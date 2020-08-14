Полиция на Харьковщине разоружила банду, напавшую на сельхозпредприятие. ФОТОрепортаж

Харьковские полицейские задержали группу лиц за совершение разбойного нападения на сельскохозяйственное предприятие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Харьковской области.

14 августа около 2:00 пятеро неизвестных в балаклавах проникли в помещение сторожки на территории сельскохозяйственного предприятия. Под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, злоумышленники связали охранника скотчем и зашли на объект. Через несколько минут злоумышленники обнаружили на территории агрофирмы еще одного охранника. Двое из правонарушителей остались с ним, другие пошли к админзданию предприятия, где отжали раму пластикового окна и проникли в кабинет. Злоумышленники завладели деньгами в сумме 3600 гривен, а также металлическим сейфом, в котором находилось около 20 000 гривен.

По горячим следам полиции удалось задержать злоумышленников

Правонарушителями оказались 43-летний житель Дергачевского района, трое харьковчан 35, 32 и 23 лет и 24-летний житель Лозовой. Все пятеро ранее имели проблемы с законом.

Указанные лица задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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