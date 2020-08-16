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Новости Фото Революция в Беларуси
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Марши "За Свободу", кроме Минска, прошли в Гомеле, Витебске и Гродно. ФОТОрепортаж

Общегражданские марши "За Свободу" - против фальсификаций итогов президентских выборов - прошли в разных городах Беларуси 16 августа.

По сообщению Радіо Свобода, в Минске большая колонна демонстрантов прошла по проспекту Независимости - в сторону центра, информирует Цензор.НЕТ.

На площадь Победы в Витебске пришли художники, медики, железнодорожники. Железнодорожники скандировали: "Забастовка!".

В Гродно, по информации Белорусской службы "Радио Свобода", около 10 тысяч человек прошли маршем от Советской площади в центре города до площади Ленина.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Испанский архитектор Мансо подсчитал количество участников сегодняшних акций в Минске: 12 тыс. - за Лукашенко, 127 тыс. - против. ФОТО

Минск

Марши За Свободу, кроме Минска, прошли в Гомеле, Витебске и Гродно 01
Марши За Свободу, кроме Минска, прошли в Гомеле, Витебске и Гродно 02
Марши За Свободу, кроме Минска, прошли в Гомеле, Витебске и Гродно 03
Марши За Свободу, кроме Минска, прошли в Гомеле, Витебске и Гродно 04

Также смотрите: Соратница Тихановской Колесникова озвучила требования протестующих в Минске: главное - Лукашенко должен уйти. ВИДЕО

Марши За Свободу, кроме Минска, прошли в Гомеле, Витебске и Гродно 05
Марши За Свободу, кроме Минска, прошли в Гомеле, Витебске и Гродно 06
Марши За Свободу, кроме Минска, прошли в Гомеле, Витебске и Гродно 07
Марши За Свободу, кроме Минска, прошли в Гомеле, Витебске и Гродно 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МВД Беларуси Караев отрицает, что протестующий Тарайковский погиб от пули ОМОНа

Витебск

Марши За Свободу, кроме Минска, прошли в Гомеле, Витебске и Гродно 09

Гомель

Марши За Свободу, кроме Минска, прошли в Гомеле, Витебске и Гродно 10
Марши За Свободу, кроме Минска, прошли в Гомеле, Витебске и Гродно 11
Марши За Свободу, кроме Минска, прошли в Гомеле, Витебске и Гродно 12

Смотрите: Сотни тысяч белорусов пришли на "Марш свободы" в Минске - самую масштабную акцию в истории Беларуси. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Гродно

Марши За Свободу, кроме Минска, прошли в Гомеле, Витебске и Гродно 13
Марши За Свободу, кроме Минска, прошли в Гомеле, Витебске и Гродно 14
Марши За Свободу, кроме Минска, прошли в Гомеле, Витебске и Гродно 15
Марши За Свободу, кроме Минска, прошли в Гомеле, Витебске и Гродно 16

Также читайте: Украинская делегация в ПАСЕ осуждает нарушения на выборах и насилие в Беларуси, – декларация

Автор: 

Беларусь (7937) протест (5871)


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Топ комментарии
+18
Марши "За Свободу", кроме Минска, прошли в Гомеле, Витебске и Гродно - Цензор.НЕТ 620
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16.08.2020 22:14 Ответить
+14
Мабуть прийдеться викурювати довгенько.
Як і нам в смій час.
Стільки людей відгукнулось. Самоорганізувались, вийшли на мирний протест з твердими намірами.
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16.08.2020 21:59 Ответить
+12
Марши "За Свободу", кроме Минска, прошли в Гомеле, Витебске и Гродно - Цензор.НЕТ 9100
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16.08.2020 22:16 Ответить
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Молодцы!
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16.08.2020 21:58 Ответить
походили, походили да спать пошли...

