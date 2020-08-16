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Новости Фото Революция в Беларуси
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Акция в поддержку белорусского ОМОНа прошла под посольством РБ в Москве: "Сильнее давите майданную мразь". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В столице Российской Федерации у посольства Беларуси прошла акция в поддержку белорусских силовиков, жестоко обращавшихся участниками протестов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на EuroRadio.

Издание опубликовало три фото. На одном женщина держит в руках плакат с надписью: "Белорусский ОМОН сильнее давите майданную мразь!". На другом - мужчина с плакатом "Мы поддерживаем действия белорусского ОМОНа по разгону Майдана! Работаете братья!".

На третьем снимке - несколько человек в военной форме времен Второй мировой войны и с красным флагом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Беларусь без Луки и Х#йла!", - в центре Киева прошла акция солидарности с белорусской нацией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Акция в поддержку белорусского ОМОНа прошла под посольством РБ в Москве: Сильнее давите майданную мразь 01
Акция в поддержку белорусского ОМОНа прошла под посольством РБ в Москве: Сильнее давите майданную мразь 02
Акция в поддержку белорусского ОМОНа прошла под посольством РБ в Москве: Сильнее давите майданную мразь 03

Также читайте: Официальные результаты выборов президента РБ не вызывают доверия в белорусском обществе, - МИД Украины

Отметим, что тогда же возле посольства проходила акция в поддержку протестующих в Беларуси - пришедшие выстроились в цепь солидарности.

Акция в поддержку белорусского ОМОНа прошла под посольством РБ в Москве: Сильнее давите майданную мразь 04
Акция в поддержку белорусского ОМОНа прошла под посольством РБ в Москве: Сильнее давите майданную мразь 05
Акция в поддержку белорусского ОМОНа прошла под посольством РБ в Москве: Сильнее давите майданную мразь 06
Фото: twitter.com/MBKhMedia

Как сообщает МБХ Медиа, позже к посольству подошла агитбригада "Национально-освободительного движения" (НОД).

К посольству пришла агитбригада НОД. Обычно они срывают акции тем, что громко поют военные песни и играют на гармошке. Видео: @mbkhmedia pic.twitter.com/RQFbFLFxME

— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 15, 2020

"Обычно они срывают акции тем, что громко поют военные песни и играют на гармошке", - отмечает издание. Также они провоцировали девушек, выстроившихся цепью.

Читайте также: Участников акции у посольства Беларуси задерживают в Москве

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Также смотрите: Associated Press опубликовало снимок погибшего в Минске Тарайковского, опровергающий официальную версию трагедии. ФОТО

Автор: 

акция (2425) Беларусь (7937) москва (3092) ОМОН (112)


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Топ комментарии
+73
,,Дедыубивали,, деграданты недоимперские.
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16.08.2020 00:33 Ответить
+65
Вот же ж мрази
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16.08.2020 00:35 Ответить
+60
Акция в поддержку белорусского ОМОНА прошла под посольством РБ в Москве: "Сильнее давите майданную мразь" - Цензор.НЕТ 6364
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16.08.2020 00:36 Ответить
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Майдан был только в 2004 году.
В 2014 и в Белорусии - бомжатский шабаш, устроенный кремлевскими марионетками.
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16.08.2020 07:17 Ответить
Ты шо, тут нельзя так.
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16.08.2020 07:26 Ответить
Сразу три антимайдановца засветились. Лепота.
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16.08.2020 12:33 Ответить
Українці (зе),в кого є мізки-ДУМАЙ ТЕ
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16.08.2020 07:54 Ответить
боже, ну и мрази... я имею ввиду кацапню (..)баную...
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16.08.2020 08:32 Ответить
Генетические уроды, изгои человечества. За что славянам такие соседи твари?
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16.08.2020 08:35 Ответить
Казав , кажу і буду кказати - нема жодного( жодного- жодного) нормального кацапа , тільки тварі , мразі і уйобки !
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16.08.2020 08:42 Ответить
"4 февраля 1990 года на Манежной площади состоялся самый массовый митинг протеста за всю историю советской власти, собравший до 300 тыс. человек. Главным их требованием стала отмена ст. 6 Конституции СССР о руководящей роли КПСС.
14 января 1991 года на Манежной площади прошел митинг протеста под лозунгом "Не допустим оккупации Литвы!". По разным данным, акция собрала от 100 тыс. до 500 тыс. человек.
19-22 августа 1991 года на Манежной площади, у Белого дома и у здания Моссовета ежедневно собиралось более 200 тыс. противников ГКЧП.
3 и 4 октября 1993 года сторонники президента Бориса Ельцина и защитники Верховного совета собрали на улицах Москвы не менее 300 тыс. человек. Акции проходили у Белого дома, у телецентра "Останкино" и здания столичной мэрии."


