23 503 78
Белорусский активист Станкевич показал побои: Это не задница, а лицо Лукашенко. ФОТО
Общественный активист из Беларуси Игорь Станкевич показал гематомы на своем теле, которые остались после его избиения силовиками на акции протеста.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Станкевича в фейсбуке.
"Это не моя задница, это лицо лукашизма - лютого, бесчеловечного, алчного, садистского, кровавого. Мы должны победить. Иначе они нас уничтожат", - написал активист.
Топ комментарии
+32 Антон Чигур
показать весь комментарий14.08.2020 12:32 Ответить Ссылка
+30 перець
показать весь комментарий14.08.2020 12:31 Ответить Ссылка
+24 Nataliia Radchenko
показать весь комментарий14.08.2020 12:36 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Траурный венок на гроб диктаторского режима.
Ви подумайте, а скільки білорусів хоче Єдіного гАсударства от будете мати відсоток совків.
-Якщо в країні є вибори, то треба проводити їх ЧЕСНО. Вибори - це процедура. Тобто повинні дотримуватися всі вимоги щодо виключення фальсифікацій, інакше ЦЕ ОБМАН.
-Жорстокість ОМОНу і взагалі всіх "силовиків" вражає.Як ще можна пояснити ставлення "силовиків" до протестуючих? Неначе це два різні народи. Уже немає одного народу. Є завойовники і переможені.
Схоже, що їх готували всі 25 років правління Лукашенкова. Відбирали туди самих підлих тварюк, платили їм високі зарплати.
-Яка глибинна причина цих масових протестів? Чому виходять десятки тисяч, а незадоволена майже вся Білорусь?
-Якщо переміг Лукашенко з 80%, то чому 80% не вийшли на захист свого вибору?
-Людина повинна мати в собі розуміння Сенсу свого існування. Минуло вже тридцять років і ВИРОСЛО НОВЕ ПОКОЛІННЯ, яке не хоче чекати ще 30 років обіцяного Раю.
-Їх обирає" народ! Але такі, як путін і Лукашенко давно забули про свій народ! Для них це натовп, який можна розганяти, садити і вбивати!
-Ось так, спочатку "вибираєш" президента. Він приходить тихий, скромний. Потім сколочує урядову банду, обзаводиться армією і вважає себе богом! І його мітлою не виженеш!
-Білоруські телеведучі почали звільнятися з держканалів
-Силовики переходять до протестуючих, зривають з себе відзнаки , палять і викидають в сміттєві ящики
І насамкінець, приклад військового, в якого офіцерська честь лишилася чи стою і незаплямованою:
-Полковник спецназу ГРУ РБ Володимир Бородач звернувся до білоруських силовиків:
- Панове офіцери, прапорщики, сержанти, солдати!
Такої ганьби не бачила наша країна!
Ми, ветерани ЗС, МВС, КДБ, ветерани війни, проливали кров за інтереси своєї Батьківщини, за інтереси людей яких ви калічите і вбиваєте сьогодні на вулицях нашої країни, людей які годують, озброюють вас для захисту від своїх ворогів.
Ви стаєте не гордість, а ганьбою нашої армії, МВС і КДБ. Подивіться кого ви захищаєте!
Ви захищаєте божевільного диктатора, що обікрав свій народ. І цей народ ви намагаєтеся закатати в асфальт за бутерброд з маслом.
Любіть Білорусь, як ці юнаки, дівчата, які встали навпроти вас за вашу і нашу честь та свободу.
Їх фінансує всесвітньо відомий "філантроп" @уйло.
На втором месте, согласно данным опроса, в случае проведения выборов в следующее воскресенье, оказался бы действующий мэр Юрий Вилкул - 21,4%, а на третьем лидер партии Батькивщины Ольга Бабенко с 12,7%, передает korrespondent.net.
"лидер партии Батькивщины Ольга Бабенко"
оно мне нравится больше
якщо імунітет не з'явиться, то щеплення повторити через рік
Гестапо омонівське тільки почало свою плідну працю.Вам білоруси не вірю!
Все буде рашка.Заспокійтеся терпіли!
https://censor.net/user/424078
ЯБВДЛ...
А так Лука раше всю игру переломал.
Завтра почнуть звинятися перед вусатим тарганом!
Беда в том, что ответы были бы не типа "а мне - по фиг, чей Крым!" Нет. Ответ был бы четкий и конкретный! Сказать - какой!?
они поехавшие на теме дидываивальников