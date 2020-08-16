Акция в поддержку белорусского ОМОНа прошла под посольством РБ в Москве: "Сильнее давите майданную мразь". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В столице Российской Федерации у посольства Беларуси прошла акция в поддержку белорусских силовиков, жестоко обращавшихся участниками протестов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на EuroRadio.

Издание опубликовало три фото. На одном женщина держит в руках плакат с надписью: "Белорусский ОМОН сильнее давите майданную мразь!". На другом - мужчина с плакатом "Мы поддерживаем действия белорусского ОМОНа по разгону Майдана! Работаете братья!".

На третьем снимке - несколько человек в военной форме времен Второй мировой войны и с красным флагом.

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Отметим, что тогда же возле посольства проходила акция в поддержку протестующих в Беларуси - пришедшие выстроились в цепь солидарности.







Фото: twitter.com/MBKhMedia

Как сообщает МБХ Медиа, позже к посольству подошла агитбригада "Национально-освободительного движения" (НОД).

К посольству пришла агитбригада НОД. Обычно они срывают акции тем, что громко поют военные песни и играют на гармошке. Видео: @mbkhmedia pic.twitter.com/RQFbFLFxME — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 15, 2020

"Обычно они срывают акции тем, что громко поют военные песни и играют на гармошке", - отмечает издание. Также они провоцировали девушек, выстроившихся цепью.

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Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

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