Контрабандисты хотели перебросить сигареты в Румынию с помощью катапульты. ФОТОрепортаж

Контрабандисты планировали перебросить в Румынию при помощи катапульты почти 30 тыс. пачек сигарет, но планы рухнули, когда прокуратура задержала пограничника, который обещал им помочь.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона Украины.

"Планировали перебрасывать контрабанду - 28 560 пачек сигарет - катапультой из модифицированного санитарного УАЗа, а для маскировки этой противоправной деятельности действовали они после полуночи", - сказано в сообщении.

Контрабандисты попытались подкупить руководство Чопского пограничного отряда. Они пообещали руководителю одного из подразделений $5000. Но офицера-посредника поймали и предъявили ему подозрение по ч. 3 ст. 369 УК (предоставление неправомерной выгоды).

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По месту жительства офицера и его соучастников провели обыск.

"Изъято в ходе осмотра места происшествия транспортное средство и имущество, которое находилось в нем, а также технические средства для упаковки табачных изделий, радиоуправляемый беспилотный летательный аппарат, устройства для управления летательным аппаратом или использования катапульты, рации, приборы ночного видения, а также другие вещи, содержащие доказательства противоправной деятельности", - сказано в сообщении.

Следствие продолжается. Офицера собираются отстранить от должности и отправить в СИЗО.

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