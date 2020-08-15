Акция памяти в Минске: тысячи людей, бесконечный гул автосигналов и пустой цветочный киоск. ФОТОрепортаж

На станции метро "Пушкинская" в Минске собралось несколько тысяч людей. Все они пришли почтить память погибшего участника протестов Александра Тарайковского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Nexta Live.

Собравшиеся периодически скандируют: "Верым, можам, пераможам!"

Проезжающие автомобили сигналят, люди несут цветы.

Смотрите также: Минск прощается с погибшим на протесте 34-летним Александром Тарайковским. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ











Читайте также: "Надо связаться с Путиным", - Лукашенко

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее вечером 10 августа в ходе массовых акций в столице Беларуси вечером 10 августа погиб человек. По официальной версии у него в руках взорвалось самодельное взрывное устройство.

По версии расследователей из Conflict Intelligence Team, Тарайковского застрелил из гранатомета или дробовика сотрудник спецназа КГБ или МВД Беларуси.

Отец погибшего Валерий Тарайковский сообщил, что ему не дали увидеть тело сына в морге.

После акции в Минске планируется общегражданский марш.