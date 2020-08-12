Житель Минска показал причиненные ОМОНом увечья: "Били ногами, дубинками, щитами. Мысленно прощался с семьей". ФОТОрепортаж
Один из участников массовых протестов в Минске, которого вместе з другими митингующими задержали 10 августа возле станции метро Пушкинская, рассказал об издевательствах ОМОНа и показал их последствия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БелСат.
По словам 35-летнего Дмитрия, сначала силовики забрасывали собравшихся людей свето-шумовыми гранатами, а потом начали стрелять по ним из травматического оружия.
"В меня попали четыре пули точно, может, больше. Одна пролетала возле уха… Автозак был полностью заполнен. С нами был мужчина лет пятидесяти. Ему стало плохо, не хватало воздуха, все стали просить, чтобы его выпустили, дали подышать или чтобы принесли воды. А омоновцы в ответ распылили газовый баллончик в камеру, где сидел этот человек, и ему стало еще хуже", - цитирует его.
Когда задержанных привезли в отделение милиции, силовики связали им руки, а потом поставили на колени и начали жестоко избивать.
"Сейчас на теле нет ничего живого - били по ягодицам, ногам, спине, голове… Мне поставили диагноз сотрясение мозга - у меня гематома на весь затылок. Говорят, что-то не в порядке с легкими - они не смогли сразу разобраться, но говорят, есть трещины на ребрах и задето легкое", - рассказал Дмитрий.
Он также вспоминает, что во время пыток думал, что выжить ему не удастся.
"Били всем, чем можно, - ногами, дубинками, щитами. Отношение было такое, будто убивали. В какой-то момент мне серьезно показалось, что меня убьют, что семью я уже не увижу, прощался с ними мысленно. Говорили: вы захотели перемен? Вот вам перемены! Будто вы герои? Кто вы вообще такие, что решили, что можете выходить и чего-то требовать?" - добавил пострадавший мужчина.
Пожалуйста, подождите...
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коли всі волали про відключення (обмеження) інтернету в РБ, неХта вів майже прямі включення і найоперативніше висвітлення подій. моє єдине запитання - як він це робить - без відповіді...
втім, вже тоді я розумів - єдина технічна мажливість - супутник. звідки він у «біженця»?
https://mobile.twitter.com/gln_gln2
https://mobile.twitter.com/gln_gln2 Галина https://mobile.twitter.com/gln_gln2 @gln_gln2
Я ще як подивилася їх програму (порекомендували) "над пропастью во лжи" про луку і зразу сказала - це раша 100%, їх стиль, професійність, нарізка матеріалу, об'ємна масштабна і затратна робота - це не совкова Білорусь з ТБ і відсталістю, з одного кіно видно, що працюють профі з раші.
Ты мне сейчас напоминаешь всех рашенских холуев, когда у нас был майдан
Одразу кидається в очи як вони під відосами де омонівці по безпредєлу всіх ї..ошать пишуть - ты это финансируешь если ходишь на роботу.
Я на боці опозиції, незважаючи, що до них є велика кількість питань і мене бере лють коли бачу дії омону. Але коли розумію, що цих "бажаючих змін" тупо використовують, стає ще гірше за країну де я живу та працюю більш за 20 років...
Хаос,безлад, кровопролиття - улюблена ситуація *****, щоб загрібати жар. Всі ці вибори і все, що після них 100% згідно сценарію кремля. І нам радіти тут взагалі нема з чого, бо в результаті буде чергове - путян ввяди вайска. Тепер уже в Білорусь, а це означатиме північний кордон з **********. Така ось херня, малята.
Трохи парадоксально, звичайно, але думаю, що Лукашенко ситуацією вже взагалі не володіє. Ні, формально він за все відповідає, але його вже ніхто нічого не питає. Всім заправляють московські куратори. Або, хіба, в нього вже зовсім дах зірвало, але ж тоді мав би бути хтось, що б його зупинив, а тут ніхто не зупиняє, значить все згідно плану *****.
Ну и сидите себе на бутылке че вы к остальным с этими извращенными мечтами пристаете?
Слава Беларуси!
коли всі волали про відключення (обмеження) інтернету в РБ, неХта вів майже прямі включення і найоперативніше висвітлення подій. моє єдине запитання - як він це робить - без відповіді...
