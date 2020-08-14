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В сети показали последствия избиения одного из задержанных на акциях протеста в Беларуси. ФОТОрепортаж

В белорусском центре изоляции правонарушителей на переулке Окрестина находятся сотни задержанных на акция протеста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Nexta.

"Пролежать целую ночь в луже крови, и спать стоя - это еще мелочи. По ночам дежурящие под стенами тюрьмы родственники и правозащитники слышат ужасающие звуки пыток, а днем машины скорой помощи одна за одной вывозят людей в больнице. Тела тех людей, которым удалось выйти из места пыток, напоминают одно сплошное месиво", - говорится в сообщении.

"Вот медкарта одного человека: ссадины по всему телу, сотрясение мозга, множественные переломы. А еще, травматическое повреждение прямой кишки (что означает, что человека изнасиловали неизвестным предметом), а также серьезный ушиб половых органов", - отмечает телеграм-канал.

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В сети показали последствия избиения одного из задержанных на акциях протеста в Беларуси 01
В сети показали последствия избиения одного из задержанных на акциях протеста в Беларуси 02
В сети показали последствия избиения одного из задержанных на акциях протеста в Беларуси 03
В сети показали последствия избиения одного из задержанных на акциях протеста в Беларуси 04

Автор: 

Беларусь (7937) избиение (9831) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771)


