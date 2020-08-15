Скорая перевернулась в Одессе в результате ДТП, пострадали два человека. ФОТО
В Суворовском районе Одессы в пятницу, 14 августа, легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи, пострадал медик.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одессы, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня около 14 часов на перекрестке улицы Черноморского казачества и сквера "Красный" водитель Volkswagen не предоставил преимущество скорой, которая двигалась с включенными проблесковыми маячками, и допустил с ней столкновение. Карета скорой помощи перевернулась", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате аварии телесные повреждения получили 21-летний водитель скорой и 22-летний фельдшер, которого доставили в больницу. Водителю Volkswagen госпитализация не понадобилась.
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+2 Димитрий CrimeaBandera
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Культура вождения стремится к нулю.
Я всегда пропускаю машины со спецсигналами.
У меня нет права им не доверять.
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