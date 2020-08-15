Контрабандисты хотели перебросить сигареты в Румынию с помощью катапульты. ФОТОрепортаж
Контрабандисты планировали перебросить в Румынию при помощи катапульты почти 30 тыс. пачек сигарет, но планы рухнули, когда прокуратура задержала пограничника, который обещал им помочь.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона Украины.
"Планировали перебрасывать контрабанду - 28 560 пачек сигарет - катапультой из модифицированного санитарного УАЗа, а для маскировки этой противоправной деятельности действовали они после полуночи", - сказано в сообщении.
Контрабандисты попытались подкупить руководство Чопского пограничного отряда. Они пообещали руководителю одного из подразделений $5000. Но офицера-посредника поймали и предъявили ему подозрение по ч. 3 ст. 369 УК (предоставление неправомерной выгоды).
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По месту жительства офицера и его соучастников провели обыск.
"Изъято в ходе осмотра места происшествия транспортное средство и имущество, которое находилось в нем, а также технические средства для упаковки табачных изделий, радиоуправляемый беспилотный летательный аппарат, устройства для управления летательным аппаратом или использования катапульты, рации, приборы ночного видения, а также другие вещи, содержащие доказательства противоправной деятельности", - сказано в сообщении.
Следствие продолжается. Офицера собираются отстранить от должности и отправить в СИЗО.
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він би таку штуку змайстрував, все би точно розрахував, долетіло би куди потрібно ))
В сарае в Украине положил...в сарае в Румынии забрал..😃
Хто їх буде годувати ?
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І чому це мені нагадало про всебічну турботу комуністичної партії?
А даже дайот взад!
🤣
еще немного и ракетами межконтинентальными начнут хрень через речку перебрасывать.
а почему в Румынию,а не в Антарктиду....
А вдруг гумманитарка пингвинам.Без цели наживы.
Були спроби реконструкції великих середньовічних требушетів. Від назви одного з них "Свята Матільда Вестфальська" - я учадів!