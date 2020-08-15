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Новости Фото Революция в Беларуси
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Акция памяти в Минске: тысячи людей, бесконечный гул автосигналов и пустой цветочный киоск. ФОТОрепортаж

На станции метро "Пушкинская" в Минске собралось несколько тысяч людей. Все они пришли почтить память погибшего участника протестов Александра Тарайковского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Nexta Live.

Собравшиеся периодически скандируют: "Верым, можам, пераможам!"

Проезжающие автомобили сигналят, люди несут цветы. 

Смотрите также: Минск прощается с погибшим на протесте 34-летним Александром Тарайковским. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Акция памяти в Минске: тысячи людей, бесконечный гул автосигналов и пустой цветочный киоск 01
Акция памяти в Минске: тысячи людей, бесконечный гул автосигналов и пустой цветочный киоск 02
Акция памяти в Минске: тысячи людей, бесконечный гул автосигналов и пустой цветочный киоск 03
Акция памяти в Минске: тысячи людей, бесконечный гул автосигналов и пустой цветочный киоск 04
Акция памяти в Минске: тысячи людей, бесконечный гул автосигналов и пустой цветочный киоск 05

Читайте также: "Надо связаться с Путиным", - Лукашенко

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее вечером 10 августа в ходе массовых акций в столице Беларуси вечером 10 августа погиб человек. По официальной версии у него в руках взорвалось самодельное взрывное устройство.

По версии расследователей из Conflict Intelligence Team, Тарайковского застрелил из гранатомета или дробовика сотрудник спецназа КГБ или МВД Беларуси.

Отец погибшего Валерий Тарайковский сообщил, что ему не дали увидеть тело сына в морге.

После акции в Минске планируется общегражданский марш.

Беларусь (7937) Минск (1562)


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Топ комментарии
+48
Им пора завязывать с цветочками и шариками. Это не карнавал. Диктатор йух клал на цирковые митинги.
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15.08.2020 14:07 Ответить
+31
А концерт Квартала-95 с номером про эбонитовые палочки будет ?

Помнится, в 2014 году белорусы смеялись над ним
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15.08.2020 14:08 Ответить
+22
Там "совок" в головах еще крепко сидит....
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15.08.2020 14:14 Ответить
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Какой знакомый поворот))) Когда ответить нечего, всегда дурака включаешь?) Не знаешь кто такой адик?))) Тот победу над кем ты празднуешь каждый год)
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15.08.2020 14:58 Ответить
а на людській мові можеш сказати? дійсно не знаю...це в смислі Гітлера? Так то сволоч ще та була...не змішуй праведне з грішним....один хотів звільнити людство від рабства капіталу, інший кинути в більш жорстке рабство весь світ ......
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15.08.2020 16:10 Ответить
Или лукошенко уйдет или опять путин!!!
Удачи вам!!!
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15.08.2020 14:14 Ответить
Чтоб Луку снести это вообще ничего.
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15.08.2020 14:15 Ответить
Нічого ви там не "можатє". Результат ваших виборів був відомий задовго до виборів. А ви чекали, коли лука оголосить результати. Раніше потрібно було бити в набат. За пів-року, за рік. А ви шмарклі жували. Тепер не вистачало, що те вусате чмо сказало "путєнввєді". І кацапські війська на кордоні з Україною вишикуються аж до Польщі. Терпіли хрєнові!
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15.08.2020 14:15 Ответить
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15.08.2020 14:44 Ответить
Погудят,погудят и разойдутся,пока бока не на мяли...
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15.08.2020 14:17 Ответить
Мы не забудем
Мы не пристим
Фотки побитых
на твиттер постим...



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15.08.2020 14:18 Ответить
точно как россияне, когда российских негодяев сожгли в Одессе.
низабудимнипрастим....

