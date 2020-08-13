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Соревнования на звание лучшего артиллерийского расчета прошли в зоне ООС. ФОТОрепортаж

На полигоне оперативного тактического группировки "Восток" состоялся третий этап соревнований среди артиллерийских расчетов, выполняющих боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Соревнования на звание лучшего артиллерийского расчета прошли в зоне ООС 01

В первый день соревнований расчеты прошли различные испытания во время преодоления полосы препятствий, общая длина которой составила 400 метров. Затем пушкари загружали 50-килограммовые ящики с боеприпасами в кузов грузового автомобиля. Наиболее сложной задачей было прохождение инженерного заграждения из колючей проволоки и деревянных сооружений. Их преодоление осложнялось дополнительными трудностями: дымами, взрывами, стрельбой из стрелкового оружия.

Соревнования на звание лучшего артиллерийского расчета прошли в зоне ООС 02
Соревнования на звание лучшего артиллерийского расчета прошли в зоне ООС 03
Соревнования на звание лучшего артиллерийского расчета прошли в зоне ООС 04

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Соревнования на звание лучшего артиллерийского расчета прошли в зоне ООС 05

На завершающем этапе преодоления полосы препятствий военнослужащие выполнили упражнения по метанию гранат и стрельбы по определенным мишеням. Последний экзамен - оказание первой помощи и эвакуация раненого с поля боя. За невыполнение отдельных элементов упражнений начислялись штрафные баллы.

Во второй день артиллеристы выполняли нормативы по специальной подготовке. Они состояли из соревнований по посадке (высадке) обслуги в самоходные установки, приведение системы в производное и боевое положение, предоставление орудиям основного направления стрельбы, изменение дальности и направления стрельбы, занятию и оставлению подготовленной огневой позиции и тому подобное.

Соревнования на звание лучшего артиллерийского расчета прошли в зоне ООС 06
Соревнования на звание лучшего артиллерийского расчета прошли в зоне ООС 07
Соревнования на звание лучшего артиллерийского расчета прошли в зоне ООС 08
Соревнования на звание лучшего артиллерийского расчета прошли в зоне ООС 09

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В третий день расчеты выполняли практические стрельбы прямой наводкой из различных типов пушек по неподвижным целям. За каждое прицельное попадание первым выстрелом начислялись 40 баллов, вторым - 30 баллов, третьим 20, четвертым - 10. Выполнение упражнений осложнялись тем, что задание на развертывание ставилась командиру расчета на расстоянии 200-300 метров от определенного места огневой позиции. А при стрельбе из неподготовленного огневой позиции цель указывалась только после окончания развертывания.

Соревнования на звание лучшего артиллерийского расчета прошли в зоне ООС 10
Соревнования на звание лучшего артиллерийского расчета прошли в зоне ООС 11

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На Донетчине артиллеристы Объединенных сил провели стрельбы с использованием аэроразведки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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оборона (5252) военные учения (3466) соревнования (257) артиллерия (653)


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Топ комментарии
+16
Соревнования на звание лучшего артиллерийского расчета прошли в зоне ООС - Цензор.НЕТ 6887
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13.08.2020 21:28 Ответить
+3
Каждый раз душа болит видеть как на тренировках стреляют по мишеням или просто в пустоту. Вместо того, чтобы тренироваться на кошках кацапских уродах...
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13.08.2020 21:50 Ответить
+3
Змагання на звання найкращого артилерійського розрахунку відбулися в зоні ООС - Цензор.НЕТ 9674
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13.08.2020 22:23 Ответить
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Соревнования на звание лучшего артиллерийского расчета прошли в зоне ООС - Цензор.НЕТ 6887
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13.08.2020 21:28 Ответить
Головної вправи немає -стрільби керованими ************!
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13.08.2020 22:33 Ответить
И что ? Я понимаю если б это были соревнования по уничтожению реальных вражеских позиций, это же ООС. А так , когда в сране декларируются намерения "нужно просто перестать стрелять", я даже не знаю зачем все это, разве что проверить, что стрелять ещё умеют.
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13.08.2020 21:37 Ответить
зэко-***** и по кацапам боится стрелять, и перестать стрелять тоже боится. Вот - нашли выход...
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13.08.2020 21:43 Ответить
стреляют с геацинтов, жгут дефицитные снаряды 152-мм, а с другой стороны упражняться надо по любому.
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13.08.2020 21:58 Ответить
Ну вот зря вы так. Кроме всего артиллеристы ещё и выполнили упражнения по метанию гранатИсточник: https://censor.net.ua/p3213682
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13.08.2020 21:59 Ответить
прийдет время "Ч" и все будет.
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13.08.2020 22:43 Ответить
Каждый раз душа болит видеть как на тренировках стреляют по мишеням или просто в пустоту. Вместо того, чтобы тренироваться на кошках кацапских уродах...
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13.08.2020 21:50 Ответить
Засвет сделали? Дурачки... Сидите и дальше в дерьме в своих окопах пока Вашу страну зеленая плесень разъедает по вяким велюрам.
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13.08.2020 22:17 Ответить
Змагання на звання найкращого артилерійського розрахунку відбулися в зоні ООС - Цензор.НЕТ 9674
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13.08.2020 22:23 Ответить
ще один "мальчіквтрусіках" ?
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13.08.2020 22:38 Ответить
очень нужные соревнования, теперь необходимо провести ракетные стрельбы на 1200 км. на всякий случай.
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13.08.2020 22:41 Ответить
Помню, в 14-15 р.р. ми на протязі 3 місяців кожний день тренувалися по кацапам по 150-200 вистрілів в день на гармату. Ото весело було, а задоволення скільки дістали від своєї роботи.
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14.08.2020 08:54 Ответить
 
 