Участники марша в Минске обклеили плакатами постамент памятника Ленину напротив Дома правительства. ФОТОрепортаж
Памятник Ленину прямо напротив Дома правительства в Минске превратился в доску позора захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко.
Участники митинга за свободу обклеили плакатами постамент памятника Ленину напротив Дома правительства в Минске, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на местные СМИ.
Фото: t.me/tutby_official
Фото: t.me/nexta_live
Напомним, 16 августа в Минске на площади Независимости прошла проправительственная акция с участием сторонников президента Александра Лукашенко, который выступил на митинге. По официальным данным МВД, в митинге приняли участие около 65 тысяч человек.
Позже началась акция в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия. От Стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей люди пошли к площади Независимости, где расположен Дом правительства. Очевидцы утверждают, что в Минске никогда не проходило таких масштабных акций.
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Украинская олигархическая, коррупционная власть гавкает на Лукашенка, который не допустил олигархии и коррупции в Беларуси. Какой-то дурдом.
Это касается и "комментаторов". Займитесь борьбой с олигархией в Украине.
Они их сжигали живыми?
Давайте поговоримо про їхні надбання, як вільної республіки.
В нас перед очима два приклади. Ми десь між ними, бовтаємось як субстанція в ополонці.
Я обираю польську можель. А ви білоруську ?
його потрібно прибрати.
Хотите свободы - начните с идолов. Поставьте там фонтаны вместо них, где всегда будет радость и смех детей, а не мертвая пустынная территория.