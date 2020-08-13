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У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве у здания белорусского посольства проходит акция солидарности с участниками протестов в Беларуси.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 01

В акции принимает участие около трёх сотен человек. Организатором мероприятия выступила международная правозащитная организация Amnesty International.

Участники акции принесли с собой плакаты с призывами остановить насилие со стороны правоохранителей в отношении протестующих по всей Беларуси, освободить политзаключённых, а также бело-красно-белую символику. У ворот посольства выстроились несколько участников акции в балаклавах и с самодельными щитами, имитируя белорусский ОМОН.

У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 02
У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 03

У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 04
У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 05

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У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 06
У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 07
У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 08
У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 09
У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 10
У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 11
У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 12
У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 13
У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 14
У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 15
У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 16
У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 17
У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 18
У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 19
У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 20
У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 21

Также смотрите: После окончания выборов недовольный бросил яйцо в здание посольства Беларуси в Киеве, его задержали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 22
У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 23
У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 24
У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 25
У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 26
У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 27
У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 28
У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 29
У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 30
У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 31
У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 32
У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 33
У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 34
У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 35
У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 36

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У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 37
У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 38
У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 39
У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 40
У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 41
У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 42
У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 43

У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 44
У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 45

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У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов 46

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24765) Киев (25795) посольство (1087) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+13
Я киянин і підтримую бєларусів, але твоя зебільна любов не потрібна киянам.
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13.08.2020 19:15 Ответить
+11
кияни, ви молодці!
всім - респект!
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13.08.2020 19:01 Ответить
+9
Я українка. Цього тобі вистачить.
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13.08.2020 19:15 Ответить
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В неті слухи: в Луки - інсульт. Серйозний інсульт.
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13.08.2020 20:05 Ответить
говорили, если до вечера встанет, то обратится к нации -видно не встал
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13.08.2020 20:13 Ответить
Это стеб?
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13.08.2020 20:05 Ответить
Кода Лука подохнет напишите !
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13.08.2020 20:13 Ответить
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y

https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y ******* Такасама https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y @n6j1K0PZH4vMK0y https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y/status/1293925672507912192 2 ч

Виявляється у мацкві був меморіал солідарності з біларусами.
А у 14му такого меморіалу не було. Зато була беркутня на авках, свічки на знак підтримки постраждалих силовиків і жарти про кастрюлєголових.
Не розумію, це щось не те з біларуським протестом чи мацкаль зламався?

Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів - Цензор.НЕТ 1214
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13.08.2020 20:24 Ответить
"Организатором мероприятия выступила международная правозащитная организация Amnesty International"
а-а, ну все ясно... по чом платять?
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14.08.2020 08:52 Ответить
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