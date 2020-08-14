На автодороге в Одесской области нашли тело женщины, - полиция. ФОТОрепортаж

Неизвестную гражданку без признаков жизни обнаружили сегодня ночью на автодороге Одесса - Белгород-Днестровский неподалеку от промтоварного рынка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Овидиопольский отдел полиции в Одесской области.

"Повреждения, обнаруженные на теле женщины характерны для тех, которые получают в результате ДТП. Однако достоверно о причинах смерти женщины будет известно после получения выводов судебно-медицинской экспертизы", - сказано в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, причастных к смерти женщины, и обращаются к гражданам с просьбой, если они владеют информацией о погибшей или стали очевидцами (свидетелями), ее смерти, обращаться в Овидиопольский отдел полиции по телефонам: (048) 797-00- 94, (097) 733-92-10 или по спецлинии "102".

На вид женщине примерно 35-40 лет, волосы русые. Она была одета в розовую клетчатую рубашку, темные джинсы, белые носки, розовые кроссовки, имела серьги в виде листьев.

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Фото: сайт полиции