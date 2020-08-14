РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7586 посетителей онлайн
Новости Фото
23 702 98

ОПЗЖ на новеньких автобусах привезла под ОП "простых жителей" Луганщины качать Зеленского за деньги Кремля, - Сенченко. ФОТО

Под Офис президента Зеленского прибыли автобусы с жителями Луганщины. Их организовала прокремлевская "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом пишет лидер общественного движения и политической партии "Сила права" Андрей Сенченко, передает Цензор.НЕТ.

"На этих ярких почти новеньких автобусах "простые жители" Луганщины приехали под Офис президента "защищать свое право на избрание местной власти". На самом деле это ОПЗЖ за деньги Кремля качает Зеленского. Сразу вспомнились вереницы рабов Рабиновича, каждый день тянувшиеся на акции у Нацбанка", - отмечает Сенченко.

ОПЗЖ на новеньких автобусах привезла под ОП простых жителей Луганщины качать Зеленского за деньги Кремля, - Сенченко 01

По мнению Сенченко, результатом таких "выборов" станет создание платформы для раскачивания не только власти, но всей страны в интересах Кремля.

"До завершения российской оккупации части территории Донбасса всю полноту ответственности за обеспечение нормальной жизни людей в прифронтовых областях должна взять на себя центральная власть", - резюмирует он.

Читайте также: Вопросы деоккупации Крыма и Донбасса ни в коем случае нельзя объединять, - Кулеба

ОПЗЖ на новеньких автобусах привезла под ОП простых жителей Луганщины качать Зеленского за деньги Кремля, - Сенченко 02

