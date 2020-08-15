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Церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом 57-й ОМПБр Сергеем Поховичем прошла на Кировоградщине. ФОТОрепортаж

В селе Новогригоровка Первая Долинского района Кировоградской области 15 августа простились со старшим сержантом 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Сергеем Поховичем (позывной Седой).

Об этом говорится в материале местного издания CBN, сообщает Цензор.НЕТ.

"На похороны собралось несколько сотен земляков и боевые побратимы. Сергей Похович на фронте - с 2014 года. Воевал и погиб в подразделении разведки 42-го батальона пятьдесят седьмой бригады имени Костя Гордиенко. Возвращался с самых опасных задач, имеет государственные награды", - отмечается в материале издания.

Церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом 57-й ОМПБр Сергеем Поховичем прошла на Кировоградщине 01

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Церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом 57-й ОМПБр Сергеем Поховичем прошла на Кировоградщине 02
Церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом 57-й ОМПБр Сергеем Поховичем прошла на Кировоградщине 03
Церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом 57-й ОМПБр Сергеем Поховичем прошла на Кировоградщине 04

Сергей Богданович Похович (позывной Седой) родился 14 сентября 1970 года. Был призван по контракту в ноябре 2018 года. Служил старшим сержантом в 42-м отдельном мотопехотном батальоне 57-й отдельной мотопехотной бригады. Погиб Сергей Похович 13 августа утром в районе поселка Водяное Ясиноватского района Донецкой области от ранений, не совместимых с жизнью, полученных при подрыве на неизвестном взрывном устройстве. У него остались отец и двое детей, которые сейчас служат в ВСУ.

Также читайте: Состояние крайне тяжелое, - врачи о состоянии воина, который подорвался на мине 13 августа

Автор: 

похороны (1536) потери (4466) Ян Осока (1501) операция Объединенных сил (6766) Кировоградская область (646)


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Топ комментарии
+24
Спочивай з мироа, козаче....
Церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом 57-й ОМПБр Сергеем Поховичем прошла на Кировоградщине - Цензор.НЕТ 6625
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15.08.2020 19:39 Ответить
+19
Співчіутя близькім та рідним.
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15.08.2020 19:50 Ответить
+18
Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
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15.08.2020 19:49 Ответить
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Спочивай з мироа, козаче....
Церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом 57-й ОМПБр Сергеем Поховичем прошла на Кировоградщине - Цензор.НЕТ 6625
показать весь комментарий
15.08.2020 19:39 Ответить
Церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом 57-й ОМПБр Сергеем Поховичем прошла на Кировоградщине - Цензор.НЕТ 4385
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15.08.2020 19:48 Ответить
Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
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15.08.2020 19:49 Ответить
Співчіутя близькім та рідним.
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15.08.2020 19:50 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ Церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом 57-й ОМПБр Сергеем Поховичем прошла на Кировоградщине - Цензор.НЕТ 5264
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15.08.2020 20:05 Ответить
Героям СЛАВА !!!
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15.08.2020 20:33 Ответить
Світла пам'ять Захиснику України.
Співчуття рідним.
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15.08.2020 20:52 Ответить
Светлая память Герою!
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15.08.2020 20:57 Ответить
Дякуємо, що захищав нас і Україну.
Вічна пам'ять!
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15.08.2020 21:03 Ответить
ГЕРОЮ СЛАВА !
Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 57-ї ОМПБр Сергієм Поховичем відбулася на Кіровоградщині - Цензор.НЕТ 2059
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15.08.2020 22:39 Ответить
Присоединяюсь ко всем комментаторам в этой ветке!
Лучше,чем вы сказали,трудно сказать!
Спи спокойно,защитник. Мы будкм вас всех помнить!
А расплата врага настигнет!!
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16.08.2020 07:16 Ответить
 
 