Заклеивание автономера пленкой не спасает нарушителей скорости от фиксации камерами, - Билошицкий. ФОТО
Украинские водители не оставляют попыток обмануть камеры автоматической фиксации скорости.
Об этом пишет в Фейсбуке первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.
Он привел в качестве примера водителя автомобиля Toyota, который нарушив скоростной режим и оплатив штраф, решил заклеить номер пленкой, чтобы не попасться на камеру снова.
"Видимо, водитель надеялся, что камеры не распознают номер. Но все хорошо - система распознала номерной знак и водитель получил еще один штраф", - отметил Билошицкий.
Билошицкий также напомнил, что за любые манипуляции с номерными знаками предусмотрена ответственность по ч. 6 ст. 121 КУоАП (штраф 170 грн, а за повторное нарушение - штраф 255 грн или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов с изъятием транспортного средства или без такового).
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Когда уже эти твари перестанут нам в уши ссать?
Чем выше этажность дома - тем больше вероятность убиться при падении с балкона. Балконы запретить! А т.к. могут и из окна выпасть, то и окна запретить!
Спорт запретить, т.к. там очень высокая вероятность получения травм (в т.ч. смертельных)!
Плавать запретить, т.к. много тонут.
Огонь запретить, т.к. сгорают люди в пожарах
И т.д. и т.п.
Где вас таких "умных" делают?
Проверьте...
PS: Прошу прощения за запоздалый ответ, Дела...
Тоді усі машини стануть порушниками.
У людей такі траси через місто на другому-третьому рівнях робляться і швидкість 100.
(Мусора всегда врут, так что всё читать надо наоборот).
«Этот народ по природе склонен к обману, только сильное битье обуздывает его. Я слышал как один русский говорил, что гораздо веселее жить в тюрьме, чем на свободе, если бы только там не было сильного битья. В тюрьме они получают пищу и питье без работы, ровно как и милостыню от благорасположенного к ним народа. На свободе же они ничего не получают. Число бедных здесь очень велико, и живут они самым нищенским образом: я видел как они едят соленые сельди и другие вонючие рыбы. Нельзя найти более вонючей и гнилой рыбы, а они с удовольствием едят ее, похваливая, что она здоровее всякой другой рыбы и свежего кушанья». - Ричард Ченслер, английский путешественник, 1553 г.