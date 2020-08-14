Начальник отдела полиции в Кривом Роге пойдет под суд за подкуп руководства: 20 тыс. грн ежемесячно. ФОТО

Прокурорами Офиса генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника Криворожского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области по факту предложения неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Досудебным расследованием установлено, что чиновник предложил своему начальнику предоставлять ежемесячно по 20 тыс. грн за то, что он не будет реагировать на непринятие подчиненным мер по противодействию незаконному сбыту табачных изделий на территории ведения отдела полиции.

Во время очередной передачи средств милиционера задержали.





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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Главным следственным управлением Государственного бюро расследований.