Зеленский Владимир (21085) Сенченко (265) Донбасс (26958) Оппозиционная платформа - За жизнь (453)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+36
Зеля их любит . Пусть терпит .
показать весь комментарий
14.08.2020 17:29 Ответить
+23
ОПЗЖ - это твари и вражи народа!
показать весь комментарий
14.08.2020 17:41 Ответить
+16
Их соседи по Лугандону уже избрали себе власть, бывшего СБУшника, промышлявшего контрабандой и всё время со странной улыбкой на лице. Приезжие в Киев тоже себе такого хотят, "своего парня, из рабочих"?
показать весь комментарий
14.08.2020 17:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеля их любит . Пусть терпит .
показать весь комментарий
14.08.2020 17:29 Ответить
З Медовим Спасом!
Принагідно нагадаю: Безмежна та безкарна влада, хоч медом її намаж, - перетворює Людину в Звіра!
показать весь комментарий
14.08.2020 18:38 Ответить
ОПЗЖ на новеньких автобусах привезла під ОП "простих мешканців" Луганщини качати Зеленського за гроші Кремля, - Сенченко - Цензор.НЕТ 9898
показать весь комментарий
14.08.2020 19:49 Ответить
Донбасс уже кормил всю Украину, опезежоповские луганчане кормилицы для всего Евросоюза. Блин, выдать им хлебные карточки на военные нормы, пусть вспомнят молодость руссоватники
показать весь комментарий
14.08.2020 23:16 Ответить
прокачивают шмарклю...
Ответственный за формирование списка кандидатов на местные выборы от "Слуги народа" по Киевской области, депутат ВР Дубинский координирует подаваемые им кандидатуры со структурами ОПЗЖ.
показать весь комментарий
14.08.2020 18:40 Ответить
Откуда инфа?
показать весь комментарий
14.08.2020 20:36 Ответить
Их соседи по Лугандону уже избрали себе власть, бывшего СБУшника, промышлявшего контрабандой и всё время со странной улыбкой на лице. Приезжие в Киев тоже себе такого хотят, "своего парня, из рабочих"?
показать весь комментарий
14.08.2020 17:30 Ответить
зачем за деньги кремля качать зеленского?
может "качать" в смысле подбрасывать вверх с дикими воплями ура-ура! ?
показать весь комментарий
14.08.2020 17:32 Ответить
А ты включи на 5 минут какой-нибудь канал Метверчины и послушай, что там говорят про Зеленского.
После таких эпитетов, которых там награждают действующего президента, предыдущий, 5-й, нервно курит в сторонке...
показать весь комментарий
14.08.2020 17:35 Ответить
а ты выключи ))) на фига ото смотреть ))) пищеварение себе только портить )))
показать весь комментарий
14.08.2020 17:42 Ответить
Я же сказал 5 минут, не более.
показать весь комментарий
14.08.2020 17:50 Ответить
пардон! и 5 минут... за жабры (согласен с Вами)
(не смотрю телек... тошнят и шоу и юмор и политговнопомойки)
показать весь комментарий
14.08.2020 17:52 Ответить
А что говорят про Зеленсого на "Прямом"? Неужели хвалят и боготворят? Особенно Поярков и Ганапольский...
показать весь комментарий
14.08.2020 18:32 Ответить
Ну звиняй,лише естафету перейняли від зендоновців говорити фе на владу,та й як опозиції повинна критикувати.А опажопа гадить на того хто її гладить.
показать весь комментарий
14.08.2020 19:10 Ответить
ну так пятый патриот, его по сценарию ругать надо
показать весь комментарий
14.08.2020 19:11 Ответить
Вони ж "Апазіция". Борються з зеленським коломойського, за мервечука- бойка фуйлового.
показать весь комментарий
14.08.2020 17:39 Ответить
Його лохторат. За "новиє ліца " голосували всі як один..
показать весь комментарий
14.08.2020 17:32 Ответить
Щас Сенченка запишут в зелибобики)))
показать весь комментарий
14.08.2020 17:32 Ответить
Что же ты Вова делаешь-в прикормленном регионе,выборы отменил.Кормиться где будем?
показать весь комментарий
14.08.2020 17:39 Ответить
Я из прикормленного региона. И Сенченко тут на стопятьсот процентов прав. Люди у нас не дураки и сейчас самая актуальная политическая местная тема - устоит Зеля или нет перед навалой "кормильщиков", которые нехило всё уже засыпали здесь сахаром и нехило возбуждаются на теме "...уничтожили демократию, люди хотят выборов...". Вот Петя перед прошлыми местными выборами не устоял, сначала отменил и Тука на всех углах орал, что наконец, здесь будет украинская власть. И люди совсем не возражали против этого... А потом быстренько повась-васькался с рыгами( нахрен ему головная боль от проблемного региона?) и ... разрешил, и Тука пельку свою быстренько заткнул. Плоды этого разрешения пожинаем. Может хоть Вова сейчас пошарудит палкой в этом рыговском болоте?
показать весь комментарий
15.08.2020 14:29 Ответить
Привет земляк.Все верно.
показать весь комментарий
15.08.2020 15:55 Ответить
Так и Юля не сидит. Но это не значит , что она не воровка. Не могут никого посадить в стране за воровство, где этим воровством занимались все 6 президентов страны.
показать весь комментарий
14.08.2020 17:42 Ответить
ВА-дай им еще один срок-не все еще,в металл-порезали...
показать весь комментарий
14.08.2020 17:41 Ответить
Буду голосовать за Петю . Не сидит , значит не вор . Ненавижу лицемеров .
показать весь комментарий
14.08.2020 17:41 Ответить
Ахмет теж не сидить..бойко,новинській та інші допи з гепами..мабуть теж чесні люди..беня нарешті теж..
показать весь комментарий
14.08.2020 17:49 Ответить
скоро и зеля будет в этом списке "несидящих" , если большинство на выборах будут принимать участие слабоумные бараны .
показать весь комментарий
14.08.2020 17:52 Ответить
А петю не барани обирали..?🤔
показать весь комментарий
14.08.2020 18:04 Ответить
Зря ты Людей с Майдана баранами назвал .
показать весь комментарий
14.08.2020 18:06 Ответить
Дурень ти, фобос!
До речі, фобос - це с грецької страх. Кого боїшся? Чи сам налякати хочеш?
показать весь комментарий
14.08.2020 18:18 Ответить
Мене влаштує і перший варіант..
показать весь комментарий
14.08.2020 18:23 Ответить
твій кумир має до ідеалів Майдану дуже опосередкований стосунок..не за таку Україну там мріяли..
показать весь комментарий
17.08.2020 21:17 Ответить
патриоты, барыжные....
показать весь комментарий
14.08.2020 19:13 Ответить
Пройдуть роки.... І десь в Айдахо чи у Мені в одній із тюрем буде напис на стіні:
" Тут двом ув'язненим, Зеленському і Бєні давали їсти сало в вихідні!"
показать весь комментарий
14.08.2020 19:23 Ответить
А ты в одной вахте со скрепуном и танюхой работаешь? Ну или в смене, как там у вас...
показать весь комментарий
14.08.2020 18:22 Ответить
Приєднатися хочеш..?
показать весь комментарий
14.08.2020 18:25 Ответить
С чего ты взял? Просто интересуюсь. В одной значится.
показать весь комментарий
14.08.2020 18:29 Ответить
Звісно..ахенти *******..
показать весь комментарий
14.08.2020 18:31 Ответить
ну то и так понятно
показать весь комментарий
14.08.2020 18:32 Ответить
добре, що хоч мову автохтонного населення у вас на конторі розуміють..певно за принципом необхідності знання мови ворога..
показать весь комментарий
17.08.2020 21:22 Ответить
Мафия своих не садит, Меняются только её кланы у корыта бюджета.
показать весь комментарий
14.08.2020 18:44 Ответить
железная логика))
показать весь комментарий
14.08.2020 19:12 Ответить
Её вам обещал зеля .
показать весь комментарий
14.08.2020 19:15 Ответить
кому "нам"??
показать весь комментарий
14.08.2020 19:17 Ответить
Буду голосовать за Петю . Не сидит , значит не вор . Ненавижу лицемеров .

