Акция в поддержку белорусского ОМОНа прошла под посольством РБ в Москве: "Сильнее давите майданную мразь". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В столице Российской Федерации у посольства Беларуси прошла акция в поддержку белорусских силовиков, жестоко обращавшихся участниками протестов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на EuroRadio.
Издание опубликовало три фото. На одном женщина держит в руках плакат с надписью: "Белорусский ОМОН сильнее давите майданную мразь!". На другом - мужчина с плакатом "Мы поддерживаем действия белорусского ОМОНа по разгону Майдана! Работаете братья!".
На третьем снимке - несколько человек в военной форме времен Второй мировой войны и с красным флагом.
Отметим, что тогда же возле посольства проходила акция в поддержку протестующих в Беларуси - пришедшие выстроились в цепь солидарности.
Как сообщает МБХ Медиа, позже к посольству подошла агитбригада "Национально-освободительного движения" (НОД).
К посольству пришла агитбригада НОД. Обычно они срывают акции тем, что громко поют военные песни и играют на гармошке. Видео: @mbkhmedia pic.twitter.com/RQFbFLFxME— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 15, 2020
"Обычно они срывают акции тем, что громко поют военные песни и играют на гармошке", - отмечает издание. Также они провоцировали девушек, выстроившихся цепью.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.
Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
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В 2014 и в Белорусии - бомжатский шабаш, устроенный кремлевскими марионетками.
14 января 1991 года на Манежной площади прошел митинг протеста под лозунгом "Не допустим оккупации Литвы!". По разным данным, акция собрала от 100 тыс. до 500 тыс. человек.
19-22 августа 1991 года на Манежной площади, у Белого дома и у здания Моссовета ежедневно собиралось более 200 тыс. противников ГКЧП.
3 и 4 октября 1993 года сторонники президента Бориса Ельцина и защитники Верховного совета собрали на улицах Москвы не менее 300 тыс. человек. Акции проходили у Белого дома, у телецентра "Останкино" и здания столичной мэрии."
Эх, из пулемётов бы их тогда.....
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Що там Хабаровск?
Он защищает рабовладение ???
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Живе Белорусь!
Марк Порций Катонhttps://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6Mzc3MzQ0NzA1OTM2MzY1&av=100007687692417
Да, верно, русские - самая гадостная нация. Там, где они, там грязь, там слезы, там смерть.
Но бог прав, надо, чтобы была такая мерзость в мире - лучше будем ценить жизнь, улыбки, счастье, светлое чистое небо. Русским этого не понять. Они в грязи, в вони, в вечном запое.
Не будь путина, найдется другой. Гадостная нация грязь всегда найдет.
Брехати це в крові расцєян, вони навіть пишаються тим що можуть брехати і обдурювати інших людей, це я про їх любов до миру кажуі про братерство.
Для понимания того что тебя унижают не нужна боль от дубинки , человеку хватает пощёчины.
Это его работа. Покричать , подраться.