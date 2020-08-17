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Лукашенко прилетел на МЗКТ: на территории замечены снайперы и автозаки, к заводу стекаются люди с других предприятий. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Захвативший власть в Беларуси "президент" Лукашенко прибыл на Минский завод колёсных тягачей для встречи с его сотрудниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Nexta Live.
На территории завода замечены снайперы и автозаки.
Также отмечается, что подъехали автобусы с "ряженными рабочими", а настоящих рабочих МЗКТ на встречу с Лукашенко пускают выборочно. С белой лентой - сразу нет.
К заводу стекаются рабочие с других предприятий, а сам Лукашенко уже прибыл на МКЗТ на вертолете.
Топ комментарии
+26 Підлога Маккартні
показать весь комментарий17.08.2020 10:28 Ответить Ссылка
+25 Виктор Потоцкий #426787
показать весь комментарий17.08.2020 10:24 Ответить Ссылка
+25 Підлога Маккартні
показать весь комментарий17.08.2020 10:28 Ответить Ссылка
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Репортаж с места событий:
врачи РНПЦ психического здоровья в Новинках вышли на забастовку.
В то время, как со всего города слышны крики «уходи», они кричат «приходи»
рабочимиактерами
Тепер попрацюють над ним.
А не преступай.
"...Во время досмотра я и встретила впервые надзирательницу, о которой сейчас, как мне кажется, все пишут. Зовут или Кристина, или Карина. Длинные волосы, блондинка, возраст - 30-35 лет.
- Что она делала?
- Очень жесткая. Разговаривает матом, обзывала лично меня самыми грязными ругательствами. Спрашивала у женщин: «Домитинговались?» Толкала меня в спину, заставляла сильно наклоняться, голую заставляла приседать, вырвала стельки из кроссовок.
Девочки в камере рассказывали, что именно она заставляла женщин, у которых были критические дни, срывать гигиенические прокладки, якобы для того, чтобы убедиться, что под ними ничего не пронесли.
Средств гигиены в этих условиях негде было взять. Одна девушка разорвала свою накидку и раздала куски ткани женщинам, у которых были критические дни. Надолго ткани не хватило, использовали туалетную бумагу. Она тоже закончилась. Потом надзирательница ходила по коридору и отрывала от рулона бумагу и передавала кусок в каждую камеру. У нас была пластиковая бутылка, была вода, мылись, как могли.
Кристина (или Корина) издевалась над всеми. Нас зачем-то выводили из камеры (такое было несколько раз) и ставили вдоль стены. Если ноги расставлены недостаточно широко, она подходила и била ногами по внутренней части голени со словами: «****, расставь ноги шире». И одна женщина, у которой были критические дни, говорит этой Кристине, что не может расставить ноги, что у нее менструация, а та бьет ее по ногам со словами, что это не мешает ноги широко расставлять. Ну, вы понимаете, падают самодельные прокладки на пол…
В камере стояла страшная вонь, но на третьи сутки мы обсуждали, что перестали ее замечать.
Кристина (Корина) била меня ногой в живот. Требовала на широко расставленных ногах с руками за спиной сильно нагнуться вниз. Если, по ее мнению, наклоняешься недостаточно низко, била по спине.
У меня был суд, на котором я заявила несколько ходатайств, отказалась подписывать бумаги, где было написано, что взяли меня возле ТЦ «Рига». Меня вывели на коридор, и та женщина снова начала меня бить - коленом в живот с матерными словами, синонимы которых я не могу найти в литературном языке. Суть была в том, что она была недовольна моей несговорчивостью.
Именно она после первого досмотра в ЦИП вытолкнула меня в коридор в одном бюстгальтере и незастегнутых штанах. Там сидели голые мужчины на коленях лбом в стену, руки за спиной. А на стенах пятна крови, капли крови на полу. Где-то кто-то кричал, кто-то стонал, надзиратели орали". https://charter97.org/ru/news/2020/8/16/389798/
Идете. Крру-гом! Шаэммарш.
Лукашенко надійний і перевірений кадр Кремля, ще з часів СРСР.
Путін і ФСБ знають його, як облупленого, і мають на нього досьє, крутіше, ніж у Чікатіло.
Путіну, якраз абсолютно невигідно міняти, перевіреного за 26 років служби на Россію Лукашенка, на будь кого нового.
Пока сами белорусы не осознают, наконец, свою идентичность, оторвутся ментально от Московии, не поймут что им реально надо делать и как поступать, никто им не поможет
Завод расположен на территории Минска возле МКАД, борт №1 сел во внутреннем дворике предприятия, территория охраняется Службой безопасности, представителей СМИ без аккредитации попросили ее покинуть. По данным паблика, Лукашенко выступит с речью и ответит на вопросы.
_____________VAJACKI MARS - ВАЯЦКІ МАРШ!_______________
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Мы выйдзем шчыльнымі радамі на вольны родны наш прастор.
Хай воля вечна будзе з намі, а гвалту мы дамы адпоры!
Хай аджыв закамянела наш беларускі вольны дух;
Штандар наш бел-чырвона-белы, пакрыў саба народна рух!
На бое! За шчасьце і за волю народ слаўнаг сваий!
Брат,цярпелі мы даволі.На бое!-уса да адняя!Імя і сіл беларус
Няхайте пачуй й бачыць тот, хто сьмее нам нясьці прымусы
Я першы выкліча на бой. Брат, да шчасьий мы падходзій:
Хай гром грыміць яшчэ мацней! У крывавых муки мы народзая!
Жыцьцё Рэспублікі свая!
Жыцьцё Рэспублікі свая!
Подразделение "росгвардия" было создано для зашиты интересов мокшании за рубежом. Похоже Белорусия - очередное ее задание.