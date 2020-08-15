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Жительница Киевщины продавала ролики порнографического характера по 1500 гривен, - полиция. ФОТО

Жительница города Буча создала частный канал в одном из мессенджеров сети Интернет, где на заказ пользователей сбывала и распространяла контент порнографического характера. Цена одного такого видео составляла 1500 гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киевской области, после получения оплаты на карту женщина посылала личным сообщением фото и видеозаписи порнографического характера.

"В течение трех месяцев оперативники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киевщины совместно со следственным отделом Ирпенского отдела полиции и под процессуальным руководством местной прокуратуры документировали противоправную деятельность 32-летней злоумышленницы. По решению суда правоохранители провели санкционированный обыск по месту жительства женщины, где изъяли компьютерную технику, банковские карточки, деньги и другие предметы преступной деятельности, которые использовались для снятия фото и видеороликов порнографического характера", - сообщают в полиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гражданин Австрии с женой организовали на Виннитчине модельное агентство, где занимались изготовлением порнопродукции с участием детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Жительница Киевщины продавала ролики порнографического характера по 1500 гривен, - полиция 01
Жительница Киевщины продавала ролики порнографического характера по 1500 гривен, - полиция 02

Полиция устанавливает лиц, причастных к поддержанию и функционированию запрещенного "бизнеса".

Женщине готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Следствие продолжается.

Также смотрите: Полиция отчиталась, что накрыла "порно-студию" с 6 моделями в Херсоне: "Организатору и администратору грозит от 3 до 7 лет". ФОТО

Автор: 

Киевская область (4239) Нацполиция (16608) порнография (210) правоохранительные органы (2971) силовики (2799)


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Топ комментарии
+37
деньги мимо ментовской кассы -серьезное преступление
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15.08.2020 21:42 Ответить
+30
документировали противоправную деятельность 32-летней злоумышленницы

===============================
менти геть там іпанулися? а ну гайда справжніх злочинців ловити!
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15.08.2020 21:38 Ответить
+29
3 месяца дро...ли всем отделом. Потом приелась, решили брать развратницу.
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15.08.2020 21:48 Ответить
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Страница 2 из 2
Шо не делилась прибылью?
Показали хотя бы одного, кто платил столько денег за то, что можно бесплатно посмотреть, не скажу где, ненужная это реклама.
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15.08.2020 21:55 Ответить
если люди еще платят за это деньги
значит не все пропало
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15.08.2020 21:56 Ответить
Кива покупал.
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15.08.2020 22:52 Ответить