Правильно,надо голосовать за Петю!При нём кучу коррупционеров посадили!
Аж ни одного...
показать весь комментарий
15.08.2020 14:51 Ответить
ОПЗЖ - это твари и вражи народа!
показать весь комментарий
14.08.2020 17:41 Ответить
ОПЗЖ на новеньких автобусах привезла под ОП "простых жителей" Луганщины качать Зеленского за деньги Кремля, - Сенченко - Цензор.НЕТ 3670
показать весь комментарий
14.08.2020 17:52 Ответить
ОПЗЖ - это ********
показать весь комментарий
14.08.2020 17:57 Ответить
нельзя из букв ЖОПЗ сложить "счастье"...
показать весь комментарий
14.08.2020 18:41 Ответить
навіть більше, окрім як слово жопа нічого іншого й не буде
показать весь комментарий
14.08.2020 19:38 Ответить
Дебилов возят,по всей стране.Они даже понять не в состоянии,что не за выборы возят-за чью то "машну"
показать весь комментарий
14.08.2020 17:44 Ответить
Видно, донбасяне, как были безмолвным продажным быдлом, так и остались
показать весь комментарий
14.08.2020 17:52 Ответить
"Гордый Данбасс" всегда готов принять коленно-локтевую позицию за любую "халяву" лишь бы "по багатому".
показать весь комментарий
14.08.2020 18:32 Ответить
Ребята! Не отрежите по линии разграничения даунбасс, потеряете Украину. Вы посмотрите как это кацапское быдло поддерживает эту криминальную партию ОПЗЖ.
показать весь комментарий
14.08.2020 19:44 Ответить
Аваковская мусорская гвардия в малиновых шапках охраняет спокойствие дамбасятского сброда
показать весь комментарий
14.08.2020 17:47 Ответить
Ватный 3ОПЗЖ на новеньких автобусах привезла под ОП "простых жителей" Луганщины качать Зеленского за деньги Кремля, - Сенченко - Цензор.НЕТ 131еМир
показать весь комментарий
14.08.2020 17:52 Ответить
Пєрєгіби демократії..
показать весь комментарий
14.08.2020 17:55 Ответить
У них должно быть порожение в правах на ближайшие 25 лет
показать весь комментарий
14.08.2020 17:57 Ответить
пока оккупировано ОРДЛО остальная часть Луганской и Донецкой области должна быть под властью центральных военных администраций, задачей которых должна быть активная контртеррористическая деятельность, развитие инфраструктуры и защита жителей на сопредельной с руцкими скотами территориях..иначе местные маргиналы, типа шахова и дунаева будут использовать крайнебедственную ситуацию в своих личных интересах.
показать весь комментарий
14.08.2020 17:57 Ответить
«Трудно жить, не работая. Но мы не боимся трудностей!»
Мнения / Общество 14-авг, 07:579 2 604 0

«Трудно жить, не работая. Но мы не боимся трудностей!», - подумали некоторые и пошли в народные депутаты.

Сегодня Комітет виборців оценил работу нардепов с января по август. Критериев за основу было взято много.

Например, участие в пленарных заседаниях, в голосования, в посещении заседаний комитетов и тыды.

