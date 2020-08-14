В сети показали последствия избиения одного из задержанных на акциях протеста в Беларуси. ФОТОрепортаж
В белорусском центре изоляции правонарушителей на переулке Окрестина находятся сотни задержанных на акция протеста.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Nexta.
"Пролежать целую ночь в луже крови, и спать стоя - это еще мелочи. По ночам дежурящие под стенами тюрьмы родственники и правозащитники слышат ужасающие звуки пыток, а днем машины скорой помощи одна за одной вывозят людей в больнице. Тела тех людей, которым удалось выйти из места пыток, напоминают одно сплошное месиво", - говорится в сообщении.
"Вот медкарта одного человека: ссадины по всему телу, сотрясение мозга, множественные переломы. А еще, травматическое повреждение прямой кишки (что означает, что человека изнасиловали неизвестным предметом), а также серьезный ушиб половых органов", - отмечает телеграм-канал.
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- мажь мразину по асфальту.
Если сел в автомашину -
мотай омоновца на шину!
Чавити сміття самосвалами - то є добра справа.
Пусть заценят" пусть озаботятся *****говорить
в Беларуси мусорня примерно такая же - под ***** заточеная...
а как да - счастливую жизнь прожил...
Люди- путин , лукашенко , назарбаев и прочие клоуны - это просто жулики!!!! И сколько эту мерзость будут терпеть люди!!! Да сколько можно!!!! Америка нам нужно в НАТО!!!!!!
А 73,22%, навіть і не уявляють.
Їм от тільки так, напряму доходить.
І чого ліпити де попало оте 73.22?
На фото разве "один из"?
Але 21.04.2019, худоба стала іскать пріключєній.
Отаких.
це ж наскільки треба бути тупим кацапом, щоб писати бред про "сдали донбас"
Подальші "здачі" - не забувайте, що за проектом "новососія" анексованою мала бути підлога країни. "Здали" так, що у ***** та лугандонців вийшло закріпитися на шматку Донецької та Луганської областей. І що тепер їм робити з отим сухорлявим "приобретением" - ХЗ.
А якби дали команду, як це зробив бульбулятор, то було б таке само.
понимание приходит когда ОМОН начинает стучать в голову и печень
и все такие, аааа, фашисты!!!! а кто их выбрал, вскормил???
Коли на словах "ничего не получится" раптом відклеїлася підлога країни:
в старости сосуды начнут отмирать, гангрена, ампутация...
а космонавт избивавший людей будет еще моложавым и с хорошей гос.пенсией.
и на свободе. рассказывая внукам сказки на ночь.
Після такого лишається тільки взяти гранату, піти в міліцейський відділок та рвонути себе поруч з ментами...
"Милиция с Народом"
Забрали из-дому, ночью. Обычные менты всего-лишь. Два бугая, под два метра, заставляли отжиматься от пола и куярили ногами и дубинами по бокам, и в камеру на сутки.
Я еле зашёл в квартиру, мать была в ужасе. Сравнивая с чувачком на фото, я в 10-ть раз был синее, от пяток до головы. Вот такие дела. Туда идут, практически, одни садюги, понимая, что безнаказанны в корумпированных странах. В омоне, беркуте, те, вообще отбитые по морали. Не охота это обсуждать. Ничего у белорусов не получится, русский мир, не более.