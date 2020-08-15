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Скорая перевернулась в Одессе в результате ДТП, пострадали два человека. ФОТО

В Суворовском районе Одессы в пятницу, 14 августа, легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи, пострадал медик.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одессы, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня около 14 часов на перекрестке улицы Черноморского казачества и сквера "Красный" водитель Volkswagen не предоставил преимущество скорой, которая двигалась с включенными проблесковыми маячками, и допустил с ней столкновение. Карета скорой помощи перевернулась", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии телесные повреждения получили 21-летний водитель скорой и 22-летний фельдшер, которого доставили в больницу. Водителю Volkswagen госпитализация не понадобилась.

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Скорая перевернулась в Одессе в результате ДТП, пострадали два человека 01
Скорая перевернулась в Одессе в результате ДТП, пострадали два человека 02

ДТП (7699) Одесса (7962) скорая (368)


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Топ комментарии
+2
Пропускать автомобили скорой помощи с работающими спецсигналами? Нет, не слышал про такое...
Культура вождения стремится к нулю.
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15.08.2020 09:13 Ответить
+1
Воно начебто і так... Але! От, наприклад, в Кропивницькому всі швидкі їздять з постійно включеними спецсигналами (так само, як і поліцейські патрулі).
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15.08.2020 09:34 Ответить
+1
Так, коронавирус же людей косит.
Я всегда пропускаю машины со спецсигналами.
У меня нет права им не доверять.
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15.08.2020 09:38 Ответить
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Пропускать автомобили скорой помощи с работающими спецсигналами? Нет, не слышал про такое...
Культура вождения стремится к нулю.
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15.08.2020 09:13 Ответить
Воно начебто і так... Але! От, наприклад, в Кропивницькому всі швидкі їздять з постійно включеними спецсигналами (так само, як і поліцейські патрулі).
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15.08.2020 09:34 Ответить
Так, коронавирус же людей косит.
Я всегда пропускаю машины со спецсигналами.
У меня нет права им не доверять.
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15.08.2020 09:38 Ответить
Водій швидкої порушив правила.
https://vodiy.ua/pdr/3/#31 3.1 Водії оперативних транспортних засобів, виконуючи невідкладне службове завдання, можуть відступати від вимог розділів https://vodiy.ua/pdr/8/ 8 (крім сигналів регулювальника), https://vodiy.ua/pdr/10/ 10 , https://vodiy.ua/pdr/11/ 11 , https://vodiy.ua/pdr/12/ 12 , https://vodiy.ua/pdr/13/ 13 , https://vodiy.ua/pdr/14/ 14 , https://vodiy.ua/pdr/15/ 15 , https://vodiy.ua/pdr/16/ 16 , https://vodiy.ua/pdr/17/ 17 , https://vodiy.ua/pdr/18/ 18 , https://vodiy.ua/pdr/26/ 26 , https://vodiy.ua/pdr/27/ 27 та пункту https://vodiy.ua/pdr/28/ 28.1 цих Правил за умови увімкнення проблискового маячка синього або червоного кольору і спеціального звукового сигналу та забезпечення безпеки дорожнього руху.
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15.08.2020 12:33 Ответить
именно так. судя по комментаторам, правила не знает никто. не хочу ссылаться на ссссср, но тогда никогда бы не посадили за руль скорой 21-летнего пацана
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15.08.2020 13:12 Ответить
То такое - я в 21 прекрасно управлял авто, тогда дебилов тоже хватало, просто их концентрация на квадратный метр дороги была меньше в разы из-за отсутствия автомобилей. А сейчас я как на войну выезжаю каждый день... Вокруг одни автомобильные дебилы - ни правил не знают, ни ездит не могут... И патрульная полиция такэ ж гівно
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16.08.2020 08:16 Ответить
Бидло за кермом ніколи не поступиться дорогой, нікому !!!))
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15.08.2020 09:46 Ответить
странно а должен наоброт фолцкцваген улететть ан нет
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15.08.2020 19:16 Ответить
 
 