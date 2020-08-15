РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11800 посетителей онлайн
Новости Фото
13 857 71

Контрабандисты хотели перебросить сигареты в Румынию с помощью катапульты. ФОТОрепортаж

Контрабандисты планировали перебросить в Румынию при помощи катапульты почти 30 тыс. пачек сигарет, но планы рухнули, когда прокуратура задержала пограничника, который обещал им помочь.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона Украины.

"Планировали перебрасывать контрабанду - 28 560 пачек сигарет - катапультой из модифицированного санитарного УАЗа, а для маскировки этой противоправной деятельности действовали они после полуночи", - сказано в сообщении.

Контрабандисты попытались подкупить руководство Чопского пограничного отряда. Они пообещали руководителю одного из подразделений $5000. Но офицера-посредника поймали и предъявили ему подозрение по ч. 3 ст. 369 УК (предоставление неправомерной выгоды).

Также на Цензор.НЕТ: СБУ блокировала контрабанду сигарет на Одесчине: Из-за границы нелегально ввозили табачную продукцию на десятки миллионов гривен. ФОТО

По месту жительства офицера и его соучастников провели обыск.

"Изъято в ходе осмотра места происшествия транспортное средство и имущество, которое находилось в нем, а также технические средства для упаковки табачных изделий, радиоуправляемый беспилотный летательный аппарат, устройства для управления летательным аппаратом или использования катапульты, рации, приборы ночного видения, а также другие вещи, содержащие доказательства противоправной деятельности", - сказано в сообщении.

Следствие продолжается. Офицера собираются отстранить от должности и отправить в СИЗО.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Пограничники на границе с Беларусью выявили рекордную партию контрабандных сигарет на 7 млн грн. ВИДЕО

Контрабандисты хотели перебросить сигареты в Румынию с помощью катапульты 01
Контрабандисты хотели перебросить сигареты в Румынию с помощью катапульты 02
Контрабандисты хотели перебросить сигареты в Румынию с помощью катапульты 03
Контрабандисты хотели перебросить сигареты в Румынию с помощью катапульты 04
Контрабандисты хотели перебросить сигареты в Румынию с помощью катапульты 05Контрабандисты хотели перебросить сигареты в Румынию с помощью катапульты 06

Автор: 

