Власти Жлобина в Гомельской области после забастовки на заводе пообещали выпустить всех задержанных и разрешили провести митинг. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Власти города Жлобин Гомельской области согласились провести мирный митинг в городе и выпустить всех задержанных в ходе массовых протестов активистов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает гомельское издание Gomel.Tuday
Сегодня рабочие Белорусского металлургического завода, которое находится в Жлобине, вышли на забастовку с требованием освободить всех незаконно задержанных граждан страны.
На акцию с участием около 500 человек приехал губернатор Гомельской области Геннадий Соловей.
Он разрешил провести сегодня в городе мирный митинг и пообещал, что мероприятие будет санкционированным, никаких мер к его участникам применятся не будет. В митинге примут участие мэр и начальник РОВД города.
Кроме того, Соловей сказал, что все задержанные будут освобождены и примут участие в митинге. По его словам, их попросят показать и рассказать об издевательствах после задержания.
По данным издания, освобождения в Жлобине уже начались.
Судя по всему, Жлобин станет первым городом, власти которого позволили проведение массового мирного митинга, как того требовала оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.
Митинг назначен на 19.00.
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І в Конституції РФ також немає. Тільки з дозволу влади.
Чи ви десь бачили, щоб країни, в яких диктаторські режими, офіційно брали собі назву Диктатура?
а мотро тоже хай мітингує і не довозить мітингарів від сцени...
і нагадуй слова ціхановської - вона слабка жінка