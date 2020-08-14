Наемник "ЛНР" задержан на Луганщине: Он поселился вблизи мест дислокации подразделений ВСУ, - контрразведка СБУ. ФОТО

Контрразведчики Службы безопасности Украины в районе проведения операции Объединенных Сил обнаружили и задержали наемника незаконных вооруженных формирований, который участвовал в обстрелах позиций украинских военных подразделений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что он оказал вооруженное сопротивление силам антитеррористической операции, будучи стрелком так называемой "Казачьей Национальной Гвардии Всевеликого войска Донского Перевальского гарнизона" и "4 бригады 2 армейского корпуса народной милиции ЛНР".

По данным следствия, злоумышленник присоединился к незаконным вооруженным формированиям во время отбывания наказания в одном из исправительных учреждений региона за совершение тяжкого преступления. За это был освобожден из колонии.

Впоследствии террорист скрывался на подконтрольной украинским властям территории, где поселился вблизи мест дислокации подразделений ВСУ на линии разграничения.

Сейчас следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренным законом военизированных или вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное следствие.

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