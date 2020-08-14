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Новости Фото Революция в Беларуси
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У дома правительства в Минске проходит многотысячный митинг, ОМОН опустил щиты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Несколько тысяч работников Минского тракторного завода объявили забастовку и колонной пришли к Дому правительства на площади Независимости в Минске. ОМОН в знак солидарности опустил щиты, протестующие обнимают силовиков.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

Тысячи рабочих Минского тракторного завода прошли маршем в центр города и дошли до здания правительства на площади Независимости. Когда люди прибыли на площадь, Красный костел, расположенный здесь же, начал бить в колокола.

У дома правительства в Минске проходит многотысячный митинг, ОМОН опустил щиты 01У дома правительства в Минске проходит многотысячный митинг, ОМОН опустил щиты 02У дома правительства в Минске проходит многотысячный митинг, ОМОН опустил щиты 03

Протестующие скандируют "выходи" и требуют диалога с властью. Там с ними соединилась колонна протестующих против милицейского насилия.

Участники акции решили сесть на землю, чтобы выразить свои мирные намерения.

У дома правительства в Минске проходит многотысячный митинг, ОМОН опустил щиты 04У дома правительства в Минске проходит многотысячный митинг, ОМОН опустил щиты 05У дома правительства в Минске проходит многотысячный митинг, ОМОН опустил щиты 06

Читайте на Цензор.НЕТ: МВД Беларуси объявило в розыск основателя оппозиционного телеграм-канала Nexta Путило. ФОТО

Охраняющие здание 10 сотрудников ОМОН опустили щиты в знак солидарности с протестующими, участники демонстрации обнимались с ними.

У дома правительства в Минске проходит многотысячный митинг, ОМОН опустил щиты 07У дома правительства в Минске проходит многотысячный митинг, ОМОН опустил щиты 08У дома правительства в Минске проходит многотысячный митинг, ОМОН опустил щиты 09

Позднее к зданию правительства прибыли еще 20 омоновцев. Они оттеснили люди на расстояние около 100 метров от здания и просят людей разойтись. Демонстранты отвечают: "Мы везде".

Милиционеры заявляют, что люди могут стоять у здания правительства "сколько хотят", а ОМОН не будет применять силу первым.

Также на Цензор.НЕТ: Зверства белорусского ОМОНа: жуткие кадры пыток задержанных. ФОТОрепортаж

Спецтехника и водометы уехали с площади Независимости и от Дома правительства.

У дома правительства в Минске проходит многотысячный митинг, ОМОН опустил щиты 10У дома правительства в Минске проходит многотысячный митинг, ОМОН опустил щиты 11У дома правительства в Минске проходит многотысячный митинг, ОМОН опустил щиты 12

Демонстрация рабочих МТЗ выдвинулась с завода днем в пятницу после того как они объявили забастовку. К ним прибыл премьер-министр премьер-министр Беларуси Роман Головченко, однако он отказался общаться с бастующими в присутствии журналистов.

Читайте также: Белорусские силовики нашли в протестах "украинский след" и портрет Бандеры. ФОТО

Автор: 

Беларусь (7937) протест (5870) Минск (1562)


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Топ комментарии
+46
Вчера это зверье их мутузило беспощадно. Сегодня они с этим зверьем обнимашки устраивают. Чего я тут не понимаю?
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14.08.2020 19:33 Ответить
+42
На мою думку білоруси і не хочуть в Європу, вони хочуть бути і дальше "совком", тільки вже без Луки.
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14.08.2020 19:37 Ответить
+38
У дома правительства в Минске проходит многотысячный митинг, ОМОН опустил щиты - Цензор.НЕТ 4729
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14.08.2020 19:34 Ответить
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Страница 3 из 3
Ментов в кайданы надо и в СИЗО, а не обниматься с псами преступника фюрера.
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14.08.2020 20:05 Ответить
Хочу верить и не могу . Когда свыня потапталась по героям . ВЫНОСИТЕ ВСЕХ . Берите опыт . Не доверяйте мародерам .
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14.08.2020 20:08 Ответить
Обнімашкі с омоном- все змішалось у головах людей , Юля як картинка з квіточками ментам на першому майдані проти ставленика уХйла Януковича, страшілкі від ********** за роки пропогандоніїї про наші Майдани... Їм ще лікуватись й лікуватись ...
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14.08.2020 20:14 Ответить
https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова @luiza4kaLova_

https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_
https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_

