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Криворожские гвардейцы вернулись домой из района проведения ООС на Донбассе. ФОТОрепортаж

На ротацию в Кривой Рог 13 августа вернулись военнослужащие 21-й отдельной бригады имени Петра Калнышевского Национальной гвардии Украины. В течение трех месяцев гвардейцы выполняли служебно-боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба бригады, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня завершилась Ваша ротация. Приветствую каждого из Вас с успешным выполнением служебных задач и возвращением домой. И, несмотря на все изменения происходящие, цель у нас остается одна - защитить мирное население и освободить оккупированные территории", - отметил во время приветственной речи командир бригады полковник Владимир Белоусов.

Криворожские гвардейцы вернулись домой из района проведения ООС на Донбассе 01

Впереди у вернувшихся домой гвардейцев - выходные дни, после которых они вновь приступят к исполнению своих служебных обязанностей.

Криворожские гвардейцы вернулись домой из района проведения ООС на Донбассе 02
Криворожские гвардейцы вернулись домой из района проведения ООС на Донбассе 03
Криворожские гвардейцы вернулись домой из района проведения ООС на Донбассе 04

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Автор: 

Кривой Рог (1409) Национальная гвардия (2179) Ян Осока (1501) операция Объединенных сил (6766)


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Что ж землячок ихний не приехал на встречу - такую возможность попиариться упустил!
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14.08.2020 12:08 Ответить
Він ім відосік забацає.
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14.08.2020 12:11 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Криворізькі гвардійці повернулися додому з району проведення ООС на Донбасі - Цензор.НЕТ 9633
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14.08.2020 12:16 Ответить
Слава Україні !
Героям слава !!
З поверненням, хлопці !
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14.08.2020 12:33 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
Криворізькі гвардійці повернулися додому з району проведення ООС на Донбасі - Цензор.НЕТ 3813
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14.08.2020 13:37 Ответить
Ну хоть на «сторону посмотрели»...
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14.08.2020 13:38 Ответить
С возвращением!
Земной вам поклон!!!
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14.08.2020 14:23 Ответить
 
 