Правоохранители на Ривненщине обнаружили более 200 кг нелегального янтаря и цех для его обработки. ФОТОрепортаж
Прокуратура Ривненской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту приобретения, хранения и переработки янтаря, законность происхождения которого не подтверждается соответствующими документами (ч. 1 ст. 240-1 УК Украины).
Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Правоохранители провели 6 обысков в помещениях одного из предприятий на территории г. Дубровица, где обустроен цех для промышленной обработки солнечного камня, а также на территории Сарненского района Ривненской области в помещениях лиц, проверяемых на причастность к совершению преступления. В результате обнаружен и изъят янтарь-сырец и обработанный янтарь общим весом 203 кг, а также 9 единиц оборудования для обработки камня.
Ориентировочная стоимость изъятого на черном рынке составляет более 2 млн грн.
Продолжаются первоочередные следственные действия.
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