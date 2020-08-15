Жительница Киевщины продавала ролики порнографического характера по 1500 гривен, - полиция. ФОТО
Жительница города Буча создала частный канал в одном из мессенджеров сети Интернет, где на заказ пользователей сбывала и распространяла контент порнографического характера. Цена одного такого видео составляла 1500 гривен.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киевской области, после получения оплаты на карту женщина посылала личным сообщением фото и видеозаписи порнографического характера.
"В течение трех месяцев оперативники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киевщины совместно со следственным отделом Ирпенского отдела полиции и под процессуальным руководством местной прокуратуры документировали противоправную деятельность 32-летней злоумышленницы. По решению суда правоохранители провели санкционированный обыск по месту жительства женщины, где изъяли компьютерную технику, банковские карточки, деньги и другие предметы преступной деятельности, которые использовались для снятия фото и видеороликов порнографического характера", - сообщают в полиции.
Полиция устанавливает лиц, причастных к поддержанию и функционированию запрещенного "бизнеса".
Женщине готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Следствие продолжается.
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Показали хотя бы одного, кто платил столько денег за то, что можно бесплатно посмотреть, не скажу где, ненужная это реклама.
значит не все пропало
Дети - да, но в сети полно роликов с актрисами очень похожими на детей но по факту совершеннолетними, срвершенно легально размещенными на ресурсах.
И еще, порнуху с торрентов давно никто не качает, есть куча сайтов где сотни тысяч роликов в онлайн-режиме.
Не, нюю в самом деле!!
😁
*********** ********** звинувачують у зраді:
Суд за вкрадене бабло - аби жодне не втікло.
Всі з мандатами в кишені і не вперше на арені.
Ось, одягнута в Версаче, ********** чергова плаче,
Що її, невинну лядь, хочуть, суки, розстрілять.
А вона ж-бо (свідок - небо) піклувалась не про себе!
І гребла собі в кишеню завжди з думкою про Неню!
Ось вже інша ********** вилізає виступать:
"Ви займаєтесь баблом, а навкруг - такий облом.
Війни й горе на планеті, а імпічмент де Канхветі?
Поки скрізь у світі зло, нас судити - западло!".
А тим часом - черга в стаді для нової **********:
"Ви не те назвали злом, схоже, вам подумать - в лом,
Той, хто каже: "Красти - зло", - ось хто істинне мурло!
НАС судити за бабло?! - нападе ж тоді *****!".
Все, дискусії скінчились - ********** притомились,
Ось і вирок: "********** холостими розстрілять!".
Розстріляли, посміялись, із розстріляним обнялись,
І уся ця ********** в ресторан пішла гулять...
Не дивуйтесь, тьоті й дяді, ні корупції ні зраді,
Поки в нас в Верховній Раді ********** на **********.
Якщо будем вибирать в Раду різну **********,
Від нащадків нам чекать лиш презирства і проклять.
Пам'ятаєте??
Хто вже сів?
😁
https://ru.chaturbate.com/
Это в каждом доме можно изъять.
мусорская собаковская мразота как всегда, на шару пожрать, потрахатся и бабло с народа поиметь. )))
Уявила, як на протязі трьох місяців оперативники разом зі слідчим відділом та під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури документували протиправну діяльність злочинниці. Так документували, шо напевно усі руки у мозолях.
Проходит старый Хаим мимо унылых торговых рядов с соленьями :
-- Ох , вэй , а при царе тут стояла бочка с красной икрой , а там ближе к окну - бочка с чёрной.
Тут же от неоткуда выростает "физик в штатском" из КГБэ и давай его скручивать - Хаим :
-- Не , но ви видели такой ? Я тока хотел спросить , ну кому оне мешали !
Вот и я сегодня хочу спросить у ментяр позорных : кому эта тётка с её прелестями на видео мешала ?! Может детишек склоняла или взрослых обижала , заставляла силой ?!
Если нет и там всё па-взрослому , то какие ваши проблемы ?
неча делать ментам - хай казки розказують.
типа не был, не пил, не причастен...
"Это какой-то... позор..." (с)
Полиция, вы чем вообще занимаетесь?
Думаю, женщине так отомстил какой-то полицай, который просек тему (скорее всего узнал ее на видео - Буча город маденький) и потребовал делиться (телом), она его послала, он настучал и полиция раскрыла "страшное преступление".
Что это за новость???
Какая противоправная деятельность????
Копилку у девушки вытряхли!!!
По 1,2 доллару!!!
Это позор мусарский!!!!
Такое барахло - карты банков в каждой семье пачка!!!!!
МУСОРА ТВАРИ!!!!!!!
Я не про ту, что порнуху продавала, я про тех, что покупали.
Зачем деньги то платить, когда на сайтах порнушных, таких, как xHamster, порнухи навалом бесплатной, задаром раздают.
Ой, не могу, лохи педальные.
Или ты порно актер?
Тогда извини.
И ишел бы ты, ценитель,
Бордели ( и порнуха, как ты сам сейчас и сказал) крышуются Аваковым
Ты своими доходами от проституток с аваковым делишься, а эта дура нет.
Пишешь ты тут, в щтой теме, потому как сам боишься - а вдруг и твой бизнес прикроют.
Наливайкой не владеешь (их тоже аваков крышует), не дорос ты до наливайки...
Ты работаешь на Авакова, распространяешь в сети порнуху, на ней зарабатываешь, тем и живешь, аваковским башляешь от твоих доходов.
Так бы сразу и сказал.
Аваков, к слову, жив?
А то слух был, что канонизировали его, после того, как он убил Антоненко и Кузьменко.
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Мне начхать, что там у вас в цене. Ты обгадилось, не понимая того что эфир и запись это разные вещи и первый нигде не бывает бесплатным.
Тебе обидно, что закрыли твой любимый канал?
Или ты на порнухе деньги зарабатываешь?
Ты на Авакова работаешь, что ли?
Я же написала, что все про тебя понятно, ты зарабатываешь тем, что распространяешь порнуху.
Не уходи от вопроса, аваковский, отвечай: Авакова убили (и клон в маске за него в раде вещал), после того, как он убил Антоненко и Кузьменко?
Еффект скоріше за все буде нульовий але хочь якийсь папірець буде про скаргу - вони роздивляться, посміються і вам надішлють листа.
І якщо у вас є можливість найняти грамотного адвоката - коли маешь дію з міліцією завжди бажано консультуватись з адвокатом.
Кто бы сомневался.
На жадности погорела.
Делится надо, дура.
Делится надо, у "авакова" упали доходы.
Ведь Аваков, как всем хорошо известно, это не только контроль за траффиком наркоты, но и наливайки, и проституция, и порнография.
После визита президента Швейцарии к "бубочке" (в июне, если мне не изменяет память), доходы от контроля за траффоком наркоты у авакова упали, вот и трясут дельцов мелких, чтобы дельцы крупные делились шедро,
а.аваков
А если я сфотографирую свою жопу и выставлю в интернет - это тоже будет преступление?
А если в окне, так чтоб соседка увидела?
шукайте злочинців, патрулюйте вулиці.