На автодороге в Одесской области нашли тело женщины, - полиция. ФОТОрепортаж
Неизвестную гражданку без признаков жизни обнаружили сегодня ночью на автодороге Одесса - Белгород-Днестровский неподалеку от промтоварного рынка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Овидиопольский отдел полиции в Одесской области.
"Повреждения, обнаруженные на теле женщины характерны для тех, которые получают в результате ДТП. Однако достоверно о причинах смерти женщины будет известно после получения выводов судебно-медицинской экспертизы", - сказано в сообщении.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, причастных к смерти женщины, и обращаются к гражданам с просьбой, если они владеют информацией о погибшей или стали очевидцами (свидетелями), ее смерти, обращаться в Овидиопольский отдел полиции по телефонам: (048) 797-00- 94, (097) 733-92-10 или по спецлинии "102".
На вид женщине примерно 35-40 лет, волосы русые. Она была одета в розовую клетчатую рубашку, темные джинсы, белые носки, розовые кроссовки, имела серьги в виде листьев.
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Бо в офіційному повідомленні цього нема, зате є "https://od.npu.gov.ua/news/dtp/policzejski-vstanovlyuyut-osobu-zhinki-ta-obstavini-jiji-smerti/ На вигляд жінці приблизно 35-40 років, волосся русяве. Вона була одягнена в рожеву картату сорочку, темні джинси, білі шкарпетки, рожеві кросівки, мала сережки у вигляді листків. "
Или вас интересуют только штрафы за превышение скорости?