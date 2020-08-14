Столичная прокуратура требует отменить договора на аренду земли на Трухановом острове, где незаконно построены здания. ФОТО

Прокуратурой города Киева в Хозяйственный суд. Киева предъявлен иск о признании незаконным и отмене решения Киевского городского совета о предоставлении в аренду коммерческому обществу земельного участка в прибрежной полосе реки Днепр, на острове Труханов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.





Установлено, что на выделенном земельном участке размещены нежилые здания коммерческой структуры, гаражные боксы, барбекю и другие сооружения.

По закону, земельные участки в границах прибрежных защитных полос могут передаваться для рекреационных целей без ограничения доступа граждан к водоему. Однако, никаких доказательств того, что коммерческая структура осуществляет рекреационную деятельность общеоздоровительного характера, для массового отдыха и без ограничений общего доступа киевлян к реке Днепр, нет.

Согласно требованиям Земельного и Водного кодексов Украины прибрежные защитные полосы являются природоохранной территорией с режимом ограниченной хозяйственной деятельности. На указанных землях запрещается строительство баз отдыха, дач, гаражей, стоянок автомобилей".

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