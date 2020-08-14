У иностранца, прилетевшего на отдых в Одессу, обнаружили более полкилограмма кокаина на сумму около 1 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Более полкилограмма кокаина нашли сотрудники Службы безопасности Украины в туриста из Европы. Именно с таким "багажом" иностранец прилетел на отдых в Одессу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По оперативной информации, оптовую партию "товара" злоумышленник вез по заказу местных наркоторговцев.

Запрещенные вещества правоохранители обнаружили в его личных вещах при осмотре в Одесском международном аэропорту. Наркотики иностранец спрятал в банке из-под энергетиков. Проведенные на месте экспресс-исследования показали, что в пакетах находился кокаин, а также мелкие партии экстази и каннабиса. Стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного рынка" составляет более 1 млн гривен.

Следователи органов безопасности начали уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас иностранец задержан, ему сообщено о подозрении.

Продолжаются следственные действия. Проверяются другие лица, причастные к наркотрафику.

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