РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3943 посетителя онлайн
Новости Фото Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
28 262 96

Житель Минска показал причиненные ОМОНом увечья: "Били ногами, дубинками, щитами. Мысленно прощался с семьей". ФОТОрепортаж

Один из участников массовых протестов в Минске, которого вместе з другими митингующими задержали 10 августа возле станции метро Пушкинская, рассказал об издевательствах ОМОНа и показал их последствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БелСат.

По словам 35-летнего Дмитрия, сначала силовики забрасывали собравшихся людей свето-шумовыми гранатами, а потом начали стрелять по ним из травматического оружия.

"В меня попали четыре пули точно, может, больше. Одна пролетала возле уха… Автозак был полностью заполнен. С нами был мужчина лет пятидесяти. Ему стало плохо, не хватало воздуха, все стали просить, чтобы его выпустили, дали подышать или чтобы принесли воды. А омоновцы в ответ распылили газовый баллончик в камеру, где сидел этот человек, и ему стало еще хуже", - цитирует его.

Смотрите также: Милиция в Минске скрутила гражданина, который хотел подарить цветы одному из бойцов. ФОТО

Когда задержанных привезли в отделение милиции, силовики связали им руки, а потом поставили на колени и начали жестоко избивать.

"Сейчас на теле нет ничего живого - били по ягодицам, ногам, спине, голове… Мне поставили диагноз сотрясение мозга - у меня гематома на весь затылок. Говорят, что-то не в порядке с легкими - они не смогли сразу разобраться, но говорят, есть трещины на ребрах и задето легкое", - рассказал Дмитрий.

Житель Минска показал причиненные ОМОНом увечья: Били ногами, дубинками, щитами. Мысленно прощался с семьей 01
Житель Минска показал причиненные ОМОНом увечья: Били ногами, дубинками, щитами. Мысленно прощался с семьей 02
Житель Минска показал причиненные ОМОНом увечья: Били ногами, дубинками, щитами. Мысленно прощался с семьей 03

Смотрите также: Мэрия Львова вывесила неофициальный флаг Беларуси: "Сябры, мы с вами!". ФОТО

Он также вспоминает, что во время пыток думал, что выжить ему не удастся.

"Били всем, чем можно, - ногами, дубинками, щитами. Отношение было такое, будто убивали. В какой-то момент мне серьезно показалось, что меня убьют, что семью я уже не увижу, прощался с ними мысленно. Говорили: вы захотели перемен? Вот вам перемены! Будто вы герои? Кто вы вообще такие, что решили, что можете выходить и чего-то требовать?" - добавил пострадавший мужчина.

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771) Минск (1562) Тихановская Светлана (390)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+44
Одне радує, більше не будуть питати чому наші в Україні були на майдані , мерзли та страждали , та супротив мусорам чинили. Слава Україні , хай живе БілорусЬ
показать весь комментарий
12.08.2020 17:39 Ответить
+36
Нашего овоща загнали в ростов , когда побили студентов . У вас всё впереди . Не сдавайтесь .
показать весь комментарий
12.08.2020 17:40 Ответить
+34
Русский мир - несет смерть! Мужайтесь братцы белорусы и ломайте поганые хребты нелюдям в погонах!
показать весь комментарий
12.08.2020 17:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Житель Минска показал причиненные ОМОНом увечья: "Били ногами, дубинками, щитами. Мысленно прощался с семьей" - Цензор.НЕТ 6079
показать весь комментарий
12.08.2020 17:39 Ответить
https://mobile.twitter.com/salomon_vm salomon https://mobile.twitter.com/salomon_vm @salomon_vm https://mobile.twitter.com/salomon_vm/status/1293154803623833601 20 ч

коли всі волали про відключення (обмеження) інтернету в РБ, неХта вів майже прямі включення і найоперативніше висвітлення подій. моє єдине запитання - як він це робить - без відповіді...
втім, вже тоді я розумів - єдина технічна мажливість - супутник. звідки він у «біженця»?

https://mobile.twitter.com/gln_gln2
https://mobile.twitter.com/gln_gln2 Галина https://mobile.twitter.com/gln_gln2 @gln_gln2

