Протестующие в Беларуси вновь выходят на улицы, бастуют новые предприятия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Минске и других городах Беларуси в пятницу, 14 августа, продолжаются мирные акции протеста.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СМИ.
Люди выходят на улицы, чтобы сказать свое "нет" издевательствам и избиениям, которым подвергали задержанных правоохранители.
Напротив универмага "Беларусь" в цепь солидарности выстроились врачи (в этом районе находится 5-я больница). Они держат в руках плакаты "Хватит избивать наших мужчин", "Медики против насилия".
На Минском электротехническом заводе имени Козлова также вышли на забастовку.
Мебельная фабрика "ЗОВ" в Гродно также не остается в стороне.
К забастовке присоединились Белорусский металлургический завод и "Гродно Химволокно".
Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестущими. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
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Зараз там тільки ЗЕкоманда.
и будет, как в этой югославской песне - только лука - тито..
https://youtu.be/b_5mQbUjgno
песня классная?..устань друже тито, тито, тито...
так и луку вспоминать станут
а насчет забостовок то ХА ХА ХА скоко граждан останутся без зарплаты! а по поводу типа урона то урон кому? предприятия государственные живут на бюджете!! а бюджет пополнятеся гражданами через налоги вы типа сами себе урон наносите!! ну удачи вам главное не надорвитесь!!
У вас токо один шанс это не плакатами махать а идти и захватывать госучреждения и выкидывать от тудова Лукашенко и его подельников все остально это вы сами себе карманы чистите!!
минималка Украины-151,88бакса
минималка росии- 165 баксов
вот и смотри чего особенно Беларусь добилась по отношению к другим, при этом народ там практически подвластные царя....
сьезди в Украину, посмотри сам. а не слушай "спецов"....
я могу понять когда емираты восхваляют свой устрой. там хотябы есть из-за чего...а тут. как и у всех- нихрена, а бахвальства на пол мира...
возьми словарь и посмотри что такое факт.
таракан уже шипит - астанавитесть. Белорусы помните, пока у Вас стоят памятники членину и сралину и эти имена носят улицы на них будет литься кровь и смерть, коммунизм=фашизм!
Слава Белорусскому Народу!
Погуглил. Так это же та, что на 3-м месте снизу по экономике, но лучше, чем в нищей Украине. И понял я, это идолы ее берегут, а то будет как в Украине.
А ты молись на своего идола сколько хочешь. Поставь у себя во дворе и молись. А других не заставляй.
теперь двойной протест. против выборов и наилия.