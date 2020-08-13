Туристка из России с ребенком упала в шахту недостроенной АЭС в оккупированном Крыму. ФОТО

Жительница Воронежа с 5-летним сыном провалилась в четырехметровую шахту на территории недостроенной АЭС возле Щелкино в Ленинском районе оккупированного Крыма.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Женщина и мальчик сорвались в шахту во время осмотра здания бывшей Крымской АЭС.

"Пострадавшие были извлечены наружу и доставлены в хирургическое отделение Ленинской центральной районной больницы. Работы по эвакуации пострадавших осложнялись практически полным отсутствием света. Спустившись в шахту, спасатели обнаружили дополнительный выход из нее, и на носилках эвакуировали женщину с подозрением на перелом ребер. Мальчика подняли при помощи трехколенной лестницы", – сообщили спасатели.

Также на Цензор.НЕТ: Замглавы гильдии продюсеров РФ Глухов погиб, сорвавшись со скалы в оккупированном Крыму

Крымская атомная электростанция, расположенная вблизи города Щелкино, была заброшена из-за аварии на Чернобыльской АЭС.

В феврале 2016 года на заседании комитета по имущественным и земельным отношениям оккупационного "парламента" Крыма было решено разобрать недостроенную Крымскую АЭС, а стройматериалы направить на строительство моста через Керченский пролив.

Шахта, в которую упала россиянка с ребенком

В том же году оккупационное "правительство" Крыма решило списать и снести котельную заброшенной Щелкинской атомной электростанции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ветераны задержали и передали СБУ предателя Лукьянова - бывшего "единоросса" из оккупированной Ялты, - "Нацкорпус". ВИДЕО+ФОТОрепортаж