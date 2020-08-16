Белорусские СМИ сообщают о задержаниях во время акции в Минске, в МВД РБ опровергают. ФОТО
Возле ГУМа в столице Беларуси схватили несколько человек, затащили в автобус и увезли в неизвестном направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал Nexta.
"Радио Свобода" опубликовало фото микроавтобуса без номеров, откуда "выскочили неизвестные в штатском, схватили несколько протестующих, затолкали их внутрь и быстро уехали".
Также издание сообщает о задержании реаниматолога больницы скорой помощи после акции солидарности медиков.
По словам очевидцев, когда закончилась акция "Медики с народом" у метро "Малинаука", некоторые участники вышли на стоянку к своим машинам. Сотрудники милиции подошли к группе из пяти человек. На асфальт уложили троих мужчин, одного - задержали и увезли.
Задержанного врача зовут Богдан. Работает анестезиологом-реаниматологом в больнице скорой помощи. Ему около 30 лет.
Силовики всех мужчин обыскали, но нашли только медицинские халаты. Также проверили документы.
Милиционеры были в штатском, но в балаклавах и с дубинками.
"Они сказали, что нам в первый и последний раз повезло, что нас отпустили", - сказал очевидец событий.
Также о задержанных сообщает TUT.BY.
В МВД Беларуси утверждают, что задержаний в ходе сегодняшних акций протеста в Минске не было.
"На настоящий момент информации о задержаниях в Минске не имеется. Акция прошла без происшествий. Порядок был обеспечен", - сообщила "Sputnik Беларусь" официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
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