ну и кому они всрались?? там на халяву можно шкурана подёргать на любой вкус, за авторскую работу платили?? странное какое-то задержание, похоже на квартальный отчет....
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15.08.2020 21:59 Ответить
Народ,мені таємно один товариш з яким ми колись служил в війську а тепер він поліцай сказав що кіберполіцаї слідкують і за тим чи ви не качаєте порнуху з порноторентів. І в любий час можуть з рішенням суду до вас завітати. А штраф досить солідний а якщо ще якісь збочення типу з дітьми чи з псами та конями то і до семи років тюряги можна дістати. Так що перше кудись влісти то думайте. Я краще до сусідки якщо щось засвербить на живе піду. Бо правило в мене одне-дівок багато а я такий один.
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15.08.2020 22:01 Ответить
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15.08.2020 22:53 Ответить
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16.08.2020 01:14 Ответить
Товарищ или не в теме или врет. Скачивание порнухи не является уголовным преступлением.
Дети - да, но в сети полно роликов с актрисами очень похожими на детей но по факту совершеннолетними, срвершенно легально размещенными на ресурсах.
И еще, порнуху с торрентов давно никто не качает, есть куча сайтов где сотни тысяч роликов в онлайн-режиме.
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16.08.2020 01:07 Ответить
...оце злочин...- посадовці грабують на мільярди і нічого...
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15.08.2020 22:03 Ответить
Чета Мне уже кажетца, шо наличие смартфона и банковских карточек- только оттягощает.. больше влепят..
Не, нюю в самом деле!!
😁
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15.08.2020 22:05 Ответить
Жаль жінку але проти закону не попреш бо у нас карають тих хто не має статків та великих рахунків в офшорних банках. Хотіла пані трошки в люди вибитись а тепер біда бо поліцаї не люди а це вже доказано практикою.
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15.08.2020 22:05 Ответить
подумал, что она продавала ролики с записями прослушки из ОАСК
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15.08.2020 22:05 Ответить
Шапіто в Верховній Раді: на арені **********!
*********** ********** звинувачують у зраді:
Суд за вкрадене бабло - аби жодне не втікло.
Всі з мандатами в кишені і не вперше на арені.
Ось, одягнута в Версаче, ********** чергова плаче,
Що її, невинну лядь, хочуть, суки, розстрілять.
А вона ж-бо (свідок - небо) піклувалась не про себе!
І гребла собі в кишеню завжди з думкою про Неню!
Ось вже інша ********** вилізає виступать:
"Ви займаєтесь баблом, а навкруг - такий облом.
Війни й горе на планеті, а імпічмент де Канхветі?
Поки скрізь у світі зло, нас судити - западло!".
А тим часом - черга в стаді для нової **********:
"Ви не те назвали злом, схоже, вам подумать - в лом,
Той, хто каже: "Красти - зло", - ось хто істинне мурло!
НАС судити за бабло?! - нападе ж тоді *****!".
Все, дискусії скінчились - ********** притомились,
Ось і вирок: "********** холостими розстрілять!".
Розстріляли, посміялись, із розстріляним обнялись,
І уся ця ********** в ресторан пішла гулять...
Не дивуйтесь, тьоті й дяді, ні корупції ні зраді,
Поки в нас в Верховній Раді ********** на **********.
Якщо будем вибирать в Раду різну **********,
Від нащадків нам чекать лиш презирства і проклять.

