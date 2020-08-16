РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11238 посетителей онлайн
Новости Фото Революция в Беларуси
28 466 72

На акцию сторонников Лукашенко принесли коммунистическую символику и георгиевские ленты, часть флагов Беларуси перевернуты. ФОТО

На митинге сторонников Александра Лукашенко в Минске замечены флаги СССР, георгиевские ленты и перевернутые флаги Беларуси.

Об этом сообщает Nexta Live, передает Цензор.НЕТ.

На акцию сторонников Лукашенко принесли коммунистическую символику и георгиевские ленты, часть флагов Беларуси перевернуты 01

"Когда пришёл на провластный митинг, но даже не помнишь, как выглядит флаг своего же государства", - говорится в комментарии к фото.

Смотрите также: "Верым, можам, пераможам": акция в поддержку протестов белорусов против Лукашенко проходит в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также среди символики присутствует коммунистическая и пропагандистская в виде изображения серпа и молота на красном фоне и георгиевских лент.

На акцию сторонников Лукашенко принесли коммунистическую символику и георгиевские ленты, часть флагов Беларуси перевернуты 02

Беларусь (7937) флаг (940) Минск (1562)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+40
Тепер зрозуміло, що це за "прихильники Лукашенка"... Дали в руки кацапу прапора, та не пояснили, як правильно чіплять на древко...
показать весь комментарий
16.08.2020 14:11 Ответить
+39
Антимайдан, в его классической форме
показать весь комментарий
16.08.2020 14:09 Ответить
+24
На акцию сторонников Лукашенко принесли коммунистическую символику и георгиевские ленты, часть флагов Беларуси перевернуты - Цензор.НЕТ 3130
показать весь комментарий
16.08.2020 14:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Смотрите стрим, усатое только-только вылезло. "Я пришёл сюда не для того, чтобы вы меня защитили"))))
показать весь комментарий
16.08.2020 14:07 Ответить
Видно диманстрантов из за-Оршья завозили.
показать весь комментарий
16.08.2020 14:11 Ответить
У него крышу сорвало напрочь!Слушаю что несёт, это вообще ни в какие ворота не лезет. "Нас хотят одеть в лапти и погонять плёткой"
показать весь комментарий
16.08.2020 14:15 Ответить
при этом бригаду ВДВ отводит с востока на западную границу.
показать весь комментарий
16.08.2020 14:21 Ответить
Не догадываешься почему?
показать весь комментарий
16.08.2020 14:26 Ответить
лука принял позу: голой *опой на восток, фашистским оскалом на запад.
показать весь комментарий
16.08.2020 14:30 Ответить
Добре з радянським прапором бех серпа і молота -його як не крути всяко правильно
показать весь комментарий
16.08.2020 14:09 Ответить
На акцию сторонников Лукашенко принесли коммунистическую символику и георгиевские ленты, часть флагов Беларуси перевернуты - Цензор.НЕТ 3130
показать весь комментарий
16.08.2020 14:09 Ответить
Антимайдан, в его классической форме
показать весь комментарий
16.08.2020 14:09 Ответить
щось той "антимайдан" не потягнув на справжний, якесь невеличке збіговисько совкових держмудаків послухати гавкіт свого підорзидента, мабуть не вистачає грошей на підвіз м'яса. В наших олігархів грошей набагато було більше, щоб утримувати свій шабаш.
показать весь комментарий
16.08.2020 17:33 Ответить
так и майдан у тих тоже, немного не дотягивает...
Без горящих покрышек, эффект не тот - до власти меньше доходит
показать весь комментарий
16.08.2020 18:40 Ответить
може не всі білоруси-совки знають, але їх кумир також відвідував Мюнхен на Октоберфест