Їв би ти дулєсо з маком, а не картоплєсо,

Якби нє бил мой бабуся родом із Одєсо...
-------- Хер бы они опускали щиты, если бы начальство не намекало, что так можно.
Это как наши щиты за автобусом аккуратно сложила, чтобы саакашисты их спокойно забрали
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14.08.2020 21:04 Ответить
Я уже понял,чему украинцы могут поучится у белорусов,это забастовка.У нас с этим делом как то не сложилось.Даже в революции 2004 и 2014 года не припомню ни одного бастующего предприятия.Вот революцию организовать,это да,это мы могем,а вот что бы бастануть организованно,массово и масштабно по всей стране,этого ни-за ЧТО,нихт,нет,ни в коем случа.Это сколько же бабла кожный наш олигарх потеряет.Просто кошмар,кошмар.
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14.08.2020 20:12 Ответить
У нас сенсу нема в страйку,бо майже всі підприємства в приватній власності,і страйк вийде проти власника,а не за ідею.В Білорусі інша ситуація-все державне,і страйк приносить збиток в першу чергу державі.
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14.08.2020 20:16 Ответить
Все именно так.
Даже те предприятия, которые пока в госсобственности, в основном управляются олигархатом.
Так что в идейном плане у нас забастовки бессмысленны.
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14.08.2020 20:52 Ответить
Как раз идеи в забастовках могут быть самые разнообразные.Это как и экономические убытки владельцев отдельных предприятий,так и убытки экономики всего государства в целом,через падения производства,бюджетных платежей,и коллапса банковской системы(если в забастовку включаются работники банков).Чем же это не идея в борьбе против несправедливой государственной системы,как коллапс экономики и банковского сектора?Любое государство опирается на свои силовые структуры,которые любят хорошо покушать,и которым надо хорошо платить.А если платить будет не с чего,то ...?То цель забастовки будет достигнута,если конечно эта забастовка будет массовой и всеобщей.
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14.08.2020 22:03 Ответить
У нас по существу нет профсоюзов ,только осколки советского прошлого.
А при становлении новой системы власти во многих странах бывшего соц.лагеря
именно оно возглавляли сопротивление режиму ,к примеру ,в Польше.
Там где большие трудовые коллективы ,это наиболее действенно.
Но нам и с профсоюзами не повезло ,они от совка перешли на сторону януковича ,а сейчас вообще еле живы и толку от них никакого.
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15.08.2020 10:38 Ответить
Профсоюзы у нас есть,но они и их лидеры все куплены нашими олигархами с потрохами,например как Волынец,сын которого был успешно пристроен папиком на хлебную должность в компанию Ахметова.И "не везти" нам будет до тех пор,пока в Украине существуют олигархи,которые своими бабками и медиа формируют систему политической власти.
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15.08.2020 13:45 Ответить
Какая нах забастовка иллюзионист, начинаются песни о белой одежде.
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15.08.2020 19:17 Ответить
Тут вийти на ту площу і в матюкальник спитати - ЧИЙ КРИМ?. І дивитись на реакцію та поведінку. І усе стане зрозуміло, хто про що, за що, та де.
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14.08.2020 20:13 Ответить
Редкий дурак .
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14.08.2020 20:16 Ответить
Я теж вірив в них, мабудь десь в душі і вірую, але. Спілкуюсь з друзяками звідтов. Протести протестами, так треба, давно. Та тільки більшість таки за рашку. А усі кандидати промазані кремлядською мазутою. Плюс до усього, пом'ятаєте одного з конкурентів луки? Куди воно чухнуло зразу? А потім оброблений в Київ приперлось.
Так ось, шановний, нехай я дурак, та я не мудак і не ватне бидло.
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14.08.2020 20:29 Ответить
Дякуємо за самокритику.
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14.08.2020 20:30 Ответить
наверно свыня .
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14.08.2020 20:17 Ответить
Осьо одне як заявляє: "https://censor.net/news/3213683/***********************************************************
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14.08.2020 20:48 Ответить
Беларусам пофиг, чей Крым, сколько больниц кацапы разгромили в Сирии. Они не заморачиваются по поводу приднестровья, абхазии и юж. осетии.
Им нужно вовремя собрать картоху, поделиться с нею с кацапом, в ответ получить газ в камфорку.
И всё.
Имя им - колхоз.
И этот колхоз останется при новом председателе.
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14.08.2020 20:58 Ответить
Тут и спрашивать не надо ,ответят ,что российский. Оппозиция в Белоруси
пророссийская. Уберут Лукашенко придёт ставленник кремля Цепкало.
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15.08.2020 15:15 Ответить
Хочу верить и не могу . Когда свыня потапталась по героям . ВЫНОСИТЕ ВСЕХ . Берите опыт . Не доверяйте мародерам .
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14.08.2020 20:14 Ответить
Та ми тобі й не довіряєм.
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14.08.2020 20:28 Ответить
вони пожили класно як сало в мишоловці у уХйла !!! Нажилися видать...
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14.08.2020 20:24 Ответить
Иди, лаптеногий, на йух, здесь бояры нет.
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14.08.2020 23:35 Ответить
https://twitter.com/cynicarea
https://twitter.com/cynicarea