Пам'ятаєте??
Хто вже сів?
😁
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15.08.2020 22:09 Ответить
В Україні як і в совкових країнах сексу немає. А ця пані влізла в бізнес який кришує сам Аваков. Їй тепер два шляхи. Аьо працювати на МВД або в зоні бути лялькою для кобли.
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15.08.2020 22:09 Ответить
больше мусорам нехрен заняться? все бандиты и наркоторговцы и коррупционеры сидят уже? война выиграна? Крым вернули?
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15.08.2020 22:10 Ответить
Аваков в інтернеті ввів цензуру і нагляд кіберполіції. Кіберполіція слідкує не за сепарами та ватниками а за простими громадянами та опозиційними політиками( не за медведчуківцями та іншою гидотою).
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15.08.2020 22:13 Ответить
Совершенно социально неопасная статья. куда опасней взяточничество коррупция крышевание, злоупотребление служебным положением , службова підробка тощо
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15.08.2020 22:14 Ответить
3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов)Источник:https://censor.net/p3213999 це ще стаття з совітського кримінального кодексу. Де в Європі таке ?
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15.08.2020 22:16 Ответить
Тема сисек не раскрыта!!!
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15.08.2020 22:17 Ответить
(*)_(*)
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15.08.2020 22:31 Ответить
У нас в СССр -секса НЕТ (1986)- в Україні секс заборонено (2020)
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15.08.2020 22:19 Ответить
Це теж можна вважати предметом порногрфії з елементами садизму . Мешканка Київщини продавала ролики порнографічного характеру за 1500 гривень, - поліція - Цензор.НЕТ 9107
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15.08.2020 22:19 Ответить
нет. здесь нет пiдлогових органiв.
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16.08.2020 09:06 Ответить
Мешканка Київщини продавала ролики порнографічного характеру за 1500 гривень, - поліція - Цензор.НЕТ 3950Авакову треба негайно послати свої псів по музеям та знищити ці предмети порнографії...
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15.08.2020 22:22 Ответить
Внимание!!! Всем кто хочет бороться с порнографией сюда: ru.chaturbate.com
https://ru.chaturbate.com/
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15.08.2020 22:25 Ответить
...где изъяли компьютерную технику, банковские карточки, деньги и другие предметы преступной деятельности Источник: https://censor.net/p3213999
Это в каждом доме можно изъять.
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15.08.2020 22:26 Ответить
В каждом доме?- "предметы преступной деятельности"? Далеко не все в Украине материально обеспечены (деньги,карточки) и занимаются криминалом.
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16.08.2020 10:00 Ответить
Мешканка Київщини продавала ролики порнографічного характеру за 1500 гривень, - поліція - Цензор.НЕТ 8398А це вже пропаганда гомосексуалізму...караул..негайно знищити ..і що ті греки думали..ех не було тоді на них Авакова з псярнею поліцаїв...
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15.08.2020 22:27 Ответить
я так понимаю, мусорам собаковским нечем занятся)))) ну сидели бы, тихонько дрочили, так нет же решили бороться с преступностью)))) "страшная преступница" торговала своими телесами на видиороликах, а мусорам с этого нифига не перепадало. решили наехать.
мусорская собаковская мразота как всегда, на шару пожрать, потрахатся и бабло с народа поиметь. )))
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15.08.2020 22:27 Ответить
Бред, за что статья? Телка показывался себя, никого не развращал, деньги платили добровольно, так в чем проблема? Этот УК надо пересматривать, там совковщины полно. Разве что мусорам ничего не обломились, поэтому они обиделись и приняли тетю на показатель.
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15.08.2020 22:33 Ответить
пишут, дочка стивена спилберга таким бизнесом занимается...свой путь в кино
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15.08.2020 23:11 Ответить
Я думав,що вже не буде нової Врадіївки.Але вона повторилася,після стількох років Майдану і всім пофіг.Ось де справжні злочинці і поліціянтське свавілля.
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15.08.2020 22:33 Ответить
В нас тут цілими днями,за Білорусь балакають.А в самих,що?
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15.08.2020 22:39 Ответить
Та повно українок на Chaturbate чи Bongacams працює.Їх теж будете кидати в буцегарні?
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15.08.2020 22:45 Ответить
Ойц, таки увагу відволікають..
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15.08.2020 22:47 Ответить
ммм корабэльная доска!
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15.08.2020 22:52 Ответить
Три місяці поліціянти проїдали бюджеті гроші.Ми ж всі їх утримуємо,а вони дурістю займаються.
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15.08.2020 22:54 Ответить
от тому в нашій країні і не легалізують проституцію та легкі наркотики, бо бандити в пагонах втратять бізнес разом з кримінальними авторитетами (бо в нашій країні це одні і ті самі люди)...
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15.08.2020 23:03 Ответить
Сеть переполнена бесплатной порнухой,кто эти люди,которые покупают?)
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15.08.2020 23:12 Ответить
Это скорее всего онлайн-услуги, ты перечисляешь денежки и она засовывает в себя то что ты пожелаешь туда куда скажешь
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16.08.2020 01:14 Ответить
А денех та скока иззяли!Настоящега приступника,***,изловили! СРАМОТА.Тьфу.І ми мусимо цю зграю дов@боьобів ще утримувати.Аваковці в перде!Уря!
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15.08.2020 23:14 Ответить
ник в тему
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16.08.2020 01:13 Ответить
Ой, абаржацца!