https://twitter.com/belteanews

https://twitter.com/belteanews Чай з варэннем

https://twitter.com/belteanews @belteanews

·https://twitter.com/belteanews/status/1295066257667117066 25 мин

Нам пишут, что в Минске тихари задерживают во дворах одиночных людей, которые возвращаются по домам. Будьте осторожны, старайтесь идти группой
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16.08.2020 22:00 Ответить
А что ты ждёшь от мирного протеста?Захвата телефона и телеграфа согласно заветам дедушки членина?Кстати, кто там на выходные аннексию предрекал, напомни плиз, к тебе претензий нет, я просто хочу вспоминть имя автора.
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16.08.2020 22:02 Ответить
ничего не жду - будут как в Хабаровске месяц ходить.., а потом устанут
по аннексии многие писали, возможно я давал ссылку на https://twitter.com/zloy_odessit
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16.08.2020 22:04 Ответить
А, этот, спасибо.
Ну, а насчёт походят и устанут, не могу согласиться. В Украине почему-то не устали.
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16.08.2020 22:09 Ответить
в Украине уже устали и собрались было расходится, НО молодежь избили...
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16.08.2020 22:11 Ответить
И они вышли на следующий день. И никто никого не колотил какое-то время.

А они вышли почти сразу как закончилось голосование, и каждый день их колотили.
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16.08.2020 22:13 Ответить
от первого собрания на Майдане Муси найема до бегства диктатора прошло три месяца. у беларусов всё впереди
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17.08.2020 00:37 Ответить


https://www.youtube.com/watch?v=Y3wMBteyuXI
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16.08.2020 22:42 Ответить
Мабуть прийдеться викурювати довгенько.
Як і нам в смій час.
Стільки людей відгукнулось. Самоорганізувались, вийшли на мирний протест з твердими намірами.
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16.08.2020 21:59 Ответить
ну да. ходили-ходили как дураки два месяца на митинги пока кто-то не додумался автобус милицейский сжечь. и понеслась
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17.08.2020 00:34 Ответить
Марш прошол. Все свободны!
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16.08.2020 21:59 Ответить
ливоруция закончена, они потом все вместе пойдут и станут на колени перед новым царем коленькой.
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16.08.2020 22:04 Ответить
Вышедшие против Луки Мудищева не могут объяснить, за что именно они вышли. У нас в конце ноября 2013-го вышли за европейский выбор Украины, растоптанный Хамом.
В Беларуси вышли за выбор Ху#ла у параши для всего населения и за армянский сценарий с марионеткой Ху#ла- Пашиняном.
Ребята, ещё раз: куда вы идёте? Если в Европу- так и скажите (и на плакатах напишите), если к Ху#лу в парашу, то пошли вы на йух... Марши "За Свободу", кроме Минска, прошли в Гомеле, Витебске и Гродно - Цензор.НЕТ 3154
И кстати- чей Крым?
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16.08.2020 22:00 Ответить
Вот этим кроме пьянства и купания в фонтанах что-то ещё надо? Например, Европа?
Марши "За Свободу", кроме Минска, прошли в Гомеле, Витебске и Гродно - Цензор.НЕТ 7621
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16.08.2020 22:02 Ответить
Как минимум без Луки не будут расстреливать людей на улицах
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16.08.2020 22:02 Ответить
Это Ху#ло не будет???
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16.08.2020 22:05 Ответить
Первый белорусский дипломат, посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, публично выступил с поддержкой протестов в Беларуси и обвинил власти в пытках.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на TUT. BY, об этом говорится в его видеообращении.

"Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиениях граждан моей страны. На сайте TUT. BY на фотографии страшного месива из синяков и кровоподтеков мы узнали одноклассника моей дочери, интеллигентного и культурного юношу из прекрасной семьи, который точно никогда не был смутьяном ...

Тысячи моих соотечественников почувствовали на себе, что ряд сотрудников правоохранительных органов в полной мере восстановили варварские традиции сталинского НКВД в европейской Беларуси XXI века", - отмечает дипломат.
Посол отмечает:
"Ключевыми признаками цивилизованного государства являются уважение воли народа, его языка, истории и культуры."
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17.08.2020 03:12 Ответить
Честно: вышли неизвестно за чем, за все хорошее ( смену диктатора), против всего плохого ( прекратить насилие). Хз как дальше развиваться будет. Из положительного вышли показать властям. прикорытникам и друг другу насколько много нас на самом деле.
И кстати, Крым - это Украина.
З.Ы. По моему личному убеждению даже если прокремлевцы станут вместо диктатора, то их потом можно будет смести ибо они не смогут уже силовым методом разгонять.
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16.08.2020 22:35 Ответить
Не уверен, что вы потом легко сместите новое ху#ловское говно.
Марші "За Свободу", крім Мінська, відбулися в Гомелі, Вітебську та Гродно - Цензор.НЕТ 7678
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16.08.2020 23:02 Ответить
Этот сомнительный Цепкало, будучи простым провинциалом из Гродно, каким-то странным образом был принят в абсолютно закрытый для простых смертных институт МГИМО: туда для поступления требовалась персональная положительная характеристика за подписью первого секретаря обкома КПСС и одобрительное заключение областного управления КГБ.

