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Правоохранители на Ривненщине обнаружили более 200 кг нелегального янтаря и цех для его обработки. ФОТОрепортаж

Прокуратура Ривненской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту приобретения, хранения и переработки янтаря, законность происхождения которого не подтверждается соответствующими документами (ч. 1 ст. 240-1 УК Украины).

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранители провели 6 обысков в помещениях одного из предприятий на территории г. Дубровица, где обустроен цех для промышленной обработки солнечного камня, а также на территории Сарненского района Ривненской области в помещениях лиц, проверяемых на причастность к совершению преступления. В результате обнаружен и изъят янтарь-сырец и обработанный янтарь общим весом 203 кг, а также 9 единиц оборудования для обработки камня.

Ориентировочная стоимость изъятого на черном рынке составляет более 2 млн грн.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

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Правоохранители на Ривненщине обнаружили более 200 кг нелегального янтаря и цех для его обработки 01
Правоохранители на Ривненщине обнаружили более 200 кг нелегального янтаря и цех для его обработки 02
Правоохранители на Ривненщине обнаружили более 200 кг нелегального янтаря и цех для его обработки 03
Правоохранители на Ривненщине обнаружили более 200 кг нелегального янтаря и цех для его обработки 04
Правоохранители на Ривненщине обнаружили более 200 кг нелегального янтаря и цех для его обработки 05

янтарь (582) Ровенская область (1257)


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Конкуренты накрыли конкурентов ???
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13.08.2020 13:48 Ответить
Ввиду " невозможности" приструнить убийц природы ради вонючей смолы, справедливо было бы отныне возлагать на жителей этих районов, да и прилегающих к ним все расходы и мероприятия по ликвидации результатов природных бедствий, которые у них случаются по четыре раза в год как минимум. 😎
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13.08.2020 15:40 Ответить
 
 