Эх, из пулемётов бы их тогда.....
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16.08.2020 08:44 Ответить
ти мабуть ідіот
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16.08.2020 21:04 Ответить
Да они #бнутые!
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16.08.2020 08:44 Ответить
остались бы в совке...суки...а так они уже загадили пол мира...
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16.08.2020 08:46 Ответить
память коротка? желаю чтоб ихyний родной уже московский омон на Болотной еще раз отдубасили так сказать карму словилиАкция в поддержку белорусского ОМОНа прошла под посольством РБ в Москве: "Сильнее давите майданную мразь" - Цензор.НЕТ 3553
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16.08.2020 08:48 Ответить
Сподіваюсь що після подій в Бєларусі ЗЄля вкурить звідки йде небезпека, навіть для нього особисто. Ще раз йому доказ що в "ачке" москаля миру немає. І не сподівайтесь на якихось расийских интилигентов и либералов. В дискусії про політику, вам навіть учительница потомственная дворянка скаже "Бандєровци, я б вас всех расстреляла". Випробувано на собі
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16.08.2020 08:51 Ответить
он проста непанимает...

*********...
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16.08.2020 09:16 Ответить
Ось так "браття" білоруси - ви вже сьогодні стали "майданной мразью" а завтра ви будете фашистами і вас будуть вбивати "зелені чоловічки" а все це в тому числі і через те що для вас Крим раптом став рашистським і на Донбасі "гражданская война". Приклад України вас нічому не навчив???
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16.08.2020 08:58 Ответить
По понятиям, ********** росгвардия должна жестко разогнать эти явно несанкционированные акции.
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16.08.2020 08:58 Ответить
На рабомезорашці це працює тільки у один бік: прох#йловська позиція- не чіпають, проти х#йла - розгоняють швидко.
Що там Хабаровск?
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16.08.2020 09:05 Ответить
Колорадские ушлепки, осколки империи, готовые лизать кирзовые и хромовые сапоги, привычные и столь милые российским языкам. Во все времена власть относилась к рабам соответственно, даже к самым преданным. Все равно как к рабам! И преданные рабы прославляют хозяйскую руку с кнутом, не задумываясь что то же ждет их внуков и правнуков.
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16.08.2020 09:09 Ответить
А кто сомневался?Все логично,наших амон овцев они приняли тоже с удовольствием.
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16.08.2020 09:14 Ответить
надто багато честі про цих ряджених дебілів писати... У когось є сумніви, щодо їхньої адекватності????
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16.08.2020 09:31 Ответить
Ха! Москали - кровавые убийцы, воры и лжецы генетически. А сябры считают их братьями. Московская империя кабы здохла.
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16.08.2020 09:35 Ответить
зачем они надели на голову половой орган бабушки
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16.08.2020 09:43 Ответить
а зачем он одел майку американских конфедератов ???
Он защищает рабовладение ???
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16.08.2020 09:52 Ответить
У нас тоже некоторые слуги народа высказались в поддержку белорусского омона...
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16.08.2020 09:55 Ответить
ці слуги урода - такіж совкодрочери як і сам зелепуга і садисти з беломона які відкрили філію пекла на землі Біларусі. я не вірив своїм очам дивлячись відео з лікарні. Я б своїми руками стріляв би таких омонівців.

.
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16.08.2020 13:52 Ответить
РАБОТАЙТЕ БРАТЬЯ !!!

