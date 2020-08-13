РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10038 посетителей онлайн
Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
28 871 107

Туристка из России с ребенком упала в шахту недостроенной АЭС в оккупированном Крыму. ФОТО

Жительница Воронежа с 5-летним сыном провалилась в четырехметровую шахту на территории недостроенной АЭС возле Щелкино в Ленинском районе оккупированного Крыма.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Женщина и мальчик сорвались в шахту во время осмотра здания бывшей Крымской АЭС.

"Пострадавшие были извлечены наружу и доставлены в хирургическое отделение Ленинской центральной районной больницы. Работы по эвакуации пострадавших осложнялись практически полным отсутствием света. Спустившись в шахту, спасатели обнаружили дополнительный выход из нее, и на носилках эвакуировали женщину с подозрением на перелом ребер. Мальчика подняли при помощи трехколенной лестницы", – сообщили спасатели.

Туристка из России с ребенком упала в шахту недостроенной АЭС в оккупированном Крыму 01

Также на Цензор.НЕТ: Замглавы гильдии продюсеров РФ Глухов погиб, сорвавшись со скалы в оккупированном Крыму

Крымская атомная электростанция, расположенная вблизи города Щелкино, была заброшена из-за аварии на Чернобыльской АЭС.

В феврале 2016 года на заседании комитета по имущественным и земельным отношениям оккупационного "парламента" Крыма было решено разобрать недостроенную Крымскую АЭС, а стройматериалы направить на строительство моста через Керченский пролив.

Туристка из России с ребенком упала в шахту недостроенной АЭС в оккупированном Крыму 02

Шахта, в которую упала россиянка с ребенком

В том же году оккупационное "правительство" Крыма решило списать и снести котельную заброшенной Щелкинской атомной электростанции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ветераны задержали и передали СБУ предателя Лукьянова - бывшего "единоросса" из оккупированной Ялты, - "Нацкорпус". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Крым (26436) россия (96455) туризм (1543)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+81
Кто в Воронеже жил, тот даже в Крыму бомбоубежище ищет...
показать весь комментарий
13.08.2020 22:59 Ответить
+43
...а если бы в Крыму сейчас были солдаты НАТО?!? Ужосссс...
показать весь комментарий
13.08.2020 23:00 Ответить
+32
Больше смотреть в Крыму было нечего .
показать весь комментарий
13.08.2020 23:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
самка ватного кацапа яжмамка авуляшка и ее личинко тугосеря нелегально упали в шахту -это бинго...страйк
показать весь комментарий
14.08.2020 07:33 Ответить
Хорошее начало фильма ужасов.
Россиянка ходила по оккупированному Крыму и всматривалась в небо, ожидая долгожданных камней с неба...
показать весь комментарий
14.08.2020 08:09 Ответить
Камнем з неба... Буває...
показать весь комментарий
14.08.2020 09:01 Ответить
АЕС їй пухом...! Українській Землі - кацапські добрива...
показать весь комментарий
14.08.2020 09:52 Ответить
Тарханкут?
показать весь комментарий
14.08.2020 10:32 Ответить
Камни пошли...
показать весь комментарий
14.08.2020 11:10 Ответить
Страница 2 из 2
 
 