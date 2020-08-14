Трехлетнюю девочку вытащили из горящей легковушки на Николаевщине: ребенок играл со спичками в салоне автомобиля. ФОТО
13 августа в 16:30 спасателям сообщили о пожаре автомобиля Mazda 626 на территории частного домовладения по ул. Шевченко села Грейгово Витовского района Николаевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
По прибытию выяснилось, что девочка 2017 г.р. играла со спичками внутри транспортного средства в результате чего оно загорелось. Сосед и родители, увидев это, потушили пожар и достали ребенка.
Каретой скорой медицинской помощи, со значительными ожогами, девочку забрали в областную детскую больницу.
Топ комментарии
+3 Омерзительный
показать весь комментарий14.08.2020 11:56 Ответить Ссылка
+2 Владислав Обужеванний
показать весь комментарий14.08.2020 11:54 Ответить Ссылка
+2 Підлога Маккартні
показать весь комментарий14.08.2020 11:55 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
изобретательный и любознательный ребенок (поможи Боженька выздороветь)
и как быстро загорелось внутри? почему за 3-х леткой никто не наблюдал???
Хорошо, что не с гранатой.