Я ще як подивилася їх програму (порекомендували) "над пропастью во лжи" про луку і зразу сказала - це раша 100%, їх стиль, професійність, нарізка матеріалу, об'ємна масштабна і затратна робота - це не совкова Білорусь з ТБ і відсталістю, з одного кіно видно, що працюють профі з раші.
показать весь комментарий
12.08.2020 17:39 Ответить
https://t.me/nexta_live/7152 вот как надо с мусорами!!! Красавы!
показать весь комментарий
12.08.2020 17:47 Ответить
Круто!!!!
Ты мне сейчас напоминаешь всех рашенских холуев, когда у нас был майдан
показать весь комментарий
12.08.2020 17:48 Ответить
Як не прикро, але я теж до цього схиляюсь...
Одразу кидається в очи як вони під відосами де омонівці по безпредєлу всіх ї..ошать пишуть - ты это финансируешь если ходишь на роботу.
Я на боці опозиції, незважаючи, що до них є велика кількість питань і мене бере лють коли бачу дії омону. Але коли розумію, що цих "бажаючих змін" тупо використовують, стає ще гірше за країну де я живу та працюю більш за 20 років...
показать весь комментарий
12.08.2020 17:59 Ответить
там не достучаться, нет смысла даже тратить время, чтобы что-то доказать.
показать весь комментарий
12.08.2020 18:02 Ответить
Повторю свої пости на інших темах.
Хаос,безлад, кровопролиття - улюблена ситуація *****, щоб загрібати жар. Всі ці вибори і все, що після них 100% згідно сценарію кремля. І нам радіти тут взагалі нема з чого, бо в результаті буде чергове - путян ввяди вайска. Тепер уже в Білорусь, а це означатиме північний кордон з **********. Така ось херня, малята.
Трохи парадоксально, звичайно, але думаю, що Лукашенко ситуацією вже взагалі не володіє. Ні, формально він за все відповідає, але його вже ніхто нічого не питає. Всім заправляють московські куратори. Або, хіба, в нього вже зовсім дах зірвало, але ж тоді мав би бути хтось, що б його зупинив, а тут ніхто не зупиняє, значить все згідно плану *****.
показать весь комментарий
12.08.2020 18:18 Ответить
Как кремлеботики везде рассказывают, что демократия - это зло Другие кремлеботики поддакивают
Ну и сидите себе на бутылке че вы к остальным с этими извращенными мечтами пристаете?
показать весь комментарий
12.08.2020 19:24 Ответить
рузькэ, я тебя спамлю везде.

Слава Беларуси!
показать весь комментарий
12.08.2020 18:07 Ответить
Белорусы,сидите тихо,а то будет вам шо на Украине.
показать весь комментарий
12.08.2020 19:07 Ответить
Житель Мінська показав завдані ОМОНом каліцтва: "Били ногами, палицями, щитами. Подумки прощався з родиною" - Цензор.НЕТ 2493
показать весь комментарий
12.08.2020 23:59 Ответить
https://mobile.twitter.com/salomon_vm salomon https://mobile.twitter.com/salomon_vm @salomon_vm https://mobile.twitter.com/salomon_vm/status/1293154803623833601 20 ч

коли всі волали про відключення (обмеження) інтернету в РБ, неХта вів майже прямі включення і найоперативніше висвітлення подій. моє єдине запитання - як він це робить - без відповіді...
втім, вже тоді я розумів - єдина технічна мажливість - супутник. звідки він у «біженця»?

https://mobile.twitter.com/gln_gln2
https://mobile.twitter.com/gln_gln2 Галина https://mobile.twitter.com/gln_gln2 @gln_gln2