Итого, лучшие показатели у двух депутатов Европейской Солидарности - у Геращенко и Герасимова, третий - Рахманин из Голоса.

Худшие - у ОПЗЖшников Рабиновича и Бойко.

Также завзято клал болт на работу прославленный волонтёр Арахамия из Слуги Народа.

За шесть месяцев работы пан Рабинович изволили поучаствовать всего лишь в шести процентах голосований. Пан Бойко - в 18-ти.

Арахамия с Юлей Владимировной прогуляли почти половину голосований и больше половины заседаний своих комитетов. Как вы можете заметить, наши уважаемые депутаты работой своей особо не заморачиваются.

Ты вот в офисе своём попробуй прогулять половину рабочего времени за полгода. Знаешь, что будет? Знаешь!

Выгонят тебя натурально на мороз без шапки и выходного пособия. Хотя ты ж даже не сможешь столько прогулять, патамушта никто полгода выбрыки твои терпеть не будет.

Вот мне интересно: этошожтакое? Схерали народные избранники только получив мандат заветный, тут же принялись филонить, увиливать, соплями болеть, похмельями мучатся?

Работка-то, как ни крути, не сильно пыльная. Сиди себе тихо, с бл#дями переписывайся, выясняй за анал и прочие изыски. Или спи. Или в носу ковыряй. Ну дрoчи уже на худой конец. Главное - чтоб на рабочем месте и кнопку чтоб вовремя тыцнуть.

Но нет. И это оху@нно трудная задача за наши с вами деньги.

Кстати, о деньгах Марина Бардина от "Слуги народу" по поводу своих депутатских доходов сообщила:

"У депутатів є:

1. Фонд на виплату зарплати помічникам, який становить суму близько 38 тис. грн;

2. Заробітна плата близько 32 тис. грн;

3. Фонд на депутатські повноваження, який становить близько 38 тис. грн;

4. Компенсації на оренду житла (до 20 тис. грн), витрати на проїзд (7,8 тис. грн), але я їх не отримую, тому точно не можу сказати".

Адексей Гончаренко озвучивал сумму в 60к грн. Деньги, конечно, не ахти какие. Даже спикер Разумков плакался, что "Майбутній депутат парламенту буде отримувати зарплату у 36-37 тисяч гривень, з доплатами - до 50 тисяч гривень - це справедливо? Це гарна зарплата на тлі мінімальної, але недостатня."

И тут я с ним абсолютно согласна.

Поэтому предлагаю Разумкову пойти на работу, которая полностью отвечает его материальным потребностям, а своё место передать тому, кому 50-60 киллогривен - вполне достаточная сумма, чтоб, ****, на работу ходить.

И жрать там козявки, например. Или дрочить, как мы уже говорили.

Потому что шел бы ты нахер, Димася, со своей зарплатной недостаточностью: если прогуливать половину своей работы, то вам и 10к - дохера.

Простым смертным прогульщикам не платят ничего, их увольняют. Кто-то маленький и зелёный, помницца, грозился прогулы в ВР прекратить!

Пресечь на корню! Указ даже писал о прекращении депутатских выплат прогульщикам.

И шо? Помог тебе твой указ, родной?

Срать они хотели и на тебя и на твои указы. И на нас заодно.

