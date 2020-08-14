Белорусский активист Станкевич показал побои: Это не задница, а лицо Лукашенко. ФОТО

Общественный активист из Беларуси Игорь Станкевич показал гематомы на своем теле, которые остались после его избиения силовиками на акции протеста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Станкевича в фейсбуке.

"Это не моя задница, это лицо лукашизма - лютого, бесчеловечного, алчного, садистского, кровавого. Мы должны победить. Иначе они нас уничтожат", - написал активист.







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