втім, вже тоді я розумів - єдина технічна мажливість - супутник. звідки він у «біженця»?
https://mobile.twitter.com/gln_gln2
https://mobile.twitter.com/gln_gln2 Галина https://mobile.twitter.com/gln_gln2 @gln_gln2
Я ще як подивилася їх програму (порекомендували) "над пропастью во лжи" про луку і зразу сказала - це раша 100%, їх стиль, професійність, нарізка матеріалу, об'ємна масштабна і затратна робота - це не совкова Білорусь з ТБ і відсталістю, з одного кіно видно, що працюють профі з раші.
Можете назвать имена хотя бы 50 из этих тысяч?
https://tk.media/news/dubinskiy-obvinil-rabinovicha-v-krazhe-posta-o-razgone-protestov-v-belarusi-2020-08-10
тем более, что их на форуме нет...
они по говноканалам шляются
https://censor.net/news/3212743/sluga_naroda_shevchenko_pozdravil_lukashenko_s_pobedoyi_na_vyborah_vdohnovivshis_falsifikatsiyami_i
личинка...
посмотрим, что будет? уничтожат её ...или из неё вырастит полная хрень...
Фирташа им не хватает
Будет Фирташ
дальше
как по маслу
Ну, давайте, тролли, начинайте про "Будет как у нас", "Ленинопад" и "Заводы порежут на металл". Вы же именно это сейчас скажете
Прощать нельзя...как у нас, в Україні..
https://twitter.com/hashtag/%D0%B6%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?src=hashtag_click #жывебеларусь
Беларусы! Примите опыт, впитанный на Майдане:
1. Менты перепуганны в дупель: они в темном помещении, без нормальной связи с семьями несколько часов (дней) получали только прессинг от командира и обещания, что толпа их убьет. Эти люди могут убивать из страха.
2. Можете успокоить и обещать коридор - возможно уйдут.
3. Их больше? Не ждите пощады и мягкости, просто не дайте им убить вас. Отступите к своим. Не становитесь жертвами - лучше поманеврировать. Доберётесь туда, где своих больше - там будет безопаснее. У вас перевес.
4. Медикаменты! Перевязочные материалы. Средства для сердечников. Перекись, йод, вотэтовотвсё для обработки ран. Методичка первой помощи на телефоне. Хоть пофоткайте с бумажных носителей, но пусть будет с собой.
5. Не надо носить нож. Вы НАВЕРНЯКА не умеете технично драться ножом против 100кг омоновца, который умеет драться против ножа. Лучше удобная обувь. Проще на бегу держаться в группе, бежите вы "от" или "к". И да, так проще пробить в щи, чем в туфлях.
6. Юридическая поддержка. Найдите, что можете, по бесплатным -> недорогим -> всем остальным адвокатам в вашем городе. https://twitter.com/hashtag/%D0%B6%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?src=hashtag_click #жывебеларусь
(читай тред)
Казав чоловік: мені не бачити сонця,
І дітей зустріну лиш біля могили.
У тілі моєму - свинець і стронцій¸
Але смерть мене не зупинила.
Його питали: якого чорта?!
Чому тобі не сиділось вдома?
Ти ж ніби людина другого сорту,
Тебе ж роками борола втома?
А він на це: Страх пече і душить,
І від безсилля мене все боліло.
Крім зброї, у нас є мрії і Душі.
Людина складається не тільки з тіла.
Режим стріляє в потилиці й спини,
Вбивають людей мисливські гвинтівки.
А все, що ми можем - палити шини.
Вкраїна бере початок з бруківки.
Цвітуть на Майдані смерті тюльпани,
Тріпочуть на вітрі криваві знамена,
Вогонь облизує трупи і рани.
Україна моя бере початок із мене!
І знов питали: як снайпер поцілив,
Як куля знайшла тебе в тьмі вечоровій?
Він відповідав: Я приїхав із Сміли.
В мене серце світилося від любові.
Я не був героєм і хотів краще жити,
Але пульс зупинився від пострілу ката.
Навіть мертвим я не покину цю битву,
Я й з неба вам буду, клянусь, помагати.
Лиш не зупиняйтесь, вставайте, боріться,
Не може тривати вічно облога!
Нас не зупинить ОМОН та міліція,
Єдиний наш вихід - це Перемога!
Андрій Любка (20.02.14)