Я ще як подивилася їх програму (порекомендували) "над пропастью во лжи" про луку і зразу сказала - це раша 100%, їх стиль, професійність, нарізка матеріалу, об'ємна масштабна і затратна робота - це не совкова Білорусь з ТБ і відсталістю, з одного кіно видно, що працюють профі з раші.
показать весь комментарий
12.08.2020 23:59 Ответить
Любезный, у вас на коже лица раздражение от его усов...паливо.
показать весь комментарий
12.08.2020 17:55 Ответить
Одне радує, більше не будуть питати чому наші в Україні були на майдані , мерзли та страждали , та супротив мусорам чинили. Слава Україні , хай живе БілорусЬ
показать весь комментарий
12.08.2020 17:39 Ответить
Жалко, что до конца не додавили, все ушли на фронт, а активистов- патриотов 7 тысяч посадили и до сих пор сидят они.
показать весь комментарий
12.08.2020 17:46 Ответить
Так и сидят 7 тисяч?
Можете назвать имена хотя бы 50 из этих тысяч?
показать весь комментарий
12.08.2020 17:52 Ответить
При чому, всі в одній камері.
показать весь комментарий
12.08.2020 18:02 Ответить
у тебя, на Окружной не поместятся
показать весь комментарий
12.08.2020 18:08 Ответить
До выборов было 8 тысяч. Их лично Порох посадил. Куда вы дели тысячу? Нелох таки выпустил или может чего случилось с ними? И почему остальные сидят, если кровавого "мародьора" убрали?
показать весь комментарий
12.08.2020 18:13 Ответить
А мальчика в трусиках тоже он?
показать весь комментарий
12.08.2020 19:28 Ответить
Дурня. Ми все одно за їхню думку заради печива Нуланд це робили, а вони вийшли за справедливість.
показать весь комментарий
12.08.2020 18:05 Ответить
будуть питати , аж допоки в нас ВВП на душу населення стане хоч би як в Польщі. Не фантазуйте, шановний.
показать весь комментарий
12.08.2020 18:30 Ответить
качественно бьют , долларов на 700 а то и на всё 1000 с премиальными
показать весь комментарий
12.08.2020 17:39 Ответить
Нашего овоща загнали в ростов , когда побили студентов . У вас всё впереди . Не сдавайтесь .
показать весь комментарий
12.08.2020 17:40 Ответить
У нас тоже теперь снова все впереди.
показать весь комментарий
12.08.2020 17:43 Ответить
а ты кого представляешь? порохоботов? ольгинских?
показать весь комментарий
12.08.2020 17:50 Ответить
А кого Дубинский представляет?

https://tk.media/news/dubinskiy-obvinil-rabinovicha-v-krazhe-posta-o-razgone-protestov-v-belarusi-2020-08-10
показать весь комментарий
12.08.2020 17:55 Ответить
Макс, мне эти уроды не интересны...
тем более, что их на форуме нет...
они по говноканалам шляются
показать весь комментарий
12.08.2020 18:04 Ответить
сардэчна запрашаем у "руцкий мiр"...
показать весь комментарий
12.08.2020 17:41 Ответить
Боже, какой ужас!
показать весь комментарий
12.08.2020 17:41 Ответить
Білоруси, збирайте матеріали та докази для Гаагського трибуналу.
показать весь комментарий
12.08.2020 17:42 Ответить
Странные какие-то коменты на цензоре, уже и не понятно, то ли порохососы, то ли ольгинские работают.
показать весь комментарий
12.08.2020 17:44 Ответить
ты из ольгинских?
показать весь комментарий
12.08.2020 17:48 Ответить
"порохососы" дорівнює "ольгинские".
показать весь комментарий
12.08.2020 17:48 Ответить
Ну так тепер у пороха зебіли сосуть! 😁 Отже зебіли і є тими порохососами, про яких ти тут талдичиш?
показать весь комментарий
12.08.2020 18:41 Ответить
От то біда, як "запарєбрік", то цмоктальний інстинкт понад усе!))) Ну смокчи, може заспокоїшся!)))
показать весь комментарий
13.08.2020 12:54 Ответить
Та плюнь вже на той запорєбрік, приїжджає сюди. Тут якраз прокидажться палка любов до тих, хто підтримав твого кумира. 😊 Вас будуть приймати не те, щоб тепло, а гаряче. Дуже гаряче! 😁 За парєбріком того не відчуєш. 😊
показать весь комментарий
13.08.2020 16:02 Ответить
А вот этот член - ольгинский или порохосос?