Уявила, як на протязі трьох місяців оперативники разом зі слідчим відділом та під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури документували протиправну діяльність злочинниці. Так документували, шо напевно усі руки у мозолях.
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15.08.2020 23:18 Ответить
ментам немає чого робити
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15.08.2020 23:20 Ответить
1961 год , Бессарабский рынок ...
Проходит старый Хаим мимо унылых торговых рядов с соленьями :
-- Ох , вэй , а при царе тут стояла бочка с красной икрой , а там ближе к окну - бочка с чёрной.
Тут же от неоткуда выростает "физик в штатском" из КГБэ и давай его скручивать - Хаим :
-- Не , но ви видели такой ? Я тока хотел спросить , ну кому оне мешали !

Вот и я сегодня хочу спросить у ментяр позорных : кому эта тётка с её прелестями на видео мешала ?! Может детишек склоняла или взрослых обижала , заставляла силой ?!
Если нет и там всё па-взрослому , то какие ваши проблемы ?
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15.08.2020 23:23 Ответить
это прайс или реклама?
неча делать ментам - хай казки розказують.
типа не был, не пил, не причастен...
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15.08.2020 23:23 Ответить
Зла не вистачає... Ментяри, нема чим зайнятися? Хоч одне дерево посадіть, якщо ломка починається через відсутність посадок.
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15.08.2020 23:36 Ответить
Слово "ФОТО" крупными буквами после заголовка)) Цензор цензор))) Я понимаю, так бы на эту новость зашли пару тыс. человек- не больше.)
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15.08.2020 23:40 Ответить
забыла Фоп зарегистрировать)
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15.08.2020 23:43 Ответить
Предвыборные ролики зеленского продавала?
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16.08.2020 00:53 Ответить
За мои налоги Аваковские петушки ездят по проституткам, при этом на обычный вызов приезжют с кислыми щами и претензией что их потревожили. Сильно мы рсслабились, нужно гнать это говно, оно на одних только вертолетах просрало 10 миллиардов в кризис.
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16.08.2020 01:00 Ответить
Эээ... Я привально вижу, там бумажки по 1 доллару разложены на столе????
"Это какой-то... позор..." (с)
Полиция, вы чем вообще занимаетесь?
Думаю, женщине так отомстил какой-то полицай, который просек тему (скорее всего узнал ее на видео - Буча город маденький) и потребовал делиться (телом), она его послала, он настучал и полиция раскрыла "страшное преступление".
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16.08.2020 01:12 Ответить
ЦЕНЗОР!!!!!!!!

Что это за новость???
Какая противоправная деятельность????
Копилку у девушки вытряхли!!!
По 1,2 доллару!!!
Это позор мусарский!!!!
Такое барахло - карты банков в каждой семье пачка!!!!!
МУСОРА ТВАРИ!!!!!!!
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16.08.2020 01:15 Ответить
Господи, сколько же лохов.
Я не про ту, что порнуху продавала, я про тех, что покупали.
Зачем деньги то платить, когда на сайтах порнушных, таких, как xHamster, порнухи навалом бесплатной, задаром раздают.
Ой, не могу, лохи педальные.
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16.08.2020 05:39 Ответить
прямой эфир, дядя, не тупи, он везде платный.
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16.08.2020 09:12 Ответить
Во-первых, я - тетя, а во-вторых, я не такой ценитель порнухи в прямом эфире, как Вы.
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16.08.2020 09:43 Ответить
Да я уже понял шо ты специалист по порно для бедных в записи.
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16.08.2020 09:50 Ответить
Я же тебе написала, что ты - ценитель.
Или ты порно актер?
Тогда извини.
И ишел бы ты, ценитель,
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16.08.2020 09:56 Ответить
Дубль три для тех у кого сельский путь развития - эфир и запись это разные вещи, как по форме так и по стоимости, поэтому лох тут только ты а не те кого ты назвало лохами, пытаясь умничать на этой теме.
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16.08.2020 10:00 Ответить
Я же тебе уже наисала: аваковский ты, на авакова работаешь.
Бордели ( и порнуха, как ты сам сейчас и сказал) крышуются Аваковым
Ты своими доходами от проституток с аваковым делишься, а эта дура нет.
Пишешь ты тут, в щтой теме, потому как сам боишься - а вдруг и твой бизнес прикроют.
Наливайкой не владеешь (их тоже аваков крышует), не дорос ты до наливайки...
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16.08.2020 10:02 Ответить
Дубль два для селюков - тебе известно, чем отличается постановка театра от записи на киноплёнку, или снова будешь тупить?Судя твоей хабальной логике, все театралы лохи педальные, я тебя правильно понял?
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16.08.2020 10:10 Ответить
Прости, я ошиблась.
Ты работаешь на Авакова, распространяешь в сети порнуху, на ней зарабатываешь, тем и живешь, аваковским башляешь от твоих доходов.
Так бы сразу и сказал.
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16.08.2020 09:59 Ответить
Дубль четыре для тех у кого сельский путь развития - эфир и запись это разные вещи, как по форме так и по стоимости, поэтому лох тут только ты, а не те кого ты назвало лохами, пытаясь умничать на этой теме.
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16.08.2020 10:01 Ответить
Забавно, что свою работу на авакова ты не опровергаешь.
Аваков, к слову, жив?
А то слух был, что канонизировали его, после того, как он убил Антоненко и Кузьменко.
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16.08.2020 10:03 Ответить
Тебе известно, чем отличается постановка театра от записи на киноплёнку, или снова будешь тупить?Судя твоей хабальной логике, все театралы лохи педальные, я тебя правильно понял?
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16.08.2020 10:09 Ответить
я не такой ценитель

