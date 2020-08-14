ОПЗЖ на новеньких автобусах привезла под ОП "простых жителей" Луганщины качать Зеленского за деньги Кремля, - Сенченко. ФОТО

Под Офис президента Зеленского прибыли автобусы с жителями Луганщины. Их организовала прокремлевская "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом пишет лидер общественного движения и политической партии "Сила права" Андрей Сенченко, передает Цензор.НЕТ.

"На этих ярких почти новеньких автобусах "простые жители" Луганщины приехали под Офис президента "защищать свое право на избрание местной власти". На самом деле это ОПЗЖ за деньги Кремля качает Зеленского. Сразу вспомнились вереницы рабов Рабиновича, каждый день тянувшиеся на акции у Нацбанка", - отмечает Сенченко.

По мнению Сенченко, результатом таких "выборов" станет создание платформы для раскачивания не только власти, но всей страны в интересах Кремля.

"До завершения российской оккупации части территории Донбасса всю полноту ответственности за обеспечение нормальной жизни людей в прифронтовых областях должна взять на себя центральная власть", - резюмирует он.

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