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Топ комментарии
+32
В ОБСЕ и ПАСЕ надо показать, там любят права человека, пусть заценят
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14.08.2020 17:33 Ответить
+24
мусора не люди, как говорил сегодняшний главный мусор в Украине....
в Беларуси мусорня примерно такая же - под ***** заточеная...
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14.08.2020 17:35 Ответить
+21
Белорусы откормили себе собственного фюрера, и теперь расплачиваются.... Просьба к белорусам: "Имейте совесть, не горланьте на 9 мая, что вы победили фашизм, диктатуру ... Она у вас дома уже 26 лет....Кремлёвская крыса тоже, похоже , у вас в почёте.... Тьфу....
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14.08.2020 17:54 Ответить
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В ОБСЕ и ПАСЕ надо показать, там любят права человека, пусть заценят
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14.08.2020 17:33 Ответить
Как увидел космонавта
- мажь мразину по асфальту.
Если сел в автомашину -
мотай омоновца на шину!
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14.08.2020 17:34 Ответить
Нехай працівники БелАЗ передадуть готову продукцію, що є на заводі, для цих цілей.
Чавити сміття самосвалами - то є добра справа.
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14.08.2020 17:57 Ответить
"Пусть заценят" пусть озаботятся
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14.08.2020 17:41 Ответить
Ґреті Тунберг показати, як два в одному:легку еротику і садо-мазо. Як побої вона не сприйме. Бо переживає лише за тварин.
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14.08.2020 17:49 Ответить
Кто кем является тот за своих и переживает
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14.08.2020 18:08 Ответить
там права афролюдей любят. и вообще права всех подальше, чтоб ничего не делать, а только ***** говорить
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14.08.2020 18:58 Ответить
Там зрозуміло, наші аваківськи садисти у вигляді поліції нічим не відрізняються. Вони так само знущаються над громадянми. Чого тільки варта патрулна полюція..банальне озу
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14.08.2020 17:34 Ответить
Фото є? Чи ти рузге свинота?
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14.08.2020 17:38 Ответить
мусора не люди, как говорил сегодняшний главный мусор в Украине....
в Беларуси мусорня примерно такая же - под ***** заточеная...
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14.08.2020 17:35 Ответить
Дни ватной империи сочтены . Будет движение из Беларуси и Дальнего Востока . Встреча - москва .
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14.08.2020 17:35 Ответить
охолонь - первый раз отметеленого ментовней увидел?
а как да - счастливую жизнь прожил...
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14.08.2020 17:40 Ответить
бъют значит любят.
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14.08.2020 17:37 Ответить
Якась садо-мазохістська любов.
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14.08.2020 17:55 Ответить
а болотным дикоросским холопам нравится.
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14.08.2020 17:56 Ответить
На колір і смак товариш не всяк. 🤔
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14.08.2020 17:58 Ответить
По всей Белорусии чтут подвиг наших дедов победивших фашизм!! Столько памятников и плакатов, будто вчера война закончилась!!!!
Люди- путин , лукашенко , назарбаев и прочие клоуны - это просто жулики!!!! И сколько эту мерзость будут терпеть люди!!! Да сколько можно!!!! Америка нам нужно в НАТО!!!!!!
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14.08.2020 17:37 Ответить
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14.08.2020 17:44 Ответить
Хрень эти плакаты
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14.08.2020 17:44 Ответить
ты просто не знаешь белорусов! они кричат Усатый - питор, но тут же говорят Путин - классный чувак!!!
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15.08.2020 09:58 Ответить
Завжди казав і казатиму: краще такий бардак, як у нас, ніж такий порядок, як у Білорусі.
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14.08.2020 17:42 Ответить
А як з тобою згоден оцей, якому це донесли через сраку, мабуть і уявити неможливо.
А 73,22%, навіть і не уявляють.
Їм от тільки так, напряму доходить.
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14.08.2020 17:46 Ответить
73,22% думают что дубинка у них будет а не по ним.
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14.08.2020 18:10 Ответить
Поцікався, що вони розуміють під словом «думать»....
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14.08.2020 18:28 Ответить
А звідки упевненість, що "донесли", що "доходить" і що "через ср..."?
І чого ліпити де попало оте 73.22?
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17.08.2020 14:01 Ответить
Почему "одного из"?
На фото разве "один из"?
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14.08.2020 17:43 Ответить
В 2014 Турчинов, Ярош, Порошенко, за допомогою Армії, Добробатів і Українців не допустили, щоб в Україні «русскій мір», творив отаке.
Але 21.04.2019, худоба стала іскать пріключєній.
Отаких.
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14.08.2020 17:43 Ответить
Вони відвоювали 70% території Донбасу, захоплені раніше російською армією, і їх лугандонськими шістками.
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14.08.2020 18:32 Ответить
За такою вибірковою логікою можна сказати, що й захопив не *****, а кацапські орки та шахтарі бамбасу.
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14.08.2020 18:49 Ответить
кацапа, знов ти приперлося з методичками від шарія та скабеєвої))
це ж наскільки треба бути тупим кацапом, щоб писати бред про "сдали донбас"
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14.08.2020 18:52 Ответить
там договорняк был! с нашей стороны добробатам не дали взять Донецк, хотя на тот момент было сделать легко, а вот выбить бы наших они уже задолбались! а с той стороны ДыРовцам дали команду не идти дальше, когда они начали наступление за Песками и наши отступали... война эта со стороны правителей пэдро и путлера - чистый фарс! вернее, договорняк у них! и путлеру лугандон это нах не упал, иначе бы как Крым за неделю уже был бы в составе *********...
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15.08.2020 10:01 Ответить
Крим був захоплений, коли Україна ще не відійшла від шоку після Майдану.
Подальші "здачі" - не забувайте, що за проектом "новососія" анексованою мала бути підлога країни. "Здали" так, що у ***** та лугандонців вийшло закріпитися на шматку Донецької та Луганської областей. І що тепер їм робити з отим сухорлявим "приобретением" - ХЗ.
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14.08.2020 18:47 Ответить
Я вам скажу що в 2013-14 роках наші менти були янголами в порівнянні з цими садистами. До Водохрещі 2014 року взагалі бійок серйозних не було ( не рахую розгін студентів). так штовханини, шарпання і трошки мух кийками повідганяли. і все.. А це якась психічна патологія у бел- мусорні. Це справа розгляду ООн і ВОЗ про масовий пмихічний розлад у белоруської мусорні. Може вони під наркотою всі?
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14.08.2020 17:44 Ответить
Нашим мусорам не було видано повного карт-бланшу.
А якби дали команду, як це зробив бульбулятор, то було б таке само.
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17.08.2020 14:05 Ответить
В сети показали последствия избиения одного из задержанных на акциях протеста в Беларуси - Цензор.НЕТ 2351В сети показали последствия избиения одного из задержанных на акциях протеста в Беларуси - Цензор.НЕТ 9787
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14.08.2020 17:47 Ответить
Белорусы откормили себе собственного фюрера, и теперь расплачиваются.... Просьба к белорусам: "Имейте совесть, не горланьте на 9 мая, что вы победили фашизм, диктатуру ... Она у вас дома уже 26 лет....Кремлёвская крыса тоже, похоже , у вас в почёте.... Тьфу....
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14.08.2020 17:54 Ответить
совершенно согласен. и именно обитатели микроскопического мордора сейчас пожинают плоды своей закацапленности. В общем нету к ним жалости и сострадания.
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14.08.2020 17:58 Ответить
👏👏👏👏👏
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14.08.2020 17:59 Ответить
согласен, люди не умеют смотреть в будущее, ходят как бараны на "выборы" и повторяют одно и то же.
понимание приходит когда ОМОН начинает стучать в голову и печень
и все такие, аааа, фашисты!!!! а кто их выбрал, вскормил???
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14.08.2020 18:03 Ответить
Белорусы откормили собственного фюрера, который нравится нашей вате так что они из штанов выпрыгивают.
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14.08.2020 18:12 Ответить
Значит нашу вату надо почаще бить по почкам и по мочевому пузырю.... Чтобы они за Лукашенко не скучали....
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14.08.2020 18:23 Ответить
Вату надо бить по почкам и пузырю утром, в обед и вечером... и два раза ночью. И без всяких если и почему.
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14.08.2020 18:36 Ответить
Все, що треба знати про "українців", які підтримують Таргана.
Коли на словах "ничего не получится" раптом відклеїлася підлога країни:

