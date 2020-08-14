Заклеивание автономера пленкой не спасает нарушителей скорости от фиксации камерами, - Билошицкий. ФОТО

Украинские водители не оставляют попыток обмануть камеры автоматической фиксации скорости.

Об этом пишет в Фейсбуке первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Он привел в качестве примера водителя автомобиля Toyota, который нарушив скоростной режим и оплатив штраф, решил заклеить номер пленкой, чтобы не попасться на камеру снова.

"Видимо, водитель надеялся, что камеры не распознают номер. Но все хорошо - система распознала номерной знак и водитель получил еще один штраф", - отметил Билошицкий.





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Билошицкий также напомнил, что за любые манипуляции с номерными знаками предусмотрена ответственность по ч. 6 ст. 121 КУоАП (штраф 170 грн, а за повторное нарушение - штраф 255 грн или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов с изъятием транспортного средства или без такового).