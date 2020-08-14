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Забастовка в Беларуси: работники минского метро, "Белшины", "Беларуськалия" и других предприятий присоединились к протесту. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
К общенациональной забастовке в Беларуси присоединились работники столичного метрополитена, "Белшины", "Беларуськалия" и прочих предприятий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канал "Беларусь головного мозга".
Сотрудники метрополитена поднялись на поверхность.
Бастуют на нефтеперерабатывающем предприятии "Нафтан".
"Белшина" и "Беларуськалий" также участвуют в забастовке.
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+16 Igor Kariy
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+14 Хм #474109
показать весь комментарий14.08.2020 13:05 Ответить Ссылка
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П.С. А в Польше победил Дуда, набрав чуть больше 51% и ничё....
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