Таня Адамс
показать весь комментарий
14.08.2020 18:05 Ответить
Значить, після того, як ЦВК відмовила у проведенні виборів на прифронтових територіях - зажопи ***** будуть "качать ситуацию". Щоб ЦВК дозволида вибори і на окупованих територіях.
І що прикметно: Єрмак"Козир" хоче тепер поміняти ЦВК.
показать весь комментарий
14.08.2020 18:16 Ответить
Козырь уже продавил ЦВК. Пошли разговоры, что там можно организовывать выборы.
показать весь комментарий
14.08.2020 18:33 Ответить
є інфа, хоча би від якоїсь конкретної особи, хоч би наближеної до ЦВК?
показать весь комментарий
14.08.2020 18:43 Ответить
Читати обовязково совкодрочерам, рашкососам, любителям і сочувствующим ОПЗЖ (мертветчук, рабіновіч)
"Натан Вершубський: адвокат Віктор Медведчук підставив мене у 1985-му
Інтерв‎'‎ю з Натаном (Носоном) Вершубським, одним з останніх в'язнів совісті в СРСР, якого засудили за «крадіжку» книг з синагоги на Подолі" https://www.istpravda.com.ua/articles/2020/08/13/157960/
показать весь комментарий
14.08.2020 18:22 Ответить
куди страшніше те, як мертвечук з ****** злочинствують сьогодні...
показать весь комментарий
14.08.2020 18:29 Ответить
У ЗаЖОПы (Партия Регионов, которая довела страну до войны) есть мощный сторонник, гауляйтер Украины Ермак (он же агент ФСБ по кличке Козырь), который назначает бывших рыгов на гос. должности (Татаров, Кава, Шкарлет и пр.), так что этой преступной группировке пока ничто не грозит.
показать весь комментарий
14.08.2020 18:30 Ответить
их нужно раскачать дубинками, как у бацьки
показать весь комментарий
14.08.2020 18:51 Ответить
Всю цю мерзоту з Жопаблока загнати в товарні вагони для худоби і прямо в Бухенвальд, крематорій там підтримується до речi в доброму техн.станi по сьогоднішній день (нафіга ? це питання ) і спалити все це підкупне брехливе кодло нах !
показать весь комментарий
14.08.2020 18:51 Ответить
100 лет их жечь там?
сперва кормить, расстреливать, сжигать - не многовато ли чести?
показать весь комментарий
14.08.2020 20:00 Ответить
Житие Иуды Виктора Медведчука
http://cenzoriv.net/index.php?name=pages&file=Medvedchuk ОПЗЖ на новеньких автобусах привезла під ОП "простих мешканців" Луганщини качати Зеленського за гроші Кремля, - Сенченко - Цензор.НЕТ 947
показать весь комментарий
14.08.2020 18:56 Ответить
Все би міг пробачити Пороху, але те що він впустив в Україну цю гадину медведчука, ніколи. Це ОПЗЖ ще наробить багато біди в Україні. Це просто фатальна помилка що в нас дозволені проросійські партії і рухи, це приведе країну до катастрофи.(
показать весь комментарий
14.08.2020 19:52 Ответить
а мертвечук нікуди з України і не виїздив.
Ховались поза межами України Кузьмін, Портнов і Коломойський.
показать весь комментарий
14.08.2020 21:04 Ответить
убей гадину!
показать весь комментарий
14.08.2020 21:59 Ответить
КРИМІНАЛЬНИЙ ДОБРОВОЛЕЦЬ
http://cenzoriv.net/index.php?name=articles&op=read&art=146&cat=65 ОПЗЖ на новеньких автобусах привезла під ОП "простих мешканців" Луганщини качати Зеленського за гроші Кремля, - Сенченко - Цензор.НЕТ 1958
показать весь комментарий
14.08.2020 18:57 Ответить
Семейка Медведчука финанасирует Лугандонию
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11952 ОПЗЖ на новеньких автобусах привезла під ОП "простих мешканців" Луганщини качати Зеленського за гроші Кремля, - Сенченко - Цензор.НЕТ 6198
показать весь комментарий
14.08.2020 18:59 Ответить
Иудина роль Виктора Медведчука
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11763
показать весь комментарий
14.08.2020 19:00 Ответить
За какие заслуги Вадим Рабинович два раза сидел в тюрьме и один раз в дурке
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=10843 ОПЗЖ на новеньких автобусах привезла під ОП "простих мешканців" Луганщини качати Зеленського за гроші Кремля, - Сенченко - Цензор.НЕТ 3667
показать весь комментарий
14.08.2020 19:01 Ответить
П*ДАР + П*ДАР = ГЕЙ ПАРАД
показать весь комментарий
14.08.2020 21:59 Ответить
Ну и ссыкуна выбрали 73%, куда смотрели чем думали, имеем теперь ПОЗОР на весь мир
показать весь комментарий
14.08.2020 19:02 Ответить
Вадим Рабинович: нардеп с двумя судимостями
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11961 ОПЗЖ на новеньких автобусах привезла під ОП "простих мешканців" Луганщини качати Зеленського за гроші Кремля, - Сенченко - Цензор.НЕТ 2280
показать весь комментарий
14.08.2020 19:02 Ответить
Рабинович в овечье шкуре ВИДЕО
http://cenzoriv.net/index.php?name=pages&file=Rabinovich ОПЗЖ на новеньких автобусах привезла під ОП "простих мешканців" Луганщини качати Зеленського за гроші Кремля, - Сенченко - Цензор.НЕТ 7484
показать весь комментарий
14.08.2020 19:04 Ответить
Аферист Вадя Рабинович
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11682 ОПЗЖ на новеньких автобусах привезла під ОП "простих мешканців" Луганщини качати Зеленського за гроші Кремля, - Сенченко - Цензор.НЕТ 9694
показать весь комментарий
14.08.2020 19:05 Ответить
Новые автобусы горят особенно ярко.
показать весь комментарий
14.08.2020 19:05 Ответить
История кражи $150 000 000 или как украсть с бюджета
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=1844

