08.2020 16:57 Ответить Ссылка
+13 Маркиз
показать весь комментарий12.08.2020 17:33 Ответить Ссылка
+10 kelman muksat
показать весь комментарий12.08.2020 17:00 Ответить Ссылка
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Цепочки в несколько сот человек, это не то, чем можно победить диктатора.
Постоят и разойдутся.
Когда побили студентов в Киеве, на следующий день на Хрещатик вышло до миллиона киевлян, в начале Майдана...
В Минске и близко не вышло столько жителей на протест, после первого и второго дня бесчинств ментов и власти.
В Беларуси, людей бьют, обстреливают, кидают за решётки... и нет массового выхода людей на улицу протестовать, как было в Киеве.
Если бы сейчас, после трёх дней издевательств власти над народом, вышло в Минске хотя бы 20-30 тысяч горожан в одном месте, то менты уже ничего бы не сделали с такой массой людей.
А так... по 100-200 человек в разных районах города, как сейчас, даже пусть тысяча соберётся в одном месте... это не то.
Такое малое количество людей, лукашенковские псы легко разгоняют, без особого напряга.
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Мнение беларуских ментов на этот счёт.
те проценты, которые себе нарисовал лукашенко, явно сфальсифицировав выборы?
Какое повторение судьбы Украины, подальше от обосранной рашки и поближе к европейской цивилизации?
Я здесь, в Украине, пересмотрел множество стримов из Беларуси. И каждую ситуацию на видео сравнивал с аналогичной во времена Майданов.
И пришел к выводу: КГБ БССР реализовало операцию "Сусанин", когда протестующие ходили Минском, ходили, и взад, и вперед, и туда, и обратно... А конечной цели никто из них не знал.
Вот, почему не пошли все к ЦИКу требовать честного пересчета голосов? Нет, маршрут был любой. И бесцельный.
А сейчас показывают "флешмоб" - девушки синхронно поднимают руки с цветами.
И я сразу вспомнили детские кубики-азбуку. Вернее, один из них с буквой "П".
* * *
потому что на Майдане были лидеры. Здесь все лидеры уже сидят. Да и в ЦИК можно идти ровно с таким же успехом, как и куда угодно. Силовики гасят любое скопление людей.
* * *
хорошая конспирология, но нет. не ищите сложного, где все просто. нет никакого плана действия, никаких лидеров тоже нет, вот совсем нет. есть огромное количество простых возмущенных граждан, которые не знают что делать и пытаются как-то самоорганизоваться через телеграм каналы. все.
https://belarus.d3.ru/v-breste-menty-otkryli-ogon-po-protestuiushchim-na-porazhenie-2022906/?sorting=rating
Каким цветком опять будут прикрывать очередной переворот неугодных для Кремля правителей.
Але головне - не треба йти на силове протистояння з мусорами. Тут я обома руками - за.
У Києві - ні, а в Мінську все їм вдалося, "пройшло по плану": двадцять років стаґнації, поліцейський порядок і чистота на вулицях, смертна кара і всевладдя КГБ, дотаційна економіка, фіктивні гроші, тотальна русифікація, повністю "зачищена" інформація-освіта-наука, "ВОВ" замість історії, здана "Газпрому" труба… Ідеальна "Росія третього сорту" ("другим" мали стати ми!), поруч якої першовзір виглядав іще цивілізованою державою. Двадцятилітня "мильна бульба", підвисла на так і не зреалізованій, від середини 1990-х, обіцянці "нового Союзного Государства", котре без України не мало сенсу (довелось відкладати - спершу до 2004-го, далі до 2014-го…), - та на патологічній амбіції одним-одної людини, званої, без сорома казка, так, як це можливо тільки в наскрізь патерналістських спільнотах - "батьком" (!). - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
За три дня протестов мы видели достаточно. Злость мешается с болью. Ненависть с горечью. Степень насилия лично меня просто шокирует. Одно дело, когда на митингах космонавты идут на толпу и разгоняют её. Кого-то выборочно бьют и винтят. Попадают по печени или по голове. Но забрав в автозак, на этом и останавливаются. Это жёстко, вопросов нет. И это садизм.
Совсем другое дело, когда они гонятся за тобой до тех пор, пока точно не изобьют. И в избиении есть вся цель. Бежать за тобой в подъезд. Или, поймав, пострелять в тебя просто так. Ну, чтоб кровь точно пролилась. Чтобы ты запомнил, что такое перемены. Чтобы ты их потом с кровью кушал. Чтобы у тебя на теле травмы от пуль остались. Не обязательно убивать, но избить так, чтобы ты еле жив остался, а потом другим рассказал, как это бывает. А если арестовать, то обязательно пытать. Чтобы боялись выходить. Вот это как назвать?
