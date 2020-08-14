В сети показали последствия избиения одного из задержанных на акциях протеста в Беларуси. ФОТОрепортаж

В белорусском центре изоляции правонарушителей на переулке Окрестина находятся сотни задержанных на акция протеста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Nexta.

"Пролежать целую ночь в луже крови, и спать стоя - это еще мелочи. По ночам дежурящие под стенами тюрьмы родственники и правозащитники слышат ужасающие звуки пыток, а днем машины скорой помощи одна за одной вывозят людей в больнице. Тела тех людей, которым удалось выйти из места пыток, напоминают одно сплошное месиво", - говорится в сообщении.

"Вот медкарта одного человека: ссадины по всему телу, сотрясение мозга, множественные переломы. А еще, травматическое повреждение прямой кишки (что означает, что человека изнасиловали неизвестным предметом), а также серьезный ушиб половых органов", - отмечает телеграм-канал.



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