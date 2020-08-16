Участники марша в Минске обклеили плакатами постамент памятника Ленину напротив Дома правительства. ФОТОрепортаж

Памятник Ленину прямо напротив Дома правительства в Минске превратился в доску позора захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко.

Участники митинга за свободу обклеили плакатами постамент памятника Ленину напротив Дома правительства в Минске, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на местные СМИ.





Фото: bbc.com

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Фото: t.me/tutby_official









Фото: t.me/nexta_live

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Напомним, 16 августа в Минске на площади Независимости прошла проправительственная акция с участием сторонников президента Александра Лукашенко, который выступил на митинге. По официальным данным МВД, в митинге приняли участие около 65 тысяч человек.

Позже началась акция в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия. От Стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей люди пошли к площади Независимости, где расположен Дом правительства. Очевидцы утверждают, что в Минске никогда не проходило таких масштабных акций.