контрабанда (2410) Румыния (1129) сигареты (867) Военная прокуратура (933)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Телепорт надо изобретать...тогда проблем с пограничниками не будет..
В сарае в Украине положил...в сарае в Румынии забрал..😃
показать весь комментарий
15.08.2020 15:09 Ответить
+9
Контрабандисты хотели перебросить сигареты в Румынию с помощью катапульты - Цензор.НЕТ 9869
показать весь комментарий
15.08.2020 15:15 Ответить
+7
Теперь он сам крадет и раз в 5 больше. Но зебилы кушают
показать весь комментарий
15.08.2020 15:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В таких справах треба звертатитись до фізиків.
показать весь комментарий
15.08.2020 15:05 Ответить
А я знаю майстра
він би таку штуку змайстрував, все би точно розрахував, долетіло би куди потрібно ))
показать весь комментарий
15.08.2020 15:07 Ответить
К вам уже выехали...
показать весь комментарий
15.08.2020 15:13 Ответить
Хто ? ))
показать весь комментарий
15.08.2020 15:22 Ответить
Ну как кто? Заінтєрєсованниє ліца
показать весь комментарий
15.08.2020 15:23 Ответить
В погонах ?
показать весь комментарий
15.08.2020 15:25 Ответить
в луноходе
показать весь комментарий
15.08.2020 15:33 Ответить
З бульбуляторами?
показать весь комментарий
15.08.2020 15:38 Ответить
С транклюкатором
показать весь комментарий
15.08.2020 18:31 Ответить
Они в форме не ходят
показать весь комментарий
15.08.2020 15:39 Ответить
То мені боятись ? )
показать весь комментарий
15.08.2020 15:42 Ответить
Все залежить від того, що ти їм зможеш запропонувати...
показать весь комментарий
15.08.2020 15:45 Ответить
Нехай мені пропонують !
показать весь комментарий
15.08.2020 15:46 Ответить
Ксюха, та не переживай ти так... Заспокойся, жартую я так...
показать весь комментарий
15.08.2020 15:52 Ответить
Я теж )
показать весь комментарий
15.08.2020 16:25 Ответить
Мда...прогрес на місці не стоїть
показать весь комментарий
15.08.2020 15:06 Ответить
це лайк,пацаны
показать весь комментарий
15.08.2020 15:06 Ответить
Водолазы, дроны, дельтапланы, теперь вот катапульты. Выдумке и энтузиазму контрабандистов нет предела
показать весь комментарий
15.08.2020 15:07 Ответить
Есть ещё нарко-субмарины, это вообще венец человечкой хитропопости))
показать весь комментарий
15.08.2020 15:15 Ответить
До тех пор пока телепортацию не освоят - нехай и дальше мучаются!
показать весь комментарий
15.08.2020 15:24 Ответить
Телепорт надо изобретать...тогда проблем с пограничниками не будет..
В сарае в Украине положил...в сарае в Румынии забрал..😃
показать весь комментарий
15.08.2020 15:09 Ответить
Насмотрелись фильм " Даки".. места близкие от тех событий, и откопали где то в забоях ( пардон, оврагах) оружие времен императора Трояна.
показать весь комментарий
15.08.2020 15:10 Ответить
идея неплохая, но это же наверное шумно? Потом ну подкупят они украинского пограничника, но как можно ожидать что приземление нескольких десятков подобных ящиков пройдет незамеченным на территории Румынии? Интересно какова дальность действия подобной катапульты
показать весь комментарий
15.08.2020 15:10 Ответить
Ты думаешь с румынской стороны принимающая сторона не договорилась со своими погранцами?? Ты очень наивный..
показать весь комментарий
15.08.2020 15:12 Ответить
так если догоровились с обеих сторон, зачем цирк с катапультой?
показать весь комментарий
16.08.2020 00:28 Ответить
А ты думаешь, что в Румынии нету таких пограничников?
показать весь комментарий
15.08.2020 15:14 Ответить
Жодна перекидка не відбувається без згоди румунів, це нереально.
показать весь комментарий
15.08.2020 15:22 Ответить
Сигареты то такое. А вот если бы он посягнули на святое, на картошку ето был бы ппц
показать весь комментарий
15.08.2020 15:11 Ответить
Не на картошку, а на сало.
показать весь комментарий
15.08.2020 15:29 Ответить
...ять, это когда - нибудь закончится!?!? Катапульты, аквалангисты, мини-субмарины, коптеры!!! Тоннели под кордоном, врата телепортации!!! ...ять, там весь регион на этом сидит!? Кто следующий!? Маск, введи уже туда пару грузовых ракет!!!
показать весь комментарий
15.08.2020 15:13 Ответить
Це закінчиться коли пропаде можливість заробити на контрабасі, коли ціна на цигарки буде однакова з обох сторін і не буде контрафакта.
показать весь комментарий
15.08.2020 15:23 Ответить
На чому люди будуть заробляти ?
Хто їх буде годувати ?
показать весь комментарий
15.08.2020 15:26 Ответить
Та багато на чому, насправді це такий собі бізнес, коли все гладенько, можна і млн доларів в рік заробляти, але коли попандос, то можна все втратити за день. Особливо, якщо в Румунії накрили, там строки суворі, можуть і 25 років вліпити.
показать весь комментарий
15.08.2020 15:30 Ответить
Хто їх буде годувати ?
------------
І чому це мені нагадало про всебічну турботу комуністичної партії?
показать весь комментарий
15.08.2020 15:44 Ответить
Ну да... Ну да... или Румыны хором бросят курить!
показать весь комментарий
15.08.2020 15:28 Ответить
Румуни, болгари, греки палять як паровози.
показать весь комментарий
15.08.2020 15:31 Ответить
конкуренты сдали
показать весь комментарий
15.08.2020 15:14 Ответить