На акцию сторонников Лукашенко принесли коммунистическую символику и георгиевские ленты, часть флагов Беларуси перевернуты - Цензор.НЕТ 9918
показать весь комментарий
16.08.2020 14:10 Ответить
Каждый уважающий себя коммунист должен знать,что колыбелью октябрьской революции является не Петроград,а пивная «Хофбройхаус».
показать весь комментарий
16.08.2020 14:35 Ответить
А в Париже что вытворял... пока нос не провалился.
показать весь комментарий
16.08.2020 14:38 Ответить
И российских флагов там полно.
А когда вышел Лукашенко, я его не узнала - совершенно седой, толстый и потный старик, похож на позднего Ельцина. Еще дней 10 назад в интервью у Гордона он выглядел моложе лет на 15.
показать весь комментарий
16.08.2020 14:10 Ответить
Тыц😂🌷
показать весь комментарий
16.08.2020 14:34 Ответить
Да, да сразу же после тебя !
показать весь комментарий
16.08.2020 15:06 Ответить
Стадо ватных животных😅
показать весь комментарий
16.08.2020 14:11 Ответить
Тепер зрозуміло, що це за "прихильники Лукашенка"... Дали в руки кацапу прапора, та не пояснили, як правильно чіплять на древко...
показать весь комментарий
16.08.2020 14:11 Ответить
Никто не пришел поддержать таракана.
Кроме нескольких сотен свезенных бюджетников никого.
Нет у него поддержки.
показать весь комментарий
16.08.2020 14:11 Ответить
Живе Беларусь! Нет Таракан! No pasaran!
показать весь комментарий
16.08.2020 14:14 Ответить
белорусский лугандон подтянулся))))
показать весь комментарий
16.08.2020 14:12 Ответить
Короче говоря, лука занял полностью прокацапскую позициию. Пршел бред про войска НАТО и плохую Украину
показать весь комментарий
16.08.2020 14:13 Ответить
Перевёрнутый флаг - сигнал бедствия. Они как бы семафорят: "ПАМАГИТЯ!"
показать весь комментарий
16.08.2020 14:13 Ответить
Кстати, с БЧБ такой фокус не прокатит

На акцію прихильників Лукашенка принесли комуністичну символіку та георгіївські стрічки, частина прапорів Білорусі перевернута - Цензор.НЕТ 1831
показать весь комментарий
16.08.2020 14:39 Ответить
припускаю, тільки припускаю, що перевернуті прапори навмисно
це натяк від прапороносців, що їх змусили, але вони гидують цим мітингом
показать весь комментарий
16.08.2020 14:13 Ответить
О, ему крышу сорвало: натовские самолёты, в 15 минутах, Литва-Латвия-Польша-Украина все под руководством НАТО Да это же Мюнхенская речь!
показать весь комментарий
16.08.2020 14:13 Ответить
Просто "кругом врагі"!
показать весь комментарий
16.08.2020 14:15 Ответить
Почему их не пакует ОМОН?
показать весь комментарий
16.08.2020 14:14 Ответить
Кого не спитають де працюють, міністерство, управління.... адмінресурс випхали.
показать весь комментарий
16.08.2020 14:14 Ответить
бюджетники скорее всего
показать весь комментарий
16.08.2020 14:32 Ответить
я ж казав, що братушек зі Смоленську та Брянську підвезуть
показать весь комментарий
16.08.2020 14:16 Ответить
Просто дежавю. 21 век, а тут такой заповедник совка. Кому это все надо! Кто на это все уже ведётся!