спалили кацапав нахер
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15.08.2020 14:27 Ответить
Ещё будут деды на палках, которые с Майданом воевали...*)
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15.08.2020 14:40 Ответить
Цікаво, що скільки кремлівський агент- лукашенка не витравлював білоруську мову з Біларусі, а все одно як тільки почався шухєр - люди почали спілкуватися рідною мовою. Це видно з плакатів.
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15.08.2020 14:18 Ответить
та у нас також для народу залишили лише мову, томас і волю....а майно перекочувало до олігархів місцевого і столичного розливу.....
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15.08.2020 14:21 Ответить
У городі бузина, а в Києві дядько.
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15.08.2020 14:26 Ответить
якщо так і далі піде, то і в Києві дядьків не залишиться, бо або вимруть, або працювати на поля Європи перекочують....
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15.08.2020 14:43 Ответить
Європє нє нужна сільная Украіна. Вже таке чули.
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15.08.2020 14:48 Ответить
А щоб ти знав - не нужна.!!
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15.08.2020 15:13 Ответить
Оставили? А они были раньше?)
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15.08.2020 14:34 Ответить
ну, мова була, я з дитинства розмовляю, воля також була, за національною приналежністю мене ніхто не гнітив, а от томасу не було - чого не було, того не було....дуже вже нам його не хватало....
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15.08.2020 14:39 Ответить
Сябры начали бибикать.Это уже серьйозно
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15.08.2020 14:22 Ответить
ГУДОК
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15.08.2020 14:29 Ответить
Беларусы отстали от украинцев на 16 лет. Россияне на 20 лет. (2013-1993 г расстрел Белого дома).
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15.08.2020 14:53 Ответить
Жестко... Почти Майдан2004, но с избиением протестующих и жертвой... Тогда тоже были лозунги ЗА ЧЕСНЫЕ ВЫБОРЫ и МИЛИЦИЯ С НАРОДОМ...

А что будет, когда беларусы захотят оторваться от ЕВРАЗЕС, ОДКБ, СНД, СОЮЗНОГО ДОГОВОРА, ШАНХАЙСКОГО ДОГОВОРА, избавиться от русских баз, статус беларуского - единственного государственного, интеграция в Европу, НАТО..... Там Майданом2014 не обойдется...Русня так просто беларусов не отпустит...
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15.08.2020 14:22 Ответить
Рашинське бикування дуже швидко закінчується там де Дядя Сем каже своє слово. Вялікіє сідяють на сідницю і відкривають рота і голосно просять гуманітарну допомогу.
Так ще не перебільшуйте. путєн вже почав жерти сам себе.

Акция памяти в Минске: тысячи людей, бесконечный гул автосигналов и пустой цветочный киоск - Цензор.НЕТ 1407
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15.08.2020 14:30 Ответить
Но дядя Сэм молчит. ЕС могли бы приятить протестующих, которые в Беларуси убьют. Но они тоже засунули языки в жопу и глубоко обеспокоены. Похер им, что Рашка будет напрямую с ними граничить. Уже не со странами Балтии, а напрямую с Польшей
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15.08.2020 14:40 Ответить
Приютить*
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15.08.2020 14:40 Ответить
... Но дядя Сэм молчит. ЕС могли бы приятить протестующих, которые в Беларуси убьют. Но они тоже засунули языки в жопу и глубоко обеспокоены...
---------------------
А угадайте, почему в Беларуси уже вторые сутки не стреляют и не рвутся гранаты? Да и расейские солдаты входить не торопятся пока... Вы думаете обоих ху*лов девушки в белом испугали или весёлое бибиканье?
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15.08.2020 19:35 Ответить
дяді Сему зараз би в себе розібратись....а то хотів армію в міста вводити...
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15.08.2020 14:41 Ответить
Настоящий Президент Украиньі сейчас бьі перекрьіл границьі с **********, даунбацам, крьімнашим і белоруссией.
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15.08.2020 14:29 Ответить
Но его не существует
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15.08.2020 14:36 Ответить
Как і росії.
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15.08.2020 14:37 Ответить
Какой позорный слив. Кто бы сомневался, что утрутся
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15.08.2020 14:35 Ответить
если противиться
нету сил
неси ОМОНУ
хліб і сіль



пусть избивает и мучает вас -
вы ему водочку, закусь и квас.



