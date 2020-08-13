Соревнования на звание лучшего артиллерийского расчета прошли в зоне ООС. ФОТОрепортаж

На полигоне оперативного тактического группировки "Восток" состоялся третий этап соревнований среди артиллерийских расчетов, выполняющих боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В первый день соревнований расчеты прошли различные испытания во время преодоления полосы препятствий, общая длина которой составила 400 метров. Затем пушкари загружали 50-килограммовые ящики с боеприпасами в кузов грузового автомобиля. Наиболее сложной задачей было прохождение инженерного заграждения из колючей проволоки и деревянных сооружений. Их преодоление осложнялось дополнительными трудностями: дымами, взрывами, стрельбой из стрелкового оружия.







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На завершающем этапе преодоления полосы препятствий военнослужащие выполнили упражнения по метанию гранат и стрельбы по определенным мишеням. Последний экзамен - оказание первой помощи и эвакуация раненого с поля боя. За невыполнение отдельных элементов упражнений начислялись штрафные баллы.

Во второй день артиллеристы выполняли нормативы по специальной подготовке. Они состояли из соревнований по посадке (высадке) обслуги в самоходные установки, приведение системы в производное и боевое положение, предоставление орудиям основного направления стрельбы, изменение дальности и направления стрельбы, занятию и оставлению подготовленной огневой позиции и тому подобное.









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В третий день расчеты выполняли практические стрельбы прямой наводкой из различных типов пушек по неподвижным целям. За каждое прицельное попадание первым выстрелом начислялись 40 баллов, вторым - 30 баллов, третьим 20, четвертым - 10. Выполнение упражнений осложнялись тем, что задание на развертывание ставилась командиру расчета на расстоянии 200-300 метров от определенного места огневой позиции. А при стрельбе из неподготовленного огневой позиции цель указывалась только после окончания развертывания.





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