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Белорусский активист Станкевич показал побои: Это не задница, а лицо Лукашенко. ФОТО

Общественный активист из Беларуси Игорь Станкевич показал гематомы на своем теле, которые остались после его избиения силовиками на акции протеста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Станкевича в фейсбуке.

"Это не моя задница, это лицо лукашизма - лютого, бесчеловечного, алчного, садистского, кровавого. Мы должны победить. Иначе они нас уничтожат", - написал активист.

Белорусский активист Станкевич показал побои: Это не задница, а лицо Лукашенко 01
Белорусский активист Станкевич показал побои: Это не задница, а лицо Лукашенко 02
Белорусский активист Станкевич показал побои: Это не задница, а лицо Лукашенко 03

Смотрите также: Тихановская призвала власть пойти на диалог и прекратить насилие, а мэров городов организовать мирные акции: "Наши голоса должны быть услышаны". ВИДЕО

Белорусский активист Станкевич показал побои: Это не задница, а лицо Лукашенко 04

Беларусь (7937) избиение (9831) Лукашенко Александр (3625)


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Топ комментарии
+32
Это лицо русского мира!!
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14.08.2020 12:32 Ответить
+30
Свободу так просто не дарують...
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14.08.2020 12:31 Ответить
+24
Телеканали Мертвечука ведуть й Україну туди ж ...
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14.08.2020 12:36 Ответить
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Свободу так просто не дарують...
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14.08.2020 12:31 Ответить
Ну... Они же хотели, "как в СССР", получили, как в СССР. У нас таких 73%, а там 90%
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14.08.2020 12:33 Ответить
В Беларуси таких 13,7 %.
Траурный венок на гроб диктаторского режима.

Белорусский активист Станкевич показал побои: Это не задница, а лицо Лукашенко - Цензор.НЕТ 1126
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14.08.2020 12:36 Ответить
За вінок +, а от на рахунок 13.7% не впевнений, думаю більше і значно більше.
Ви подумайте, а скільки білорусів хоче Єдіного гАсударства от будете мати відсоток совків.
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14.08.2020 12:40 Ответить
Из общения со знакомыми и родней в Беларуси -- поголовное большинство совков. Ничего хорошего из этого роя не выйдет. Лука взялся именно в Беларуси не просто так.
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14.08.2020 12:47 Ответить
но это преимущественно пенсионеры, а не молодежь.
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14.08.2020 14:04 Ответить
Голосует на выборах все население, а не только активная проевропейская молодежь, которой в Беларуси очень и очень мало. Пообщайтесь лично с протестующими -- прозреете.
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14.08.2020 14:16 Ответить
Тем не менее, 60% реальных голосов за Тихановскую.
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14.08.2020 17:16 Ответить
Вот именно, за явного прорашенского кандидата.
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14.08.2020 18:03 Ответить
Которая явно сбежала в рашку
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14.08.2020 18:40 Ответить
попурі з іноЗМІ про події в Білорусі...
-Якщо в країні є вибори, то треба проводити їх ЧЕСНО. Вибори - це процедура. Тобто повинні дотримуватися всі вимоги щодо виключення фальсифікацій, інакше ЦЕ ОБМАН.
-Жорстокість ОМОНу і взагалі всіх "силовиків" вражає.Як ще можна пояснити ставлення "силовиків" до протестуючих? Неначе це два різні народи. Уже немає одного народу. Є завойовники і переможені.
Схоже, що їх готували всі 25 років правління Лукашенкова. Відбирали туди самих підлих тварюк, платили їм високі зарплати.
-Яка глибинна причина цих масових протестів? Чому виходять десятки тисяч, а незадоволена майже вся Білорусь?
-Якщо переміг Лукашенко з 80%, то чому 80% не вийшли на захист свого вибору?
-Людина повинна мати в собі розуміння Сенсу свого існування. Минуло вже тридцять років і ВИРОСЛО НОВЕ ПОКОЛІННЯ, яке не хоче чекати ще 30 років обіцяного Раю.
-Їх обирає" народ! Але такі, як путін і Лукашенко давно забули про свій народ! Для них це натовп, який можна розганяти, садити і вбивати!
-Ось так, спочатку "вибираєш" президента. Він приходить тихий, скромний. Потім сколочує урядову банду, обзаводиться армією і вважає себе богом! І його мітлою не виженеш!
-Білоруські телеведучі почали звільнятися з держканалів
-Силовики переходять до протестуючих, зривають з себе відзнаки , палять і викидають в сміттєві ящики
І насамкінець, приклад військового, в якого офіцерська честь лишилася чи стою і незаплямованою:
-Полковник спецназу ГРУ РБ Володимир Бородач звернувся до білоруських силовиків:
- Панове офіцери, прапорщики, сержанти, солдати!
Такої ганьби не бачила наша країна!
Ми, ветерани ЗС, МВС, КДБ, ветерани війни, проливали кров за інтереси своєї Батьківщини, за інтереси людей яких ви калічите і вбиваєте сьогодні на вулицях нашої країни, людей які годують, озброюють вас для захисту від своїх ворогів.
Ви стаєте не гордість, а ганьбою нашої армії, МВС і КДБ. Подивіться кого ви захищаєте!
Ви захищаєте божевільного диктатора, що обікрав свій народ. І цей народ ви намагаєтеся закатати в асфальт за бутерброд з маслом.
Любіть Білорусь, як ці юнаки, дівчата, які встали навпроти вас за вашу і нашу честь та свободу.
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14.08.2020 14:36 Ответить
Пообщайтесь лично с протестующими -- прозреете.
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14.08.2020 15:05 Ответить
У вас у ********** таких 98%
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14.08.2020 12:40 Ответить
Не смешите, хотели сссра, тогда, когда это было чем-то оправдано. поменялось время - поменялись хотелки. это приемлемая эволюция общества. просто власть оказалась не готова. и винят его не за прошлое, а за неготовность к переменам.
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14.08.2020 13:47 Ответить
ДА! ТОЧНО! АЙ МОЛОДЕЦ!
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14.08.2020 12:31 Ответить
Это лицо русского мира!!
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14.08.2020 12:32 Ответить
Телеканали Мертвечука ведуть й Україну туди ж ...
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14.08.2020 12:36 Ответить
Це россосята.
Їх фінансує всесвітньо відомий "філантроп" @уйло.
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14.08.2020 12:53 Ответить
Кандидата в мэры Кривого Рога от партии Слуга народа Юрий Корявченков поддерживают 26,7% жителей города...
На втором месте, согласно данным опроса, в случае проведения выборов в следующее воскресенье, оказался бы действующий мэр Юрий Вилкул - 21,4%, а на третьем лидер партии Батькивщины Ольга Бабенко с 12,7%, передает korrespondent.net.
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14.08.2020 13:05 Ответить
? Юля уже на пенсии?
"лидер партии Батькивщины Ольга Бабенко"
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14.08.2020 14:56 Ответить
а вот лицо Европы :
Белорусский активист Станкевич показал побои: Это не задница, а лицо Лукашенко - Цензор.НЕТ 4033

