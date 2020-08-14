Трехлетнюю девочку вытащили из горящей легковушки на Николаевщине: ребенок играл со спичками в салоне автомобиля. ФОТО

13 августа в 16:30 спасателям сообщили о пожаре автомобиля Mazda 626 на территории частного домовладения по ул. Шевченко села Грейгово Витовского района Николаевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По прибытию выяснилось, что девочка 2017 г.р. играла со спичками внутри транспортного средства в результате чего оно загорелось. Сосед и родители, увидев это, потушили пожар и достали ребенка.

Каретой скорой медицинской помощи, со значительными ожогами, девочку забрали в областную детскую больницу.

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