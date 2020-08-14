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Столичная прокуратура требует отменить договора на аренду земли на Трухановом острове, где незаконно построены здания. ФОТО

Прокуратурой города Киева в Хозяйственный суд. Киева предъявлен иск о признании незаконным и отмене решения Киевского городского совета о предоставлении в аренду коммерческому обществу земельного участка в прибрежной полосе реки Днепр, на острове Труханов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Установлено, что на выделенном земельном участке размещены нежилые здания коммерческой структуры, гаражные боксы, барбекю и другие сооружения.

По закону, земельные участки в границах прибрежных защитных полос могут передаваться для рекреационных целей без ограничения доступа граждан к водоему. Однако, никаких доказательств того, что коммерческая структура осуществляет рекреационную деятельность общеоздоровительного характера, для массового отдыха и без ограничений общего доступа киевлян к реке Днепр, нет.

Согласно требованиям Земельного и Водного кодексов Украины прибрежные защитные полосы являются природоохранной территорией с режимом ограниченной хозяйственной деятельности. На указанных землях запрещается строительство баз отдыха, дач, гаражей, стоянок автомобилей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве разгорелся скандал с Машей Симович, которая "хапнула" землю на Трухановом острове: "Конкурса еще не было, но победители уже известны"

Столичная прокуратура требует отменить договора на аренду земли на Трухановом острове, где незаконно построены здания 01
Столичная прокуратура требует отменить договора на аренду земли на Трухановом острове, где незаконно построены здания 02

Автор: 

земля (1952) Киев (25794) остров (28) прокуратура (5040)


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Топ комментарии
+8
А чому б не зробити в цих домах дитячі бази відпочинку, а власників забов"язати їх утримувати.довічно.
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14.08.2020 16:38 Ответить
+6
"На указанных землях запрещается строительство баз отдыха, дач, гаражей, стоянок автомобилей" Судя по фото, трудно в это поверить.
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14.08.2020 16:34 Ответить
+6
Давайте уже сносите нахер сараи зебила ткаченко и кремлефашиста мертведчука
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14.08.2020 16:35 Ответить
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"На указанных землях запрещается строительство баз отдыха, дач, гаражей, стоянок автомобилей" Судя по фото, трудно в это поверить.
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14.08.2020 16:34 Ответить
Давайте уже сносите нахер сараи зебила ткаченко и кремлефашиста мертведчука
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14.08.2020 16:35 Ответить
А чому б не зробити в цих домах дитячі бази відпочинку, а власників забов"язати їх утримувати.довічно.
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14.08.2020 16:38 Ответить
Тому що главзебіл вже віддав державний маеток в Конча-заспі дітям, та успішно(поспішно) переїхав туди жити за кошт громадян- платників податків. З "дитячими"домами буде теж саме .
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14.08.2020 20:52 Ответить
https://censor.net.ua/news/3202646/ogp_rassleduet_poezdku_deputatov_opzj_v_moskvu_po_state_gosudarstvennaya_izmena?_gl=1*1h6rbrn*_ga*Y0VydjRrY3dQNmV3U25wVzM3X0I4NkFLMmFUTWRiWkFfQnBfUERJbUtMRWg5WVhDRElWM0NwVkVCNjR1SzY1WQ..
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15.08.2020 06:18 Ответить
Тому що відпочивати в них будуть діти депутатів.
Боротися з таким потрібно тільки повним демонтажем і відновленням екосистеми, за кошти особливих власників цих споруд, і цивільними роботами, нехай самі кувалдами і зносять.
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14.08.2020 21:53 Ответить
Подстилка каломоя - хохол ткаченко уже съехал ???
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14.08.2020 16:40 Ответить
что, сараев не видели?
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14.08.2020 17:16 Ответить
Эта постройка, что на фото, стоит с 60-х годов.
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14.08.2020 18:14 Ответить
Дуже хочеться сподіватися, що в поданні прокуратури є й ділянка міністра Ткаченка.
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14.08.2020 18:36 Ответить
снести все к едреней фене!
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14.08.2020 20:12 Ответить
Виселити на фіг звідтиля Ткаченка та інших можновладців!
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14.08.2020 21:27 Ответить
Профессиональный прокурорский способ снискания хлеба насущного. Денег отгребут, и иск потеряется, или "найдут" кучу ошибок, или ещё чего-нибудь... 99% всё останется как есть.
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17.08.2020 14:55 Ответить
 
 