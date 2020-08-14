ОПЗЖ на новеньких автобусах привезла под ОП "простых жителей" Луганщины качать Зеленского за деньги Кремля, - Сенченко. ФОТО
Под Офис президента Зеленского прибыли автобусы с жителями Луганщины. Их организовала прокремлевская "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Об этом пишет лидер общественного движения и политической партии "Сила права" Андрей Сенченко, передает Цензор.НЕТ.
"На этих ярких почти новеньких автобусах "простые жители" Луганщины приехали под Офис президента "защищать свое право на избрание местной власти". На самом деле это ОПЗЖ за деньги Кремля качает Зеленского. Сразу вспомнились вереницы рабов Рабиновича, каждый день тянувшиеся на акции у Нацбанка", - отмечает Сенченко.
По мнению Сенченко, результатом таких "выборов" станет создание платформы для раскачивания не только власти, но всей страны в интересах Кремля.
"До завершения российской оккупации части территории Донбасса всю полноту ответственности за обеспечение нормальной жизни людей в прифронтовых областях должна взять на себя центральная власть", - резюмирует он.
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Принагідно нагадаю: Безмежна та безкарна влада, хоч медом її намаж, - перетворює Людину в Звіра!
Ответственный за формирование списка кандидатов на местные выборы от "Слуги народа" по Киевской области, депутат ВР Дубинский координирует подаваемые им кандидатуры со структурами ОПЗЖ.
может "качать" в смысле подбрасывать вверх с дикими воплями ура-ура! ?
После таких эпитетов, которых там награждают действующего президента, предыдущий, 5-й, нервно курит в сторонке...
(не смотрю телек... тошнят и шоу и юмор и политговнопомойки)
До речі, фобос - це с грецької страх. Кого боїшся? Чи сам налякати хочеш?
" Тут двом ув'язненим, Зеленському і Бєні давали їсти сало в вихідні!"
корытабюджета.
Правильно,надо голосовать за Петю!При нём кучу коррупционеров посадили!
Аж ни одного...
Мнения / Общество 14-авг, 07:579 2 604 0
«Трудно жить, не работая. Но мы не боимся трудностей!», - подумали некоторые и пошли в народные депутаты.
Сегодня Комітет виборців оценил работу нардепов с января по август. Критериев за основу было взято много.
Например, участие в пленарных заседаниях, в голосования, в посещении заседаний комитетов и тыды.
Итого, лучшие показатели у двух депутатов Европейской Солидарности - у Геращенко и Герасимова, третий - Рахманин из Голоса.
Худшие - у ОПЗЖшников Рабиновича и Бойко.
Также завзято клал болт на работу прославленный волонтёр Арахамия из Слуги Народа.
За шесть месяцев работы пан Рабинович изволили поучаствовать всего лишь в шести процентах голосований. Пан Бойко - в 18-ти.
Арахамия с Юлей Владимировной прогуляли почти половину голосований и больше половины заседаний своих комитетов. Как вы можете заметить, наши уважаемые депутаты работой своей особо не заморачиваются.
Ты вот в офисе своём попробуй прогулять половину рабочего времени за полгода. Знаешь, что будет? Знаешь!
Выгонят тебя натурально на мороз без шапки и выходного пособия. Хотя ты ж даже не сможешь столько прогулять, патамушта никто полгода выбрыки твои терпеть не будет.
Вот мне интересно: этошожтакое? Схерали народные избранники только получив мандат заветный, тут же принялись филонить, увиливать, соплями болеть, похмельями мучатся?
Работка-то, как ни крути, не сильно пыльная. Сиди себе тихо, с бл#дями переписывайся, выясняй за анал и прочие изыски. Или спи. Или в носу ковыряй. Ну дрoчи уже на худой конец. Главное - чтоб на рабочем месте и кнопку чтоб вовремя тыцнуть.
Но нет. И это оху@нно трудная задача за наши с вами деньги.
Кстати, о деньгах Марина Бардина от "Слуги народу" по поводу своих депутатских доходов сообщила:
"У депутатів є:
1. Фонд на виплату зарплати помічникам, який становить суму близько 38 тис. грн;
2. Заробітна плата близько 32 тис. грн;
3. Фонд на депутатські повноваження, який становить близько 38 тис. грн;
4. Компенсації на оренду житла (до 20 тис. грн), витрати на проїзд (7,8 тис. грн), але я їх не отримую, тому точно не можу сказати".
Адексей Гончаренко озвучивал сумму в 60к грн. Деньги, конечно, не ахти какие. Даже спикер Разумков плакался, что "Майбутній депутат парламенту буде отримувати зарплату у 36-37 тисяч гривень, з доплатами - до 50 тисяч гривень - це справедливо? Це гарна зарплата на тлі мінімальної, але недостатня."
И тут я с ним абсолютно согласна.
Поэтому предлагаю Разумкову пойти на работу, которая полностью отвечает его материальным потребностям, а своё место передать тому, кому 50-60 киллогривен - вполне достаточная сумма, чтоб, ****, на работу ходить.
И жрать там козявки, например. Или дрочить, как мы уже говорили.
Потому что шел бы ты нахер, Димася, со своей зарплатной недостаточностью: если прогуливать половину своей работы, то вам и 10к - дохера.
Простым смертным прогульщикам не платят ничего, их увольняют. Кто-то маленький и зелёный, помницца, грозился прогулы в ВР прекратить!
Пресечь на корню! Указ даже писал о прекращении депутатских выплат прогульщикам.
И шо? Помог тебе твой указ, родной?
Срать они хотели и на тебя и на твои указы. И на нас заодно.
Таня Адамс
І що прикметно: Єрмак"Козир" хоче тепер поміняти ЦВК.
"Натан Вершубський: адвокат Віктор Медведчук підставив мене у 1985-му
Інтерв'ю з Натаном (Носоном) Вершубським, одним з останніх в'язнів совісті в СРСР, якого засудили за «крадіжку» книг з синагоги на Подолі" https://www.istpravda.com.ua/articles/2020/08/13/157960/
сперва кормить, расстреливать, сжигать - не многовато ли чести?
http://cenzoriv.net/index.php?name=pages&file=Medvedchuk
Ховались поза межами України Кузьмін, Портнов і Коломойський.
http://cenzoriv.net/index.php?name=articles&op=read&art=146&cat=65
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11952
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11763
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=10843
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11961
http://cenzoriv.net/index.php?name=pages&file=Rabinovich
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11682
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=1844
По мнению Кивы, в Украине через десять дней начнется госпереворот
Одиозный Илья Кива заявил, выступая в эфире телеканала, что Петр Порошенко
Одиозный Илья Кива заявил, выступая в эфире телеканала, что Петр Порошенко финансирует националистические группы, и готовит их к маршу на День независимости. По словам народного депутата от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», этот марш в итоге должен перерасти в противостояние с действующей властью, но это еще не все.
Кива предупредил, что закончиться все может государственным переворотом. В частности, Порошенко предпримет попытку захвата нескольких административных зданий, в том числе, и Офиса президента. После этого он потребует проведения внеочередных выборов - как парламентских, так и президентских.
http://cenzoriv.net/index.php?name=pages&file=Vor
как корабельная сосна.