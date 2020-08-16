На акцию сторонников Лукашенко принесли коммунистическую символику и георгиевские ленты, часть флагов Беларуси перевернуты. ФОТО

На митинге сторонников Александра Лукашенко в Минске замечены флаги СССР, георгиевские ленты и перевернутые флаги Беларуси.

Об этом сообщает Nexta Live, передает Цензор.НЕТ.

"Когда пришёл на провластный митинг, но даже не помнишь, как выглядит флаг своего же государства", - говорится в комментарии к фото.

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Также среди символики присутствует коммунистическая и пропагандистская в виде изображения серпа и молота на красном фоне и георгиевских лент.