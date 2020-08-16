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"За батьку": в центре Минска собираются сторонники Лукашенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На площади Независимости в Минске собираются люди в поддержку Александра Лукашенко, которого ЦИК Беларуси объявил победителем президентских выборов.

Об этом сообщает русская служба ВВС, передает Цензор.НЕТ.

На площади Независимости в Минске сейчас вот так. Видео: "МБХ Медиа" pic.twitter.com/wN2i7cB8WG

— Sergey Goryashko (@seriozha_s) August 16, 2020

Людей на митинге в поддержку Лукашенко все еще немного. Небольшая группа людей с государственными флагами скандирует "За батьку" и "Фашизм не пройдет".

Смотрите также: На площадь Независимости в Минске прибыл кортеж Лукашенко, вдоль дороги стоят тракторы и сельхозтехника. ВИДЕО

Сообщается, что людей на митинге в поддержку действующей власти пока не очень много. Сам митинг должен был начаться в полдень, но люди пока собираются.

 За батьку: в центре Минска собираются сторонники Лукашенко 01
За батьку: в центре Минска собираются сторонники Лукашенко 02

Смотрите также: В Минск свозят людей на митинг за Лукашенко: Подогнали автобусы, будут грузить электорат. ВИДЕО

За батьку: в центре Минска собираются сторонники Лукашенко 03
За батьку: в центре Минска собираются сторонники Лукашенко 04

Напомним, сегодня в Беларуси должен состоятся общенациональный Марш за свободу.

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) Минск (1562)


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Топ комментарии
+36
Не збирається , а згоняється лохторат, бидломаса !!))
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16.08.2020 12:48 Ответить
+29
О, фашизм не пройдет)
Следующий митинг, ***** введи)
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16.08.2020 12:50 Ответить
+26
Помним, проходили Янык тоже свой антимайдан собирал, в основном из алкашей и дебилов
"За батьку": в центрі Мінська збираються прихильники Лукашенка - Цензор.НЕТ 6627
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16.08.2020 13:09 Ответить
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Ну хоть видно будет реальный процент прирастания жиров в белорусском масле.
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16.08.2020 13:28 Ответить
Людство розвивається і рухається по спіралі, а совкопітєкі не можуть вийти зі штопору.
"За батьку": в центрі Мінська збираються прихильники Лукашенка - Цензор.НЕТ 3134
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16.08.2020 13:21 Ответить
не кожне ***** путін, але кожен путін *****
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16.08.2020 21:44 Ответить
Что там дальше по сценарию? Покушение?
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16.08.2020 13:21 Ответить
Лєтіт коварноє яйцо
сквозь оцепльонноє кольцо
А в ньом вєдь атомньій заряд
А могєт бьіть смертєльньій яд
....
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16.08.2020 13:30 Ответить
повешенье
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16.08.2020 15:11 Ответить
Аж целых сто человек за какого-то Ваську
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16.08.2020 13:22 Ответить
Белорусы! Вот что с вами хотят сделать сиамские "братья" с нарасии. А ваш лука вас предал, вызывая этих уродов в ваш дом. У вас один выход: срочно признать Тихановскую действующим президентом, пока таракан не успел окончательно нагадить.
ЗЫ. Интересно, нагнанное быдло будет орать "путенвведи"?"За батьку": в центрі Мінська збираються прихильники Лукашенка - Цензор.НЕТ 1457
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16.08.2020 13:22 Ответить
Лука сам буде викрикувати путен ввєді
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16.08.2020 13:29 Ответить
Плевать. Он - никто. Президент бсср(надеюсь, пока бсср) - Тихановская.
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16.08.2020 13:38 Ответить
Ця мамзєль лідер як з гімна куля. От якби білоруси вийшли під гаслами -далой бсср от тоді була б надія, а так...
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16.08.2020 13:46 Ответить
Что значит интересно и что значит будет.
Там совка и ваты овердохера, даже среди т.н. оппозиционеров.
Я даже поначалу размышлял, кто из них первый начнет кричать введи.
То, что это начнет кричать остатки совка и вата, потеряв своего колхозфюрера, я даже не сомневаюсь.
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16.08.2020 13:33 Ответить
Поуменьшилось остатков - КОВИД с помощью луки поработал. Люди по подобным картинкам начинают гораздо быстрее соображать, чего кричать нельзя, вот я и стараюсь...
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16.08.2020 13:41 Ответить
Это только я чувствую как у Пуйла сжалось очко?
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16.08.2020 13:27 Ответить
Невже ви ***** таво... з-заду... Фу, я б погидував таке "чуйствовать"...
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16.08.2020 13:48 Ответить
если череном от БСЛ, почему бы нет?
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16.08.2020 14:42 Ответить
це може відчувати водночас тільки один
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16.08.2020 13:48 Ответить
Перед тем, как Чаушеску расстреляли, то тоже был митинг, полная площадь людей, ему аплодировали, а через небольшой промежуток времени грохнули.
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16.08.2020 13:28 Ответить
бацька психически болен, ему не до экскурсов исторических
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16.08.2020 13:31 Ответить
Ах вот они какие 80% за лукашенко!
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16.08.2020 13:28 Ответить
Ыку-ыку-ыку-ыкуыыы,Ыыы-ыыыыыы. Кю! Зараза.
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16.08.2020 13:28 Ответить
Цак надень! 😺
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16.08.2020 13:42 Ответить
О каком фашизме "не пройдет" кричат сумашедшие бабки?Это же надо быть такими даунами,что бы прожить почти всю жизнь,и не знать,что такое фашизм.Совсем на старости лет ума лишились бабульки,поставить знак равенства между рассовым превосходством одной конкретной нации и мирным протестом за честные выборы.А вот кто фашист не по идеологии,а по поведению,так это белорусский ОМОН.И форма в таком же черном цвете как у гестапо,и поведение как у откровенный садистов.Не удивлюсь если у бацькиной родословной есть корни белорусского полицая времен немецкой оккупации.
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16.08.2020 13:29 Ответить
Синдром Дауна це хвороба. Люди які хворіють ніколи нікого не обманювали, не крали нічого, не використовували інших людей, не маніпулювали.

