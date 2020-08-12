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Акция в поддержку протестующих белорусов состоялась в Запорожье. ФОТОрепортаж
Жители Запорожья устроили в центре города акцию, чтобы поддержать белорусов в борьбе за независимость и свободу.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
"Я смотрю, что происходит в Беларуси, и вижу почти отражение событий наших. У них были выборы без выборов. Люди борются за свою свободу и независимость. Хочу, чтобы украинцы их также поддержали", - сказал организатор митинга Игорь Лукашенко.
Участники акции держали флаги Украины и Беларуси, а также плакаты с надписями "Нет признанию преступного режима Лукашенко", "Святло адолее цемру!", "Жыве Беларусь".
После митинга участники проехали колонной к площади Запорожской.
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Топ комментарии
+12 Hedonism Bot #450605
показать весь комментарий12.08.2020 22:32 Ответить Ссылка
+12 Andrea Petrychenko
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+12 Дмитро Хлопченко #438497
показать весь комментарий12.08.2020 22:51 Ответить Ссылка
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ЛУ створив прецедент. А "допомогли" йому в цьому ті, хто ЗА нього проголосував...
ЗЕ, поки-що, відстає в статусі, але що є сил пнеться ввійти в токсичну "труйцю" - ЗЕ-ЛУ-ПУ
Но таким потомственным рашистским рабам как ты, даже слова такие неведомы, тем более значение этих слов - "гражданская позиция".
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Алексей: ...Народ не с нами. Он против нас. Значит, кончено! Гроб! Крышка! (с) Дни Турбиных
...Так громче музыка играй победу
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Так за ... Совет Народных Комиссаров...
Найпоширеніші рецептури запалювальної суміші:рецептура https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0 Че Гевари - 3/4 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD бензину на 1/4 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE мастила
турецька рецептура - 70% https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD бензину , 10% https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BD парафіну , 20% https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE мастила
І стали молоді мами думати - як їм розпізнати: де чия дитина.
Думали-думали, раптом Українка вигукнула «знаю» і, нахилившись над маленькими сплячими згорточками, сказала «Слава Україні!».
При цих її словах один згорточок прокинувся і, завмерши «струнко», голосно замурмотів.
- Ось вона, моя кровиночка, - радісно сказала Українка і, схопивши малюка, пішла на своє ліжко - годувати.
Полька, уважно придивившись до двох, які залишилися, теж радісно зойкнула і, зі словами «а це - моє», взяла другий «згорточок».
Але тут Росіянка схопила її за руку і закричала: «Ти чєво? Откуда знаєшь, что ето - твой?»
- Ой, та це ж просто, - сказала Полька, - коли Українка крикнула «Слава Україні!», то моє маля усміхнулося, а твоє - обісралося
Наступает звездный час ЛЮБОГО в Беларуси. Тот кто возьмет лидерство на себя - войдет в историю ! Да бою героі! Свет глядзіць на вас!
https://twitter.com/MBKhMedia/status/1293631431885946880
За краіну радзімую жах, - /Ўспомню Вострую Браму сьвятую /I ваякаў па грозных канях.../Ўсё лятуць і лятуць тыя коні,/Срэбнай збруяй далёка грымяць.../Старадаўняй Літоўскай Пагоні /Не разьбіць, не спыніць, не стрымаць.../
1) Работать и работать, улучшая свою жизнь.
2) Сделать так, что бы сосед жил хуже и хуже.