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С погибшим после задержания Александром Вихором прощаются под Гомелем. ФОТОрепортаж

В Костюковке под Гомелем прощаются с 25-летним Александром, которые ехал к своей девушке, был ни за что задержан ОМОНом и умер в СИЗО без оказания медицинской помощи. К подъезду, в котором он жил, пришли несколько сотен горожан.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радыё Свабода".

Александр Вихор, по словам его матери Светланы, не принимал участия в протестах и даже не знал фамилий кандидатов в президенты. Сама мать голосовала за Лукашенко и "порядок".

Александра задержали вечером 9 августа. О том, что происходило дальше, рассказал еще один задержанный - гомельчанин Сергей Шохман. Он видел Александра в отделении милиции, суде и автозаке.

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"Он был в ужасном стрессе, вспотел, волновался, все время обращался за медицинской помощью, на него никто не обращал внимания. Когда нас доставили из суда в СИЗО, он был очень болен, снова обратился за помощью, позвонил маме и папе. Затем полиция, или кто они такие, конвой или охрана, брызнула в него перцовым баллончиком. Нас вывели, он остался в автозаке один. Я только слышал, как они спросили: "Что с этим делать?". А им ответили: "Пусть сдыхает", - рассказал он.

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Когда гроб вынесли из подъезда, собравшиеся люди аплодировали.

"Мой ребенок умер, потому что ему никто не помог. Я хочу увидеть тех, кто ему не помог, кто его убил. У них есть дети, жены. Люди, помогите, пожалуйста, оправдать моего сына, мое солнышко!" - обратилась к ним мать парня.

ГАИшники не пропускают автобусы, организованные для людей, которые хотели приехать на похороны. Об этом сообщили организаторы траурной церемонии. Также стало известно, что у Александра были сломаны ребра.

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С погибшим после задержания Александром Вихором прощаются под Гомелем 01
С погибшим после задержания Александром Вихором прощаются под Гомелем 02
С погибшим после задержания Александром Вихором прощаются под Гомелем 03С погибшим после задержания Александром Вихором прощаются под Гомелем 04
С погибшим после задержания Александром Вихором прощаются под Гомелем 05
С погибшим после задержания Александром Вихором прощаются под Гомелем 06С погибшим после задержания Александром Вихором прощаются под Гомелем 07

Автор: 

Беларусь (7937) Гомель (11) похороны (1536) смерть (9261)


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Топ комментарии
+21
Я хочу увидеть тех, кто ему не помог, кто его убил.
Дивись!

С погибшим после задержания Александром Вихором прощаются под Гомелем - Цензор.НЕТ 2549
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16.08.2020 13:51 Ответить
+12
Что значит "умер после задержания",после задержания - это обозначения времени,вы мрази назовите причину смерти - в результате пребывания в гестаповских застенках лукашенковковких карателей.
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16.08.2020 13:54 Ответить
+10
Лукашенковские службы должны быть обьявлены преступными на международном уровне и каждый, не вышедший из них до конца дня, должен преследоваться как нацистские преступники - по всей Земле и без срока давности.
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16.08.2020 13:59 Ответить
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Диктаторов не уходят без жертв. Жертв лучших.
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16.08.2020 13:56 Ответить
У цьому випадку жертва була з безмозких, ватних на усю голову, прихильників Лукашеску.
Френдлі файер, буває.
Якби усі жертви були такі, я би повірив що у світі існує вища, Божественна справедливість.
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17.08.2020 15:14 Ответить
Я хочу увидеть тех, кто ему не помог, кто его убил.
Дивись!

С погибшим после задержания Александром Вихором прощаются под Гомелем - Цензор.НЕТ 2549
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16.08.2020 13:51 Ответить
Лу Каш Ын, брат Пут Ына.
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16.08.2020 13:57 Ответить
Фото обрезано, рогов не видно.
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16.08.2020 14:14 Ответить
RIP
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16.08.2020 13:52 Ответить
Что значит "умер после задержания",после задержания - это обозначения времени,вы мрази назовите причину смерти - в результате пребывания в гестаповских застенках лукашенковковких карателей.
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16.08.2020 13:54 Ответить
це білоруси білорусів так катують?
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16.08.2020 13:55 Ответить
нет, рептилоиды с планеты Нубиру
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16.08.2020 13:57 Ответить
ГАСТ-ИХТАМНЕТь.
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16.08.2020 14:00 Ответить
"я мало не всцявсь в свої красиві нові галіфе, і новую красіву вєщь я чуть не спортив!"
квартал-95?
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16.08.2020 14:00 Ответить
какой вопрос такой ответ
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16.08.2020 14:09 Ответить
еге ж
це було запитання з репертуару кварталу-95
тому і відповідь така
я розумію
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16.08.2020 14:14 Ответить
Ви не вкурсі як совки совків катують (питання риторичне, скоріше уточнення)
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16.08.2020 13:58 Ответить
Лукашенковские службы должны быть обьявлены преступными на международном уровне и каждый, не вышедший из них до конца дня, должен преследоваться как нацистские преступники - по всей Земле и без срока давности.
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16.08.2020 13:59 Ответить
Не дай Бог пережить своих детей...
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16.08.2020 14:00 Ответить
Тут згода на всі сто
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16.08.2020 14:01 Ответить
Украинская рок группа выпустила песню на поддержку беларуского народа - поддержи Беларусь

https://www.youtube.com/watch?v=gHMADO-0Tz0
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16.08.2020 14:07 Ответить
Герои не вмирають
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16.08.2020 14:07 Ответить
Что значит гаишники не пускают автобусы ? Гаишников сколько и сколько людей в автобусе ?
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16.08.2020 14:09 Ответить
не видно по них, що готові до опору
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16.08.2020 14:13 Ответить
Она и дальше будет голосовать за Лукашенко
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16.08.2020 14:14 Ответить
Католицький косцьол Бєларусі засудив жорстокість омону. Православна церква Бєларусі мовчить, за вийнятком двох гродненських священиків. Ну Гродно - то як бєларускій Львів.
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16.08.2020 14:27 Ответить
Із загиблим після затримання Олександром Вихором прощаються під Гомелем - Цензор.НЕТ 1773
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16.08.2020 14:28 Ответить
Вечная Память
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16.08.2020 15:20 Ответить
Царствие Небесное Александру!
Пусть Вечный Свет озаряет его душу!
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16.08.2020 15:59 Ответить
Так его же мать за Лукашенко голосовала - это ей урок для прозрения, хотя очень жестокий.
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16.08.2020 16:13 Ответить
"Я хочу побачити тих, хто йому не допоміг, хто його вбив" - мама аполитичного потерпевшего, вы его постоянно видите на голубом очке своего серианального телевизора и даже своей рукой подписали ему лицензию на "отстрел чужих сыновей" ещё на несколько лет..
иногда у Господа своеобразное "чувство юмора".. ирония судьбы..(
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16.08.2020 17:40 Ответить
Зато теперь его мать знает, за какой "порядок" она проголосовала.
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16.08.2020 20:59 Ответить
Жестокая правда... Только вряд ли она это поняла.. Как всегда будут бояре плохие...
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16.08.2020 21:12 Ответить
 
 