https://censor.net/news/3212743/sluga_naroda_shevchenko_pozdravil_lukashenko_s_pobedoyi_na_vyborah_vdohnovivshis_falsifikatsiyami_i
показать весь комментарий
12.08.2020 17:49 Ответить
Ща зебилам подвезут методичку - будут "ольгинске порохососы"
показать весь комментарий
12.08.2020 18:15 Ответить
Не підвезуть паперу нема. На гроші пішов. Перед місцевими виборами потрібно багато надрукувати.
показать весь комментарий
12.08.2020 18:42 Ответить
Мусора во все времена зверье взбесившееся
показать весь комментарий
12.08.2020 17:44 Ответить
Русский мир - несет смерть! Мужайтесь братцы белорусы и ломайте поганые хребты нелюдям в погонах!
показать весь комментарий
12.08.2020 17:44 Ответить
Власть показала своё истинное лицо!
показать весь комментарий
12.08.2020 17:44 Ответить
наши мусора дико завидуют тварям лукашенковским..
показать весь комментарий
12.08.2020 17:45 Ответить
Наших мусоров уже давно не били, хотелось бы повторить. За одно и ублюдка прокремлевского из рады выкинуть.
показать весь комментарий
12.08.2020 17:51 Ответить
я за аннигилляцию рабиновичей с медведчукчами...выкинуть то нэ дило.
показать весь комментарий
12.08.2020 17:54 Ответить
Что бы вышло еще более уродливое нечто?
показать весь комментарий
12.08.2020 18:05 Ответить
Житель Минска показал причиненные ОМОНом увечья: "Били ногами, дубинками, щитами. Мысленно прощался с семьей" - Цензор.НЕТ 7585
показать весь комментарий
12.08.2020 17:45 Ответить
было...у на с же ..кжа слезет
показать весь комментарий
12.08.2020 20:19 Ответить
кацапы наверное били?
показать весь комментарий
12.08.2020 17:46 Ответить
Та не, свои, доморошеные.
показать весь комментарий
12.08.2020 17:50 Ответить
такие же садисты.
показать весь комментарий
12.08.2020 17:52 Ответить
"Свої" дубасять не гірше: 01.12.2013 під АПУ, 03.03.2018 під ВРУ.
показать весь комментарий
12.08.2020 18:05 Ответить
А когда наших на Майдане УБИВАЛИ что сябры говорили?А ведь у нас была зима(!),и водомёты были,и холод был,и люди сутками(sig!)стояли...Многие из Беларуси "майдаунами"называли...
показать весь комментарий
12.08.2020 17:46 Ответить
Многие - не многие, да точно не все и не большинство. У вас таких собственных по сей день хоть лопатой греби.
показать весь комментарий
12.08.2020 17:53 Ответить
Белорусы наши братья,герой Украины Жизневский погиб на майдане в борьбе с пророссийскими фашистами.
показать весь комментарий
12.08.2020 17:54 Ответить
Майдан на РАБссии на Манежке 10 лет назад и Майдан в Минске одно и тоже...месили всех подряд и в Москве и в Минске...Спецназ РАБссии действует чисто по шаблону....втроем на одного лежачего...ВИДЕО избиения жестокого обоих Майданов есть в Ютьюбе...
показать весь комментарий
12.08.2020 17:47 Ответить
Задача запугать. На многих сработает, а на многих только даст обратный эффект, прибавит сил и отсутствия дрожжи в руках при поимки таракана.
показать весь комментарий
12.08.2020 17:48 Ответить
смотрите зелебобы и ватники к чему вы хотите прийти выбирая проросийских политиков
показать весь комментарий
12.08.2020 17:48 Ответить
Бесполезно. Они тупые. К тому же, эти амебы просто опять пересидят шухер под юбками.
показать весь комментарий
12.08.2020 17:58 Ответить
Сябры, пока у вас не будет четких требований кроме УХОДИ, единого центра координации и до тех пор пока вы не начнете вырезать этих зондер-ментов и лукашистов, у вас не будет шанса выстоять. Эти твари каратели должны испытывать страх за свои говняные жизни и жизни своих детей и оодителей. Иначе вы их не остановите и вас они передушат по частям. А потом у вас начнется 1937 год.
показать весь комментарий
12.08.2020 17:48 Ответить
уже начался...
личинка...
посмотрим, что будет? уничтожат её ...или из неё вырастит полная хрень...
показать весь комментарий
12.08.2020 17:52 Ответить
Эт точно
Фирташа им не хватает
Будет Фирташ
дальше
как по маслу
показать весь комментарий
12.08.2020 17:56 Ответить
Краще Чубайс, Фірташ пісюк, Толя всю рашку під американців загнав.
показать весь комментарий
12.08.2020 18:05 Ответить
Ребята о каких протестах вы говорите? Карсон-Сулугуни и то больше собирал!
показать весь комментарий
12.08.2020 17:50 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2020/8/12/389234/ На памятнике Дзержинскому возле КГБ в Минске сбили буквы

Ну, давайте, тролли, начинайте про "Будет как у нас", "Ленинопад" и "Заводы порежут на металл". Вы же именно это сейчас скажете

Житель Мінська показав завдані ОМОНом каліцтва: "Били ногами, палицями, щитами. Подумки прощався з родиною" - Цензор.НЕТ 2296