оно мне нравится больше
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14.08.2020 12:36 Ответить
Люблю такие впечатляющие лица. И сзади и спереди.
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14.08.2020 12:45 Ответить
а кацапо-зебилы спамят
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14.08.2020 12:53 Ответить
не, думаю геи или феминистки (в сортах дерьма не разбираюсь).
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14.08.2020 12:56 Ответить
Люблю такие до лица
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14.08.2020 13:12 Ответить
А вот рыло РашкиБілоруський активіст Станкевич показав побої: Це не дупа, а обличчя Лукашенка - Цензор.НЕТ 4130
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14.08.2020 15:09 Ответить
лікування/вакцина від рузького міру..

якщо імунітет не з'явиться, то щеплення повторити через рік
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14.08.2020 13:16 Ответить
Шкода ... Але чомусь здається, українські активісти не будуть таке показувати, нехай не надіється на такой ісход НЕлох!
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14.08.2020 12:33 Ответить
Это всё следует из менталитета белорусов. Много лет менты, судьи творят беспредел. Им ответок не прилетает. Я читал комменты на цензоре, после того как омоновцы гонялись по Минску за велосипедистами. У нас бы мусора(в Украине) за такую хрню на столбах висели. Здесь терпят.
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14.08.2020 12:35 Ответить
Да и хер с тобой. Белорусы, вы бараны, лохи и терпилы. Почему не берете штурмом участки?! Полицаев в годы войны за такое вешали те же партизаны. А вы...Украинцы своих подонков на раз вынесли, а вы просто ничтожества. Песни они на улицах поют. Еще раком встаньте.бб
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14.08.2020 12:36 Ответить
Білорусів не шкода! Запустили кацапську гадюку собі в хату та дуже раділи.
Гестапо омонівське тільки почало свою плідну працю.Вам білоруси не вірю!
Все буде рашка.Заспокійтеся терпіли!
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14.08.2020 18:47 Ответить
Белорусский активист Станкевич показал побои: Это не задница, а лицо Лукашенко - Цензор.НЕТ 1170
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14.08.2020 12:37 Ответить
Рядом с таким портретом Лукашенки всегда и обязательно должен быть такой же портрет Уйла. Без кремлевского упыря Лука не стал бы тем кем он есть сейчас. Он просто одно из лиц гэбистской моли.
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14.08.2020 12:59 Ответить
Портрет гнома будет намного страшнее. лука еще эталон доброты.
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14.08.2020 13:12 Ответить


