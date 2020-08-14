У дома правительства в Минске проходит многотысячный митинг, ОМОН опустил щиты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Несколько тысяч работников Минского тракторного завода объявили забастовку и колонной пришли к Дому правительства на площади Независимости в Минске. ОМОН в знак солидарности опустил щиты, протестующие обнимают силовиков.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

Тысячи рабочих Минского тракторного завода прошли маршем в центр города и дошли до здания правительства на площади Независимости. Когда люди прибыли на площадь, Красный костел, расположенный здесь же, начал бить в колокола.

Протестующие скандируют "выходи" и требуют диалога с властью. Там с ними соединилась колонна протестующих против милицейского насилия.

Участники акции решили сесть на землю, чтобы выразить свои мирные намерения.

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Охраняющие здание 10 сотрудников ОМОН опустили щиты в знак солидарности с протестующими, участники демонстрации обнимались с ними.

Позднее к зданию правительства прибыли еще 20 омоновцев. Они оттеснили люди на расстояние около 100 метров от здания и просят людей разойтись. Демонстранты отвечают: "Мы везде".

Милиционеры заявляют, что люди могут стоять у здания правительства "сколько хотят", а ОМОН не будет применять силу первым.

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Спецтехника и водометы уехали с площади Независимости и от Дома правительства.

Демонстрация рабочих МТЗ выдвинулась с завода днем в пятницу после того как они объявили забастовку. К ним прибыл премьер-министр премьер-министр Беларуси Роман Головченко, однако он отказался общаться с бастующими в присутствии журналистов.

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