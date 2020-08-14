Протестующие в Беларуси вновь выходят на улицы, бастуют новые предприятия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Минске и других городах Беларуси в пятницу, 14 августа, продолжаются мирные акции протеста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СМИ.

Люди выходят на улицы, чтобы сказать свое "нет" издевательствам и избиениям, которым подвергали задержанных правоохранители.





Напротив универмага "Беларусь" в цепь солидарности выстроились врачи (в этом районе находится 5-я больница). Они держат в руках плакаты "Хватит избивать наших мужчин", "Медики против насилия".

Читайте также: МИД Германии вызвало посла Беларуси для "срочного разговора"

На Минском электротехническом заводе имени Козлова также вышли на забастовку.





Мебельная фабрика "ЗОВ" в Гродно также не остается в стороне.

К забастовке присоединились Белорусский металлургический завод и "Гродно Химволокно".

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестущими. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.