Білоруський активіст Станкевич показав побої: Це не дупа, а обличчя Лукашенка - Цензор.НЕТ 8980 https://censor.net/user/424078
ЯБВДЛ...

Білоруський активіст Станкевич показав побої: Це не дупа, а обличчя Лукашенка - Цензор.НЕТ 2188
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14.08.2020 12:43 Ответить
Білоруський активіст Станкевич показав побої: Це не дупа, а обличчя Лукашенка - Цензор.НЕТ 3311
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14.08.2020 13:15 Ответить
Точно таке творилося на Майдані. Але тоді ніхто нічого не показував, бо міліцейські злочинні групи викрадали людей і катували, саджали в тюрму і є зниклі, яких ніхто і не шукав. Що, знову люди винні, що не бажають коритися злочинцю? Чи можливо винні злочинці і їх слуги: там ОМОН, а в нас кури "Беркут"?
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14.08.2020 12:47 Ответить
Александр Григорич, тебе не о сексе щас думать надо
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14.08.2020 12:47 Ответить
Как думаете, через сколько дней беларусы начнут массово скандировать - Ра-а-а-се-е-я! Пу-у-ти-ин! Введи-и-и!?
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14.08.2020 12:53 Ответить
если бы Лука не остановился, то кричали бы уже на этих выходных.
А так Лука раше всю игру переломал.
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14.08.2020 12:57 Ответить
Значит надо ждать бурят. Одних в форме беларуского спецназа, других в трениках адидас.Адидасовцы начнут кидать камни в спецназ, те их будут нещадно месить. Картинка на NEXTA засверкает новыми красками и дух свободы в объятиях старшего брата воспрянет вновь. По итогам все три подразделения одной и той же кремлевской службы получат звания, медали и денежные ништяки.
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14.08.2020 13:08 Ответить
О тож...
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14.08.2020 12:58 Ответить
Скоро!Дуже скоро!
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14.08.2020 18:49 Ответить
Ну от зараз всі постраждалі покажуть свої синяки,розкажуть,як ях нізащо лупцювали кийками,труїли газом,і т.д. А далі що? Що робити будете,сябри? А лука тим часом якісь там засідання проводить,і болт клав на всіх битих і не битих...
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14.08.2020 12:56 Ответить
Бацька-колгоспник надавав сябрам по сраці та мордасам.
Завтра почнуть звинятися перед вусатим тарганом!
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14.08.2020 18:57 Ответить
Сгонять всех в хаты и поджигать еще не начали но к тому идет.
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14.08.2020 13:06 Ответить
Воля як і життя народжується в муках і з плачем.
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14.08.2020 13:29 Ответить
Станкевич, Крым - ЧЕЙ!?
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14.08.2020 13:31 Ответить
Косово - чье?
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14.08.2020 13:49 Ответить
Мне на Косово на-срать, дорогой! У нас Крым оттяпали под шумок! Не слыхал-ли!? А 99%% "братского народа" считает, что Крым принадлежит, по праву, мокшании.. Не с оттудова-ли?
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14.08.2020 14:13 Ответить
Вот видишь, ты сам ответил на свой вопрос к гражданину чужой страны о своих проблемах.
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14.08.2020 14:30 Ответить
100%% справедливо. Чужие проблемы - никому не нужны, но я совсем о другом.
Беда в том, что ответы были бы не типа "а мне - по фиг, чей Крым!" Нет. Ответ был бы четкий и конкретный! Сказать - какой!?
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14.08.2020 14:35 Ответить
Білоруський активіст Станкевич показав побої: Це не дупа, а обличчя Лукашенка - Цензор.НЕТ 4533
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14.08.2020 13:33 Ответить
так и знал шо высрет про больную тему - хестапо и прочий бред. не хестапо убило 2/3 населения страны.
они поехавшие на теме дидываивальников
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14.08.2020 20:17 Ответить
 
 