Ко всему этому т-щ Цепкало сразу после окончания МГИМО был распределён в посольство СССР в западной высокоразвитой стране, а не в социалистической "братской" стране, типа Румынии или Монголии. Вопрос, за какие заслуги-услуги такое блатное распределение для провинциала из рядовой семьи?
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17.08.2020 03:19 Ответить
У нас в Украине 73% недоумков тоже решили, что кто угодно, только не ... В результате страна в дупе, бюджет в анусе, а зебилы у власти в шоколаде, чему Ху#ло только радуется.
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16.08.2020 23:04 Ответить
ПНАХ
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17.08.2020 07:17 Ответить
Гы-гы. Абидна, да?
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17.08.2020 07:22 Ответить
Луку и его клоуна подражателя Зелю геть
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16.08.2020 22:01 Ответить
А ***** свого забув кацапчик?
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16.08.2020 22:11 Ответить
Марши "За Свободу", кроме Минска, прошли в Гомеле, Витебске и Гродно - Цензор.НЕТ 620
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16.08.2020 22:14 Ответить
Пацаны, не проморгайте шанс, пакуйте его скорее в смирительную рубашку!!
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16.08.2020 22:54 Ответить
Некисло так народу вышло .
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16.08.2020 22:02 Ответить
Умнички белорусы,даже погоду подгадали.А вот нам,похоже снова осенью зелень истреблять.
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16.08.2020 22:04 Ответить
не только зелень но и мыролюбную сою в основном.
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16.08.2020 22:06 Ответить
хламидии сначала истреби, истребитель
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16.08.2020 22:06 Ответить
истреблю. ты только шыкаладную слезу из шыкаладного глаза не пускай.
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16.08.2020 22:08 Ответить
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16.08.2020 22:14 Ответить
он Ахламону написал....
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16.08.2020 22:53 Ответить
это ты себя имееш ввиду вперед зелени и сои пролезть хош ?
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16.08.2020 23:08 Ответить
судя по протестам, философия махатмы ганди это ихнее ((.
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16.08.2020 22:05 Ответить
Ну, вышли. Выходной. Потопчутся несколько дней и пойдут на работу.
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16.08.2020 22:05 Ответить
Марши "За Свободу", кроме Минска, прошли в Гомеле, Витебске и Гродно - Цензор.НЕТ 3453
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16.08.2020 22:05 Ответить
Марші "За Свободу", крім Мінська, відбулися в Гомелі, Вітебську та Гродно - Цензор.НЕТ 1714
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16.08.2020 22:40 Ответить
Марші "За Свободу", крім Мінська, відбулися в Гомелі, Вітебську та Гродно - Цензор.НЕТ 4724
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16.08.2020 22:43 Ответить
Марши "За Свободу", кроме Минска, прошли в Гомеле, Витебске и Гродно - Цензор.НЕТ 6495
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16.08.2020 22:05 Ответить
Душите его сябры, душите не сдавайтесь.Дихлофосом Таракана,дихлофосом!
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16.08.2020 22:06 Ответить
Будет Армения номер 2.
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16.08.2020 22:06 Ответить
Скоріш завсе , нажаль .
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16.08.2020 22:14 Ответить
Или даже номер 1
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16.08.2020 22:17 Ответить
Цікаво буде подивитися на Білорусь через два роки. На заводи МАЗ, БЕЛАЗ, МТЗ і все інше.
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16.08.2020 22:07 Ответить
Ці заводи скоріше всього збанкрутують. Але все на краще. І цей етап потрібно пройти.
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16.08.2020 22:12 Ответить
Ну если кацапам продать, или их людям , то скорее всего да. Они вырежут конкурентов.
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16.08.2020 22:14 Ответить
заводи-гіганти апріорі приречені
вони будуть приватизовані і реорганізовані
сесесер рано чи пізно обовязково здохне, навіть в окремо взятій Білорусі
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16.08.2020 22:13 Ответить
На жаль , може ( мабуть ) буде їм жо... па .
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16.08.2020 22:18 Ответить
совковим заводам-гігантам зопа неминуча, як їх штучно не підтримуй
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16.08.2020 22:22 Ответить
Абсурд. Прежде чем говорить то подумайте. Благодаря этим "совковым" заводам-гигантам ВВП на душу населения в Беларуси в 2 раза больше чем в Украине.
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17.08.2020 00:20 Ответить
https://twitter.com/TheresNoFate
Sarah
Connor
@TheresNoFate
·https://twitter.com/TheresNoFate/status/1294941441672839169 8 год
Умер внук Нурсултана Назарбаева, высказывавшийся против деда и попросивший политического убежища в Лондоне. Причина смерти 30-летнего Айсултана Назарбаева - остановка сердца, пишут СМИМарши "За Свободу", кроме Минска, прошли в Гомеле, Витебске и Гродно - Цензор.НЕТ 5856
"Допомогли" з серцем ?
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16.08.2020 22:11 Ответить
Марши "За Свободу", кроме Минска, прошли в Гомеле, Витебске и Гродно - Цензор.НЕТ 8019
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16.08.2020 22:13 Ответить
Передоз, швидше за все.
Якось під наркотою він покусав лондонського поліцейського. Дали рік умовно.
Марши "За Свободу", кроме Минска, прошли в Гомеле, Витебске и Гродно - Цензор.НЕТ 2634
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16.08.2020 22:22 Ответить
Осужден на год тюрьмы в Лондоне в 19г,за наркотики и драку с полицией
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16.08.2020 22:25 Ответить
Отак мабуть буде і на параші . На питання чия москва хабаровчанє скажуть , шо наша але з приставкою мабуть . )
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16.08.2020 22:12 Ответить
Щось партизанське в білорусів є.
В Україні жовто- блакитний прапор не був заборонений.

