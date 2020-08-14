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У иностранца, прилетевшего на отдых в Одессу, обнаружили более полкилограмма кокаина на сумму около 1 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Более полкилограмма кокаина нашли сотрудники Службы безопасности Украины в туриста из Европы. Именно с таким "багажом" иностранец прилетел на отдых в Одессу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По оперативной информации, оптовую партию "товара" злоумышленник вез по заказу местных наркоторговцев.

Запрещенные вещества правоохранители обнаружили в его личных вещах при осмотре в Одесском международном аэропорту. Наркотики иностранец спрятал в банке из-под энергетиков. Проведенные на месте экспресс-исследования показали, что в пакетах находился кокаин, а также мелкие партии экстази и каннабиса. Стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного рынка" составляет более 1 млн гривен.

Следователи органов безопасности начали уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас иностранец задержан, ему сообщено о подозрении.

Продолжаются следственные действия. Проверяются другие лица, причастные к наркотрафику.

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У иностранца, прилетевшего на отдых в Одессу, обнаружили более полкилограмма кокаина на сумму около 1 млн грн, - СБУ 01
У иностранца, прилетевшего на отдых в Одессу, обнаружили более полкилограмма кокаина на сумму около 1 млн грн, - СБУ 02
У иностранца, прилетевшего на отдых в Одессу, обнаружили более полкилограмма кокаина на сумму около 1 млн грн, - СБУ 03
У иностранца, прилетевшего на отдых в Одессу, обнаружили более полкилограмма кокаина на сумму около 1 млн грн, - СБУ 04
У иностранца, прилетевшего на отдых в Одессу, обнаружили более полкилограмма кокаина на сумму около 1 млн грн, - СБУ 05

Автор: 

иностранец (498) наркотики (2159) Одесса (7959) СБУ (20125)


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Топ комментарии
+4
Ну и немного Зелёному Ослику!
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14.08.2020 17:01 Ответить
+2
нормальний у чувака відпочинок)
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14.08.2020 16:58 Ответить
+2
Сегодня вечером, из Шереметьево.
При ясной погоде, согласно метео.
Я вылетел рейсом, по расписанию.
Такое начало, у этой саги.
Я взял с собой только паспорт и плеер.
Чтобы маршрут мой прошёл веселее.
На мне только шорты, панама и кросы.
И майка, что ладно сидит на торсе.
Я лечу далеко, и под видом туриста.
Первым классом мне подают игристое.
Меня встречают люди, в Одессе.
У меня с собой килограмм какао.
Какао белого цвета, какао белого цвета.
А это, какао белого цвета.
Какао белого цвета, какао белого цвета.
А это...
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14.08.2020 16:59 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
нормальний у чувака відпочинок)
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14.08.2020 16:58 Ответить
Сегодня вечером, из Шереметьево.
При ясной погоде, согласно метео.
Я вылетел рейсом, по расписанию.
Такое начало, у этой саги.
Я взял с собой только паспорт и плеер.
Чтобы маршрут мой прошёл веселее.
На мне только шорты, панама и кросы.
И майка, что ладно сидит на торсе.
Я лечу далеко, и под видом туриста.
Первым классом мне подают игристое.
Меня встречают люди, в Одессе.
У меня с собой килограмм какао.
Какао белого цвета, какао белого цвета.
А это, какао белого цвета.
Какао белого цвета, какао белого цвета.
А это...
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14.08.2020 16:59 Ответить
Это он все для себя на отдых.
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14.08.2020 17:00 Ответить
Ну и немного Зелёному Ослику!
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14.08.2020 17:01 Ответить
так это - чел захотел качественного белого понюхать на пляже, для своего пользования. Здесь же такого не купишь
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14.08.2020 17:16 Ответить
Приехал курьер, привез отраву для украинских детей и молодежи. Скормить уроду всю партию за раз.
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14.08.2020 17:24 Ответить
Он так отдыхает
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14.08.2020 18:05 Ответить
Отримувачів товару ліквідували?
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14.08.2020 19:06 Ответить
500гр. =1000000 грн. ????????????????
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14.08.2020 19:39 Ответить
Дайте чуваку нормально отдохнуть.
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14.08.2020 22:13 Ответить
А чего ж еще можно было ожидать от человека, который приперся отдыхать в Одессу аж из заграницы...
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14.08.2020 23:09 Ответить
 
 