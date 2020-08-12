Акция в поддержку протестующих белорусов состоялась в Запорожье. ФОТОрепортаж

Жители Запорожья устроили в центре города акцию, чтобы поддержать белорусов в борьбе за независимость и свободу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Я смотрю, что происходит в Беларуси, и вижу почти отражение событий наших. У них были выборы без выборов. Люди борются за свою свободу и независимость. Хочу, чтобы украинцы их также поддержали", - сказал организатор митинга Игорь Лукашенко.

Участники акции держали флаги Украины и Беларуси, а также плакаты с надписями "Нет признанию преступного режима Лукашенко", "Святло адолее цемру!", "Жыве Беларусь".

После митинга участники проехали колонной к площади Запорожской.

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