Ти б не ображав цих людей...
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16.08.2020 13:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=sdM5T1pXx90
Восьмы дзень пратэстаў, 16 жніўня (ч. 15) | Восьмой день протестов, 16 августа

Примерно с 2:12 шикарное интеревью-сначала переодетый мусор, а потом дедуля, который размазывает этого мусора.
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16.08.2020 13:29 Ответить
Лука взяв на озброєння риторику жорсткого протистояння.
Я гадаю, цей упир ще нап'ється крові, він "крєпко ухватілся за власть".
Білорусам мало не буде.
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16.08.2020 14:30 Ответить
"За батьку": в центрі Мінська збираються прихильники Лукашенка - Цензор.НЕТ 1555
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16.08.2020 13:30 Ответить
опа! а ось і перші ластівки
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16.08.2020 13:49 Ответить
Подставки под флажки привезли
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16.08.2020 13:31 Ответить


https://www.youtube.com/watch?v=WMnaUBFC9lo
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16.08.2020 13:35 Ответить
Им что то, что это-один фиг бояра
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16.08.2020 13:39 Ответить
"Стройными колоннами трудовые коллективы города героя Минска ( собранных по всем глухим уголкам от Бреста до Можайска), под красными знаменами идут в поддержку своего завскладом Саша 2% изображая по ходу 80%" из за удаленности на борцах с мировым заговором фаСшистов не заметно колорадских ленточек пришитых суровой ниткой к их трусам"
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16.08.2020 13:37 Ответить
Шота малувато, протестувальників було значно більше.
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16.08.2020 13:39 Ответить
А придурків завжди більше збирається в стадо ніж розумних людей та й шуму вони створюють набагато більше.
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16.08.2020 13:49 Ответить
Мы всё это проходили в 2004, 2013-14-ом... Ничего нового придумать не могут... Одна и та же затёртая лубянская методичка...
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16.08.2020 13:40 Ответить
Украина обязана ввести санкции против диктатора, ни тракторы ни Мазы ни бензин, не покупать, давать ответку только цивилизованно, а не Пиз.еть
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16.08.2020 13:42 Ответить
Быдло с тупыми рылами свозят в скотовозах... Выкопаный антимайдан...
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16.08.2020 13:49 Ответить
Згадалося:
https://youtu.be/PtaOqe8F0u0
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16.08.2020 13:59 Ответить
Януковощ своё время свозил лугандонскую быдломассу на "антимайдан"....Где теперь януковощ? Там же и его лугандонские ватники - под кадыровцами, губами и ягодицами"трудятся"....
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16.08.2020 14:04 Ответить
Ху#ло підвіз своїх "антифашистів"... а ви й досі вірте у слова Луки що "р@шиські війска з Белорусії не нападуть на Україну " ...
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16.08.2020 14:11 Ответить
Блин.., многомиллионная толпа!!!
Так они за папочку луку, или против свинособак: "Кважизм не пройдёт"? Ясное дело не пройдёт, идти дальше не куда - НАТО! Там и обоснуется, если уже не обосновался...
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16.08.2020 14:29 Ответить
эа людоеда...?
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16.08.2020 15:06 Ответить
сценарий пошел как у нас. Продался лука плешивому как наш овощ, теперь пусть машет платочком своему креслу.
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16.08.2020 15:14 Ответить
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