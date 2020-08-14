ЗащитиСтуса: под Дарницким судом проходит акция в поддержку книги, которую хочет запретить Медведчук. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОрепортаж

Сегодня в Дарницком суде Киева продолжается рассмотрение иска Виктора Медведчука против журналиста Вахтанга Кипиани и его книги "Дело над Стусом". Под судом также проходит акция в поддержку книги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Своим иском Медведчук пытается "любым способом на любой территории" запретить распространение книги Вахтанга Кипиани. Книга написана по рассекреченным материалам советского КГБ, в которых четко прослеживается сотрудничество адвоката Медведчука с советскими спецслужбами", - говорят организаторы акции.

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Фото - Олег Богачук

Во времена СССР Виктор Медведчук был адвокатом. Он был назначен защитником поэта Василия Стуса, когда его в 1980 году арестовали во второй раз. Стус был категорически против Медведчука в роли адвоката.

Суд проходил за закрытыми дверями. Стус был удален из зала, приговор зачитали без его присутствия. Медведчук поддержал обвинение и признал вину своего подзащитного за него самого. Стус был осужден на 10 лет принудительных работ и 5 лет ссылки и умер в лагере.

Летом 2018 года во время съемок фильма о Василе Стусе под названием "Запрещенный" актер Геннадий Попенко написал в Facebook, что из ленты вырезали сцену финального судебного заседания над диссидентом, где его защищал Виктор Медведчук. По его информации, это произошло якобы из-за звонков представителей Медведчука творческому коллективу фильма с требованием убрать все упоминания о нем.

Режиссер Роман Бровко утверждал, что сцену убрали по просьбе сына Стуса Дмитрия, но тот опроверг его слова.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Минкульту и Госкино проверить, правдиво ли рассказана история об украинском писателе и диссиденте Василе Стусе в фильме, который снимается за государственные деньги.

Учитывая общественный резонанс авторы фильма про Василя Стуса решили вернуть удаленную ранее из сценария сцену суда над поэтом с участием адвоката.