У мережі показали наслідки побиття одного із затриманих на акціях протесту в Білорусі - Цензор.НЕТ 6246
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14.08.2020 17:59 Ответить
У лахти рідко отримується ввижатись українцями. Це наш козир, а смороду не можуть цього зрозуміти...
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14.08.2020 18:04 Ответить
Завдяки машинному переказу парафія лахтинця в коменти завжди помітний - одразу лінгвістичні борошна та одвірки усіх пологів та видів.
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14.08.2020 18:22 Ответить
«Казацкому роду, нема перекладу !»
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14.08.2020 18:33 Ответить
У мережі показали наслідки побиття одного із затриманих на акціях протесту в Білорусі - Цензор.НЕТ 2363
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14.08.2020 18:36 Ответить
транслейтор їм не допоможе - це факт))
У мережі показали наслідки побиття одного із затриманих на акціях протесту в Білорусі - Цензор.НЕТ 4922
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14.08.2020 18:59 Ответить
та там вообще, кроме корявого машинного перевода, русизм на русизме
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14.08.2020 18:38 Ответить
А це не гугл транслейт, а просто зебіли: знання мови 80 лвл:

У мережі показали наслідки побиття одного із затриманих на акціях протесту в Білорусі - Цензор.НЕТ 9941
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14.08.2020 19:17 Ответить
после таких травм страдают сосуды, нервные отростки, лимфоузлы
в старости сосуды начнут отмирать, гангрена, ампутация...

а космонавт избивавший людей будет еще моложавым и с хорошей гос.пенсией.
и на свободе. рассказывая внукам сказки на ночь.
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14.08.2020 18:00 Ответить
А якщо мусорка знайти і анігілювати?
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14.08.2020 18:19 Ответить
Не ожидал от белорусов такой кацапско - кадыровской жестокости .... Это - психическая патология, так зверствовать....Избивавшие уроды должны быть наказаны....Даже через 10 лет.....
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14.08.2020 18:19 Ответить
Не виключено, що це власне й були кацапи або навіть кадирівці. Кілька аеролаптів за ці дні прибуло на аеродром Замок під Мінськом... Кого на них хії притаскали до Біларусі?
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14.08.2020 18:31 Ответить
А після зґвалтування (навіть дубіналом або пляшкою) багато чоловіків кінчають життя самогубством. Бо це безповоротне безчестя, ще й свої відвернуться - бо півень це півень, як не крути.
Після такого лишається тільки взяти гранату, піти в міліцейський відділок та рвонути себе поруч з ментами...
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14.08.2020 19:21 Ответить
наверное он кричал
"Милиция с Народом"
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14.08.2020 18:11 Ответить
Ничего страшного . до свадьбы заживет !
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14.08.2020 18:17 Ответить
Зато у них сгущенка вкусная
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14.08.2020 18:22 Ответить
Было время, попал в ментовку. Мне всего 20-ть было.
Забрали из-дому, ночью. Обычные менты всего-лишь. Два бугая, под два метра, заставляли отжиматься от пола и куярили ногами и дубинами по бокам, и в камеру на сутки.
Я еле зашёл в квартиру, мать была в ужасе. Сравнивая с чувачком на фото, я в 10-ть раз был синее, от пяток до головы. Вот такие дела. Туда идут, практически, одни садюги, понимая, что безнаказанны в корумпированных странах. В омоне, беркуте, те, вообще отбитые по морали. Не охота это обсуждать. Ничего у белорусов не получится, русский мир, не более.
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14.08.2020 18:32 Ответить
Нізащо?
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14.08.2020 18:37 Ответить
З дому, вночі? А нафіга взагалі двері відкрили?
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14.08.2020 18:52 Ответить
Не клевещите на всех ментов, Джамал не таков.
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14.08.2020 19:22 Ответить
Это кожная сыпь, симптомы аллергии на русский мир.
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14.08.2020 18:34 Ответить
Просто шок, бацка ***** оказался
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14.08.2020 19:26 Ответить
А тому що - "NEXTA"!
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14.08.2020 19:44 Ответить
ОМОН здесь непричем, это оппозиционеры самоизбились - замминистра МВД Беларуси.
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14.08.2020 22:27 Ответить
 
 