Стрелять по безоружным, таранить машины бронетехникой, взрывать гранаты прямо в толпе или стрелять по домам. Всё это, видимо, дело чести. За это квартирку дают, не иначе. И ведь находятся же готовые идти на это. И немало их. Я понимаю, что вас там накачали как тонтон-макутов. Так, что вы перед собой и людей-то не видите. Это цели, мишени как в компьютерной игре. Но у власти-то не папа Док. Вашего Батьку уже вся страна ненавидит. Думаете, вы тут людишек поизбиваете, а потом просто дальше жить будете? В магазины ходить, развлекаться. И детишки ваши в школу как ни в чем не бывало ходить будут? Нет, ребята. Вы в гражданской войне участвуете. Вы открыли такой ящик Пандоры, который обратно уже не закроешь. Вас искать будут. И найдут. Беларусь - страна маленькая. Вот уже и канал в Телеграмме организовали. Прямо с адресами. Доиграетесь вы, ох, доиграетесь.
Пока у протестующих нет четкого плана. Их действия хаотичны. Ещё не все, думаю, осознали, что режим ведёт с ними войну за выживание. Когда не представляешь себе это визуально, то вроде все и не та страшно. Но сейчас Интернет включили.
Усатый диктатор просто не может проиграть, и ему нечего терять. Но и протестующим терять тоже нечего. Жить так дальше - это явно не вариант. Именно поэтому они продолжают выходить на улицу. Несмотря на беспрецедентное насилие. И рано или поздно и с другой стороны тоже начнут давать отпор.
На наших глазах страшная репетиция для Москвы происходит, ребята. Только у нашего-то ресурсов побольше будет. И людских, и технических. Всех нас ожидает большая кровь. И что делать с этим я лично ну совсем не знаю. Когда с горящего котла начинает сносить крышку, когда видишь все эти кадры, где один страшнее другого, то просто физически начинаешь бояться за то, что впереди. Хороших вариантов уже на осталось...
Але головна порада - уникайте сутичок з мусорами.
та ж головна убойна сила в РБ - це не спецназ чи ментовня, а насильницьке відео
це головна зброя для деморалізації й застрашування
Даже дороги и те лучше.
Вот кстати смешное видео тому подтверждение: https://www.youtube.com/watch?v=5rELhL_g1CA
Може, тоді євротолерасти справді почухаються. Бо радіаційна катастрофа може накрити у першу чергу ЄС.
https://twitter.com/hashtag/%D0%B6%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?src=hashtag_click #жывебеларусь
Беларусы! Примите опыт, впитанный на Майдане:
1. Менты перепуганны в дупель: они в темном помещении, без нормальной связи с семьями несколько часов (дней) получали только прессинг от командира и обещания, что толпа их убьет. Эти люди могут убивать из страха.
2. Можете успокоить и обещать коридор - возможно уйдут.
3. Их больше? Не ждите пощады и мягкости, просто не дайте им убить вас. Отступите к своим. Не становитесь жертвами - лучше поманеврировать. Доберётесь туда, где своих больше - там будет безопаснее. У вас перевес.
4. Медикаменты! Перевязочные материалы. Средства для сердечников. Перекись, йод, вотэтовотвсё для обработки ран. Методичка первой помощи на телефоне. Хоть пофоткайте с бумажных носителей, но пусть будет с собой.
5. Не надо носить нож. Вы НАВЕРНЯКА не умеете технично драться ножом против 100кг омоновца, который умеет драться против ножа. Лучше удобная обувь. Проще на бегу держаться в группе, бежите вы "от" или "к". И да, так проще пробить в щи, чем в туфлях.
6. Юридическая поддержка. Найдите, что можете, по бесплатным -> недорогим -> всем остальным адвокатам в вашем городе. https://twitter.com/hashtag/%D0%B6%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?src=hashtag_click #жывебеларусь
(читай тред)
Когда русские захватили крым, я лично, не готов был стрелять по ним в феврале.
Сейчас дай мне автомат, скажи "русский" - выстрелю не задумываясь.
Люди просто должны пройти определенные стадии трансформации своего рабства.
Например, когда россия напала на Грузию, многие говорили, что следующей будет Украина.
Кто-то был готов к этому на самом деле? очень мало кто.
Опыт Грузии мы благополучно прос*али.
Які цепі, пару малолеток?
и их за это сажают в тюрьму))