С погибшим после задержания Александром Вихором прощаются под Гомелем. ФОТОрепортаж

В Костюковке под Гомелем прощаются с 25-летним Александром, которые ехал к своей девушке, был ни за что задержан ОМОНом и умер в СИЗО без оказания медицинской помощи. К подъезду, в котором он жил, пришли несколько сотен горожан.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радыё Свабода".

Александр Вихор, по словам его матери Светланы, не принимал участия в протестах и даже не знал фамилий кандидатов в президенты. Сама мать голосовала за Лукашенко и "порядок".

Александра задержали вечером 9 августа. О том, что происходило дальше, рассказал еще один задержанный - гомельчанин Сергей Шохман. Он видел Александра в отделении милиции, суде и автозаке.

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"Он был в ужасном стрессе, вспотел, волновался, все время обращался за медицинской помощью, на него никто не обращал внимания. Когда нас доставили из суда в СИЗО, он был очень болен, снова обратился за помощью, позвонил маме и папе. Затем полиция, или кто они такие, конвой или охрана, брызнула в него перцовым баллончиком. Нас вывели, он остался в автозаке один. Я только слышал, как они спросили: "Что с этим делать?". А им ответили: "Пусть сдыхает", - рассказал он.

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Когда гроб вынесли из подъезда, собравшиеся люди аплодировали.

"Мой ребенок умер, потому что ему никто не помог. Я хочу увидеть тех, кто ему не помог, кто его убил. У них есть дети, жены. Люди, помогите, пожалуйста, оправдать моего сына, мое солнышко!" - обратилась к ним мать парня.

ГАИшники не пропускают автобусы, организованные для людей, которые хотели приехать на похороны. Об этом сообщили организаторы траурной церемонии. Также стало известно, что у Александра были сломаны ребра.

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