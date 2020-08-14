Криворожские гвардейцы вернулись домой из района проведения ООС на Донбассе. ФОТОрепортаж

На ротацию в Кривой Рог 13 августа вернулись военнослужащие 21-й отдельной бригады имени Петра Калнышевского Национальной гвардии Украины. В течение трех месяцев гвардейцы выполняли служебно-боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба бригады, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня завершилась Ваша ротация. Приветствую каждого из Вас с успешным выполнением служебных задач и возвращением домой. И, несмотря на все изменения происходящие, цель у нас остается одна - защитить мирное население и освободить оккупированные территории", - отметил во время приветственной речи командир бригады полковник Владимир Белоусов.

Впереди у вернувшихся домой гвардейцев - выходные дни, после которых они вновь приступят к исполнению своих служебных обязанностей.







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