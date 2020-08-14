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#ЗащитиСтуса: под Дарницким судом проходит акция в поддержку книги, которую хочет запретить Медведчук. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОрепортаж

Сегодня в Дарницком суде Киева продолжается рассмотрение иска Виктора Медведчука против журналиста Вахтанга Кипиани и его книги "Дело над Стусом". Под судом также проходит акция в поддержку книги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Своим иском Медведчук пытается "любым способом на любой территории" запретить распространение книги Вахтанга Кипиани. Книга написана по рассекреченным материалам советского КГБ, в которых четко прослеживается сотрудничество адвоката Медведчука с советскими спецслужбами", - говорят организаторы акции.

Смотрите также: Суд продолжил рассмотрение иска Медведчука о запрете продажи книги о Стусе: под зданием суда проходит акция протеста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

#ЗащитиСтуса: под Дарницким судом проходит акция в поддержку книги, которую хочет запретить Медведчук 01
#ЗащитиСтуса: под Дарницким судом проходит акция в поддержку книги, которую хочет запретить Медведчук 02
#ЗащитиСтуса: под Дарницким судом проходит акция в поддержку книги, которую хочет запретить Медведчук 03
#ЗащитиСтуса: под Дарницким судом проходит акция в поддержку книги, которую хочет запретить Медведчук 04
#ЗащитиСтуса: под Дарницким судом проходит акция в поддержку книги, которую хочет запретить Медведчук 05
#ЗащитиСтуса: под Дарницким судом проходит акция в поддержку книги, которую хочет запретить Медведчук 06
#ЗащитиСтуса: под Дарницким судом проходит акция в поддержку книги, которую хочет запретить Медведчук 07
#ЗащитиСтуса: под Дарницким судом проходит акция в поддержку книги, которую хочет запретить Медведчук 08
#ЗащитиСтуса: под Дарницким судом проходит акция в поддержку книги, которую хочет запретить Медведчук 09
#ЗащитиСтуса: под Дарницким судом проходит акция в поддержку книги, которую хочет запретить Медведчук 10
#ЗащитиСтуса: под Дарницким судом проходит акция в поддержку книги, которую хочет запретить Медведчук 11
#ЗащитиСтуса: под Дарницким судом проходит акция в поддержку книги, которую хочет запретить Медведчук 12
#ЗащитиСтуса: под Дарницким судом проходит акция в поддержку книги, которую хочет запретить Медведчук 13
#ЗащитиСтуса: под Дарницким судом проходит акция в поддержку книги, которую хочет запретить Медведчук 14
#ЗащитиСтуса: под Дарницким судом проходит акция в поддержку книги, которую хочет запретить Медведчук 15

Фото - Олег Богачук

Во времена СССР Виктор Медведчук был адвокатом. Он был назначен защитником поэта Василия Стуса, когда его в 1980 году арестовали во второй раз. Стус был категорически против Медведчука в роли адвоката.

Суд проходил за закрытыми дверями. Стус был удален из зала, приговор зачитали без его присутствия. Медведчук поддержал обвинение и признал вину своего подзащитного за него самого. Стус был осужден на 10 лет принудительных работ и 5 лет ссылки и умер в лагере.

Летом 2018 года во время съемок фильма о Василе Стусе под названием "Запрещенный" актер Геннадий Попенко написал в Facebook, что из ленты вырезали сцену финального судебного заседания над диссидентом, где его защищал Виктор Медведчук. По его информации, это произошло якобы из-за звонков представителей Медведчука творческому коллективу фильма с требованием убрать все упоминания о нем.

Режиссер Роман Бровко утверждал, что сцену убрали по просьбе сына Стуса Дмитрия, но тот опроверг его слова.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Минкульту и Госкино проверить, правдиво ли рассказана история об украинском писателе и диссиденте Василе Стусе в фильме, который снимается за государственные деньги.

Учитывая общественный резонанс авторы фильма про Василя Стуса решили вернуть удаленную ранее из сценария сцену суда над поэтом с участием адвоката.

