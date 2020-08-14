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Власти Жлобина в Гомельской области после забастовки на заводе пообещали выпустить всех задержанных и разрешили провести митинг. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Власти города Жлобин Гомельской области согласились провести мирный митинг в городе и выпустить всех задержанных в ходе массовых протестов активистов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает гомельское издание  Gomel.Tuday

Сегодня рабочие Белорусского металлургического завода, которое находится в Жлобине, вышли на забастовку с требованием освободить всех незаконно задержанных граждан страны.

На акцию с участием около 500 человек приехал губернатор Гомельской области Геннадий Соловей.

Он разрешил провести сегодня в городе мирный митинг и пообещал, что мероприятие будет санкционированным, никаких мер к его участникам применятся не будет. В митинге примут участие мэр и начальник РОВД города.

Кроме того, Соловей сказал, что все задержанные будут освобождены и примут участие в митинге. По его словам, их попросят показать и рассказать об издевательствах после задержания.

По данным издания, освобождения в Жлобине уже начались.

Судя по всему, Жлобин станет первым городом, власти которого позволили проведение массового мирного митинга, как того требовала оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

Митинг назначен на 19.00.

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Власти Жлобина в Гомельской области после забастовки на заводе пообещали выпустить всех задержанных и разрешили провести митинг 01

Власти Жлобина в Гомельской области после забастовки на заводе пообещали выпустить всех задержанных и разрешили провести митинг 02

Автор: 

Беларусь (7937) Гомель (11) митинг (2558)


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Топ комментарии
+9
"разрешили"... Капець. Мітинг тре ще й дозволяти? А як же коституційне право на протест? Чи в Конституції Білорусі немає такого пункту?
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14.08.2020 15:32 Ответить
+9
Білоруси кілька днів прожили у СПРАВЖНЬОМУ РУССКОМ МІРЄ.
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14.08.2020 15:36 Ответить
+5
***...Беларусы !!! Митинги нужно проводить против Куйла и его политики в РБ, а Лука - это пешка...
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14.08.2020 15:36 Ответить
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"разрешили"... Капець. Мітинг тре ще й дозволяти? А як же коституційне право на протест? Чи в Конституції Білорусі немає такого пункту?
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14.08.2020 15:32 Ответить
Ну так Жлобино же. А знач при власти жлобы
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14.08.2020 15:33 Ответить
а може Жлобіно - то Жалобіно?
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14.08.2020 15:43 Ответить
Немає.
І в Конституції РФ також немає. Тільки з дозволу влади.
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14.08.2020 15:34 Ответить
то чого держава називається "республіка Бєларусь"??? У визначенні "Республіка" є абсолютно прозорі тлумачення.
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14.08.2020 15:36 Ответить
А північнокорейське гетто назівається Корейська Народно-Демократична Республіка - і шо?
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14.08.2020 15:40 Ответить
і де ж там республіка? Де прояви саме цього статусу??
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14.08.2020 15:41 Ответить
Ви смішний...назва - це одне, а суть - інше. Вони не обов'язково корелюють.
Чи ви десь бачили, щоб країни, в яких диктаторські режими, офіційно брали собі назву Диктатура?
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14.08.2020 15:44 Ответить
ні, не бачив. Але це дурість бути концтабором, а іменуватись "республікою".
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14.08.2020 15:53 Ответить
Ні, це суть диктатури - тотальная брехня.
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14.08.2020 15:58 Ответить
авжеж.
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14.08.2020 16:22 Ответить
ОПЗЖ со СН и у нас такое хотят сделать
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14.08.2020 15:57 Ответить
****** понавешивали билбордов при чем рядом с зелейВлада Жлобина в Гомельській області після страйку на заводі пообіцяла випустити всіх затриманих і дозволила провести мітинг - Цензор.НЕТ 3082
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14.08.2020 16:19 Ответить
весь Дніпро харьою вілкула завішаний. Вибори незабаром..
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14.08.2020 16:24 Ответить
Классный желтый химический воздух на заводе на заднем плане! Дышите глубже!))
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14.08.2020 16:17 Ответить
"Республіка" Білорусь??? Респу́бліка (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. res publica - справа громади, річ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%96 посполита ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F форма державного правління , за якої верховна влада у державі (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітет ) належить Народу, а верховні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8 органи державної влади обираються на певний термін, з окресленими https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE) Законом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F повноваженнями ; існує поділ влади на гілки: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0 законодавчу , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0 виконавчу , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0 судову .................
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14.08.2020 15:35 Ответить
Білоруси кілька днів прожили у СПРАВЖНЬОМУ РУССКОМ МІРЄ.
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14.08.2020 15:36 Ответить
***...Беларусы !!! Митинги нужно проводить против Куйла и его политики в РБ, а Лука - это пешка...
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14.08.2020 15:36 Ответить
нє...бацька постав у центрі мінська велику сцену, транслюй виступи всіх і розповідай про мітинги на великих підприємствах, градообразующих для багатьох міст...із жодіно, жлобіно, новополоцька, борисова, пінська, обл. центрів і повідомляй про невипуск продукції ними...
а мотро тоже хай мітингує і не довозить мітингарів від сцени...
і нагадуй слова ціхановської - вона слабка жінка
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14.08.2020 15:48 Ответить
побігли перші щури...
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14.08.2020 15:40 Ответить
Первый есть. Режим луки это колосс на глиняных ногах. Лука думал если он позапихивал в мэры себе подобных, они его не кинут. А они кинут и ещё как.
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14.08.2020 15:41 Ответить
Все, трындец Таракану, уже скоро многие переметнутся от него чтоб вместе не слететь с кресел.
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14.08.2020 15:48 Ответить
Влада Жлобина в Гомельській області після страйку на заводі пообіцяла випустити всіх затриманих і дозволила провести мітинг - Цензор.НЕТ 7404
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14.08.2020 16:19 Ответить
Вот что забастовка животворящая делает.Жаль,что в Украине об этом забыли.Был бы в Украине такой профсоюз как "Солидарность" в Польше,уже давно жили бы как в Польше.А так,маемо тэ,що маемо.
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14.08.2020 18:26 Ответить
 
 