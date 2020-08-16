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"За батьку": в центре Минска собираются сторонники Лукашенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На площади Независимости в Минске собираются люди в поддержку Александра Лукашенко, которого ЦИК Беларуси объявил победителем президентских выборов.
Об этом сообщает русская служба ВВС, передает Цензор.НЕТ.
На площади Независимости в Минске сейчас вот так. Видео: "МБХ Медиа" pic.twitter.com/wN2i7cB8WG— Sergey Goryashko (@seriozha_s) August 16, 2020
Людей на митинге в поддержку Лукашенко все еще немного. Небольшая группа людей с государственными флагами скандирует "За батьку" и "Фашизм не пройдет".
Сообщается, что людей на митинге в поддержку действующей власти пока не очень много. Сам митинг должен был начаться в полдень, но люди пока собираются.
Напомним, сегодня в Беларуси должен состоятся общенациональный Марш за свободу.
Топ комментарии
+36 Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий16.08.2020 12:48 Ответить Ссылка
+29 MrC
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+26 Frol Fedoroff
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сквозь оцепльонноє кольцо
А в ньом вєдь атомньій заряд
А могєт бьіть смертєльньій яд
....
ЗЫ. Интересно, нагнанное быдло будет орать "путенвведи"?
Там совка и ваты овердохера, даже среди т.н. оппозиционеров.
Я даже поначалу размышлял, кто из них первый начнет кричать введи.
То, что это начнет кричать остатки совка и вата, потеряв своего колхозфюрера, я даже не сомневаюсь.
Ти б не ображав цих людей...
Восьмы дзень пратэстаў, 16 жніўня (ч. 15) | Восьмой день протестов, 16 августа
Примерно с 2:12 шикарное интеревью-сначала переодетый мусор, а потом дедуля, который размазывает этого мусора.
Я гадаю, цей упир ще нап'ється крові, він "крєпко ухватілся за власть".
Білорусам мало не буде.
https://www.youtube.com/watch?v=WMnaUBFC9lo
https://youtu.be/PtaOqe8F0u0
Так они за папочку луку, или против свинособак: "Кважизм не пройдёт"? Ясное дело не пройдёт, идти дальше не куда - НАТО! Там и обоснуется, если уже не обосновался...