Уголок циника

@cynicarea

https://twitter.com/cynicarea/status/1294293568853553154

За несколько дней выяснилось, что тысячи беларусов готовы получить писды за свободу. Когда они будут готовы дать писды за свободу, режим падёт !
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14.08.2020 20:22 Ответить
2% умеют думать
5% считают, что умеют думать
Остальные не хотят думать в принципе.
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14.08.2020 20:28 Ответить
На коленях перед ментами?
Рабам не нужна свобода, рабам нужен новый хозяин)
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14.08.2020 20:25 Ответить
Нет там нашего Парасюка. Какой диалог с проигравшим все диктатором, по указке которого избивали и пытали людей. Только полная капитуляция. Иначе оно ещё мимикрирует, поражение своё не признаёт , как и фальсификации. Получите результат без результата. Навешает лапши и останется править ещё один срок
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14.08.2020 20:26 Ответить
Парасюк лучший депутат прошлого созыва , благодаря его ногам .
Потому , что кто-то (здоровый лось) бил женщин-депутатов бутылкой , а кто-то бил жирного паркетно-генерала со слоем коррупционных накоплений на свиной шее !
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15.08.2020 12:40 Ответить
Чем это чмо , ударившее Александру Владимировну , отличается от белорусского ОМОНа? На мой взгляд, ничем.
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15.08.2020 14:25 Ответить
У білорусів у головах таракани. Огидно. Нічого путнього там не буде. Бастують на колінах і мусорів обнімають. Тьху, чмо.
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14.08.2020 20:27 Ответить
не зазнавайся, бо ми ще свою війну не виграли.
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14.08.2020 20:54 Ответить
Ну на колінах я не стою. Ні перед ким. І не збираюсь.
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14.08.2020 21:01 Ответить
Ну, і ?
Далі що ?
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14.08.2020 20:27 Ответить
Зараз їм призначать нового пашиняна і всі розійдуться жити в щасливій прокацапщеній Білорусі.
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14.08.2020 21:44 Ответить
Похоже оппозиция пророссийская и это не наш Майдан.
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15.08.2020 10:42 Ответить
https://censor.net/user/165058 Ну, і ? Далі що ?

