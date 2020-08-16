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Пассажир ВАЗ-2109 погиб в ДТП на Закарпатье, водитель госпитализирован, - полиция. ФОТОрепортаж

В городе Виноградове автомобиль съехал с дороги в озеро, в результате чего погиб пассажир. Полиция начала по данному факту досудебное расследование.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Закарпатской области, 16 августа около 14:40 в полицию Виноградова поступило сообщение о ДТП. Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа установила, что водитель автомобиля ВАЗ-2109, 36-летний местный житель, не справился с управлением автомобилем и съехал с дороги в кювет на улице Копанской. Далее машина опрокинулась в озеро.

В результате ДТП погиб 40-летний пассажир автомобиля, а водитель находится в больнице. По предварительной информации, за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, ставшее причиной смерти потерпевшего). В настоящее время решается вопрос о задержании фигуранта дела в порядке ст.208 УПК. Подробные обстоятельства трагедии устанавливают следователи.

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Пассажир ВАЗ-2109 погиб в ДТП на Закарпатье, водитель госпитализирован, - полиция 01
Пассажир ВАЗ-2109 погиб в ДТП на Закарпатье, водитель госпитализирован, - полиция 02
Пассажир ВАЗ-2109 погиб в ДТП на Закарпатье, водитель госпитализирован, - полиция 03

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ДТП (7700) Нацполиция (16608) правоохранительные органы (2971) силовики (2799) смерть (9261) Закарпатская область (2618)


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Топ комментарии
+2
соя. они были евробляхерами?
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16.08.2020 20:16 Ответить
+1
В Украине в год происходит 42 тыс. аварий - давай те по каждой отдельную новость-пост..
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16.08.2020 20:13 Ответить
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Каждый день, как сводки с фронта.
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16.08.2020 20:01 Ответить
Ракета... На титанах...
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16.08.2020 20:47 Ответить
А на війні загиблих нема.
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16.08.2020 20:01 Ответить
Мене турбує чому вони гинуть не на війні.
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16.08.2020 20:34 Ответить
Природа трохи помилилась, не того відібрала. Хоча..., природа не помиляється.
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16.08.2020 20:08 Ответить
В Украине в год происходит 42 тыс. аварий - давай те по каждой отдельную новость-пост..
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16.08.2020 20:13 Ответить
соя. они были евробляхерами?
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16.08.2020 20:16 Ответить
Вата, а євробляха автоматично плюс 140 до безпеки добавляє?
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16.08.2020 20:42 Ответить
Продукція савєцько автовєдропрому забирає автоматично від безпеки 140.
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16.08.2020 21:45 Ответить
Сідаєш в авто і не знаєш до кого ти сідаєш.
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16.08.2020 23:23 Ответить
 
 