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Наемник "ЛНР" задержан на Луганщине: Он поселился вблизи мест дислокации подразделений ВСУ, - контрразведка СБУ. ФОТО

Наемник

Контрразведчики Службы безопасности Украины в районе проведения операции Объединенных Сил обнаружили и задержали наемника незаконных вооруженных формирований, который участвовал в обстрелах позиций украинских военных подразделений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что он оказал вооруженное сопротивление силам антитеррористической операции, будучи стрелком так называемой "Казачьей Национальной Гвардии Всевеликого войска Донского Перевальского гарнизона" и "4 бригады 2 армейского корпуса народной милиции ЛНР".

По данным следствия, злоумышленник присоединился к незаконным вооруженным формированиям во время отбывания наказания в одном из исправительных учреждений региона за совершение тяжкого преступления. За это был освобожден из колонии.

Впоследствии террорист скрывался на подконтрольной украинским властям территории, где поселился вблизи мест дислокации подразделений ВСУ на линии разграничения.

Сейчас следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренным законом военизированных или вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное следствие.

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Наемник ЛНР задержан на Луганщине: Он поселился вблизи мест дислокации подразделений ВСУ, - контрразведка СБУ 01

Автор: 

контрразведка (496) СБУ (20125) наемники рф (2094)


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Любит сразу два ствола? На зоне могут обеспечить...
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14.08.2020 15:14 Ответить
В пітушиному полку новенький ?
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14.08.2020 15:15 Ответить
Ну, нiяк, задротам, без Украiни! Все лiзуть, та лiзуть, мабудь добре ***** ввiв, аж по самi нирки!
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14.08.2020 15:19 Ответить
Шконка давно скучает за этим казачком
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14.08.2020 15:22 Ответить
а под топчаном -тазик ,чтоб сразу рыгать после обильного пития бояры!
типичный лаптеногий
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14.08.2020 15:51 Ответить
Шукає Кравчука і Сівохо, щоб пагаваріть про язік!
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14.08.2020 16:04 Ответить
 
 