Ну как что? Главное "Луку геть" А затем - демократия, свобода, гласность. Знакомые слова?) Белорусы пройдут свой путь "лихих 90х". Предприятия обанкротят, скупят. Закономерные массовые сокращения. Половина учителей, медиков, рабочих (того же Белаза) пойдут торговать на рынки, это в лучшем случае. Да, у них еще земля отличная. У нас хоть в свое время, каким-то чудом распаевали между людьми, там скупят за гроши все. Ну много будет ништяков... Кто думает, что через 5-7 лет Беларусь станет Швейцарией, Лихтенштейном, Монако.... скажу сразу, к психиатру. Кстати, можно делать ставки на то, чей особняк первым появится в Беловежской пуще, Вексельберга, Фридмана, Ротенберга или.... в рашке хватает желающих дышать чистым воздухом за копейки
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15.08.2020 09:09 Ответить
Не так і багато народу судячи по фото. В Україні були мільйони, а там тисяч з десять від сили. Тому стурбований ситуацією, але скоріш за все буде заколот, і СЗР РФ не віддасть Білорусь, а ординці і самі ласі щось віджати. Хоч і Лукашенку вже політична труба, і щоб він не розділив долю Чаушеску, йому дійсно потрібно об'явити нові вибори і достойних кандидатів без зовнішньої агентури. От тоді у нього залишиться шанс побути пенсіонером, а Білорусі буде труба у будь-якому разі, її жде тотальне розкрадання власності, просто авторитаризм Лукашенка від цього мародерства їх захищав.
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14.08.2020 20:28 Ответить
Путін і Захід б'ються, а сябрів чуби тріщать.
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14.08.2020 20:35 Ответить
Когда уже дураки переведуться...
Охренетьььььььь......
То в Украине Америка воюет с Росией,теперь Запад с Путиным,а себры ни при чем...
Боже,Боже....пойдите,обьясните этим людям на площади, что то Запад виноват,что у них такое...Луку выгнать не могут всем миром.Запад виноват,что их бьют.
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14.08.2020 21:54 Ответить
Білоруси, після вусатого таргана вибирайте в президенти Вадіка Галигіна. Буде прикольно!
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14.08.2020 20:35 Ответить
Геніальна ідея!!!

Хоть паржом усі разом.
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14.08.2020 20:43 Ответить
Або ж хоч не одні ми дебілами виглядатимемо...
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14.08.2020 20:48 Ответить
Ги-ги... Діалог ********* ні про що, але бубочку обісрали. Маладца.
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15.08.2020 01:10 Ответить
Главное, что ты своего ссаныча уже бубочкой величаешь)))
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15.08.2020 09:51 Ответить
когда конец эпохи бедности ЗЕбил, скольо оещё ждать покращень и рехворм от твоего ЗЕкловуна ватного? Дать ему ещё 100 дней ЗЕбил??
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15.08.2020 11:44 Ответить
Очень похоже, что Лукашенко поменял тактику. Вместо террора хочет людей просто надурить.
Учитывая его многолетний опыт политической проституции, нельзя верить ни одному его слову.
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14.08.2020 20:39 Ответить
все проще. Силовики отказались применять силу, а Лука сидит обоссавшийся в каком-нибудь бункере.
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14.08.2020 21:08 Ответить
Надеюсь, что так. Но пока он проигрывает, но не проиграл. Все-таки силовики пока на его стороне. Пока не будет проплывающего трупа, все может ещё быть переиграно.
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14.08.2020 21:11 Ответить
забился тараканом в сортире путинского бункера...
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14.08.2020 21:21 Ответить
Можна вважати, шо білоруська революція закінчилась. Почались народні гуляння з піснями-трясками та поцілушичками-обіймашичками.
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14.08.2020 20:45 Ответить
Стокгольмский синдром у белорусов. ОМОН несколько дней избивал мирных граждан, а когда увидел ,что поднялась вся страна,решил,что милиция с народом. Может правда некоторых ментов совесть замучила? Лучше поздно, чем никогда.
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14.08.2020 20:47 Ответить
Буває таке, в моєму селі в 2014 році беркутівець прийшов в неділю до церкви став на коліна перед народом, покаявся та просив пробачення, але то була Львівщина.
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14.08.2020 21:08 Ответить
это очень сильный поступок.
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14.08.2020 21:10 Ответить
Було й таке.Теж зі Львівщини беркутовець.Але то поодинокі випадки
Біля будинку уряду в Мінську відбувається багатотисячний мітинг, ОМОН опустив щити - Цензор.НЕТ 9064
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14.08.2020 21:28 Ответить
После майдана помню один депутат регионал плакал и каялся. Мирошниченко. А потом прекрасно опять вписался в ту же команду под новой вывеской. Как говорится, горбатого могла исправит. Бывают мгновения прозрения, но они мимолётны
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15.08.2020 07:58 Ответить
там омон из-за поребрика, скорее всего завезли
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15.08.2020 01:06 Ответить
Біля будинку уряду в Мінську відбувається багатотисячний мітинг, ОМОН опустив щити - Цензор.НЕТ 3189
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14.08.2020 20:53 Ответить
Обнимашки с убийцами и палачами. Какой-то испанский стыд...
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14.08.2020 20:54 Ответить
ПС )........Наші теж спочатку квіточки та пирижки *беркутам * носили .
...А далі !?

