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Трехлетнюю девочку вытащили из горящей легковушки на Николаевщине: ребенок играл со спичками в салоне автомобиля. ФОТО

13 августа в 16:30 спасателям сообщили о пожаре автомобиля Mazda 626 на территории частного домовладения по ул. Шевченко села Грейгово Витовского района Николаевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По прибытию выяснилось, что девочка 2017 г.р. играла со спичками внутри транспортного средства в результате чего оно загорелось. Сосед и родители, увидев это, потушили пожар и достали ребенка.

Каретой скорой медицинской помощи, со значительными ожогами, девочку забрали в областную детскую больницу.

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Трехлетнюю девочку вытащили из горящей легковушки на Николаевщине: ребенок играл со спичками в салоне автомобиля 01
Трехлетнюю девочку вытащили из горящей легковушки на Николаевщине: ребенок играл со спичками в салоне автомобиля 02

Автор: 

безопасность (1121) дети (6608) Николаевская область (2152) пожар (5983) ГСЧС (5051)


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Топ комментарии
+3
Владик, ребенку три года. А вот родителям по шее надавать нужно. Это только их вина.
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14.08.2020 11:56 Ответить
+2
Видать не учили ее родители, что спички детям не игрушка!
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14.08.2020 11:54 Ответить
+2
Трехлетнюю девочку вытащили из горящей легковушки на Николаевщине: ребенок играл со спичками в салоне автомобиля - Цензор.НЕТ 432
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14.08.2020 11:55 Ответить
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Видать не учили ее родители, что спички детям не игрушка!
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14.08.2020 11:54 Ответить
Владик, ребенку три года. А вот родителям по шее надавать нужно. Это только их вина.
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14.08.2020 11:56 Ответить
еще папик "от радости" целый грузовик мороженного купит... но ЖОПА у дочки с мамой будет как у макаки... ребенок мог стырить в 3 годика спички и спрятать вполне реальность с 2 лет до 4 годиков дети у нас воры они не осознают -что нельзя .... а еще от противного.... если запрещают тем более надо тайком.. так что списать на 3 годика не выйдет.... вот вопрос зачем ее одну родители оставили в салоне машины..... тепловой удар на полминуты реальность о тут вопросик...
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14.08.2020 12:00 Ответить
Швидше тато коробку сірників тримав на торпедо .
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14.08.2020 12:10 Ответить
Я своего малыша поднёс к газовей печке и дал попробовать огонь рукой.Он к ней больше и близко не подходил почти до совершеннолетия.А внуки в гостях- те первым делом ручки крутить.Слава богу печка с газ-контролем.Да и у самого кастрюли сбегали,выгорали сковородки.Газовая автоматика,да и в электрике-смертями написанная безопасность.
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14.08.2020 12:04 Ответить
Ну положим у ребенка в таком возрасте может не быть стойкой ассоциации спичек с огнем.
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14.08.2020 12:15 Ответить
В три года сейчас некоторые дети в смартфонах и компах лучше разбираются, чем 50-ти летние. А ты говоришь спички...
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14.08.2020 13:53 Ответить
Ключевое слово "некоторые".
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14.08.2020 14:12 Ответить
Трехлетнюю девочку вытащили из горящей легковушки на Николаевщине: ребенок играл со спичками в салоне автомобиля - Цензор.НЕТ 432
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14.08.2020 11:55 Ответить
Она-она!
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14.08.2020 12:33 Ответить
А лисички. Взяли спички, К морю синему пошли, Море синее зажгли
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14.08.2020 12:01 Ответить
Родители видимо идиоты ...
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14.08.2020 12:09 Ответить
честно говоря спички уже стают редкостью... да еще и в машине...(даже у курильщиков)
изобретательный и любознательный ребенок (поможи Боженька выздороветь)
и как быстро загорелось внутри? почему за 3-х леткой никто не наблюдал???
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14.08.2020 12:15 Ответить
Папику и маманьке, по жопце нахлопать ремешком, следует!!!
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14.08.2020 12:19 Ответить
"3-летний ребенок играет в машине со спичками" - это напоминает мне Беларусь. Вопрос только в том, кто их вытаскивать будет из горящей машины.
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14.08.2020 12:30 Ответить
Купите ребенку куклу, чтобы девочка не играла со спичками.
Хорошо, что не с гранатой.
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14.08.2020 12:33 Ответить
Прям, пацанка.
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14.08.2020 12:34 Ответить
списками поджеч машину и взрослый не сможет бред
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14.08.2020 12:40 Ответить
А у вас сірники ще такі що діти можуть запалити? Тут сірники дорослому важко чиркнути щоб загорілись, 4-5 зломаєш поки 6-та запалиться, аж злить. І запальнички такі що діти не запалять, навіть жінкам важко натиснути, такі тугі. І розетки захищені, в одну дірку нічого не влізе, треба втикати в дві одночасно і рівномірно натискати щоб вилка влізла, від бритви напр.. І ковпачки на всіх небезпечних для дітей пляшках теж діти не відкрутять, треба сильно натиснути щоб відкрутили, а в дітей стільки сили нема. Все продумано.
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14.08.2020 12:44 Ответить
Был бы двигатель, поехала бы кататься, и машина осталась бы целая
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14.08.2020 13:21 Ответить
 
 