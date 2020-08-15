Жительница Киевщины продавала ролики порнографического характера по 1500 гривен, - полиция. ФОТО

Жительница города Буча создала частный канал в одном из мессенджеров сети Интернет, где на заказ пользователей сбывала и распространяла контент порнографического характера. Цена одного такого видео составляла 1500 гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киевской области, после получения оплаты на карту женщина посылала личным сообщением фото и видеозаписи порнографического характера.

"В течение трех месяцев оперативники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киевщины совместно со следственным отделом Ирпенского отдела полиции и под процессуальным руководством местной прокуратуры документировали противоправную деятельность 32-летней злоумышленницы. По решению суда правоохранители провели санкционированный обыск по месту жительства женщины, где изъяли компьютерную технику, банковские карточки, деньги и другие предметы преступной деятельности, которые использовались для снятия фото и видеороликов порнографического характера", - сообщают в полиции.

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Полиция устанавливает лиц, причастных к поддержанию и функционированию запрещенного "бизнеса".

Женщине готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Следствие продолжается.

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