...Біля будинку уряду в Мінську відбувається багатотисячний мітинг, ОМОН опустив щити - Цензор.НЕТ 1577
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14.08.2020 20:56 Ответить
Далі втрутились кацапи...
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14.08.2020 21:03 Ответить
Боты! Идите в жопу!
Белорусы - молодцы, всё делают правильно.
А Лука - упырь и прихвостень Х..ла. И он сбежит в Ростов к нашему Овощу
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14.08.2020 21:20 Ответить
щаз должен план Б начаться.Для сплочения нации ......
Его применяют для сговорчивости.
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14.08.2020 22:36 Ответить
терпилы, их день назад убивали на улице и в участках, а они этих мусоров обнимают, когда надо их сравнивать с землей и сжигать, завтра мусора ******** их еще больше, потому что последствий от зверст в итоге 0
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14.08.2020 22:54 Ответить
якесь ********
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14.08.2020 23:24 Ответить
Какой идиотизм! Омоновцы их избивали, пытали, насиловали, а они идиоты их обнимают... Может ещё и спасибо им скажете??? Больные на голову! У вас рабство в геноме и вам так далеко до украинцев!
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14.08.2020 23:51 Ответить
Стокгольмский синдром у белорусов. ОМОН несколько дней избивал мирных граждан, а когда увидел ,что поднялась вся страна,решил,что милиция с народом. Может правда некоторых ментов совесть замучила? Лучше поздно, чем никогда.
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15.08.2020 00:23 Ответить
Их избивал Московский ОМОН и обнимашки с белорусским ОМОНОМ.
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15.08.2020 08:21 Ответить
рассказывай еще
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15.08.2020 08:25 Ответить
Мда... А ось і колінний бунт... Вчора ці фашисти їх палками забивали, а ці тепер з ними селфачки роблять в обнімочку...
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15.08.2020 08:51 Ответить
Фигнёй маются. Омоновцев пора не обнимать, не бить даже, а тупо убивать.
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15.08.2020 10:24 Ответить
Нет ни внятных требований ,ни лидера.
Только "Геть Лукашенко ! "
А кого вместо него предложит народ Беларуси ? Может путина ?
И тогда у нас будет 1000 км границы с россией ?
Наш Майдан был чётко протестом против сворачивания януковичем курса на Европу ,
а затем также протестом против избиения наших детей.
А что здесь ?
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15.08.2020 10:49 Ответить
Вата против ваты. Трахала жаба гадюку.
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15.08.2020 10:55 Ответить
Лукашенко в последнее время слишком много пи**ел на рашку. Путин решил напомнить председателю что он пустое место.
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15.08.2020 12:30 Ответить
Да вообще-то так всегда заканчивается с теми, кто засиделся. Ну и посадят вместо него что-то бесполезное и бес-головое, чтобы сделать какую-то деградирующую ерунду, типо Украину. Ну, это дело беларусов. Мнение народа надо уважать, хоть оно и, в большинстве, ведет к его разложению.
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15.08.2020 17:02 Ответить
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