Избили мирных протестующих, оппозиция по тюрьмам или в изгнании - зато сейчас начнутся песни и пляски с комуняцкрй символикой. Косность и тупость никогда не победят уже! У молодежи уже другие кумиры, другие ориентиры и надежды. Луку нужно судить.
показать весь комментарий
16.08.2020 14:18 Ответить
Ну от, йде велика колона молоді з плакатами проти Луки, що буде, якщо вони зіштовхнуться?
показать весь комментарий
16.08.2020 14:19 Ответить
Такое уже было у нас, когда дамбасячую и быдлоту из-за поребрика свозили за банку тушенки и 0,5 шмурдяка. Овощь продержался не долго .
показать весь комментарий
16.08.2020 14:20 Ответить
Овоч сховався, Лука приїхав, виліз на трибуну.
показать весь комментарий
16.08.2020 14:21 Ответить
що, порохоботи, послухали свого улюбленого таргана-"друзяку" України, довбойолупи, які повірили, що Лукашенка є якийсь протирашиський стовп?
показать весь комментарий
16.08.2020 14:20 Ответить
What tha f are you talking about Russian pig?!
показать весь комментарий
16.08.2020 14:22 Ответить
що, зелейоги, послухали свого улюбленого таргана-"друзяку" України, довбойолупи, які повірили, що Лукашенка є якийсь протирашиський стовп?
показать весь комментарий
16.08.2020 14:22 Ответить
Когда началась 2-я Мировая???
показать весь комментарий
16.08.2020 14:27 Ответить
Шо ?
показать весь комментарий
16.08.2020 14:32 Ответить
Шта*
показать весь комментарий
16.08.2020 14:33 Ответить
Валынская ризня
показать весь комментарий
16.08.2020 14:35 Ответить
-бензопилой
показать весь комментарий
16.08.2020 14:37 Ответить
23 серпня 1939 року.
показать весь комментарий
16.08.2020 14:33 Ответить
1 вересня 1939 року!!!
І не треба підказувати кацапській тролякі
показать весь комментарий
16.08.2020 14:42 Ответить
Если так Порох говорил
то я здесь этой мрази верю
сказку нужно смотреть до конца
показать весь комментарий
16.08.2020 15:39 Ответить
Путен введи! Беларусь кормит всю Европу!!!!!!11111
показать весь комментарий
16.08.2020 14:30 Ответить
Галактику*
показать весь комментарий
16.08.2020 14:34 Ответить
Лукашенко - кращiй пiдарок Беларусi. (с) Мiкiла Йянович Азiраф.
показать весь комментарий
16.08.2020 14:42 Ответить
Де наголос?
показать весь комментарий
16.08.2020 15:05 Ответить
он вже давненько ввів отому таргану у задній отвір для подяк
показать весь комментарий
16.08.2020 17:44 Ответить
А ведь где-то же есть его 80%)))))
показать весь комментарий
16.08.2020 14:35 Ответить
мабуть у пеклі, там разом з гітлером та сталіним
показать весь комментарий
16.08.2020 17:46 Ответить
ПОЧИНАЄТЬСЯ СУДЯЧИ ПО ВСЬОМУ ЗІТКНЕННЯ ТЕЗИ - З АНТИТЕЗОЮ, ЩОБ ЗІ З ЯВИВШЕГОСЯ СИНТЕЗУ "ЗАМОВНИКИ" ОТРИМАЛИ РЕЗУЛЬТАТ У ВИГЛЯДІ НОВОЇ "АВТОНОМНОЇ" ОБЛАСТІ РАСЄЇ
ЗАМОВНИКИ ЯК І РАНІШЕ МОСКОВИТСЬКА ІМПЕРІЯ, БО ЛУКАШ ЯК ВПЕРТИЙ БАРАН НОСОМ КРУТИВ ПЕРЕД СТВОРЕННЯ СОЮЗНОЇ ДЕРЖАВИ І ТОРГУВАВСЯ ДО ОСТАНЬОГО.
показать весь комментарий
16.08.2020 14:39 Ответить
навезли уже с ******** "коренных" белорусов.....
показать весь комментарий
16.08.2020 14:40 Ответить
Молодь намагається спілкуватись біларуською, старпери Луки тільки їзиком.
показать весь комментарий
16.08.2020 14:40 Ответить
вони ще не навчилися, за 26 років тотальної русіфікації тепер потрібно знов вигадувати рідну мову, мабуть і підручників ніяких вже нема
показать весь комментарий
16.08.2020 17:48 Ответить
Да и в белоруссии, много заробитчан из выгребной ямы-404! Не могут выучиьть Беларускую речь, вот и бесятся!
показать весь комментарий
16.08.2020 14:54 Ответить
Ну а що ви хочете від манкуртів. Вони не знають рідної мови,не знають власної історії,для них вонючий кацап- з якогось такого #уя - старший брат. Ублюдки,що з них взяти...
показать весь комментарий
16.08.2020 15:25 Ответить
ще й якась наша дура, казала що вона співачка, українською мовою, топила за бацьку і
і лаяла наші майдани. хто знає, підскажіть призвіще цієї дури, будь ласка.
показать весь комментарий
16.08.2020 15:52 Ответить
призвище якої з них?
показать весь комментарий
16.08.2020 17:50 Ответить
1. как бы, перевернутый флаг - это международный знак, означающий, что страна находится в опасном положении и просит о помощи. может, те кто перевернул флаг, не совсем поддерживают луку?!

2. когда им уже объяснят, что в вов "значками" на георгиевских тряпках, награждали исключительно воевавших за фашистскую германию.
показать весь комментарий
16.08.2020 15:52 Ответить
да это по ходу "португальский" флаг .. явно наемники затесались..
показать весь комментарий
16.08.2020 16:13 Ответить
нагнали из росии автобусами козломордых для поддержки усатого
показать весь комментарий
16.08.2020 17:04 Ответить
Российские туристы, как в своё время на Донбассе...
показать весь комментарий
16.08.2020 20:58 Ответить
Ну а кто б сомневался. Там где митинг идиотов, там всегда совковая и имперская символика.
показать весь комментарий
17.08.2020 04:19 Ответить
 
 