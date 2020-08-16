Пассажир ВАЗ-2109 погиб в ДТП на Закарпатье, водитель госпитализирован, - полиция. ФОТОрепортаж

В городе Виноградове автомобиль съехал с дороги в озеро, в результате чего погиб пассажир. Полиция начала по данному факту досудебное расследование.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Закарпатской области, 16 августа около 14:40 в полицию Виноградова поступило сообщение о ДТП. Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа установила, что водитель автомобиля ВАЗ-2109, 36-летний местный житель, не справился с управлением автомобилем и съехал с дороги в кювет на улице Копанской. Далее машина опрокинулась в озеро.

В результате ДТП погиб 40-летний пассажир автомобиля, а водитель находится в больнице. По предварительной информации, за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, ставшее причиной смерти потерпевшего). В настоящее время решается вопрос о задержании фигуранта дела в порядке ст.208 УПК. Подробные обстоятельства трагедии устанавливают следователи.

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