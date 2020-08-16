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На акцию сторонников Лукашенко принесли коммунистическую символику и георгиевские ленты, часть флагов Беларуси перевернуты. ФОТО
На митинге сторонников Александра Лукашенко в Минске замечены флаги СССР, георгиевские ленты и перевернутые флаги Беларуси.
Об этом сообщает Nexta Live, передает Цензор.НЕТ.
"Когда пришёл на провластный митинг, но даже не помнишь, как выглядит флаг своего же государства", - говорится в комментарии к фото.
Также среди символики присутствует коммунистическая и пропагандистская в виде изображения серпа и молота на красном фоне и георгиевских лент.
Топ комментарии
+40 Яр Холодний
показать весь комментарий16.08.2020 14:11 Ответить Ссылка
+39 Дмитрий И #443974
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+24 Анатолик
показать весь комментарий16.08.2020 14:09 Ответить Ссылка
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Без горящих покрышек, эффект не тот - до власти меньше доходит
А когда вышел Лукашенко, я его не узнала - совершенно седой, толстый и потный старик, похож на позднего Ельцина. Еще дней 10 назад в интервью у Гордона он выглядел моложе лет на 15.
Кроме нескольких сотен свезенных бюджетников никого.
Нет у него поддержки.
це натяк від прапороносців, що їх змусили, але вони гидують цим мітингом
Избили мирных протестующих, оппозиция по тюрьмам или в изгнании - зато сейчас начнутся песни и пляски с комуняцкрй символикой. Косность и тупость никогда не победят уже! У молодежи уже другие кумиры, другие ориентиры и надежды. Луку нужно судить.
І не треба підказувати кацапській тролякі
то я здесь этой мрази верю
сказку нужно смотреть до конца
ЗАМОВНИКИ ЯК І РАНІШЕ МОСКОВИТСЬКА ІМПЕРІЯ, БО ЛУКАШ ЯК ВПЕРТИЙ БАРАН НОСОМ КРУТИВ ПЕРЕД СТВОРЕННЯ СОЮЗНОЇ ДЕРЖАВИ І ТОРГУВАВСЯ ДО ОСТАНЬОГО.
і лаяла наші майдани. хто знає, підскажіть призвіще цієї дури, будь ласка.
2. когда им уже объяснят, что в вов "значками" на георгиевских тряпках, награждали исключительно воевавших за фашистскую германию.