У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве у здания белорусского посольства проходит акция солидарности с участниками протестов в Беларуси.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В акции принимает участие около трёх сотен человек. Организатором мероприятия выступила международная правозащитная организация Amnesty International.

Участники акции принесли с собой плакаты с призывами остановить насилие со стороны правоохранителей в отношении протестующих по всей Беларуси, освободить политзаключённых, а также бело-красно-белую символику. У ворот посольства выстроились несколько участников акции в балаклавах и с самодельными щитами, имитируя белорусский ОМОН.











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Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