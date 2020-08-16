Памятную доску десантнику 79 бригады Юрию Власенко, павшему в бою за Лиманщину, откроют в Донецкой области. ФОТО

26 августа 2020 года в 12:00 на территории Лиманской общины в Донецкой области состоится открытие памятного знака Юрию Власенко, десантнику 79-й Отдельной десантно-штурмовой бригады, который погиб 3 июня 2014 года при освобождении Лиманщины от российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на активистку Галину Бражник.

"Открытие состоится по инициативе и поддержке депутата Лиманского городского совета Евгения Воскобойникова, ОО "Союз воинов АТО и десантников Лиманщины", адвоката Лиманской общины Денис Воскобойникова и общественности", - сообщила она.

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