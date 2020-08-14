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Полиция на Харьковщине разоружила банду, напавшую на сельхозпредприятие. ФОТОрепортаж

Харьковские полицейские задержали группу лиц за совершение разбойного нападения на сельскохозяйственное предприятие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Харьковской области.

14 августа около 2:00 пятеро неизвестных в балаклавах проникли в помещение сторожки на территории сельскохозяйственного предприятия. Под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, злоумышленники связали охранника скотчем и зашли на объект. Через несколько минут злоумышленники обнаружили на территории агрофирмы еще одного охранника. Двое из правонарушителей остались с ним, другие пошли к админзданию предприятия, где отжали раму пластикового окна и проникли в кабинет. Злоумышленники завладели деньгами в сумме 3600 гривен, а также металлическим сейфом, в котором находилось около 20 000 гривен.

По горячим следам полиции удалось задержать злоумышленников

Правонарушителями оказались 43-летний житель Дергачевского района, трое харьковчан 35, 32 и 23 лет и 24-летний житель Лозовой. Все пятеро ранее имели проблемы с законом.

Указанные лица задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Полиция на Харьковщине разоружила банду, напавшую на сельхозпредприятие 01
Полиция на Харьковщине разоружила банду, напавшую на сельхозпредприятие 02
Полиция на Харьковщине разоружила банду, напавшую на сельхозпредприятие 03
Полиция на Харьковщине разоружила банду, напавшую на сельхозпредприятие 04
Полиция на Харьковщине разоружила банду, напавшую на сельхозпредприятие 05
Полиция на Харьковщине разоружила банду, напавшую на сельхозпредприятие 06

Нацполиция (16607) разбой (287) Харьковщина (5577)


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Лохи.берите пример с мусаров и сбу те отжимают полностью предприятия
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14.08.2020 16:42 Ответить
Математика простая.
Делим сумму на всех, получаем по 4720грн на одного. При самом лучшем исходе по статье 187 (разбой) дадут им по 3 года. Берем 4720 на каждого, делим на количество месяцев в тюрьме получаем по 131 грн.
Ограбление века.
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14.08.2020 16:50 Ответить
Не туда сунулись. Что бы грабануть деньги за нашу сельхозпродукцию надо ехать на Кипр. Все там - в офшорах. А в сейфах - мелочь на зарплату сторожам.
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14.08.2020 17:19 Ответить
В Білорусії вибори, а в Україні жнива.
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14.08.2020 17:43 Ответить
ГРАЖДАНЕ.Храните деньги в сберегательной кассе(то бишь банке),если конечно они у вас есть.
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14.08.2020 18:01 Ответить
де фото злочинців? вас постійно питають.

ви кого захищаєте народ чи злодіїв?
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14.08.2020 20:40 Ответить
 
 