ОПЗЖ на новеньких автобусах привезла під ОП "простих мешканців" Луганщини качати Зеленського за гроші Кремля, - Сенченко - Цензор.НЕТ 4418
показать весь комментарий
14.08.2020 19:06 Ответить


По мнению Кивы, в Украине через десять дней начнется госпереворот
ОПЗЖ на новеньких автобусах привезла під ОП "простих мешканців" Луганщини качати Зеленського за гроші Кремля, - Сенченко - Цензор.НЕТ 2321Одиозный Илья Кива заявил, выступая в эфире телеканала, что Петр Порошенко
ОПЗЖ на новеньких автобусах привезла під ОП "простих мешканців" Луганщини качати Зеленського за гроші Кремля, - Сенченко - Цензор.НЕТ 2321Одиозный Илья Кива заявил, выступая в эфире телеканала, что Петр Порошенко финансирует националистические группы, и готовит их к маршу на День независимости. По словам народного депутата от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», этот марш в итоге должен перерасти в противостояние с действующей властью, но это еще не все.
Кива предупредил, что закончиться все может государственным переворотом. В частности, Порошенко предпримет попытку захвата нескольких административных зданий, в том числе, и Офиса президента. После этого он потребует проведения внеочередных выборов - как парламентских, так и президентских.ОПЗЖ на новеньких автобусах привезла під ОП "простих мешканців" Луганщини качати Зеленського за гроші Кремля, - Сенченко - Цензор.НЕТ 9893
показать весь комментарий
14.08.2020 19:37 Ответить
ЗЕ-ЖОПНИКИ НА ЭКСКУРСИЮ ПРИЕХАЛИ....КОГДА ЕЩЕ ШАРА ПОДВЕРНЕТСЯ!!!
показать весь комментарий
14.08.2020 19:07 Ответить
Воровской портал
http://cenzoriv.net/index.php?name=pages&file=Vor

ОПЗЖ на новеньких автобусах привезла під ОП "простих мешканців" Луганщини качати Зеленського за гроші Кремля, - Сенченко - Цензор.НЕТ 840
показать весь комментарий
14.08.2020 19:07 Ответить
Порошенко и мертвечук ноздря в ноздрю идут за симпатии патриотов.Великие люди.
показать весь комментарий
14.08.2020 19:07 Ответить
Наташка Королевская работает
как корабельная сосна.
показать весь комментарий
14.08.2020 19:17 Ответить
Всі зрадники повинні бути або в тюрмі, або знищені
показать весь комментарий
14.08.2020 19:59 Ответить
А между тем дело-то не шуточное ,если Зеленский не поймёт ,что место Медведчука и всей той щоблы на нарах ,дело для него может закончиться оооочень паршиво ,с одной стороны ватные поклонники рюского мира с другой стороны патриотически настроенные граждане которые тоже его не жалуют и парниша запросто может оказаться в этих жерновах с непредсказуемыми для него последствиями.
показать весь комментарий
14.08.2020 20:29 Ответить
Жопоблок опять начинает раскачивать страну. Мало дали им тогда. Я же вам говорил, зверье нужно добивать. Нельзя оставлять подранков
показать весь комментарий
14.08.2020 20:46 Ответить
На два тижні їх в автобусах зачиніть, на карантин.
показать весь комментарий
14.08.2020 21:32 Ответить
сивохины кареша подвалили
показать весь комментарий
14.08.2020 21:55 Ответить
ГОРИ МОСКОВІЯ СИНІМ ПОЛУМ ЯМ І З НЕЮ ВСІ ІЇ РУЦКОМІРСКІЄ АДЕПТИ
показать весь комментарий
14.08.2020 21:57 Ответить
Может пора ШМЕРШ укомплектовывать? А то этот руцкий бред никогда не закончится.
показать весь комментарий
14.08.2020 22:10 Ответить
 
 