Медведчук Виктор (1791) Стус (94) суд (25155) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+34
місце мертвечука у пеклі
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14.08.2020 11:25 Ответить
+21
как и его избирателей... по Украине этой мрази пруд пруди ..
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14.08.2020 11:29 Ответить
+19
нетрудно понять, что Первым Украинским Президентом, будет только тот, кто уже на следующий день своего правления, игнорируя озабоченности мировой общественности и голоса руцкой конюшни, посадит на колы посреди Майдана, - медведчука, бойку, симоненка и основную массу засветившихся их прихвостней, не успевших унести ноги. это будет то, что не сделал в свой первый день власти ни один из предыдущих шести презиков, каждый из которых, вместо этого первоочередного мероприятия, начавших угождать и нашим и вашим. это и привело к сегодняшнему раскладу.
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14.08.2020 11:32 Ответить
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місце мертвечука у пеклі
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14.08.2020 11:25 Ответить
как и его избирателей... по Украине этой мрази пруд пруди ..
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14.08.2020 11:29 Ответить
должен мертведчук и портнов встретиться с олесем бузиной. это очень важно!!!
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14.08.2020 11:34 Ответить
Доки вселякі Мертвечуки,Новинські,Гепита Допи вільно себе почувают в Україні ,цей сепарсько-колорадський бедлам не закінчиться !!))
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14.08.2020 11:38 Ответить
но портнов и мертвячук должны быть первыми
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14.08.2020 11:44 Ответить
Хай буде так!!1 Сепарсько-колорадське кубло гельмінтів-політиканів має бути знищено !!))
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14.08.2020 11:47 Ответить
О це добра думка
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14.08.2020 12:11 Ответить
Підтримую. Обома руками За.
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14.08.2020 12:45 Ответить
Мертвечу УПЫРЬ!!! Когда он здохнет, ему надо кол осиновый вбить!!!
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14.08.2020 11:26 Ответить
В другом порядке.Вбить осиновый кол,что бы он сдох.
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14.08.2020 11:32 Ответить
Двумя руками за!
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14.08.2020 11:33 Ответить
Вот именно !!!
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14.08.2020 12:13 Ответить
нетрудно понять, что Первым Украинским Президентом, будет только тот, кто уже на следующий день своего правления, игнорируя озабоченности мировой общественности и голоса руцкой конюшни, посадит на колы посреди Майдана, - медведчука, бойку, симоненка и основную массу засветившихся их прихвостней, не успевших унести ноги. это будет то, что не сделал в свой первый день власти ни один из предыдущих шести презиков, каждый из которых, вместо этого первоочередного мероприятия, начавших угождать и нашим и вашим. это и привело к сегодняшнему раскладу.
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14.08.2020 11:32 Ответить
Все последние презики измазаны в старого уголовника кучму. Зло=кучма не только не наказано, а куражится - ездит кортежами и имеет наглость подписывать в минске бумаги именем Украины...
И вот недавно сволочь сама ушла от "переговоров", не пинком под зад или ссаной тряпкой, а сам...
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14.08.2020 11:49 Ответить
Рабиновича с дупой -гепой ,труханова ,Германшу и гнид журнашлюх ,которые осознанно вредили Украине
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14.08.2020 12:17 Ответить
Всіх перелічувати ,клавіатура згорить від такого навантаження і кнопки повипадают !!!))
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14.08.2020 12:19 Ответить
Алгоритм сего феномена - прост, как античность, могу поделиться. И так, старая власть, дабы не получать от новой, грядущей на горизонте, заслуженную "жопо-боль" за свои "свершения" и "покращення" еще при своей паскудной жизни и находясь при власти уже "скирдует" некий "откупной капиталец". Сумму откупного капитальцу устанавливает новая власть, пропорционально "наработкам" и "личным успехам" старой власти. Далее идет непродолжительный и колоритный торг, в результате которого 1) откупившиеся (Леня-Космос, и вся его молодая команда) весело разъезжается по дальним зарубежьям с туго набитыми чемоданами, а то и вовсе... - прямо в парламент! Дуже дьякую! 2) на НЕ откупившихся - (их - немного, ЕДИНИЦЫ, не обольщайтесь!) устраивают зрелищную охоту... Примеры нужны?
