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Начальник отдела полиции в Кривом Роге пойдет под суд за подкуп руководства: 20 тыс. грн ежемесячно. ФОТО

Прокурорами Офиса генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника Криворожского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области по факту предложения неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Досудебным расследованием установлено, что чиновник предложил своему начальнику предоставлять ежемесячно по 20 тыс. грн за то, что он не будет реагировать на непринятие подчиненным мер по противодействию незаконному сбыту табачных изделий на территории ведения отдела полиции.

Во время очередной передачи средств милиционера задержали.

Начальник отдела полиции в Кривом Роге пойдет под суд за подкуп руководства: 20 тыс. грн ежемесячно 01
Начальник отдела полиции в Кривом Роге пойдет под суд за подкуп руководства: 20 тыс. грн ежемесячно 02

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Главным следственным управлением Государственного бюро расследований.

взятка (6195) Кривой Рог (1409) Нацполиция (16607)


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Топ комментарии
+6
а руководство тоже пойдет? или будет искать нового "носильщика"?
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14.08.2020 12:16 Ответить
+6
Походу слишком мало предложил)
Начальник обиделся)))
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14.08.2020 12:18 Ответить
+4
мало заносил...
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14.08.2020 12:14 Ответить
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????...!!!!...?????.....
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14.08.2020 12:12 Ответить
мало заносил...
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14.08.2020 12:14 Ответить
юзік докерувався...фк кривбас на черзі...
всьо буде як хор верьовки, горіла-палала
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14.08.2020 12:27 Ответить
Ничто так не унижает, - как мизерность взятки
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14.08.2020 12:37 Ответить
а руководство тоже пойдет? или будет искать нового "носильщика"?
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14.08.2020 12:16 Ответить
мало предложил 20 тыс. гривен это 700 дол. а вот 28 тыс. = 1000 дол. в самый раз
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14.08.2020 12:17 Ответить
Походу слишком мало предложил)
Начальник обиделся)))
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14.08.2020 12:18 Ответить
Носил по 20 тыс. Начальник захотел больше. Больше давать отказался. Начальник решил его посадить, а на освободившееся место поставить более сговорчивого.
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14.08.2020 13:19 Ответить
мало заносил...там стандартная такса 20 штук баксов
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14.08.2020 12:20 Ответить
до того заносив більше,
а 20тис начальству не сподобалося,
у них свій план на занос
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14.08.2020 12:25 Ответить
начальство подыщет себе нового носильщика с большей суммой
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14.08.2020 12:31 Ответить
а руководство не пойдет?????... там всю финансовую пирамиду нужно сажать
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14.08.2020 12:31 Ответить
Ахах. Керівництво ставить задачу- щомісяця здати 20к. І судитимуть не тих, хто вимагає, а тих, у кого вибір- занести або звільнитись.
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14.08.2020 12:37 Ответить
Он не виноват!
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14.08.2020 12:47 Ответить
суд должен учесть что взятка чисто со своей зарплаты и прошла налогообложение
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14.08.2020 12:48 Ответить
нормально, чувака доїли, а потім ще й підставили
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14.08.2020 13:13 Ответить
Взяли потому что решалу пузатого Юзика унизил. Такой смехотворной суммой.
Юзик, наверное за раз столько в ресторане только на завтрак обставляет ... а тут в месяц... и на всех .... )))
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14.08.2020 13:37 Ответить
Путинский тедис начальника уже купил за большую сумму.
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14.08.2020 13:56 Ответить
у нас 50 носять
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14.08.2020 14:16 Ответить
один несет , другой берет )))) и все "честные и порядочные" цепные псы авакова , прошедшие типа отбор и тест на профпригодность, ну в смысле бабло ковать и заносить вышестоящим .одним словом, мразота мусорская. полиции к сожалению с этих ублюдков создать не получится, разве что полюцию))))
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14.08.2020 14:25 Ответить
 
 