Житель Мінська показав завдані ОМОНом каліцтва: "Били ногами, палицями, щитами. Подумки прощався з родиною" - Цензор.НЕТ 3228
показать весь комментарий
12.08.2020 17:51 Ответить
ты расстроился из-за буковок сбитых? путена люишь?
показать весь комментарий
12.08.2020 17:54 Ответить
О вкусе устриц стоит говорить с теми, кто их пробовал, а не по телеку смотрел.
показать весь комментарий
12.08.2020 17:56 Ответить
А как Гордон? Не хочет еще раз взять интервью и повосхищаться батькай? А ЗЕленый осел не хочет поговорить с лександром рыгорьичем?
показать весь комментарий
12.08.2020 17:55 Ответить
Члены и членкини СН одобряют.
показать весь комментарий
12.08.2020 17:55 Ответить
У нас більше 120 життів захистило євроінтеграцію , в тому числі і Білорус Жизнєвський . Поранених взагалі до кінця ніхто не рахував і не врахував . Є приказка : коли замахнувся , - бий , ... або не махай повітря .
показать весь комментарий
12.08.2020 17:56 Ответить
тільки от чомусь реальної євроінтеграції станом на 2020 рік у нас не відбулося...
показать весь комментарий
12.08.2020 20:12 Ответить
Где те ******** наши, которые говорили какой Лукашенко хозяйственник, олигархов поразгонять, нам бы такого... вам гандонам мало мыло Януковича ?
показать весь комментарий
12.08.2020 18:02 Ответить
Что-то Джамал сегодня ни в одной теме о зверствах ментов в Беларуси не отсвечивает. В понедельник только кукарекнул про славу вяликому батьке, брутально разогнавшему майданутых беларусов, и больше ни гу-гу.
показать весь комментарий
12.08.2020 19:52 Ответить
Каких рехформ..тьфу..свобод вам еще не хватает..
Прощать нельзя...как у нас, в Україні..
показать весь комментарий
12.08.2020 18:04 Ответить
Може і янелоха одним вагоном з лукой на ростов відправим
показать весь комментарий
12.08.2020 18:06 Ответить
Таке відчуття, що ОМОН під наркотою. Інакше чимось виправдати їх звірства неможливо. Це якісь потвори, в людській подобі.
показать весь комментарий
12.08.2020 18:11 Ответить
Похоже там и кацапский Омон зверствует.Сильно на них похоже.
показать весь комментарий
12.08.2020 20:44 Ответить
Родичі сьогодні з Мінська телефонували, що омону там по триста баксів в день платять. Може в цьому секрет. Тільки у нас в 2014 було те саме. А в результаті янукович відлетів у ростов у вирій.
показать весь комментарий
12.08.2020 23:15 Ответить
А надо не деньгами платить а землей премировать, каждому 1.5 на 2 метра, на кладбище.
показать весь комментарий
12.08.2020 23:28 Ответить
пока на расчехлят охотничьи ружья, ничего не измениться.
показать весь комментарий
12.08.2020 18:13 Ответить
https://twitter.com/imdominofoxy Лис, as it is. @imdominofoxy

https://twitter.com/hashtag/%D0%B6%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?src=hashtag_click #жывебеларусь

Беларусы! Примите опыт, впитанный на Майдане:

1. Менты перепуганны в дупель: они в темном помещении, без нормальной связи с семьями несколько часов (дней) получали только прессинг от командира и обещания, что толпа их убьет. Эти люди могут убивать из страха.

2. Можете успокоить и обещать коридор - возможно уйдут.
3. Их больше? Не ждите пощады и мягкости, просто не дайте им убить вас. Отступите к своим. Не становитесь жертвами - лучше поманеврировать. Доберётесь туда, где своих больше - там будет безопаснее. У вас перевес.

4. Медикаменты! Перевязочные материалы. Средства для сердечников. Перекись, йод, вотэтовотвсё для обработки ран. Методичка первой помощи на телефоне. Хоть пофоткайте с бумажных носителей, но пусть будет с собой.

5. Не надо носить нож. Вы НАВЕРНЯКА не умеете технично драться ножом против 100кг омоновца, который умеет драться против ножа. Лучше удобная обувь. Проще на бегу держаться в группе, бежите вы "от" или "к". И да, так проще пробить в щи, чем в туфлях.