Акція на підтримку білоруського ОМОНу відбулась під посольством РБ у Москві: "Дужче давіть майданну мерзоту" - Цензор.НЕТ 9884
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16.08.2020 10:11 Ответить
Класика....імперського жанру. Десь це я вже бачив у нас,в 2013-2014 мабуть,взимку,а потім цих хлопців трупиками знаходили в лісах,декотрих до сих пір не знайшли. І всі ми бачили відео,до реально і не "квартально" в мінську ( з малої букви) ....розстріляли в упор громадянина Білорусії.
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17.08.2020 08:29 Ответить
шваль... просто шваль
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16.08.2020 10:12 Ответить
я вже давно кажу- ПРАВИЙ був Гітлер, коли казав шо рускіе це хвороба землі, а німці це ліки проти цієї хвороби! Як шо кода, шо Гітлер не переміг!!!
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16.08.2020 10:22 Ответить
А вот и ублюдки появились!
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16.08.2020 10:38 Ответить
Они там всегда и были.Почти все.
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16.08.2020 13:07 Ответить
Це путінська колорадська сволота. Не бійтеся сябри правда не вашому боці.
Живе Белорусь!
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16.08.2020 10:42 Ответить
А на "дедах" форма НКВД, все откровенно.
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16.08.2020 10:51 Ответить
А почему не вяжут "несанкционированный митинг".. это даже не одиночный пикет. Представляю если бы кто то вышел с плакатом "Донбасс это Украина - Раша прочь" или " Крым это Украина" Ну минуту может и успели постоять не более. Вот она " демократия" по рашистски. А то некоторые русские интеллигенты и либералы сейчас возмущены действиями Лукашенко и силовиков.. да в Раше давили бы в сто раз сильнее да и давят, но почему то "правдолюбы" в своей основной массе об этом ни гугу .. рот на замок..
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16.08.2020 11:09 Ответить
ага весь хабаровск уже два месяца сильно давят. да так что и ментов не видно.
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16.08.2020 13:02 Ответить
"хабаровск" далеко, и это не центр, не Москва...вот уж где не дадут вольностей. Как впрочем и на всей европейской части Раши ( включая "юга" где бдит главный "пехотинец")
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16.08.2020 13:30 Ответить
Вот именно по тому Мордор должен быть разрушен , эту раковую опухоль планеты надо делить на маленькие государства и отдавать под внешнее правление , где их как немцев ,в свое время , будут лечить от имерского слабоумия.
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16.08.2020 11:09 Ответить
Ряженные ватаны активировались, уроды конченные
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16.08.2020 11:27 Ответить
"Больше всего на свете рабы ненавидят не своих хозяев, а тех, кто стал свободным"
Марк Порций Катонhttps://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6Mzc3MzQ0NzA1OTM2MzY1&av=100007687692417
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16.08.2020 11:40 Ответить
Какие разные люди. Ничего не надо говорить, ничего делать. Просто посмотрите на них. Молодые люди с цветами - любо-дорого посмотреть) Опрятные, ухоженные, лица светятся добротой. И эти... Особо шокирует первое фото. Молодая, вроде бы, еще, но уже бабка. Неумело крашеные волосы, грубые руки. Посмотрите на эти пальцы. Так не уважать себя((( Ни маникюра, ни чистоты. Грубые лапище. Где тебя нашли, откуда ты пришла. Оно тебе надо держать в руках непонятно что, написанное с ошибками. Что же вы так не уважаете русский язык( В школе училась? Привет твоему учителю словесности - обращение выделяется знаками препинания. Две ошибки. Убожество(((
Да, верно, русские - самая гадостная нация. Там, где они, там грязь, там слезы, там смерть.
Но бог прав, надо, чтобы была такая мерзость в мире - лучше будем ценить жизнь, улыбки, счастье, светлое чистое небо. Русским этого не понять. Они в грязи, в вони, в вечном запое.
Не будь путина, найдется другой. Гадостная нация грязь всегда найдет.
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16.08.2020 11:49 Ответить
ну это вы не правы, есть и нормальные, светлые лица, сами рассказали. побольше бы таких, а нечисть и грязь есть везде.
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16.08.2020 12:28 Ответить
Як що зі всіх расцєян буде 2 % таких як академик Сахаров то це буде диво
Брехати це в крові расцєян, вони навіть пишаються тим що можуть брехати і обдурювати інших людей, це я про їх любов до миру кажуі про братерство.
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16.08.2020 13:59 Ответить
Какая то днровская шушваль .недобитая
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16.08.2020 12:48 Ответить
це москальські менти нахапали шльондр на вулиці та примусили з тими плакатиками відробити, а потім ще мінета ментам до купи...А хлопці, то це самі менти переодягнені стоять за додаткову пайку
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16.08.2020 21:13 Ответить
на фото женщины с цветами и всё в белокрасных цветах. они против лукашенко. это символ протеста. и они не могут никак поддерживать омон. а ряженые вообще по другому поводу. и только два провокатора послужили посылом к этой статьи.
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16.08.2020 13:00 Ответить
Я вам скажу , что среди тех кто сейчас выступает за отставку Лукашенко , не так уж и мало признающихся в любви к рашке с её правителем . И очень много тех , кто наш майдан считают переворотом . Вот такой когнитивный диссонанс .
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16.08.2020 13:10 Ответить
Да,это так и это ужасно.Они не понимают,насколько опасен "русский мир"как не понимали когда то украинцы.Мы прошли хорошую школу,избавляющую от наивности и любви к "братьям"Белорусы в начале этого пути.Их только начали бить.Когда они более прочувствуют на себе,на всех частях тела,"братскую любовь" соседа,когда придут войска на их землю-начнут потихоньку прозревать.
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16.08.2020 13:32 Ответить
Когда они прозреют ? Думаю очень, очень не скоро
Для понимания того что тебя унижают не нужна боль от дубинки , человеку хватает пощёчины.
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16.08.2020 13:47 Ответить
Кацапи, нащадки АНДРОФАГІВ ніколи не прозріють, розуміють тільки грубу силу, в цьому випадку кажуть - ГОРБАТОГО МОГИЛА ВИПРАВИТЬ
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16.08.2020 13:56 Ответить
ЧОМУ У ЦИХ КОЛОРАДСЬКИХ ЖУКІВ ОДНАКОВІ ЛИСТКИ ?

