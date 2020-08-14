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Новости Фото Силовики
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На автодороге в Одесской области нашли тело женщины, - полиция. ФОТОрепортаж

Неизвестную гражданку без признаков жизни обнаружили сегодня ночью на автодороге Одесса - Белгород-Днестровский неподалеку от промтоварного рынка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Овидиопольский отдел полиции в Одесской области.

"Повреждения, обнаруженные на теле женщины характерны для тех, которые получают в результате ДТП. Однако достоверно о причинах смерти женщины будет известно после получения выводов судебно-медицинской экспертизы", - сказано в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, причастных к смерти женщины, и обращаются к гражданам с просьбой, если они владеют информацией о погибшей или стали очевидцами (свидетелями), ее смерти, обращаться в Овидиопольский отдел полиции по телефонам: (048) 797-00- 94, (097) 733-92-10 или по спецлинии "102".

На автодороге в Одесской области нашли тело женщины, - полиция 01

На вид женщине примерно 35-40 лет, волосы русые. Она была одета в розовую клетчатую рубашку, темные джинсы, белые носки, розовые кроссовки, имела серьги в виде листьев.

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На автодороге в Одесской области нашли тело женщины, - полиция 02
На автодороге в Одесской области нашли тело женщины, - полиция 03
На автодороге в Одесской области нашли тело женщины, - полиция 04
Фото: сайт полиции

ДТП (7698) Одесская область (3696) правоохранительные органы (2971) силовики (2799) смерть (9260)


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Топ комментарии
+4
а где ваши камеры слежения?
Или вас интересуют только штрафы за превышение скорости?
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14.08.2020 14:19 Ответить
+4
Одежда ей уже не нужна. Сняли для опознания чтобы не демонстрировать обезображенный труп.
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14.08.2020 14:22 Ответить
+3
А Ви не знаєте, що слідчо-оперативна група при огляді тіла повністю знімає одяг?
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14.08.2020 14:24 Ответить
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При ударе тапочки слетают, но одежда... Очень похоже, что не ДТП.
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14.08.2020 14:14 Ответить
верно! одежда слетает только при падении с самолета с 5000 метров
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14.08.2020 14:20 Ответить
Одежда ей уже не нужна. Сняли для опознания чтобы не демонстрировать обезображенный труп.
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14.08.2020 14:22 Ответить
А Ви не знаєте, що слідчо-оперативна група при огляді тіла повністю знімає одяг?
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14.08.2020 14:24 Ответить
Не знал. Спасибо за инфу.
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14.08.2020 14:32 Ответить
"В полицию поступило сообщение от том, что в районе "7-го километра" было обнаружено тело полуобнаженной женщины. На месте происшествия, правоохранители обнаружили мертвой девушку, предварительно со следами наезда. Вещи погибшей были обнаружены в 200-х метрах в поле. Ее личность устанавливается"
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14.08.2020 15:43 Ответить
Перепрошую, але оцю цитату, що Ви навели, Ви де прочитали? Можна посилання?
Бо в офіційному повідомленні цього нема, зате є "https://od.npu.gov.ua/news/dtp/policzejski-vstanovlyuyut-osobu-zhinki-ta-obstavini-jiji-smerti/ На вигляд жінці приблизно 35-40 років, волосся русяве. Вона була одягнена в рожеву картату сорочку, темні джинси, білі шкарпетки, рожеві кросівки, мала сережки у вигляді листків. "
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14.08.2020 16:08 Ответить
https://www.obozrevatel.com/crime/pod-odessoj-nashli-telo-poluobnazhyonnoj-devushki-veschi-obnaruzhili-daleko-v-pole.htm
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14.08.2020 19:45 Ответить
Ну так це ж "Оборзеватель", вони ще і не таке можуть написати.
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15.08.2020 19:17 Ответить
а где ваши камеры слежения?
Или вас интересуют только штрафы за превышение скорости?
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14.08.2020 14:19 Ответить
найдут. отследят все мобильные устройства, в данном месте от времени смерти, + 2 часа в обе стороны. а с камерами п*д*р*сты конечно
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14.08.2020 22:09 Ответить
 
 