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14.08.2020 13:26 Ответить
Мертветчук и зеленский падаль
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14.08.2020 11:34 Ответить
От би його однопартійця Кравчука спитати про Стуса та мертветчука...
Петляв би старий комуняка три дні між крапельками.
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14.08.2020 11:35 Ответить
мертвечука на гілляку
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14.08.2020 11:36 Ответить
МЕРТВЕЧУК - ГНИДА !!!!!
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14.08.2020 11:38 Ответить
Саме українські гниди москвських вошей і є реальна загроза суверенітету України ,самій Україні ,як державі і українцям , як націі !!))
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14.08.2020 11:42 Ответить
Бакановчорт! Ти коли займешся цим чортом?
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14.08.2020 11:39 Ответить
І не лише ним , а всією сепарсько-колорадською гидотою !!!))
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14.08.2020 11:44 Ответить
Он сам такой - подстилка -холуй рашистский
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14.08.2020 12:18 Ответить
Якби він був не такий, він би не сидів в тому кріслі !!))
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14.08.2020 12:21 Ответить
Сегодня он запретил книги Стуса, а завтра он книги Бандеры будет запрещать.
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14.08.2020 11:41 Ответить
А дєдушкі чЛєніна ні чьо нє запрєтят?
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14.08.2020 11:58 Ответить
Медведчук - падаль выкормленная коммуняками...
Брысь к ипеням, ******!!! Ты и ногтя Стуса не стоишь...
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14.08.2020 11:43 Ответить
МЕРТВЕЧУКА НА НАРЫ!!!!!
КОНФИСКОВАТЬ ВСЕ ЦЕННОСТИ, НАГРАБЛЕННЫЕ ИМ ЗА КРЕМЛЁВСКОЕ БАБЛО!!!
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14.08.2020 11:47 Ответить
Людей не много, а это очень важная акция. И как могли убрать сцену из фильма? Наверное угрожали, это ж банда.
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14.08.2020 11:52 Ответить
Ці потвори всюди,вони нищат Україну з середини,висмоктуют з Україні всі життєдатні сили,знекровлюют державу !!))
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14.08.2020 12:01 Ответить
Мертвечук-гнида !
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14.08.2020 11:52 Ответить
Нужно как можно скорее , очистить Украину от предателей, от этого кума в первую очередь.
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14.08.2020 11:53 Ответить
На 112-му ввечері почнеться "марафон нанависті"... 10-ти хвилинками тут вже не обійдеться.
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14.08.2020 12:00 Ответить
Медведчук должен гордиться книгой, потому что она подчеркивает его последовательность, приверженность собственным принципам и убеждениям.
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14.08.2020 12:03 Ответить
Порошенко, продал Медвудчуку телеканал 112 и дизельный трубопровод, ублюдок.
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14.08.2020 12:20 Ответить
Это же на сколько нужно быть дремучим совкодрочером чтобы пытаться запрещать книги или фильмы в 21 веке) Как правило так только им рекламу делают. Остальное сделает интернет. Не удивительно что мудачук - вечный политический лузер. Его наверное и рады бы уже кураторы в утиль сплавить да кум не дает.)
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14.08.2020 12:35 Ответить
Это гандонище еще и за это должно ответить!
#ЗахистиСтуса: під Дарницьким судом відбувається акція на підтримку книги, яку хоче заборонити Медведчук - Цензор.НЕТ 2869
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14.08.2020 12:44 Ответить
#ЗахистиСтуса: під Дарницьким судом відбувається акція на підтримку книги, яку хоче заборонити Медведчук - Цензор.НЕТ 7577
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14.08.2020 13:01 Ответить
П..да...юга а не захиник, навіть за совка адвокати ніколи не говорили що їх підзахисний винен. Це суперечить самому принципу захисту. А найголовніше що цю падаль не мучить сумління, і ..у..ара лагерний міг за 30 років сказати чому так сталося, пояснити свої слова. Але путіносос так і здохне путінососом. "Усрамси, нє надмси", " За русь усрусь", "Запутина парву". Падаль вже давно повинна здохнути.
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14.08.2020 13:12 Ответить
Пихуй на зЭговняные запреты - с удовольствием приобрету фолиант у самого Кипиани Ещё и автограф возьму )
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14.08.2020 13:34 Ответить
 
 