Житель Минска показал причиненные ОМОНом увечья: "Били ногами, дубинками, щитами. Мысленно прощался с семьей". ФОТОрепортаж

Один из участников массовых протестов в Минске, которого вместе з другими митингующими задержали 10 августа возле станции метро Пушкинская, рассказал об издевательствах ОМОНа и показал их последствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БелСат.

По словам 35-летнего Дмитрия, сначала силовики забрасывали собравшихся людей свето-шумовыми гранатами, а потом начали стрелять по ним из травматического оружия.

"В меня попали четыре пули точно, может, больше. Одна пролетала возле уха… Автозак был полностью заполнен. С нами был мужчина лет пятидесяти. Ему стало плохо, не хватало воздуха, все стали просить, чтобы его выпустили, дали подышать или чтобы принесли воды. А омоновцы в ответ распылили газовый баллончик в камеру, где сидел этот человек, и ему стало еще хуже", - цитирует его.

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Когда задержанных привезли в отделение милиции, силовики связали им руки, а потом поставили на колени и начали жестоко избивать.

"Сейчас на теле нет ничего живого - били по ягодицам, ногам, спине, голове… Мне поставили диагноз сотрясение мозга - у меня гематома на весь затылок. Говорят, что-то не в порядке с легкими - они не смогли сразу разобраться, но говорят, есть трещины на ребрах и задето легкое", - рассказал Дмитрий.







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Он также вспоминает, что во время пыток думал, что выжить ему не удастся.

"Били всем, чем можно, - ногами, дубинками, щитами. Отношение было такое, будто убивали. В какой-то момент мне серьезно показалось, что меня убьют, что семью я уже не увижу, прощался с ними мысленно. Говорили: вы захотели перемен? Вот вам перемены! Будто вы герои? Кто вы вообще такие, что решили, что можете выходить и чего-то требовать?" - добавил пострадавший мужчина.