Власти Жлобина в Гомельской области после забастовки на заводе пообещали выпустить всех задержанных и разрешили провести митинг. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Власти города Жлобин Гомельской области согласились провести мирный митинг в городе и выпустить всех задержанных в ходе массовых протестов активистов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает гомельское издание Gomel.Tuday

Сегодня рабочие Белорусского металлургического завода, которое находится в Жлобине, вышли на забастовку с требованием освободить всех незаконно задержанных граждан страны.



На акцию с участием около 500 человек приехал губернатор Гомельской области Геннадий Соловей.



Он разрешил провести сегодня в городе мирный митинг и пообещал, что мероприятие будет санкционированным, никаких мер к его участникам применятся не будет. В митинге примут участие мэр и начальник РОВД города.



Кроме того, Соловей сказал, что все задержанные будут освобождены и примут участие в митинге. По его словам, их попросят показать и рассказать об издевательствах после задержания.



По данным издания, освобождения в Жлобине уже начались.



Судя по всему, Жлобин станет первым городом, власти которого позволили проведение массового мирного митинга, как того требовала оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.



Митинг назначен на 19.00.





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