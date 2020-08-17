В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 50 человек, во время пожаров - 7, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
В течение прошедшей недели (с 10.08 по 16.08) на водных объектах Украины погибли 50 человек, во время пожаров - 7.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По данным спасателей, с начала недели зарегистрировано 3 тыс. 218 чрезвычайных событий. В результате принятых мер спасены 63 человека.
Ликвидированы 2 тыс. 565 пожаров, спасены на пожарах 19 человек и не допущено уничтожение огнем 473 зданий и 54 ед. техники. Во время пожаров погибли 7 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 539 тыс. грн.
В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 300 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 117 взрывоопасных предметов.
В течение недели на водных объектах погибли 50 человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль