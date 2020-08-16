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Новости Фото Революция в Беларуси
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Участники марша в Минске обклеили плакатами постамент памятника Ленину напротив Дома правительства. ФОТОрепортаж

Памятник Ленину прямо напротив Дома правительства в Минске превратился в доску позора захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко.

Участники митинга за свободу обклеили плакатами постамент памятника Ленину напротив Дома правительства в Минске, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на местные СМИ.

Участники марша в Минске обклеили плакатами постамент памятника Ленину напротив Дома правительства 01
Участники марша в Минске обклеили плакатами постамент памятника Ленину напротив Дома правительства 02
Фото: bbc.com

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Белорусские СМИ сообщают о задержаниях во время акции в Минске, в МВД РБ опровергают. ФОТО

Участники марша в Минске обклеили плакатами постамент памятника Ленину напротив Дома правительства 03
Участники марша в Минске обклеили плакатами постамент памятника Ленину напротив Дома правительства 04
Фото: t.me/tutby_official
Участники марша в Минске обклеили плакатами постамент памятника Ленину напротив Дома правительства 05
Участники марша в Минске обклеили плакатами постамент памятника Ленину напротив Дома правительства 06
Участники марша в Минске обклеили плакатами постамент памятника Ленину напротив Дома правительства 07
Участники марша в Минске обклеили плакатами постамент памятника Ленину напротив Дома правительства 08
Фото: t.me/nexta_live

Также смотрите: Испанский архитектор Мансо подсчитал количество участников сегодняшних акций в Минске: 12 тыс. - за Лукашенко, 127 тыс. - против. ФОТО

Напомним, 16 августа в Минске на площади Независимости прошла проправительственная акция с участием сторонников президента Александра Лукашенко, который выступил на митинге. По официальным данным МВД, в митинге приняли участие около 65 тысяч человек.

Позже началась акция в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия. От Стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей люди пошли к площади Независимости, где расположен Дом правительства. Очевидцы утверждают, что в Минске никогда не проходило таких масштабных акций.

Автор: 

акция (2425) Беларусь (7937) памятник (2243) протест (5871) Минск (1562)


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Топ комментарии
+39
Пора свалить чучело сифилитика чЛенена.
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16.08.2020 23:28 Ответить
+27
Пока там стоят совковые идолы - там будет совковый фашизм, со всеми вытекающими.
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16.08.2020 23:29 Ответить
+19
Сегодня в Минске было очень круто,такого небыло никогда, атмосфера супер..Жыве Беларусь..
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16.08.2020 23:37 Ответить
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Да.
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16.08.2020 23:53 Ответить
я затрудняюсь что либо сказать по этому поводу
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16.08.2020 23:54 Ответить
у нас 25% всё хорошо помнят ..... что себе позволяло это зелёное малоросское чмо!
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16.08.2020 23:56 Ответить
голос такой противный у него. Хочется помочь ему откашляться.
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17.08.2020 00:02 Ответить
...ага ... с ноги например.
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17.08.2020 00:06 Ответить
Рейган тоже актером был. А совок похоронил))
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17.08.2020 00:16 Ответить
Значит зря на Горбачева с его перестройкой бочку катили?
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17.08.2020 00:30 Ответить
Справитесь! Это не шубу в трусы заправлять))
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17.08.2020 00:01 Ответить
Правда. Це зєлін прикол часів Майдану.
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16.08.2020 23:55 Ответить
****
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17.08.2020 00:04 Ответить
Похоже Беларусы не поняли как должен выглядить памятник сифилитику....
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16.08.2020 23:55 Ответить
Он хорошо выглядел в 41-мУчасники маршу в Мінську обклеїли плакатами постамент пам'ятника Леніну навпроти Будинку уряду - Цензор.НЕТ 4565
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17.08.2020 00:00 Ответить
Его что назад поставили ??? .... можем павтарить )
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17.08.2020 00:02 Ответить
Да. Сохранились формы для отливки. Сделали по новой
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17.08.2020 00:03 Ответить
Учасники маршу в Мінську обклеїли плакатами постамент пам'ятника Леніну навпроти Будинку уряду - Цензор.НЕТ 2142
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17.08.2020 00:09 Ответить
То что Украинская власть критикует Лукашенко, это выглядит идиотически. Ведь власть Лукашенко более чем в 2 раза эффективнее украинских властей. Ведь в Беларуси более чем в 2 раза больше ВВП на душу населения. И коррупции несравнимо меньше.
Украинская олигархическая, коррупционная власть гавкает на Лукашенка, который не допустил олигархии и коррупции в Беларуси. Какой-то дурдом.
Это касается и "комментаторов". Займитесь борьбой с олигархией в Украине.
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17.08.2020 00:13 Ответить
Брать постоянно в долг и проедать-невелико умение.
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17.08.2020 00:18 Ответить
Не надо цитировать Скабееву здесь в форуме...
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17.08.2020 00:19 Ответить
А який держборг у США?))
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17.08.2020 00:41 Ответить
Кроме того, белорусский рубль в два раза эффективнее американского доллара, который, как известно всем россиянцам, всего лишь зеленая бумажка
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17.08.2020 09:31 Ответить
памятник членену.....рабы просят чтобы их били не так часто.
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17.08.2020 00:15 Ответить
Да. Девки уже обнимают мусор за то что он просто опустил щит потому что держать на весу-тяжелее.
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17.08.2020 00:19 Ответить
идолы совсем исчезнут (c)
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17.08.2020 00:15 Ответить
Учасники маршу в Мінську обклеїли плакатами постамент пам'ятника Леніну навпроти Будинку уряду - Цензор.НЕТ 1420
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17.08.2020 00:23 Ответить
даже они не ******* детей дубиналом
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17.08.2020 00:24 Ответить
Да?
Они их сжигали живыми?
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17.08.2020 00:34 Ответить
Красноперых в эти время в городе не было
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17.08.2020 00:35 Ответить
Хатынь не в твоей стране, беларус?
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17.08.2020 00:35 Ответить
Если бы не вы, лаптеногие рабы, не было бы и трагедии Хатыни! ПНХ
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17.08.2020 00:37 Ответить
Удачи.
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17.08.2020 00:37 Ответить
Не Хатынь, а Катынь. Кацапы и тут переврали.
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17.08.2020 01:29 Ответить
Це два різних епізоди. У Катині кацапи стратили десятки тисяч польських військовополонених. А у Хатині есесівці Дірлеванґера спалили село під час штурму партизанів, що зупинились там після атаки на колону нацистів.
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17.08.2020 07:21 Ответить
Кацап прокси или жытель дамбаса ?
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17.08.2020 05:15 Ответить
І Катинь також у Білорусі.
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17.08.2020 00:42 Ответить
Начинайте уже памятники валить.
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17.08.2020 00:33 Ответить
Это позже, товарисчЬ трактор!
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17.08.2020 00:35 Ответить
Слив засчитан.
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17.08.2020 00:37 Ответить
Кого волнует что блеет и засчитывает чеченский раб? ПНХ еще раз, существо
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17.08.2020 00:38 Ответить
чеченский раб. Вот ты задвинул, внушает. Тебе это болит, чеченцы имели тебя и ты тоскуешь.. Беда.
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17.08.2020 00:49 Ответить
Масковская портянка, ты шото запамятовал, это тебя гордые нохчи на бутылку садят. Лезгинку станцуешь дорогим гостям с Кавказа?
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17.08.2020 01:31 Ответить
Пнх ублюдок кацапский
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17.08.2020 05:13 Ответить
Просрут страну бульбаши. Глупые романтики приведут к власти олигархат, будут ещё вспоминать как жили у "Христа" за пазухой, как была чистота и порядок, бесплатные медицина и образование, заботу государства о детях, стариках и просо о гражданах, чистоту и отсутствие толп наркоманов на улицах, бандитов, получите закрытые больницы, школы, дурдома... безработицу, беззаконие, нищету, вечные "реформы" и выборы, бешанные тарифы, хаос, бардак и разделение страны))) хай щастить!
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17.08.2020 08:44 Ответить
А чому ви забуваєте про Польщу ?
Давайте поговоримо про їхні надбання, як вільної республіки.
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17.08.2020 08:46 Ответить
А давайте поговорим про Украину)))))
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17.08.2020 09:02 Ответить
Давайте !
В нас перед очима два приклади. Ми десь між ними, бовтаємось як субстанція в ополонці.
Я обираю польську можель. А ви білоруську ?
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17.08.2020 09:05 Ответить
Так они сейчас и живут именно как люди в Польше. Не хуже. Есть и частная собственность и бизнес и пенсии и зарплаты нормальные, нет безработицы, закон и порядок, спокойная жизнь. Не ценят что имеют, глупые.
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17.08.2020 09:18 Ответить
Ну ви і зрівняли..
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17.08.2020 09:21 Ответить
Я в теме, в отличии от Вас.
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17.08.2020 09:27 Ответить
ленін це символ правління лукашенки.
його потрібно прибрати.
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17.08.2020 08:44 Ответить
Жаль мне вас, беларусы, жаль Беларусь, страну жаль. Не ведаете что творите.
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17.08.2020 09:01 Ответить
Ааааа....так у них до сих пор есть Ленин. Пока есть идол существует идеология. Пока есть идеология есть структурная упорядоченная форма управления массами.
Хотите свободы - начните с идолов. Поставьте там фонтаны вместо них, где всегда будет радость и смех детей, а не мертвая пустынная территория.
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17.08.2020 10:06 Ответить
Всем давно насрать на этих истуканов, они и в Украине до 14г не особо мешали и внимания на них не обращали. Потом в голове щёлкнуло что-то начали убирать, вот только жить лучше не стали. Видимо совсем не в Ленине была причина.
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17.08.2020 11:16 Ответить
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