Контрабандисты хотели перебросить сигареты в Румынию с помощью катапульты - Цензор.НЕТ 9869
показать весь комментарий
15.08.2020 15:15 Ответить
Теперь он сам крадет и раз в 5 больше. Но зебилы кушают
показать весь комментарий
15.08.2020 15:16 Ответить
Вообще то я читал информацию о том кто крадёт и наживается не от 95 квартала,в из того же Цензора,включая о банковских махинациях Порошенко.
показать весь комментарий
15.08.2020 17:51 Ответить
Такой идешь по территории Румынии, никого не трогаешь. И тут ху...к тебе на голову палета сигарет
показать весь комментарий
15.08.2020 15:15 Ответить
Цигарки вбивають і такє буває.
показать весь комментарий
15.08.2020 15:21 Ответить
Пррогресс не стоит на месте..
А даже дайот взад!
🤣
показать весь комментарий
15.08.2020 15:16 Ответить
Когда дойдет до баллистических ракет?
показать весь комментарий
15.08.2020 15:20 Ответить
ну от работют же бошки...
еще немного и ракетами межконтинентальными начнут хрень через речку перебрасывать.
показать весь комментарий
15.08.2020 15:24 Ответить
Нормального контрабандиста ціла дівізія Едельвейс не наздожене в горах, хоча він буде з ящиком цигарок.
показать весь комментарий
15.08.2020 15:26 Ответить
акваланги вышли из моды, я так понимаю, но идеи фонтанируют!
показать весь комментарий
15.08.2020 15:31 Ответить
Ну не повсюди річка є кордоном, по друге рівень води впав, а водолаз з ящиком цигарок, стирчащий з води викликає підозру. А зеленка і гори будуть завжди.
показать весь комментарий
15.08.2020 15:32 Ответить
лучше гор могут быть только горы, де я ящик з травою не пер...
показать весь комментарий
15.08.2020 15:38 Ответить
це вдача, прокопати по дну рів 2-3 м глибиною,він закриється водою, там буде шастать водолаз туди-сюди, а прикордонники будуть думати що води по коліна
показать весь комментарий
15.08.2020 15:47 Ответить
Вода його знищить за день.
показать весь комментарий
15.08.2020 15:55 Ответить
коли водолази не будуть лінуватися і часто дайвінгуватися, то він буде самопрочищатися
показать весь комментарий
15.08.2020 15:58 Ответить
Контрабандисты планировали перебросить в Румынию при помощи катапульты почти 30 тыс. пачек сигарет, но планы рухнули, когда прокуратура задержала пограничника, который обещал им помочь, потому что у этих работников совсем другие запросы.
показать весь комментарий
15.08.2020 15:25 Ответить
А если без шуток,то сигареты-бизнес прибыльней чем наокота,причем цена на сигареты растет постоянно,люди курят долго(годами,десятилетиями) и за свою привычку готовы платить.Ну и сигареты нигде не преследуются...
показать весь комментарий
15.08.2020 15:30 Ответить
Самые большие выгоды приносит эксплуатирование человеческих пороков
показать весь комментарий
15.08.2020 15:36 Ответить
Интересно,а голубями не пробовали?
показать весь комментарий
15.08.2020 15:35 Ответить
Голуби себе сигареты тырят. И это же не орел, грузоподъемность среднего голубя - 1 пачка сигарет
показать весь комментарий
15.08.2020 16:13 Ответить
сам себя оговорил ?!
а почему в Румынию,а не в Антарктиду....
А вдруг гумманитарка пингвинам.Без цели наживы.
показать весь комментарий
15.08.2020 15:39 Ответить
Илон Маск чуть напрягся от таких конкурентов.
показать весь комментарий
15.08.2020 15:41 Ответить
дурні, цигарки треба вивозити в колодах лісу, бо на нього не звертають увагу, можна це батутом, але не впевнений, можливо мінометов великого калібра перекидати, або плануючу бімбу, з цигарками всередині, що може 150 км пролетіти по GPS, або приручити голубів і нехай по пачці в день кожен перетягують, можливо дикого кабана, вовка
показать весь комментарий
15.08.2020 15:43 Ответить
Создайте из этих контрабасов нии, может что путнее разработают для общества.
показать весь комментарий
15.08.2020 15:44 Ответить
Я за контрабандистов. Это не нарокота и шлюх и афганцев они через границу не кидают. Легче всего осуждать при полной безработице.
показать весь комментарий
15.08.2020 16:23 Ответить
Взагалі для того, щоб метати якийсь вантаж, потрібна метальна машина, не катапульта, а требушет. Але такий крихкий вантаж, як ящик з сигаретами, більше ніж на 50 м не закинеш. При падінні ящик розвалиться. Така ідея доставки - маячня.
Були спроби реконструкції великих середньовічних требушетів. Від назви одного з них "Свята Матільда Вестфальська" - я учадів!
показать весь комментарий
15.08.2020 16:48 Ответить
Бедные контрабасы, возить не дают, носить тоже не дают, теперь даже катапультой нельзя. С голоду семьи помирают.
показать весь комментарий
15.08.2020 17:33 Ответить
Де там катапульта? Там телескопическая антенна. Возможно. при помощи квадрокоптера?
показать весь комментарий
15.08.2020 18:09 Ответить
Воздушный шар!
показать весь комментарий
15.08.2020 18:28 Ответить
Реактивный двигатель с ЧПУ.
показать весь комментарий
15.08.2020 22:56 Ответить
С каких пор Чоп оказался на границе с Румынией ?
показать весь комментарий
15.08.2020 21:33 Ответить
Гордусь співвітчизниками , одні катапультом цигарки в Румунію , другі - старим кукурузником на низкій висоті до Польщі та потрапили дядькові в стріху хліва , герої , знай наших
показать весь комментарий
16.08.2020 00:50 Ответить
 
 