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15.08.2020 14:43 Ответить
Биографию усопшего кабы никто почитать не удосужился.
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15.08.2020 14:36 Ответить
рабочий МТЗ
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15.08.2020 14:39 Ответить
Это лахте такие методички выдали?
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15.08.2020 14:41 Ответить
У 34-летнего Александра Тарайковского осталась жена и трехлетняя дочь
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15.08.2020 14:41 Ответить
Безработный Александр Тарайковский не женат и недавно отсидел 7 лет за убийство.
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15.08.2020 14:46 Ответить
Безработный в том смысле, что не работал на госпредприятии. Возможно, зарабатывал мимо кассы, не исключаю. Так я раньше думал, что это явление как раз в Украине более массовое, чем у нас. Нет? Он предприниматель. Делал автомобильные шторки. Сайт: http://hober.by.

За что отсидел? За то, что покалечил сожителя матери, который ее избивал, а тот помер после этого. Смотрите сами. Вам судить. Те храбрые украинцы, которые здесь отписываются за своего любимого батьку и вовсю поучают белорусов, на его месте скорее всего сняли бы развлечения садюги на телефон, выложили бы в Твиттер, может быть даже, если не ссыкотно, сходили бы пару раз в милицию/полицию, а не вот так, как Тарайковский, кочергой между глаз.

У нас ведь не Революция Достоинства, какой разговор. Майдан - "это совершенно другое". У нас многотысячные кучки нанятых Россией уголовников ходят преступным образом дарить цветочки и хлопать ОМОНУ, который в ответ совершенно законно стреляет в них, забрасывает их гранатами, унижает и оскорбляет за национальные символы, ломает руки и ноги, пытает, проявляя фантазию не хуже, чем у даунбасских попочленцев. Вот только ОМОН, в отличие от попочленцев, прав: одни лишь нелюди могут выступать против такого великого правителя, против сверкающего алмаза, который есть в Беларуси. Представьте, победил бы Майдан, и в Украине пришел бы к власти Лукашенко. Красота. Но, к сожалению и к зависти украинцев, он пришел не к ним, а к нам, и даже без Майдана. Ну пусть правит теперь здесь, пусть лобызаниями с Путиным и убийствами белорусов защищает Украину. Он ее ангел-хранитель. А Украина превыше всего...

Как говорил Ницше, "кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя". У вас, по-моему, с учетом вашего теперешнего цинизма, все это уже произошло. И до расплаты осталось совсем не долго. Будете продолжать в том же духе - до скончания века останетесь малороссами, сами себя накажете, бездарно потеряв все, что с кровью приобрели.
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15.08.2020 16:19 Ответить
какую-то чушь написали....
Вы хоть сами поняли, что сказать-то хотели??
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15.08.2020 16:29 Ответить
Я написал,что слишком быстро некоторые украинцы забыли, как их били самих, через что им приходилось пройти, слишком быстро разучились уважать, сострадать и сочувствовать. Написал, что это неминуемо приведет их к тому, с чего начали, к скотству холопству и бесправию. Вопрос (небольшого) времени.

А эклектичная чушь (вы совершенно правы в своей оценке) - это то, что творится в их головах, в их высказываниях, в паскудном трепе доморощенных форумных украинских (украинских ли? может с российской пропиской?) "аналитиков", по крайней мере то, как это выглядит со стороны, а выглядит оно именно так. Понимать эту мертвечину я не хочу. Я не паталогоанатом. Зарисовал ее как есть, обобщил. Приправил немного от себя сарказмом, чтобы самому не сблевать.
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15.08.2020 16:48 Ответить
+. фильтруйте, тут много русскошвали, это факт.

состраданию всегда +.
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15.08.2020 17:01 Ответить
мы ничего не забыли! и все помним!
откуда вы такое взяли?
разница в том, что вы защищаете только выборы.
"перемен требуют наши сердца" (с)
"скинуть луку и выбрать другого молодца" ???

