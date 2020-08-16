"За батьку": в центре Минска собираются сторонники Лукашенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На площади Независимости в Минске собираются люди в поддержку Александра Лукашенко, которого ЦИК Беларуси объявил победителем президентских выборов.

Об этом сообщает русская служба ВВС, передает Цензор.НЕТ.

На площади Независимости в Минске сейчас вот так. Видео: "МБХ Медиа" pic.twitter.com/wN2i7cB8WG — Sergey Goryashko (@seriozha_s) August 16, 2020

Людей на митинге в поддержку Лукашенко все еще немного. Небольшая группа людей с государственными флагами скандирует "За батьку" и "Фашизм не пройдет".

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Сообщается, что людей на митинге в поддержку действующей власти пока не очень много. Сам митинг должен был начаться в полдень, но люди пока собираются.





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Напомним, сегодня в Беларуси должен состоятся общенациональный Марш за свободу.