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У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве у здания белорусского посольства проходит акция солидарности с участниками протестов в Беларуси.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В акции принимает участие около трёх сотен человек. Организатором мероприятия выступила международная правозащитная организация Amnesty International.
Участники акции принесли с собой плакаты с призывами остановить насилие со стороны правоохранителей в отношении протестующих по всей Беларуси, освободить политзаключённых, а также бело-красно-белую символику. У ворот посольства выстроились несколько участников акции в балаклавах и с самодельными щитами, имитируя белорусский ОМОН.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ комментарии
+13 Ali Hasan
показать весь комментарий13.08.2020 19:15 Ответить Ссылка
+11 Гундяй Крестовоздвиженский
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+9 Ksenia VB
показать весь комментарий13.08.2020 19:15 Ответить Ссылка
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Виявляється у мацкві був меморіал солідарності з біларусами.
А у 14му такого меморіалу не було. Зато була беркутня на авках, свічки на знак підтримки постраждалих силовиків і жарти про кастрюлєголових.
Не розумію, це щось не те з біларуським протестом чи мацкаль зламався?
а-а, ну все ясно... по чом платять?