Акція на підтримку білоруського ОМОНу відбулась під посольством РБ у Москві: "Дужче давіть майданну мерзоту" - Цензор.НЕТ 3893
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16.08.2020 13:54 Ответить
эту су-у -на "Миротворец"...пожизненно...
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16.08.2020 22:32 Ответить
Така гарна жінка,а вже з гнилими мізками. Шкода!
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17.08.2020 09:06 Ответить
*******. Недоімперці.
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16.08.2020 14:50 Ответить
А вот и первые ласточку от ******* и его обязательной колорадской лентой позора. ******** этих купил и поставил и ничего, мусорня не бьет с вопросами кто платит и за сколько.
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16.08.2020 15:06 Ответить
На второй фотке чел - он стоит на всех митингах всегда. И не за бесплатно. Живёт в москве.

Это его работа. Покричать , подраться.
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16.08.2020 17:09 Ответить
Якось радянський кат В.Блохін доповідав керівництву НКВС, що під час розстрілів, дехто з розстрілюваних прославляють Сталіна і Леніна, чим ******** їх "святі" імена. Аби у розстрілюваних, в подальшому не виникало бажання прославляти вождів, їм перед розстрілами Блохін вибивав зуби. Сподіваюсь, що з цими дегенератами, при случаї, ОМОН поступить в кращих традиціях катів-нквсівців.
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16.08.2020 19:53 Ответить
ещё один факт что кацабы больны как морально так и ментально...и путя им-это то что они заслуживают...
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16.08.2020 22:31 Ответить
Надеюсь беларусский момон и им обьяснит что ходить с бумажками можно только под себя,и то если разрешат.
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16.08.2020 23:41 Ответить
убогі !!
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17.08.2020 00:22 Ответить
Тупым лаптеногим мало того что их в Москве на митингах лупит бывший киевский БЕРКУТ, теперь их еще и минский ОМОН лупить дубинами будет
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17.08.2020 04:35 Ответить
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