6. Юридическая поддержка. Найдите, что можете, по бесплатным -> недорогим -> всем остальным адвокатам в вашем городе. https://twitter.com/hashtag/%D0%B6%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?src=hashtag_click #жывебеларусь

(читай тред)
показать весь комментарий
12.08.2020 18:15 Ответить
**
Казав чоловік: мені не бачити сонця,
І дітей зустріну лиш біля могили.
У тілі моєму - свинець і стронцій¸
Але смерть мене не зупинила.
Його питали: якого чорта?!
Чому тобі не сиділось вдома?
Ти ж ніби людина другого сорту,
Тебе ж роками борола втома?
А він на це: Страх пече і душить,
І від безсилля мене все боліло.
Крім зброї, у нас є мрії і Душі.
Людина складається не тільки з тіла.
Режим стріляє в потилиці й спини,
Вбивають людей мисливські гвинтівки.
А все, що ми можем - палити шини.
Вкраїна бере початок з бруківки.
Цвітуть на Майдані смерті тюльпани,
Тріпочуть на вітрі криваві знамена,
Вогонь облизує трупи і рани.
Україна моя бере початок із мене!
І знов питали: як снайпер поцілив,
Як куля знайшла тебе в тьмі вечоровій?
Він відповідав: Я приїхав із Сміли.
В мене серце світилося від любові.
Я не був героєм і хотів краще жити,
Але пульс зупинився від пострілу ката.
Навіть мертвим я не покину цю битву,
Я й з неба вам буду, клянусь, помагати.
Лиш не зупиняйтесь, вставайте, боріться,
Не може тривати вічно облога!
Нас не зупинить ОМОН та міліція,
Єдиний наш вихід - це Перемога!

Андрій Любка (20.02.14)
показать весь комментарий
12.08.2020 18:29 Ответить
Нам потрібно підтримати білорусів. Як? Примусити українську владу не визнавати результат білоруських виборів; примусити нашу владу ввести економічні і політичні санкції проти режиму лукашенка, аналогічні санкціям Євросоюзу; якщо лукашенко посміє приїхати в Україну, організувати йому абсолютний бойкот і обструкцію українським чиновникам, які будуть з ним контактувати; надавати всіляку допомогу простим білорусам і громадським організаціям Білорусі на їх прохання і їх пропозиції; висміювати і знущатися морально над лукашенком і його прихвостнями на форумах, в соцмережах; давати рішучу відсіч тим сепаратистським силам в Україні (опоблок і т.д.), які посміють виступати на підтримку лукашенка і росії. Разом нас багато, нас не подолати!
показать весь комментарий
12.08.2020 19:36 Ответить
Ще додам. Проводити у Мінську перемовини про мир на Донбасі в той час, коли у білоруській столиці придушують волевиявлення народу шляхом насильства, вважаю для України і її влади просто ГАНЕБНО. Місце перемовин по Донбасу потрібно перенести з Білорусі в іншу країну, а якщо сепаратисти і їх російські ляльководи не погодяться, то не проводити перемовини взагалі до кращих часів.
показать весь комментарий
12.08.2020 19:51 Ответить
И прощался с Путиным. Прасти нас царь ...
показать весь комментарий
12.08.2020 19:43 Ответить
Житель Мінська показав завдані ОМОНом каліцтва: "Били ногами, палицями, щитами. Подумки прощався з родиною" - Цензор.НЕТ 6171
показать весь комментарий
12.08.2020 20:18 Ответить
Жуть!!! От чистого сердца того же самого луке желаю в стократном размере.
показать весь комментарий
12.08.2020 20:34 Ответить
Лукашенко для того і підгодовував мусорів. Наш Зеленський тим же самим займається.
показать весь комментарий
12.08.2020 20:40 Ответить
Мечтаю чтоб в кацапии когда они прозреют может быть и начнут серьезно бунтовать омон так изувечил их потом подумают когда говорили в 2014 что "фашисты беркут жгли" и всячески поддерживали мусоров
показать весь комментарий
12.08.2020 20:44 Ответить
У кацапов никогда такого не будут.Менталитет рабов.
показать весь комментарий
13.08.2020 03:43 Ответить
Их вбивают в асфальт , а они стоят в позе мирного протеста, их родных бросают за решётку где калечат , а они в большинстве сидят по домам . Странные люди живут в Белоруси .
показать весь комментарий
12.08.2020 23:42 Ответить
У Белорусов барьер психологический.У нас он тоже было до тех пор пока не начали стрелять по людях.Потом всё.Люди пошли в атаку и не жалели беркут и милицию.Если народ не додавит сейчас будут ужасные последствия.Лукашенко просто удавит всех.
показать весь комментарий
13.08.2020 03:42 Ответить
А вы думаете зря нашим силовикам так подняли зарплаты? В случай чего ,что б не стеснялись отработать на народе.
показать весь комментарий
13.08.2020 05:21 Ответить
Делаем выводы. Если у нас будет что-либо подобное - с мусорами не церемониться совершенно.
показать весь комментарий
13.08.2020 10:18 Ответить
 
 