вас не смущает, что из вас вытравили самоидентичность, вы забыли свой язык, у вас одно русское г*но по телевизору, стоят памятники ленину и сталину на каждом углу, улицы коммунарская, коммунистическая, пионерская, победобесие, дедывоевали и прочее дерьмо на каждом шагу?
вас не смущает, что вы забыли свои корни, и ваш лукашенко уже обращается за помощью путину?
что вы лижете зад кацапам и они покупают вас в обмен на дешевый газ?
действительно, блевать хочется от ваших протестов.
Это не протесты. Это пародия.
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15.08.2020 17:08 Ответить
То, что вы сейчас сказали, это явно не ко мне лично. И не к множеству других людей. И я тоже не понимаю, откуда вы это взяли, что у вас написано, почему вы решили, что нам это нравится. Практически все перечисленное вами - дело рук одного существа, когда-то захватившего власть демагогией и обманом, и кучки мразей, сплотившихся вокруг него. Если бы мы разделяли его позицию, то зачем бы протестовали против него? Если бы мы разделяли его подходы, то с чего бы ему так бояться нас? И выборы - это признанный во всем мире способ сменить нежеланную власть. Да, они превращены в фарс, пародию. И все же белорусы, несмотря ни на что, пытаются повлиять на это, переломить ситуацию. По сути, ломятся в запертую дверь, вместо того чтобы разбить окно, но они просто пытаются сделать все правильно. Не говорите, что это плохая привычка. Наверное, мы, несколько миллионов нас, живем не в том месте и не в то время. Я сам, может быть, не вполне согласен с нашей общей мягкостью, но я понимаю своих земляков и не могу их осуждать.

А ваша оценка - это оценка человека, далекого от видения реальной ситуации. Это рассуждения жителя маленького швейцарского городка, где местные регулярно выбирают себе бургомистра, об трусливой, овечьей сущности узников Освенцима: "Если они действительно страдали, то почему не назначили себе нового начальника лагеря? Почему не возмутились? Ведь у них было большинство."
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15.08.2020 17:28 Ответить
все не так. Опять бред пишете.

