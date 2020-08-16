Марши "За Свободу", кроме Минска, прошли в Гомеле, Витебске и Гродно. ФОТОрепортаж

Общегражданские марши "За Свободу" - против фальсификаций итогов президентских выборов - прошли в разных городах Беларуси 16 августа.

По сообщению Радіо Свобода, в Минске большая колонна демонстрантов прошла по проспекту Независимости - в сторону центра, информирует Цензор.НЕТ.

На площадь Победы в Витебске пришли художники, медики, железнодорожники. Железнодорожники скандировали: "Забастовка!".

В Гродно, по информации Белорусской службы "Радио Свобода", около 10 тысяч человек прошли маршем от Советской площади в центре города до площади Ленина.

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Минск









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Витебск

Гомель







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Гродно









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