В Білорусі біло- червоно- білий прапор заборонений. А прапорів у людей більше ніж в українців.
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16.08.2020 22:12 Ответить
От совковой тряпки всех тошнит.
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16.08.2020 22:14 Ответить
до 1991 жовто-блакитний прапор був заборонений
я бігав з цим прапором 1991 по Крещатику, менти з дубинками ганялися за нами, але потім нас стало багато, ментів кишнули і повалили нахрін перший памятник членіну біля готелю Москва
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16.08.2020 22:19 Ответить
Ты за революцию разве?Ты пишешь что на тебя наговаривают,опровергни переводом не большой суммы денег и мы закроем эту тему.
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16.08.2020 22:34 Ответить
Марши "За Свободу", кроме Минска, прошли в Гомеле, Витебске и Гродно - Цензор.НЕТ 6473
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16.08.2020 22:27 Ответить
Марши "За Свободу", кроме Минска, прошли в Гомеле, Витебске и Гродно - Цензор.НЕТ 9100
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16.08.2020 22:16 Ответить
Марші "За Свободу", крім Мінська, відбулися в Гомелі, Вітебську та Гродно - Цензор.НЕТ 1400
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17.08.2020 06:13 Ответить
Молодцы белорусы! Смотрел сегодня видео. Весь центр Минска заполнен народом - как в Украине после избиения студентов. Думаю полмиллиона было. Мусора попрятались по своим норам и боятся уже ходить в форме.