мы рады, что вы боретесь, и все искренне желают вам победить!
посмотрите, сколько акций в Украине состоялось вашу честь!
но вы должны мыслить глобально и стратегически, а ваше мышление - только перевыборы.
Ваши проблемы гораздо масштабнее!
Что ответила ваша тихановская, чей крым? и что вы ответите?
и что вы будете делать, если завтра путин неприкрыто введет войска и оккупирует вашу территорию?
где ваша национальная идея? где ваш тот самый Беларус, которого вы хотите видеть президентом и которым вы будете гордиться??
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15.08.2020 17:36 Ответить
Все так я пишу. А вы по-прежнему не понимаете. Это как раз вы не хотите мыслить стратегически. Вы предлагаете раз и в дамки. А жизнь - не игра в шашки. В текущей ситуации тот самый, идеальный, не появится вдруг, а если появится, мы о нем не узнаем, а если узнаем, то на следующий день он будет мертв и оклеветан. Выборы, смена власти как таковая - шаг, рискованный, не спорю, но необходимый, безальтернативный, для того чтобы создать условия для появления таких людей. Украина шла к Революции Достоинства через десятилетия национального возрождения, какие бы палки в колеса ей при этом ни ставили отдельные временщики-чиновники. У нее эти условия в основном были. У нас в то же время шел обратный процесс травли, уничтожения и подавления. Мы хотим, многие хотят, не просто новой власти, но еще и такой, при которой можно поднять национальный флаг и не быть за это избитым, говорить на белорусском языке и не быть за это презираемым, при которой белорусский язык сможет изучаться в школе как родной, а не как практически иностранный, при которой он реально, в полном объеме вернется в государственные органы, в документооборот, на телевидение, в газеты, в рекламу, в аудитории вузов. Потому что именно таким путем его когда-то вытесняли. Сначала он пропал оттуда, а потом стал вымирать и в обиходе. Трудно оставаться белорусскоязычным в тотально русскоязычной среде. Особенно детям Видите, как издалека нам нужно начинать. .У нас министр образования, поставленный Лукашенко, коммунист, имперец, российский уроженец и ярый ненавистник белорусского языка и белорусской истории. Кого он вырастит из наших детей, если над нами уже достаточно поиздевались? Когда-то нам предложили в обмен на язык палку колбасы, пообещав, что язык никуда не денется. Некоторые поверили. Теперь и языка нет, и колбасы можно лишиться в любой момент. Думаете, мы не видим этот обман и не хотим с ним покончить? Как это сделать? Построить подпольные школы и вырастить в них суперлидера-националиста, который потом еще должен каким-то образом увлечь за собой тех, кто с малых лет отравлен лукашистской пропагандой? Вы фантаст? Вы один из сестер Вачовски? Или может все-таки выбрать такое правительство, которое не будет настолько ненавидеть белорусов и все белорусское, как это свойственно Лукашенко, которое не даст стимул, так хотя бы поможет, да хотя бы не будет мешать восстанавливаться и развиваться национальной культуре? Потому что при нем это невозможно сделать ни в открытую, ни в подполье. Это прямым текстом "национализм и антигосударственная деятельность". Это поле, на котором он однажды едва не проиграл, и он не хочет дать оппонентам ни единого шанса.
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15.08.2020 18:16 Ответить
в этом посте соглашусь со многим.
вопрос, а почему "Украина шла к Революции Достоинства через десятилетия национального возрождения, какие бы палки в колеса ей при этом ни ставили отдельные временщики-чиновники",
а Беларусь - не шла??
мы все одинаково вышли из совка, и у нас всех был одинаковый освенцим, как вы выразились.
Но нравится вам или нет жестокая правда, вы прос*али больше времени, чем мы (хотя и мы хороши, все время с болью оглядываемся на страны Балтии! вот уж кто молодец).
А время - это один из самых ценных ресурсов на земле, и то, которое упущено, его все тяжелее наверстывать.
Поэтому в одном вы правы, быстро хорошего у вас ничего не будет.
Но убрать лукашенко - это уже что-то.
И стоять нас страже вторжения русских.
Потерю Беларуси они уже просто не переживут....
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15.08.2020 18:47 Ответить
Да, он убил сожителя матери когда тот избивал её. Бытовуха. Мать защищал.
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15.08.2020 16:51 Ответить
Культовый актер Чак Норрис из фильмов-боевиков пообещал явиться в одну из резиденций "Саши ноль процентов" и заставить его плакать.
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15.08.2020 14:37 Ответить
Проанализировав видео момента гибели Тарайковского, расследователи из группы Conflict Intelligence Team (CIT), https://medium.com/@CITeam_ru/%D0%BA-%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82-%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D1%86%D1%8B-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0-2ecf73674393 пришли к выводу, что к гибели может быть причастен один из бойцов спецназа КГБ Беларуси Альфа или спецназа МВД Алмаз.
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15.08.2020 14:44 Ответить
«При покадровом просмотре видео видно, как один из стоящих в середине перекрестка силовиков поднимает оружие, а затем видна вспышка выстрела, после которой протестующий начинает шататься и падает на левый бок и неподвижно лежит на спине»
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15.08.2020 14:45 Ответить
Я сам его проанализировал на 0.25 скорости и там хорошо видна вспышка из рядов омоновцев за несколько секунд до падения парня, а "взрыв" - это лишь засветка одногo из кадров на видео, или фотошоп или (что менее вероятно) попадание на камеру яркого источника света как раз перед падением застреленного на землю.
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15.08.2020 14:54 Ответить
А де ж бацькіні виборці ?
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15.08.2020 14:51 Ответить
в ЦЫКе
