Лукашенко прилетел на МЗКТ: на территории замечены снайперы и автозаки, к заводу стекаются люди с других предприятий. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Захвативший власть в Беларуси "президент" Лукашенко прибыл на Минский завод колёсных тягачей для встречи с его сотрудниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Nexta Live.

На территории завода замечены снайперы и автозаки.





Также отмечается, что подъехали автобусы с "ряженными рабочими", а настоящих рабочих МЗКТ на встречу с Лукашенко пускают выборочно. С белой лентой - сразу нет.





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К заводу стекаются рабочие с других предприятий, а сам Лукашенко уже прибыл на МКЗТ на вертолете.