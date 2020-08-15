Церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом 57-й ОМПБр Сергеем Поховичем прошла на Кировоградщине. ФОТОрепортаж

В селе Новогригоровка Первая Долинского района Кировоградской области 15 августа простились со старшим сержантом 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Сергеем Поховичем (позывной Седой).

Об этом говорится в материале местного издания CBN, сообщает Цензор.НЕТ.

"На похороны собралось несколько сотен земляков и боевые побратимы. Сергей Похович на фронте - с 2014 года. Воевал и погиб в подразделении разведки 42-го батальона пятьдесят седьмой бригады имени Костя Гордиенко. Возвращался с самых опасных задач, имеет государственные награды", - отмечается в материале издания.

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Сергей Богданович Похович (позывной Седой) родился 14 сентября 1970 года. Был призван по контракту в ноябре 2018 года. Служил старшим сержантом в 42-м отдельном мотопехотном батальоне 57-й отдельной мотопехотной бригады. Погиб Сергей Похович 13 августа утром в районе поселка Водяное Ясиноватского района Донецкой области от ранений, не совместимых с жизнью, полученных при подрыве на неизвестном взрывном устройстве. У него остались отец и двое детей, которые сейчас служат в ВСУ.

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