#ЗащитиСтуса: под Дарницким судом проходит акция в поддержку книги, которую хочет запретить Медведчук. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОрепортаж
Сегодня в Дарницком суде Киева продолжается рассмотрение иска Виктора Медведчука против журналиста Вахтанга Кипиани и его книги "Дело над Стусом". Под судом также проходит акция в поддержку книги.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Своим иском Медведчук пытается "любым способом на любой территории" запретить распространение книги Вахтанга Кипиани. Книга написана по рассекреченным материалам советского КГБ, в которых четко прослеживается сотрудничество адвоката Медведчука с советскими спецслужбами", - говорят организаторы акции.
Фото - Олег Богачук
Во времена СССР Виктор Медведчук был адвокатом. Он был назначен защитником поэта Василия Стуса, когда его в 1980 году арестовали во второй раз. Стус был категорически против Медведчука в роли адвоката.
Суд проходил за закрытыми дверями. Стус был удален из зала, приговор зачитали без его присутствия. Медведчук поддержал обвинение и признал вину своего подзащитного за него самого. Стус был осужден на 10 лет принудительных работ и 5 лет ссылки и умер в лагере.
Летом 2018 года во время съемок фильма о Василе Стусе под названием "Запрещенный" актер Геннадий Попенко написал в Facebook, что из ленты вырезали сцену финального судебного заседания над диссидентом, где его защищал Виктор Медведчук. По его информации, это произошло якобы из-за звонков представителей Медведчука творческому коллективу фильма с требованием убрать все упоминания о нем.
Режиссер Роман Бровко утверждал, что сцену убрали по просьбе сына Стуса Дмитрия, но тот опроверг его слова.
Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Минкульту и Госкино проверить, правдиво ли рассказана история об украинском писателе и диссиденте Василе Стусе в фильме, который снимается за государственные деньги.
Учитывая общественный резонанс авторы фильма про Василя Стуса решили вернуть удаленную ранее из сценария сцену суда над поэтом с участием адвоката.
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И вот недавно сволочь сама ушла от "переговоров", не пинком под зад или ссаной тряпкой, а сам...
Петляв би старий комуняка три дні між крапельками.
Брысь к ипеням, ******!!! Ты и ногтя Стуса не стоишь...
КОНФИСКОВАТЬ ВСЕ ЦЕННОСТИ, НАГРАБЛЕННЫЕ ИМ ЗА КРЕМЛЁВСКОЕ БАБЛО!!!