Сегодня стало окончательно ясно что Лука - вчерашний день. Долой тиранов! Да здравствует свобода!
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16.08.2020 22:22 Ответить
Марші "За Свободу", крім Мінська, відбулися в Гомелі, Вітебську та Гродно - Цензор.НЕТ 9841
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16.08.2020 22:35 Ответить
Олександр Днипро,
респект за совершенно гениальную картинку с парадом планет, где Юпитер выглядит крохотным маковым зерном по сравнению с галактическим "рейтингом" Лукашеску.
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17.08.2020 02:41 Ответить
Und?
...окончен бал, загасла свечка...
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16.08.2020 22:37 Ответить
Марші "За Свободу", крім Мінська, відбулися в Гомелі, Вітебську та Гродно - Цензор.НЕТ 2134
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16.08.2020 22:39 Ответить
Не думал, не гадал он,
Никак не ожидал он,
Такого вот конца... (с)
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16.08.2020 22:39 Ответить
Пройшли перемовини ********* ************* та Алєхундра Хріхоровіча

Марші "За Свободу", крім Мінська, відбулися в Гомелі, Вітебську та Гродно - Цензор.НЕТ 5352
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16.08.2020 22:42 Ответить
Covid19? Не, не слышал
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16.08.2020 22:46 Ответить
Не, ну белорусы, понятно, молодцы. У Лукашенка официально 80% голосов. А по предвыборным рейтингам лидировал Бабарико и ещё несколько, которых Лукашенко удачно снял.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2020)

Но народ все равно против Лукашенка.

Лукашенко, конечно, накрутил, и теперь черт там ногу сломает. Тихановская была не первая в рейтингах, поэтому не имеет права быть президентом. То, что 150 тыс. скандалят, что Луку геть - это маловато, чтобы вообще о чем-то говорить, или даже требовать.
Вот такая же история и в Украине с Зеленским - на папері рейтинг есть - сам каждый вечер рисует, а по правде - нет.
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16.08.2020 22:49 Ответить
Какой толк с этих маршев и хождений. Ходишь ходишь, а потом бац и опять ходишь. Пока красиво одетые берарусы ходят на других улицах олричники Усатого винтят людей. В Хабаровске вон уже почти 2 месяца люди тоже по улицам ходят ходят, и фсё
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16.08.2020 22:50 Ответить
Для совковых бульбашей москали ближе, чем украинцы, каким то образом им надо растолковать, кто есть кто, иначе матерые кремлевские пропагандисты легко их кинут, как котят, нам надо совместно с Польшей и Литвой взять шефство над белорусами, иначе мы потеряем хорошего соседа.
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16.08.2020 22:57 Ответить
Likosenko dolzen ujti.Mozet pridut ne te sto nado srazu,potom pridut i te sto nado.Glavnoje nejti v sojuz s raskoj.
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16.08.2020 23:07 Ответить
Викидайте нафіг з трону
Біснуватого Луку,
Цьому лисому гондону
Місце саме на кілку.

Білорус, ладнай же палю,
Й насади на неї пса,
Бо звірюка ця без жалю,
Як скажена, всіх куса.

Ось тоді промиєш рану,
І почнеш життя нове,
Смерть вусатому тирану!
Бєларусь же, - Хай жыве!
Марші "За Свободу", крім Мінська, відбулися в Гомелі, Вітебську та Гродно - Цензор.НЕТ 5757
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16.08.2020 23:30 Ответить
"Отигрался +уй на скрипке, шибко музику любил..". Сябри, та нах того "бацьку" з його заводами і калгазами, нехай сам з ОМОНом і Колєй стає на конвеєр чи сідає на трактор. Заробити по 1кг. євро не хоче тільки лінивий. У вас Литва і Польща під боком, дефіцит робочих,
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16.08.2020 23:39 Ответить
То что Украинская власть критикует Лукашенко, это выглядит идиотически. Ведь власть Лукашенко более чем в 2 раза эффективнее украинских властей. Ведь в Беларуси более чем в 2 раза больше ВВП на душу населения. И коррупции несравнимо меньше.
Украинская олигархическая, коррупционная власть гавкает на Лукашенка, который не допустил олигархии и коррупции в Беларуси. Какой-то дурдом.
Это касается и "комментаторов". Займитесь борьбой с олигархией в Украине.
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17.08.2020 00:24 Ответить
Свежий белорусский анекдот: Идет мужик по улице - с работы, трезвый, никого не трогает. Рядом тормозит автозак, вылетают омоновцы и начинают паковать его в машину, лупят дубинками и ногами. - Отпустите, я за Лукашенко голосовал! - Не п#$ди, за Лукашенко никто не голосовал!
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17.08.2020 00:29 Ответить
 
 