==
Мне начхать, что там у вас в цене. Ты обгадилось, не понимая того что эфир и запись это разные вещи и первый нигде не бывает бесплатным.
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16.08.2020 09:53 Ответить
Да-да, я про тебя все поняла.
Тебе обидно, что закрыли твой любимый канал?
Или ты на порнухе деньги зарабатываешь?
Ты на Авакова работаешь, что ли?
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16.08.2020 09:57 Ответить
Дубль пять для тех, у кого сельский путь развития - ты обгадилось, не понимая того что эфир и запись это разные вещи и первый не бывает бесплатным, поэтому те, кого ты назвало "лохи педальные" соответсвенно дарят твой титул тебе.
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16.08.2020 10:06 Ответить
У тебя дислексия, что ли?
Я же написала, что все про тебя понятно, ты зарабатываешь тем, что распространяешь порнуху.
Не уходи от вопроса, аваковский, отвечай: Авакова убили (и клон в маске за него в раде вещал), после того, как он убил Антоненко и Кузьменко?
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16.08.2020 10:08 Ответить
Дубль шесть для деревенских - тебе известно, чем отличается постановка театра от записи на плёнку, или снова будешь тупить?Судя твоей хабальной логике, все театралы лохи педальные, я тебя правильно понял?
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16.08.2020 10:12 Ответить
Смотри, аваковский, остерегайся: прибили твоего хозяина, прибьют и тебя.
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16.08.2020 10:15 Ответить
не сцы, ты сдохнешь раньше.
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16.08.2020 10:40 Ответить
а вот был бы кассовый аппарат то претензий небылобы
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16.08.2020 07:34 Ответить
Це при тому що якщо у вас вкрали сумку з грошима то цим буде 30 хвилин займатись 1 дільничий і то якщо повезе. Якщо систему міліції не реформувати на 100% то можна і країну загубити.
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16.08.2020 08:14 Ответить
Ханжеский совок, в цивилизованном мире порнуха прибильная отрасть народного хоряйства, а тут только менти кормятся.
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16.08.2020 08:22 Ответить
До речі, здається що ви на дії міліції маете право скаржитись на гаряу лінію нац. поліції.

Еффект скоріше за все буде нульовий але хочь якийсь папірець буде про скаргу - вони роздивляться, посміються і вам надішлють листа.

І якщо у вас є можливість найняти грамотного адвоката - коли маешь дію з міліцією завжди бажано консультуватись з адвокатом.
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16.08.2020 08:28 Ответить
По этой статье можно посадить любого провайдера, так как тырнет набит порнухой.
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16.08.2020 09:14 Ответить
Дружаня давече бордель наведывал. Вот там со слов сотрудницы для аваковских мусорил налоги платятся стабильно.
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16.08.2020 09:52 Ответить
"Вот там со слов сотрудницы для аваковских мусорил налоги платятся стабильно."

Кто бы сомневался.
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16.08.2020 10:13 Ответить
Эта дура просто не стала с аваковскими полицаями делится.
На жадности погорела.
Делится надо, дура.
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16.08.2020 10:00 Ответить
Судя по сбережениям поделится могла лишь тем что продавала.
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16.08.2020 10:07 Ответить
Так это же не ей урок одной урок то преподали, это же всем производителям данной кинематографической продукции предупреждение сделали, чтобы не утаивали доходы.
Делится надо, у "авакова" упали доходы.
Ведь Аваков, как всем хорошо известно, это не только контроль за траффиком наркоты, но и наливайки, и проституция, и порнография.
После визита президента Швейцарии к "бубочке" (в июне, если мне не изменяет память), доходы от контроля за траффоком наркоты у авакова упали, вот и трясут дельцов мелких, чтобы дельцы крупные делились шедро,
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16.08.2020 10:11 Ответить
'Мусора нелюди´ и командовать ими буду я.
а.аваков
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16.08.2020 10:19 Ответить
Бляха-муха!
А если я сфотографирую свою жопу и выставлю в интернет - это тоже будет преступление?
А если в окне, так чтоб соседка увидела?
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16.08.2020 10:06 Ответить
Серьёзную "злоумышленницу" поймали, не ну а чо, всех бандитов уже переловили осталось только девочек, торгующих своими прелестями вернуть к социальной ответственности. А работу какую большую провели, три месяца документировали, ещё и теребонькали небось ))))
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16.08.2020 10:16 Ответить
поліція! якою "прутнею" ви займаєтеся?
шукайте злочинців, патрулюйте вулиці.
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19.08.2020 10:05 Ответить
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