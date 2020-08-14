Столичная прокуратура требует отменить договора на аренду земли на Трухановом острове, где незаконно построены здания. ФОТО
Прокуратурой города Киева в Хозяйственный суд. Киева предъявлен иск о признании незаконным и отмене решения Киевского городского совета о предоставлении в аренду коммерческому обществу земельного участка в прибрежной полосе реки Днепр, на острове Труханов.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Установлено, что на выделенном земельном участке размещены нежилые здания коммерческой структуры, гаражные боксы, барбекю и другие сооружения.
По закону, земельные участки в границах прибрежных защитных полос могут передаваться для рекреационных целей без ограничения доступа граждан к водоему. Однако, никаких доказательств того, что коммерческая структура осуществляет рекреационную деятельность общеоздоровительного характера, для массового отдыха и без ограничений общего доступа киевлян к реке Днепр, нет.
Согласно требованиям Земельного и Водного кодексов Украины прибрежные защитные полосы являются природоохранной территорией с режимом ограниченной хозяйственной деятельности. На указанных землях запрещается строительство баз отдыха, дач, гаражей, стоянок автомобилей".
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Боротися з таким потрібно тільки повним демонтажем і відновленням екосистеми, за кошти особливих власників цих споруд, і цивільними роботами, нехай самі кувалдами і зносять.