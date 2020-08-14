Забастовка в Беларуси: работники минского метро, "Белшины", "Беларуськалия" и других предприятий присоединились к протесту. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

К общенациональной забастовке в Беларуси присоединились работники столичного метрополитена, "Белшины", "Беларуськалия" и прочих предприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канал "Беларусь головного мозга".

Сотрудники метрополитена поднялись на поверхность.

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Бастуют на нефтеперерабатывающем предприятии "Нафтан".

"Белшина" и "Беларуськалий" также участвуют в забастовке.





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