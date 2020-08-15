Киевлянки встали в "цепь единения", чтобы поддержать своих сестер в Беларуси. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Возле арки Дружбы народов в Киеве проходит акция солидарности в поддержку народа Беларуси.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

На акции собралось более сотни женщин, также пришли и мужчины. Люди одеты в белое, некоторые повязали черные ленты в знак скорби по погибшим во время протестов в Беларуси. Также участники акции принесли с собой белые цветы. Некоторые в руках держат флаги Беларуси.

Организаторы "цепи единения" заявили, что выступают "за демократические выборы в Беларуси".

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У Києві пройшла жіноча акція солідарності з народом Білорусі. Одна з організаторок розповіла, що два тижні тому була вимушена покинути рідну країну. Відео: Роксолана Бичай, Суспільне pic.twitter.com/gbZyUxQv5k — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) August 15, 2020



















