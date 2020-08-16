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Памятную доску десантнику 79 бригады Юрию Власенко, павшему в бою за Лиманщину, откроют в Донецкой области. ФОТО

26 августа 2020 года в 12:00 на территории Лиманской общины в Донецкой области состоится открытие памятного знака Юрию Власенко, десантнику 79-й Отдельной десантно-штурмовой бригады, который погиб 3 июня 2014 года при освобождении Лиманщины от российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на активистку Галину Бражник.

"Открытие состоится по инициативе и поддержке депутата Лиманского городского совета Евгения Воскобойникова, ОО "Союз воинов АТО и десантников Лиманщины", адвоката Лиманской общины Денис Воскобойникова и общественности", - сообщила она.

Памятную доску десантнику 79 бригады Юрию Власенко, павшему в бою за Лиманщину, откроют в Донецкой области 01

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Памятную доску десантнику 79 бригады Юрию Власенко, павшему в бою за Лиманщину, откроют в Донецкой области 02

памятник (2243) Донецкая область (10147) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (199)


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.Памятную доску десантнику 79 бригады Юрию Власенко, павшему в бою за Лиманщину, откроют в Донецкой области - Цензор.НЕТ 7503.
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16.08.2020 10:10 Ответить
Пам'ятну дошку десантникові 79-ї бригади Юрію Власенку, загиблому в бою за Лиманщину, відкриють у Донецькій області - Цензор.НЕТ 743ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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16.08.2020 10:50 Ответить
Пам'ятну дошку десантникові 79-ї бригади Юрію Власенку, загиблому в бою за Лиманщину, відкриють у Донецькій області - Цензор.НЕТ 608
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16.08.2020 12:31 Ответить
ГЕРОЮ ВІЧНА СЛАВА !
Пам'ятну дошку десантникові 79-ї бригади Юрію Власенку, загиблому в бою за Лиманщину, відкриють у Донецькій області - Цензор.НЕТ 9486
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16.08.2020 14:18 Ответить
 
 