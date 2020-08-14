У дома правительства в Минске проходит многотысячный митинг, ОМОН опустил щиты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Несколько тысяч работников Минского тракторного завода объявили забастовку и колонной пришли к Дому правительства на площади Независимости в Минске. ОМОН в знак солидарности опустил щиты, протестующие обнимают силовиков.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".
Тысячи рабочих Минского тракторного завода прошли маршем в центр города и дошли до здания правительства на площади Независимости. Когда люди прибыли на площадь, Красный костел, расположенный здесь же, начал бить в колокола.
Протестующие скандируют "выходи" и требуют диалога с властью. Там с ними соединилась колонна протестующих против милицейского насилия.
Участники акции решили сесть на землю, чтобы выразить свои мирные намерения.
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Охраняющие здание 10 сотрудников ОМОН опустили щиты в знак солидарности с протестующими, участники демонстрации обнимались с ними.
Позднее к зданию правительства прибыли еще 20 омоновцев. Они оттеснили люди на расстояние около 100 метров от здания и просят людей разойтись. Демонстранты отвечают: "Мы везде".
Милиционеры заявляют, что люди могут стоять у здания правительства "сколько хотят", а ОМОН не будет применять силу первым.
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Спецтехника и водометы уехали с площади Независимости и от Дома правительства.
Демонстрация рабочих МТЗ выдвинулась с завода днем в пятницу после того как они объявили забастовку. К ним прибыл премьер-министр премьер-министр Беларуси Роман Головченко, однако он отказался общаться с бастующими в присутствии журналистов.
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Їв би ти дулєсо з маком, а не картоплєсо,
Якби нє бил мой бабуся родом із Одєсо...
-------- Хер бы они опускали щиты, если бы начальство не намекало, что так можно.
Это как наши щиты за автобусом аккуратно сложила, чтобы саакашисты их спокойно забрали
Даже те предприятия, которые пока в госсобственности, в основном управляются олигархатом.
Так что в идейном плане у нас забастовки бессмысленны.
А при становлении новой системы власти во многих странах бывшего соц.лагеря
именно оно возглавляли сопротивление режиму ,к примеру ,в Польше.
Там где большие трудовые коллективы ,это наиболее действенно.
Но нам и с профсоюзами не повезло ,они от совка перешли на сторону януковича ,а сейчас вообще еле живы и толку от них никакого.
Так ось, шановний, нехай я дурак, та я не мудак і не ватне бидло.
Им нужно вовремя собрать картоху, поделиться с нею с кацапом, в ответ получить газ в камфорку.
И всё.
Имя им - колхоз.
И этот колхоз останется при новом председателе.
пророссийская. Уберут Лукашенко придёт ставленник кремля Цепкало.
https://twitter.com/cynicarea
Уголок циника
@cynicarea
https://twitter.com/cynicarea/status/1294293568853553154
За несколько дней выяснилось, что тысячи беларусов готовы получить писды за свободу. Когда они будут готовы дать писды за свободу, режим падёт !
5% считают, что умеют думать
Остальные не хотят думать в принципе.
Рабам не нужна свобода, рабам нужен новый хозяин)
Потому , что кто-то (здоровый лось) бил женщин-депутатов бутылкой , а кто-то бил жирного паркетно-генерала со слоем коррупционных накоплений на свиной шее !
Далі що ?
Ну как что? Главное "Луку геть" А затем - демократия, свобода, гласность. Знакомые слова?) Белорусы пройдут свой путь "лихих 90х". Предприятия обанкротят, скупят. Закономерные массовые сокращения. Половина учителей, медиков, рабочих (того же Белаза) пойдут торговать на рынки, это в лучшем случае. Да, у них еще земля отличная. У нас хоть в свое время, каким-то чудом распаевали между людьми, там скупят за гроши все. Ну много будет ништяков... Кто думает, что через 5-7 лет Беларусь станет Швейцарией, Лихтенштейном, Монако.... скажу сразу, к психиатру. Кстати, можно делать ставки на то, чей особняк первым появится в Беловежской пуще, Вексельберга, Фридмана, Ротенберга или.... в рашке хватает желающих дышать чистым воздухом за копейки
Охренетьььььььь......
То в Украине Америка воюет с Росией,теперь Запад с Путиным,а себры ни при чем...
Боже,Боже....пойдите,обьясните этим людям на площади, что то Запад виноват,что у них такое...Луку выгнать не могут всем миром.Запад виноват,что их бьют.
Хоть паржом усі разом.
Учитывая его многолетний опыт политической проституции, нельзя верить ни одному его слову.
...А далі !?
...
Белорусы - молодцы, всё делают правильно.
А Лука - упырь и прихвостень Х..ла. И он сбежит в Ростов к нашему Овощу
Его применяют для сговорчивости.
Только "Геть Лукашенко ! "
А кого вместо него предложит народ Беларуси ? Может путина ?
И тогда у нас будет 1000 км границы с россией ?
Наш Майдан был чётко протестом против сворачивания януковичем курса на Европу ,
а затем также протестом против избиения наших детей.
А что здесь ?