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15.08.2020 14:57 Ответить
"Братские народы", лапти, кокошник.
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15.08.2020 15:03 Ответить
не гани паражняк, братанн.
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15.08.2020 15:04 Ответить
Скабеева объединяет!
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15.08.2020 15:17 Ответить
Білорусам потрібно спочатку ідентифікувати себе БІЛОРУСАМИ!
От із цього у них і розпочнеться боротьба за свободу, мову, віру, незалежність!!!!!
А на даний момент вони просто народ без історичної пам'яті!!!
І квіточками диктатуру не переможеш, потрібні корзини із камінням!!!
І вони до цього прийдуть, спочатку думками, а потім і діями!!!
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15.08.2020 14:58 Ответить
Корзин с камнями мало
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15.08.2020 15:04 Ответить
А какие флаги Вы видите на многочисленных фото с протестов в Беларуси? Официальные государственные? У нас, на минуточку, за эти флаги на фото избивают и сажают именно потому, что беларусы идентифицируют себя ими, как БЕЛАРУСОВ.
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15.08.2020 20:41 Ответить
Прапор дурня!!!
Прапор мона і китайський розгортать!!!
Але спочатку було Слово(мова), а в білорусяв мови нема, вони кацапську взяли на озброєння!
Вірніше влада витравила мову із народу!!!
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16.08.2020 11:03 Ответить
Акція пам'яті в Мінську: тисячі людей, нескінченний гул автосигналів і порожній квітковий кіоск - Цензор.НЕТ 2614
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15.08.2020 15:05 Ответить
Они, менты, защищают своё право на безнаказанность.
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15.08.2020 15:14 Ответить
Что защищает Допа? Пусть лучше своим братом наркоманом займется.
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15.08.2020 15:23 Ответить
Текст дебилом написан дебилу по дебильному
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15.08.2020 16:32 Ответить
Эпический идиот.
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15.08.2020 16:54 Ответить
у дебіла і висновки дебільні
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15.08.2020 16:58 Ответить
Нация просыпается, жаль что для этого нужны жертвы....
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15.08.2020 15:25 Ответить
Умные люди говорят, как только что пойдет не по кремлевскому сценарию, так сразу появятся "зеленые вежливые человечики".
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15.08.2020 15:31 Ответить
У белорусов нет никаких шансов. Да и они просто против Лукашенко, но не против Масквы. А скорее всего за Союз. И даже не за Союз, а войти в состав Московии - губернией. Крапка.
Пу сказал Луке. "Не сцы. Все под контролем."
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15.08.2020 16:30 Ответить
у них нет национальной идеи.
Есть идея скинуть Лукашенко.
Ну допустим, случилось невероятное. Скинули.
А дальше что?? нехай гірше, аби інше???
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15.08.2020 16:33 Ответить
Скинули. А потом призидент Тихановская подписывает Союзный договор о вхождении Белорусии в Рашу. Никто в мире и не пикнет. (Самоопределение народа. Т.е. целого государства. Не Каталонии , Крыма. ) (Шотландцы не захотели.) Вот тогда будут танцы и народное ликование на площадях. Не верите?
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15.08.2020 16:41 Ответить
охотно верю! именно об этом я и пишу.
протесты против нечестных выборов - это детский лепет.
Проблемы у них гораздо глубже. Именно те, что вы написали.
Ни на одном плакате я не увидел патриотично-национально-вызволительной символики.
А после вхождении в рашу, это будут последние протесты в их жизни.
Русские сравняют их Беларусь с землей, как сделали это с Грозным.
На этом все и закончится. И ни один беларус, по ходу, об этом еще не подумал.
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15.08.2020 17:14 Ответить
КНДР никто не отменял. Все рыдают за кормчим.
ПС. Не философ.
Пример еще Китай. Интересно мнение общества китайского о житие-бытие. коммунизма с капитализмом.
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15.08.2020 17:21 Ответить
где-то я уже виде такие картинки...
а, у нас в 2014 году.
И что беларусы говорили? майданутые??
а сейчас они что думают про себя, интересно?
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15.08.2020 16:31 Ответить
на всех голосованиях ООН за кого голосовала Беларусь? против Украины и за рашу.
Посетив единственный раз Беларусь, кого я встретил в такси? водилу, который чесал мне до усрачки про майданутых, дедывоевали, победобесие и путинбог.
Так что не надо ля-ля. Это был реальный водила реального такси из аэропорта в Минск.
Вернувшись, я сказал - туда больше ни ногой.
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15.08.2020 21:42 Ответить
Года же выйдут на улицы те 80% проголосовавших за Лукашенко?! Почему молчат?! Бацька, объяви сбор своих сторонников (лучше возле заброшенного карьера).
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15.08.2020 16:33 Ответить
Судя по фото, Беломайдан заканчивается.
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15.08.2020 16:35 Ответить
Боятся выйти на дороги и блокировать движение. Трусы хотят испугать власть бибиканьем после таких разгонов с убийством и нанесением повреждений мирным демонстрантам. Ну-ну. Лука уже обосрался от страха. Хер он положил на таких трусов. И будете вы жить еще 25 лет под ним и потом под его выродком-сынком.
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15.08.2020 17:24 Ответить
Бибип и плакатики ни к чему не приведут
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15.08.2020 18:23 Ответить
та это понты должно 100000 выйти или миллион
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15.08.2020 19:12 Ответить
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